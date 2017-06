Se billedserie Rektor på Birkerød Gymnasium, Anders Kloppenborg, sagde i går farvel til den største årgang nogensinde. 362 elever forlader nu skolens trygge rammer og begiver sig ud i fremtidens udfordrende virkelighed. Foto: Lars Sandager Ramlow

Disse legater gik til...

Rudersdal - 23. juni 2017 kl. 20:59 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birkerød Gymnasium:

Johannes Pedersens legat til Malte Fog Sporring, 3.u for sin store interesse for faget dansk

Zerlangs legat gives til Amalie Dalsgaard Zdravkovic 3.u for sit overskud og hjælpsomhed over for alle og for sin status som rollemodel - og til Jens Edelvang-Pejrup, 3.x for sin indsigtsfulde og omsorgsfulde indstilling til sine kammerater og for sin evne til at dele vid og humor med dem.

Fysiklegatet til Josefine Louise Baumgarten, 3.x, for sin store dygtighed og enestående nysgerrige og fordomsfri tilgang til faget og til Lasse Harboe Wolff, 3.x, for sit suveræne DM i fysik og din bronzemedalje ved VM.

Bidramus-legatet til Maria Wrang Rasmussen, 3.u, for sin eksperimenterende og selvstændige stil, som har ført til optagelse på billedkunststudiet på Edinburgh University og til Regitze Brobæk Christiansen 3.k for sine humørsmittende og bevægende præstationer på skolens skrå brædder, in casu musicals og morgenmøder og til Jacob Haaland Thomsen, 3c. Og Kristian Nøhr Villebro. 3.x for deres aldrig svigtende stilsikre og smittende sofagruppe, når der var muligheder for sjov og rettidige provokationer af skolens establishment og til Niels Knudsen Esquerda, 3u for sit store talent og engagement i forbindelse med morgenmøder, musicals og musikalske aktiviteter på skolen i bredeste forstand - både som dirigent, som en del af orkestret og som solist.

Birkerød Rotaty Clubs legat til Frederik Bjørnbak Mogensen, 3.k og Christian Holm, 3.y for deres suveræne og stadigt mere stilsikre værtsskab på skolens morgenmøder samt til Kirstine Nielsen Degn, 3d og Emilie Steen Richardt 3.d for deres aldrig svigtende styring af dels teknikken på morgenmøderne dels morgenmødeværterne.

Nordea-legatet til Sally Dorthea Fischer, 2.p for sin evne til at gribe chancen og for med flid og faglighed og godt humør at sprede begejstring og lyst til at lære omkring sig og til Hannah Fougner, 3.u og Carl Johan Steninge Otto, 3.u for deres suveræne lederskab af BIGMUN 2017

Østerlunds legat til Ditte-Marie Berg-Sørensen, 3.y for sin store hjælpsomhed, for din positive og imødekommende tilgang til alle, hun møder og for den fine stemning hun skaber omkring dig.

AOC-Legatet til Valdemar Emil Rasmussen, 3t for sin tid som formand for AOC, hvor han med sine gode ideer har skaffet både fine kunstnere til skolens fester og ført festerne ind i den elektroniske betalingsverden.

Nærum Gymnasium

Charlotte Neerup fra Danske Bank i Holte uddeler på vegne af »Danske Bank i Lyngbys Fond« et penge-legat til årets højeste gennemsnit (Anders Brøchner 12.3).

NAGs boglegat til Marcus Hornum Bing 3.x for sit usædvanlig store arbejde for skolens fællesskab til glæde for elever og NAG som helhed, herunder som skolens elevrådsformand

NAGs boglegat til Ludvig Frøkjær Thomsen 3.a for sit åbenlyse tekniske og æstetiske talent med kamera og sit store arbejde i filmudvalgets bidrag til at skabe glæde og sammenhold for hele skolen.

NAGs boglegat til Franciska Kanstrup 3.h for med sit veludviklede moralske og menneskelige kompas at have bidraget til mange tværgående sammenhænge på NAG.