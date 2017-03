Marlene Harpsøe (DF) har i Folketinget spurgt ind til justitsminister Søren Pape Poulsens (K) holdning til, at borgere i Søllerød har ansat et privat vagtværn. Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: DF'er: Vagtværn på villaveje er falliterklæring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF'er: Vagtværn på villaveje er falliterklæring

Rudersdal - 07. marts 2017 kl. 06:29 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en falliterklæring, når 90 husstande i Søllerød af frygt for indbrud må ty til private vagtværn, mener Marlene Harpsøe (DF), der har taget debatten op i Folketinget. Indbrudsstatistikkerne viser, at antallet af anmeldte indbrud i landet er nedadgående. Med undtagelse af én politikreds; Nordsjællands. I de seneste uger har flere medier så kunnet fortælle, at 90 husstande i Søllerød har hyret et privat vagtværn, da de ikke føler, at politiets indbrudsindsats er tilstrækkelig.

Det har fået Marlene Harpsøe, der er valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti i Nordsjælland, til i Folketinget at stille følgende spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen (K): Hvilken holdning har ministeren til, at 90 husstande i Søllerød har hyret private vagter for at sikre deres boliger mod indbrud, da de lokalt føler sig svigtet af politiet? Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Det føles jo utrolig utrygt, når man bliver udsat for et indbrud, og jeg har stor sympati for, at man som borger vil sikre sig i sit hjem. Men som politiker synes jeg lidt, at det er en falliterklæring, at man som borger er nødt til at gøre den slags for at føle sig tryg, for det skal jo være sådan, at politiet kommer og er til stede, når der er brug for det, siger Marlene Harpsøe.

I sit svar til Marlene Harpsøe peger Søren Pape Poulsen på, at Nordsjællands Politi inden for de seneste måneder har forstærket indsatsen i Nordsjællands politikreds. En indsats, som ifølge ministeren blandt andet omfatter oprettelsen af en særlig indsatsgruppe, og at der i kredsen er sat ind med øget synlig patruljering med civile og uniformerede patruljer på S-togsnettet.

- Jeg spurgte ministeren, hvornår borgerne i Søllerød og omegn kan mærke, at politiet rent faktisk er til stede. Det mente justitsministeren, at det burde man allerede nu kunne. Så sagde jeg: »Er du nu sikker på det? Nu har man det her private vagtværn, så man mærker det jo ikke endnu«. Men han mener, at det bør man kunne meget snart, siger Marlene Harpsøe, der gerne så nogle flere politiressourcer frigivet.

- Nogle af de ressourcer, som politiet blandt andet bruger på grænsekontrol, bliver vi nødt til at få frigivet, så de kan komme hjem i deres kreds og lave rigtigt politiarbejde, siger Marlene Harpsøe, der peger på, at grænsekontrollen eksempelvis kunne varetages af hjemmeværnet.

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), peger også på grænsekontrollen. Han mener, at der er brugt for mange politiressourcer på kontrollen.

- Når man politisk beslutter at binde store politiressourcer på at stå ved grænsen eller at lave bevogtningsopgaver og ikke påtager sig det ansvar, der skal til for at tilføre politiet de samme ressourcer, som man fjerner, så skal man ikke pege fingre bagefter. Det er jo klart, at der bliver for få politifolk til at udføre det almindelige, daglige arbejde i kommunerne, og jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at man - for at sige det ligeud - ikke tænker så langt. Politiet har i mine øjne måttet bruge alt for store ressourcer på noget, som ikke er borgernært, siger Jens Ive, der ikke synes, at det er et stort problem med de private vagtværn.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.