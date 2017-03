Designer-rådhus får en overhaling

Der er for varmt om sommeren, for koldt om vinteren og en række udfordringer med moderne teknik. Det er blandt årsagerne til, at Rudersdal Rådhus nu skal renoveres. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt at sætte første etape af renoveringen i gang, og det koster i omegnen af 25 millioner kroner. I første omgang skal rådssalen, udvalgsværelserne, forhallen, toiletterne og kælderen blandt andet have en overhaling. Det glæder borgmester Jens Ive (V), at arbejdet nu kommer i gang.

- Der er mange grunde til, at det er nødvendigt at renovere vores rådhus. Væginstallationerne er de oprindelige fra 1942, og vi vil gerne sikre os, at vi har moderne el-teknik. Desuden er der sket det over årene, at man har fået lavet nogle ændringer, som i virkeligheden har ødelagt husets normale ventilation. Medarbejderne fryser om vinteren og koger om sommeren, og vi har et alt for højt energiforbrug i ejendommen, så jeg er meget glad for, at projektet nu sættes i gang, siger Jens Ive.