Se billedserie Kunstnerisk leder på Mantziusgården Mads Riishede ser tilbage på sit første år i spidsen for kulturhuset. Og frem mod det næste. Foto: Allan Nørregaard.

Et kreativt kulturhus skal stritte i mange retninger

Rudersdal - 17. september 2016 kl. 10:50 Af Joram Gregers Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny scene i foyeren, Foyerscenen, og flere unge mennesker i huset var blandt de erklærede visioner hos Mads Riishede, da han sidste år overtog som kunstnerisk leder på Mantziusgården i Birkerød. Og i Mantziusgårdens foyer kan man se, at en af de visioner allerede har materialiseret sig. Her står nemlig en lille scene, som ikke var der for et års tid siden.

- Foyerscenen er med til at vi kan skabe et grundlag for succes, for vi kan ikke skalere på den store scene. Så hvis man vil booke et band, hvor der måske kun kommer 50 mennesker og ser dem i en sal til 300 mennesker, så er det ikke en succesoplevelse, og der er bookere, der har sagt til mig, at jeg skal ringe tilbage, når vi kan skalere. Og det kan vi nu med Foyerscenen, siger Mads Riishede.

En anden vision den kunstneriske leder havde, da han tiltrådte sidste år, var, at han ville have flere unge mennesker fik øjnene op for Mantziusgården.

- En af de ting, som det er lykkedes med, er at få nogle unge ind i huset. Blandt andet fordi vi har lukket op for, at man kan være med på nogle læringshold omkring stagehands, så hvis man har en interesse for lys og lyd, så kan man stille og roligt få lov til at lege med den slags. Og det kunne man ikke så meget den gang jeg startede, siger Mads Risshede.

En af de visioner, som Mads Riishede har for fremtiden er, at han vil have åbnet huset endnu mere op for interesserede brugere.

- Det har været mig magtpåliggende at få åbnet salen op, så man kan bruge den. Jeg betragter den som et rum som de andre rum i huset. Selvfølgelig er der noget dyrt gear og noget teknik, som man skal passe på, men det skal bruges, siger Mads Riishede.

Derudover vil den kunstneriske leder også arbejde på at inddrage foyeren i endnu højere grad end nu.

- Det er jo et fantastisk rum med god rumklang, og væggene er oplagte til eksempelvis at hænge kunst på. Jeg har en vision om, at det skal være et kreativt hus, og det er jo et kulturhus, så det har lov til at stritte i alle mulige retninger, siger Mads Riishede.

