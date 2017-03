Formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R) (midtfor), der her ses i rådssalen, glæder sig over pengene til flere fartkampagner. Foto: Lars Sandager Ramlow

Fartkampagne får kontanter til at udbrede budskab

Rudersdal - 01. marts 2017 kl. 07:03 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lokale fartkampagne »Sammen sænker vi farten« har fået en kontant anerkendelse på 30.000 kroner, hvilket betyder, at budskaberne nu kan bredes ud til flere, oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. Sidste år samarbejdede kommunen med grundejerforeningerne Rudehaven og G/F de Tretten om en fartkampagne, og den kampagne får nyt liv i år med kontant støtte på 30.000 kroner fra GF Fondens Trafikpris. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

De to grundejerforeninger har modtaget 10.000 kroner til at gentage kampagnen i 2017, og Rudersdal Kommune har modtaget 20.000 kroner til at videreudvikle og udbrede kampagnen til andre grundejerforeninger. Rent praktisk vil forvaltningen sammen med Grundejerforeningen Rudehaven og G/F de Tretten invitere andre grundejerforeninger i Rudersdal Kommune til at udvikle og afholde kampagnen i 2017. Involveringen skal sikre, at kampagnen bliver lokalt forankret.

- Den fælles trafikkampagne sidste år var et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan udvikle og gennemføre løsninger på et så vigtigt område som trafiksikkerhed. Derfor er jeg ekstra glad for, at vi nu kan følge op på succesen med nye gode initiativer i år, siger formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R).

Formand i Grundejerforeningen Rudehaven Flemming Scheel og Trafikudvalgets formand Mattias Krogh-Møller er glade og stolte over den kontante anerkendelse.

- Vi er meget stolte for, at vores samarbejde med kommunen nu er resulteret i GF's Trafikpris, og glæder os til at bruge præmien til at producere nye elementer til vores forårskampagne, siger Flemming Scheel.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.