DSB oplyser, at den fejl, der er skyld i at visse automater har solgt for dyre rejser, er blevet identificeret, og systemet vil blive opdateret på tirsdag den 15. august.

DSB: Fejl på priser bliver rettet tirsdag

Den fejl, der har fået billetautomater på Holte, Gentofte og Lyngby stationer samt Nærum-banen til at opkræve dobbelttakst på visse rejser, er ifølge DSB blevet identificeret, og opdateringen, der skal rette op på fejlen, træder i kraft på tirsdag den 15. august. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag. Dermed skulle det være slut med fejlagtige priser, oplyser DSB, der også kan oplyse, at det i alt er under 400 kunder, der er blevet berørt af de forkerte priser.

Samtidig undersøger DSB muligheden for at de berørte kunde, der har betalt med betalingskort, kan blive kompenseret automatisk for den for høje rejsepris. Det er endnu ikke afklaret, om det kan lade sig gøre, og har man betalt rejsen kontant, skal man stadig henvende sig til DSB Kundeservice for at blive kompenseret for den for høje pris. DSB Kundeservice kan kontaktes på telefon 7013 1415 eller mail kundehenv@dsb.dk.