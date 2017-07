Artiklen: Far opdagede at søn havde kørt med løse hjulbolte

Da sønnen fredag havde kørt en tur i familiens bil, fortalte han bagefter undrende sin far, at bilen undervejs havde rystet. Det fik faren til at gå ud at tjekke bilen, hvor han opdagede, at hjulbolte var skruet af. Faren skruede dem selv på igen.