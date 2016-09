En halv million kroner mangler aftager

Jens Bruhn ærgrer sig dog over, at kendskabet til fonden ikke så udbredt.

- Fonden vil meget gerne modtage flere velbegrundende ansøgninger om støtte til uddannelse, rekreationsophold og sociale aktiviteter. Her er der altså mulighed for, at mennesker kan søge om midler, der på en eller anden måde kan hjælpe dem videre i deres liv, siger Jens Bruhn, der også oplyser, at der ikke er noget egentligt loft over, hvor mange penge man kan søge, så længe det falder inden for fondens formål.