I sommer lancerede kogebogforfatter Kirsten Skaarup og Henrik Hjortdal (t.h.) vegetarisk folkekøkken. Alexander Skytte Jensen (midtfor) hjalp med at lave blandt andet en Facebook-side. Nu er de tre med til at genoplive en gammel tradition med fællesspisning i Mantziusgården. Foto: Allan Nørregaard

Efter 30 år genopstår gammel madtradition

Rudersdal - 24. januar 2017 kl. 14:26 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter succes med vegetarisk folkekøkken genoptager Henrik Hjortdal og kogebogforfatter Kirsten Skaarup efter 30 års fravær en gammel tradition fra Projekt Hus' tid i restauranten i Mantziusgården. Dengang hed traditionen torsdagsmiddage, men nu bliver det mandagsmiddage, når Henrik Hjortdal og Kirsten Skaarup genoptager fællesspisning i Mantziusgården.

- Inspireret af Alternativets anbefaling af, at vi alle tager en kødfri dag om ugen blandt andet for at hjælpe vores hårdt belastede klima, trak vi i efteråret fulde huse til fællesspisning af lækker grøn mad i Rønnebærhus i Holte, siger Henrik Hjortdal, der også selv er medlem af Alternativet.

Mandagsmiddagene bliver afholdt den sidste mandag i hver måned, og der er indtil videre arrangeret fem fællesspisninger, hvoraf den sidste finder sted mandag den 29. maj. Det nye koncept kaldes Foreningernes Folkekøkken og er baseret på, at skiftende foreninger køber vegetarisk og så vidt muligt økologisk ind og laver maden. Arrangørerne af mandagsmiddagene er i kronologisk rækkefølge: Alternativet, Lokallisten, Venligboerne og Dansk Vegetarforening, mens der endnu mangler en forening som arrangør af den sidste mandagsmiddag.

Hvis en forening ønsker at stå som vært og lave mad den 29. maj eller til efteråret vil Henrik Hjortdal være glad for at høre fra dem på henrik.hjortdal@gmail.com.

Udgifterne til foreningernes indkøb af mad dækkes ved, at hver gæst betaler 40 kroner for maden på Mobilepay. Børn og personer med lav indkomst betaler 20 kroner, og betalingen betyder også automatisk reservation, oplyser Henrik Hjortdal, der også kan fortælle, at den første fællesspisning, hvor Alternativet er arrangør, allerede er udsolgt.

Selvom det i sidste uge kom frem, at Restaurant Mantzius er lukket, fordi forpagteren, Daniel Boysen Møller, er kommet slemt til skade med sin hånd, vil restauranten stadig kunne bruges til fællesspisning. Og det glæder Henrik Hjortdal.

- Mantzius er en perfekt ramme for vores ambition om fællesspisning med sund grøn mad. Et charmerende kulturhus med historiske rødder, som borgere i alle aldre benytter. Folkekøkkenet kan være med til at skabe endnu mere liv i kludene, og vi glæder os til at samarbejde med alle de foreninger, der har lyst til at være med, siger Henrik Hjortdal.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.