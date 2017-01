Se billedserie Jette Vestergaard (t.h.) stopper efter 20 år som butiksleder i Røde Kors-butikken i Birkerød. Hun forbliver tilknyttet som frivillig, mens Palle Nielsen (t.v.) overtager hendes stilling. Butikken har i år 20-års jubilæum, så tirsdag var der reception, hvor også vicepræsident i Røde Kors Danmark Sven Bak-Jensen og formanden for Røde Kors Birkerød, Jane Åsell, var med. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Fejrer 20-års jubilæum og siger tak til butiksleder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fejrer 20-års jubilæum og siger tak til butiksleder

Rudersdal - 18. januar 2017 kl. 07:35 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år kan Røde Kors-butikken i Birkerød fejre 20-års jubilæum, mens Jette Vestergaard stopper som butiksleder efter at have været med siden starten. Hun forbliver dog frivillig i butikken. Tirsdag var der reception for at sige tak til Jette Vestergaard og for at fejre jubilæet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Det er en formidabel begivenhed, der er grunden til, at vi er her i dag, sagde formanden for Røde Kors i Birkerød, Jane Åsell, i sin indledende tale med henvisning til jubilæet.

Herefter takkede hun Jette Vestergaard for sine 20 år i butikken.

- Jeg giver ledelsesansvaret fra mig og siger goddag til nogle nye opgaver, som jeg glæder mig rigtig meget til, siger Jette Vestergaard til Frederiksborg Amts Avis.

Med til receptionen var også Sven Bak-Jensen, som er vicepræsident i Røde Kors. Han takkede Jette Vestergaard for lang og tro tjeneste i Røde Kors-butikken.

- Det er en stor ting, du har gjort, og du er én af dem, som har gjort en ekstra speciel indsats. Og det er faktisk et stort, stort stykke arbejde at drive sådan en butik, men det skaber også en stor værdi for nogle mennesker, som ikke har det lige så godt som os, sagde Sven Bak-Jensen i en tale til den afgående butiksleder.

- Det er lidt uvirkeligt, at der er gået så mange år, men lysten til at hjælpe andre har altid været der, siger Jette Vestergaard og fortsætter:

- Da jeg startede, var jeg stadig på arbejdsmarkedet, så det har da også været et stort arbejde til tider. Men det er en succes, som jeg nu afleverer videre, og det glæder mig.

Og succesen, som hun afleverer videre, bliver overtaget af Palle Nielsen, som er ny butiksleder.

- Jeg har været fagforeningsmand i 34 år, så der har ikke altid været så meget tid til frivilligt arbejde. Derfor er jeg glad for at have fået muligheden nu, siger Palle Nielsen, der bor med sin kone i Farum.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.