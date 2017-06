Erhvervspris givet til kampen mod madspild

- Valget faldt på Chr. Hansen, da virksomheden har gjort en særlig indsats for det grønne område ved at arbejde dedikeret med at komme madspild til livs. Derfor er det med stor glæde, at vi kan overrække dem prisen for årets grønne profil, lyder det fra Jens Ive.