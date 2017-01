Flaget på Birkerød Gymnasium stod onsdag på halvt efter en elev fra Farum var afgået ved døden 1. januar efter en meget pludselig og aggressiv blodforgiftning.

Dødsfald markeret på gymnasium

Rudersdal - 05. januar 2017

Flaget foran Birkerød Gymnasium blev sænket til halv, kort efter eleverne var vendte tilbage til skolen onsdag formiddag efter juleferien.

Den 1. januar var den 17-årig IB-elev, Hans Michael Graham Petersen, fra 2.u afgået ved døden på Rigshospitalet efter en meget pludselig og aggressiv blodforgiftning. Dødsfaldet blev markeret ved en mindehøjtidelighed, hvor gymnasiets elever og personale, elevens familie og tidligere skolekammerater fra Marie Kruses Skole var til stede.

- Døden er jo en naturlig del af livet, men ikke noget man kan have fantasi til forstille sig for så ungt et menneske. Derfor kan det umiddelbart virke chokerende, brutalt og meningsløst for os alle, siger rektor Anders Kloppenborg til Frederiksborg Amts Avis.

Han peger på, at der ikke findes en større sorg end at miste sit barn, men samtidig understreger han også, at livet for alle andre går videre.

- Uanset hvordan verden tårner sig op over for os på grå og mørke dage, så er livet en gave og en velsignelse, som skal bruges og nydes. Vi skal alle huske at finde glæden i nuet - også når det er sværest, ved at være der for hinanden. Det evnede Hans, og derfor har han efterladt sit lysende eksempel til inspiration for os alle, siger Anders Kloppenborg.

Midt i sorgen glædes han over, hvordan eleverne i meget stærkt fællesskab har stået sammen og hjulpet hinanden med at bearbejde den ubegribelige tragedie. En bearbejdelse, der fortsætter den kommende tid.