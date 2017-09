De Røde Porte kan vinde 100.000 kroner

Den lokale forening, De Røde Portes Venner, som arbejder for at vedligeholde og genopføre De Røde Porte i Jægersborg Hegn, er blevet nomineret af TV2 Lorry, i konkurrencen »Årets Fantastiske Forening i hovedstadsområdet«. Vinderen af prisen modtager 100.000 kroner. De Røde Portes Venner samlede i forsommeren flere hundrede borgere, da foreningen indviede den første genopførte røde port, for enden af Nærumgårdsvej i Nærum. Porten blev genopført udelukkende for private midler og flere hundrede timers frivilligt arbejde.

- Vi havde valget mellem at være en protestforening, eller at tage arbejdshandskerne på og selv gøre noget ved det. Vi valgte det sidste, og det har været fantastisk, at opleve hvilken opbakning og entusiasme som folk har lagt i arbejdet. Det har jo vist sig, at De Røde Porte er noget der har fået hele lokalområdet til at stå sammen. Hjælp os med at vinde konkurrencen, så kan vi komme endnu længere, siger port-formand, Søren Mariegaard.