Færre lugtgener med nyt spildevandsbassin

- Naboerne kan glæde sig, for noget af det gode ved det nye bassin er, at det fjerner nogle lugtgener, der har været tidligere, og det er meget nemmere at vedligeholde end et åbent bassin, siger Kim Juul Koefoed, der fortsætter:

- Det nye bassin er bygget, for at skåne vandløbet Kikhanerenden mod overløb fra spildevandsforurenet vand, for i øjeblikket er der ikke kapacitet nok til, at vi kan holde vandløbet rent, siger Kim Juul Koefoed, der også kan fortælle, at det har taget ni måneder at få bassinet klart.