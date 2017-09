DM på rulleski ruller igen

For ellevte år i træk arrangerer Holte Ski, på vegne af Danmarks Skiforbund, de danske mesterskaber på rulleski - de lange distancer på Hørsholm Kongevej. Fællesstarten for mesterskabet finder sted søndag klokken12.00 ud for Hørsholm Kongevej 51 ved Rudegård Stadion. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag. Udover mesterskaberne er Kongevejsløbet også en del af arrangementet, og løbet er igen i år udnævnt til seedningsløb for Vasaloppet, som finder sted 4. marts i Sverige. Seedningsløbet betyder, at løbere måske kan opnå en bedre startposition i Vasaloppet, hvor flere end 15.000 løbere deltager.