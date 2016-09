Se billedserie Christian Mørup Jensen på stedet, hvor han blev skubbet omkuld og slog baghovedet og nakken i jorden.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Christian blev overfaldet på golfbanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Christian blev overfaldet på golfbanen

Rudersdal - 08. september 2016 kl. 11:41 Af Joram Gregers Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad der for Christian Mørup Jensen startede som en almindelig gåtur rundt om Furesø Golfklubs golfbane endte med et skub i brystkassen og en tur i jorden. Christian Mørup Jensen, der ofte går tur i det naturskønne område, hvor der er et rigt plante- og dyreliv, har aldrig været udsat for noget lignende i området, der ikke kun tiltrækker golfspillere men også motionister, hundeluftere og forældre med barnevogne, der ynder at bruge området, hvortil der er offentlig adgang.

- Det er et smukt område, hvor man kan nyde naturlivet og de smukke udsigter over landskabet, siger Christian Mørup Jensen til Frederiksborg Amts Avis.

Men Christian Mørup Jensens gåtur i området torsdag den 1. september endte altså mere dramatisk end vanligt, da en golfspiller så sig vred på Christian Mørup Jensen. Omkring klokken 17.45 fik han nemlig et telefonopkald, som han besvarede, mens han gik ved hul 6.

- To golfspillere, en mand og en kvinde, er ved at passere området på banen fra teested H6. Jeg står og snakker lidt, og så kommer manden farende hen og råber: »Du må ikke tale i mobiltelefon her«, og så skubber han mig i brystkassen, så jeg falder ned på ryggen og slår nakken og baghovedet i jorden. Jeg er fuldstændig lamslået, så jeg kan ikke rejse mig. Kvinden kommer så og giver mig hånden og hjælper mig op. Da jeg er kommet på højkant, slipper hun mig, og så går de begge to videre uden at sige et ord, siger Christian Mørup Jensen.

I Furesø Golfklub tager man på det kraftigste afstand fra hændelsen.

- Det er så fuldstændig absurd, og hvis vi nogensinde finder ud af, hvem der har gjort det, bliver han ekskludret i løbet af 11 minutter og får totalt forbud mod nogensinde at vise sig her igen på noget som helst tidspunkt. Så enkelt er det, og der er ikke to meninger om det. Hvis vi finder ham, skal vi selvfølgelig høre hans version, men hvis det er som Christian siger, så bliver han ekskluderet, for det er så grotesk og primitivt ud over alle grænser, siger Nils Rasmus Hansen, der er formand i Furesø Golfklub.

Christian Mørup Jensen fortæller i øvrigt, at han ikke har meldt episoden til politiet, og at han ikke har tænkt sig at gøre det.

- Jeg er slet ikke interesseret i at blæse det op, men jeg vil meget gerne starte en dialog op om, at vi alle sammen skal være her, siger Christian Mørup Jensen, hvilket møder øjeblikkelig opbakning fra Nils Rasmus Hansen.

- Der er slet ingen tvivl om, at vi alle sammen skal være her, og det er også klubbens politik. Hver eneste dag har vi op mod et halvt hundrede mennesker, der går og løber ture her i området. Vi har et godt forhold til lokalbefolkningen og til kommunen. Vi sætter en ære i at have et attraktivt område, og derfor synes vi også, at det er dejligt, at banen bliver brugt af andre end golfspillere, siger Nils Rasmus Hansen.