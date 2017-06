Se billedserie Mads Lønnberg, der oprindeligt er fra Birkerød, og som blandt andet står bag Nøddebazaren.dk, har været med til at skabe en 100 procent bionedbrydeligt emballage til nødder og tørfrugter. Foto: Frida Gregersen

En skør idé skal afløse plasticemballage

Rudersdal - 16. juni 2017

Hvad iværksætteren Mads Lønnberg, der blandt andet står bag Nøddebazaren.dk, selv betegner som en skør idé, er nu blevet til, hvad han kalder »verdens første bionedbrydelige emballage til nødder og tørfrugter«. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

- Projektet blev skudt i gang for et års tid siden, da jeg var på udkig efter et alternativ til plastic til min produkter, siger Mads Lønnberg, der er oprindeligt er fra Birkerød og nu er bosat i København.

Da Mads Lønnberg ikke fandt noget på markedet, der opfyldte hans krav til emballage til nødder og tørfrugter, kontaktede han trykkeriet KLS PurePrint i Hvidovre, så de sammen kunne udvikle et produkt.

- Jeg spurgte dem, om det var noget vi kunne prøve at lege lidt med. I starten var de lidt tilbageholdne, for det var lidt et langskud, men det åbnede en dialog mellem os, siger Mads Lønnberg.

Den dialog har nu medført, at Mads Lønnberg i sidste uge kunne lancere den nye emballage, og ifølge ham var det den bedste dag i virksomhedens lidt over fire år.

- Det var en rigtig god dag, fordi vi kunne lancere den nye emballage, men indtjeningsmæssigt var det faktisk også Nøddebazarens bedste dag, siger Mads Lønnberg.

Det er til trods for, at emballagen ifølge Mads Lønnberg er 10 gange så dyr, som den konventionelle emballage han tidligere brugte.

- Men mange af vores kunder deler Nøddebazarens værdier såsom at forsøge at skabe et mere bæredygtigt samfund, hvor man tænker på planeten og ikke kun på profit, siger Mads Lønnberg, der ikke er i tvivl om, at han har valgt rigtigt i forhold til den nye emballage, også selvom den er en dele dyrere.

