Ejendomsmæglerparret Mette Lykken og Tony Mortensen fra Holte er blevet dømt for bedrageri. Huset på billedet, som ligger i Skodsborg, har så vidt vides intet med sagen at gøre. Foto: Boliga

Ejendomsmæglerpar idømt fængselsstraffe for bedrageri

Rudersdal - 27. december 2016 kl. 05:49 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejendomsmægler Mette Lykken og hendes mand Tony Mortensen er blevet idømt fængselsstraffe for bedrageri. Det skriver eb.dk. Ejendomsmægleren, der blandt andet har solgt boliger for Ghita Nørbye, Jane Aamund, Janni Spies og Casper Christensen er i Retten i Lyngby blevet kendt skyldig i bedrageri, som hun ifølge eb.dk har begået sammen med sin mand, Tony Mortensen. De to er blevet dømt for i fællesskab at have bedraget et stort antal kunder for depositummer, som kunderne aldrig fik retur.

Mette Lykken blev idømt et års fængsel, mens hendes mand blev idømt et år og tre måneders fængsel. Dog er der ingen af de to, der behøver at se et fængsel indvendigt, da dommene blev gjort betingede, så de ikke skal afsone med mindre de bliver dømt for at begå ny kriminalitet. De skal begge udføre samfundstjeneste, og Mette Lykken er idømt 150 timers samfundstjeneste, og Tony Mortensen er idømt 200 timers samfundstjeneste.

-Tony Mortensen undlod i gerningsperioden at udbetale restprovenuet til kunderne i en lang række tilfælde, hvis kunderne ikke rykkede for betalingerne, sagde dommeren blandt andet ifølge eb.dk.

Dommeren var i øvrigt ikke i tvivl om, at bedrageriet er sket med Mette Lykkens kendskab og accept.

- Mette Lykken deltog i driften på en sådan måde og med en sådan indsigt, at retten finder det helt ubetænkeligt at lægge til grund, at hun var vidende om forretningsgangene med manglende udbetaling til kunderne - og at hun accepterede det og medvirkede til det, sagde dommeren.

Årsagen til, at retten gjorde dommen betinget er ifølge eb.dk, at anklagemyndigheden har været urimelig langsommelig. Dommeren slog fast, at anklagemyndigheden allerede i 2012 fik overleveret det væsentligste bevismateriale fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

- Den samlede sagsbehandlingstid overstiger det rimelige, sådan at de tiltalte skal kompenseres for det. Derfor er der idømt betingede domme, sagde dommeren.

Parret, som igennem 11 retsmøder over de seneste fire måneder har nægtet sig skyldige, udbad sig betænkningstid i forhold til, om de vil anke dommen. De har dermed 14 dage til at træffe en beslutning. Dansk Ejendomsmæglerforening mener desuden at have 5,5 millioner kroner til gode hos ejendomsmæglerparret, fordi det er beløbet, som parret menes at have bedraget for. Derfor har Dansk Ejendomsmæglerforening sideløbende med straffesagen ført et civilt søgsmål mod Mette Lykken og Tony Mortensen. De øvrige medlemmer af ejendomsmæglerforeningen har via en garantifond og en ekstra indbetaling til garantifonden måttet kompensere de kunder, som er blevet snydt.

- I alt har fonden ekspederet cirka 200 sager svarende til en udbetaling på cirka 5,5 millioner kroner inklusiv renter, og fonden har aldrig tidligere haft et tilfælde af et sådant omfang, siger Torben Stærk, der er formand for Dansk Ejendomsmæglerforening til eb.dk.