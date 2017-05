Bolette Sinnet sammen med sønnerne Oliver (tv.) og David (th.)Foto: Anna Törnqvist Jensen

Daginstitutioner skal holde åbent i kortere tid

Rudersdal - 11. maj 2017 kl. 05:57 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Pilegården i Birkerød, som er en af Rudersdal Kommunes seks institutioner med udvidede åbningstider, er Forældrerådet kede af, at institutionen fremover kun må have åbent i 49 timer om ugen. Det sker, efter Børne- og Skoleudvalget i går godkendte, at Pilegården, Skovstjerne samt Flintehøj ikke længere skal have udvidede åbningstider med en halv times ekstra åbent hver dag.

- Der er flere, der har valgt Pilegården, fordi der er udvidede åbningstider. De kan være nødt til at flytte deres børn, fordi de ellers ikke kan få hverdagen til at hænge sammen. Hvis man ikke har flextid på sit job, og man skal være i København fra 8-16, bliver det rigtigt svært at nå at hente og bringe inden for åbningstiden, hvis den bliver indskrænket. Derfor må forældrene nu se, om de kan finde en barnepige eller være nødt til at flytte deres børn, siger Bolette Sinnet, som selv har to børn i institutionen, og er medlem af Forældrerådet i Pilegården og Forældrebestyrelsen Område Hestkøb.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2017-2020 blev det besluttet, at kommunen skulle hente en besparelse ved at indskrænke åbningstiderne i tre institutioner. Rudersdal Kommune forventer at kunne spare 165.000 i 2018 og 248.000 i 2019. Børne- og Skoleudvalget skulle i går alene godkende valget af, hvilke institutioner der fremover får indskrænket deres åbningstider. Og den beslutning er ifølge udvalgsformand Randi Mondorf (V) taget ud fra både et geografisk hensyn og et hensyn til børnene.

- Det har været et kriterium, at vi gerne vil bevare én institution i hvert område af kommunen, som har udvidede åbningstider. Derfor har vi bevaret institutioner i Birkerød, i Nærum-området og i Holte-området, siger Randi Mondorf.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.