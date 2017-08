DSB-automater hæver prisen og kræver dobbelttakst

Priserne hos DSB er et ofte debatteret emne, der hurtigt kan få blodet i kog hos de fleste mennesker, hvor mange nok vil mene, at statsbanernes billetpriser ligger i den dyre ende. Nu har mindst en billetautomat så besluttet sig for, at den ikke vil stå tilbage for de seneste års prisstigninger, hvilket har betydet, at nogle kunder har betalt dobbelttakst på rejser købt på Holte Station. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag. Fejlen er ifølge underdirektør i DSB Produkt Aske Wieth-Knudsen et resultat af en systemopdatering, der blev gennemført i juli, og kan også berøre automater på Gentofte og Lyngby stationer samt Nærum-banen.