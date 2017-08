Jacob Jensen, Enhedslisten

Enhedslistens budgettale for 2018-2021

Rudersdal - 31. august 2017 kl. 11:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis bringer her Enhedslistens budgettale, der blev holdt af spidskandidat Jacob Jensen. Avisen bringer teksten fra politikerens talepapir, og der kan derfor være forskelle i forhold til den faktiske tale, der blev holdt onsdag aften ved kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet for 2018-2021:

De fleste partier har i pressen erklæret, at det budgetforslag, vi nu har til behandling, ser lysere ud end de tidligere år. Det kan vi i Enhedslisten ikke se. I sammenligning med 2016-regnskabet er driftsbudgettet for 2018 skåret ned med på 62 millioner kroner. Og hvad værre er... næsten det hele er taget fra børn - og skolebudgettet - nemlig 60 millioner kroner.

De fleste partier fortæller om deres bekymring for børnene og deres skolegang. I Enhedslisten forstår vi ikke, hvordan de samme partier kan kalde et budget med så store nedskæringer på området for lysere end de tidligere år.

Besparelserne på velfærden har ikke kunnet forhindre, at kassebeholdningen over de fire år er reduceret med 250 millioner kroner. Den forventes at blive minus 154 millioner kroner i december i år. Enhedslisten finder, at ophobning af en så stor gældsbyrde er uansvarligt. Det vil vanskeliggøre de økonomiske muligheder fremover. Vi finder det også uforsvarligt overfor de børn, ældre, handicappede og andre velfærdsmodtagere, som har måttet bære byrderne for nedskæringerne.

Venstre og andre partier kaster skylden for den forsvundne kassebeholdning og servicenedskæringerne over på udligningsordningen. Når Rudersdal har den højeste indtægt i landet, så finder vi i Enhedslisten det rimeligt, at vi betaler til de øvrige kommuner, som får færre skatteindtægter og har større socioøkonomiske behov. Det er præcist det, som udligningen har til formål. Og det følger en lov, som er vedtaget af folketinget. Vi er nødt til at betale, selv om mange politikere i Rudersdal mener, at det er uretfærdigt.

Det var Venstre og de øvrige partier klar over, da de besluttede, at Rudersdal skulle have landets laveste kommuneskat. De går til valg på et løfte om en lav skat og en høj velfærd. Det er simpelt hen ikke muligt at opfylde begge løfter. Det har vi set i de senere år. Der skæres ned på velfærden. Men alligevel ser vi et stort fald i kassebeholdningen. Uden en skatteforhøjelse er der ikke penge til at opfylde valgløfterne om velfærd. Budgetforslaget søger at reparere likviditetsproblemet med en kraftig nedskæring af velfærden. Det går vi i Enhedslisten imod.

Fra vi begyndte i kommunalbestyrelsen i 2014 har vi kritiseret servicenedskæringerne. Enhedslisten ønskede at undgå dem ved en skatteforhøjelse. Men vi fik forklaret, at der var en beregnet serviceramme, kommunen ikke måtte overskride. Da vi sidste år behandlede 2017-budgettet, så vi nogle uregelmæssigheder. For at skjule omfanget af nedskæringerne på servicen, overførte budgetpartierne 27 millioner kroner fra anlægsbudgettet til servicebudgettet.

I år ligger budgetforslaget for 2018 på 50,6 millioner kroner under den beregnede serviceramme. Det betyder, at servicen i dette budget kan øges med 50 millioner kroner, uden at servicerammen overskrides. Derfor er der i servicerammen ingen hindring for, at velfærden kan styrkes. Vi ved ikke, om planerne er igen at søge at skjule omfanget af serviceforringelserne med ændret bogføring. I alle tilfælde går Enhedslisten imod sådanne forsøg på at skjule de faktiske forhold. Venstre og andre partier, som godkender budgettet, bør fortælle direkte, at Rudersdal skærer over 50 millioner kroner ned, fordi der er en politisk beslutning om, at skatten ikke må øges.

Hvis de kraftige nedskæringer på børn- og skoleområdet fastholdes, kan Enhedslisten ikke stemme for dette budget. Området har allerede for få penge til rådighed. Det rammer især de svage elever. Der er sparet på normeringerne, så lærerne og pædagogerne ikke har tid til at give individuel assistance til børnene. Lærerne og pædagogerne får ikke tilstrækkelig forberedelsestid og ikke tilstrækkelig efteruddannelse i inklusion.

Der skæres fortsat ned på ældreområdet, især på hjemmeplejen. Rengøring er skåret ned til hver tredje uge. Antallet af plejekrævende ældre stiger med tre procent pr. år. Alligevel skæres der ned på hjemmehjælpen. Vi har hvert år beklaget hastværket i hjemmeplejen. Vi mener stadig, at det er rimeligt at visitere de svage hjemmehjælpsmodtagere til 10 minutter ekstra, som bruges til samtale med de ældre, der måtte ønske det, eller andet.

I budgettet fremgår, at aktivitetsmedarbejderne på Bakkehuset bliver afskediget. Vi finder det forkasteligt, at kommunen skærer ned på aktiviteterne i Bakkehuset, som så mange ældre har nydt godt af. Vi mener tværtimod, at aktivitetstilbuddene for kommunens ældre skal øges, så flere får tilbudt aktiviteter som dem, der var på Bakkehuset.

Udover disse to vigtigste områder har Enhedslisten andre ønsker til budgettet og arbejdet fremover. Dem vil jeg ikke remse op her, men lægge dem frem skriftligt. Og vi finder det absolut nødvendigt at øge skatten for at sikre, at budgettet ikke bare kommer til at dreje sig om nedskæringer på velfærden.

1. Til alle budgetforhandlingerne har Enhedslisten foreslået at ansætte en borgerrådgiver, som fungerer uafhængigt af forvaltningen. Det har ikke vundet støtte af nogen af de øvrige partier.

2. Vi foreslår, at der udarbejdes en plan for at reducere Rudersdals CO2 udledning til 50 procent frem mod år 2025. Det er vigtigt at kommunen tager ansvar og bistår med at imødegå de globale klimaforandringer.

3. En mere ambitiøs plan for affaldssortering, så vi hurtigst muligt kan nå op på det niveau af genbrug, som mange kommuner allerede har opnået.

4. Energibesparelser i kommunens bygninger fremmes mest muligt.

5. Vi ønsker at der investeres flere ressourcer i at få kontanthjælpsmodtagerne i arbejde - erfaringerne far andre kommuner er at en mere individuel og målrettet indsats kan spare mange penge på sigt. Det er også set i borgerlige kommuner.

6. Kvaliteten i sagsbehandling på det sociale område skal forøges så vi kan komme under landsgennemsnit, hvad angår ankesager, som vi bliver bedt om at omgøre - hvis det det koster penge skal de på budgettet.

7. Genbrugsbutik etableres baseret på erfaringerne fra Næstved og andre kommuner. Gerne i samarbejde med nabokommuner.

8. Ny sportshal ved Rudersdal stadion i Holte skal på budgettet, hvilket vil bringe halkapaciteten op på det niveau, de fleste andre kommuner har.

9. Vi støtter udbygningen af supercykelstier og finder, at den næste prioritet skal være at forlænge cykelstien langs Helsingørmotorvejen til Hørsholm.

Vi lægger disse forslag frem, samtidig med forslaget om at øge skatten, så der kan være penge til at finansiere en rimelig velfærd.

