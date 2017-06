Se billedserie Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), har brugt de seneste godt tre uger på at restituere efter en tredobbelt bypassoperation. Tiden har han blandt andet brugt til at læse en masse bøger. Foto: Lars Sandager Ramlow

Efter operation: Borgmester tilbage i arbejdstøjet

Rudersdal - 22. juni 2017 kl. 04:52 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brystbenet har været savet op, og hjertet har været standset helt i en periode.

Mandag den 29. maj fik Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), en tredobbelt bypass-operation. Det skete, efter lægerne havde opdaget, at hans venstre kranspulsåre, der forsyner hjertet med ilt, var indsnævret med hele 95 procent. Torsdag - blot tre uger efter operationen - sætter Jens Ive sig tilbage i borgmesterstolen på rådhuset i Holte. Det skriver Frederiksborg Amts Avis i torsdagsudgaven.

- Operationen gik fint, og jeg har det rigtig godt. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet, og med fuld ilt-forsyning til mit hjerte ser jeg frem til at gå efterårets valgkamp i møde med endnu større energi, lyder det veloplagt fra Jens Ive.

Det er tirsdag formiddag, og Frederiksborg Amts Avis sidder med borgmesteren i hans private have på kommunegrænsen til Virum. Solen skinner, og Jens Ive sidder afslappet på terrassen, hvor han efter eget udsagn har nydt tilværelsen og flere gode bøger de seneste uger.

- Jeg har desværre ikke måtte lave havearbejde, forklarer Jens Ive, mens mundvigene trækker kraftigt opad.

- Tiden er gået sindssygt hurtigt. Jeg har haft flere sygebesøg, holdt kaffemøder og hvilet, når jeg havde behov for det. Og for hver dag har jeg mærket, at det gik bedre og bedre.

Den 62-årige borgmester fortæller, at han dog lige efter operationen følte, at han var blevet kørt over af en damptromle... to gange.

- Min krop var helt færdig. Jeg kunne intet. Jeg lå bare, indtil lægerne og sygeplejerskerne tvang mig ud af sengen. De opstillede forskellige mål for mig, så hver gang jeg stod op, så skulle jeg præstere mere og mere. Jeg må indrømme, at jeg i starten var lidt skræmt over, hvor lidt jeg kunne. Men hurtigt mærkede jeg fremgang, hvilket gav mig mod på flere udfordringer, og jeg er virkelig imponeret over, hvor hurtigt kroppens funktioner kom tilbage efter at have været nulstillet, siger Jens Ive til Frederiksborg Amts Avis.

I de kommende dage skal han have en række møder med forvaltningen, med flere ministre og en række andre kommunale selskaber. Derudover kan du møde ham, når han fredag aften holder sankthans-talen ved Vedbæk Sydstrand.

Læs hele interviewet og de tanker, Jens Ive har gjort sig, i Frederiksborg Amts Avis torsdag....