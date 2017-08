Erik Gissel Jensen, Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis budgettale for 2018-2021

Rudersdal - 31. august 2017 kl. 11:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis bringer her Dansk Folkepartis budgettale, der blev holdt af spidskandidat Erik Gissel Jensen. Avisen bringer teksten fra politikerens talepapir, og der kan derfor være forskelle i forhold til den faktiske tale, der blev holdt onsdag aften ved kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet for 2018-2021:

Som alle jo ved, var Rudersdal Kommunes budget for perioden 2017-2020, påvirket af store udgifter påført af udefra kommende omstændigheder.

Budgettet for 2018-2021 har ikke helt de samme krav, men dette betyder dog ikke, at vi kan opfylde alt det vi gerne ville.

Dansk Folkeparti ser gerne vi kan tage en drøftelse om muligheden af at annullere nogle af de besparelser, som endnu ikke er gennemført, på ældre- og skole- og børneområdet.

Vi har i kommunalbestyrelsen netop vedtaget et nyt friplejehjem ved Skovly skolen på de såkaldte røde baner, for mig at se, var de nu grønne af misundelse over ikke at bliv brugt. Så melder spørgsmålet sig, hvor skal det næste ligge? Hvorfor ikke tage stilling til dette så hurtigt som muligt, så vi næste gang i rigtig god tid kan tage debatten med de berørte parter. Dansk Folkeparti foreslår derfor allerede nu, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave det er at komme med forslag til beliggenheden.

Frydenholm skal have ny nabo, nemlig Skovvang. Dette blev der sat penge af til i budgettet 2017-2020. Når nu vi har et perfekt plejehjem og får et ligeså perfekt dagcenter, var det så ikke en god ide, at vi med det samme lavede udenomsarealerne helt i top for de demente, det være sig lyde -dufte - og former. Til dette vil vi meget gerne afsætte to millioner kroner således at også denne del er up to date.

Frikommune forsøget, vi ved ikke om vi er de eneste, men kom nu i gang. Nedsæt en arbejdsgruppe, der kan kortlægge hvem er de syge?

Gamle, midaldrende eller unge, hvor lang liggetid har de, og hvad fejler de, hvad er efterbehandlingen?

Til dette skal der nok bruges lidt ekstra man-power, hvorfor vi gerne ser en millioner kroner hensat til dette.

Vi mangler en børnehave i Holte, den skal ikke ligge på en mulig gift grund, lad os finde et andet sted, lad os i stedet få grunden renset og hvorfor så ikke udbygge genoptræningscentret Skovbrynet der?

Vi kommer helt sikkert til at udbygge i forbindelse med vores ambitioner om hurtig hjemtagelse fra hospitalerne/akutfunktioner.

Endvidere mener vi i Dansk Folkeparti at, hvis vi vil bevare Jobcentrer i Birkerød kunne dette flyttes over i under-etagen af den gamle postbygning og administrationscentret kunne indrettes til Sundhedshus, hvor der kunne være et sengeafsnit til hjemtagelse, lægeklinikker, speciallæger, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, massage, frisør m.m.

Rudersdal Kommune burde lave en ældre uge, hvor vi viser, hvad hjælpemidler kan, hvordan disse bruges rigtigt, og muligheder i hverdagen med hjælpemidler. For at få så mange af de ældre som muligt skal se dette, bør Rudersdal Kommune sørge for gratis transport.

Dette er bare nogle af vore forslag. Vi glæder os i Dansk Folkeparti til drøftelsen af Rudersdal Kommunes Budget for 2018-2021.

