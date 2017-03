Byråd tørlægger valgsteder

Socialdemokratiets Poul Bach har dårlige erfaringer med at blande alkohol med stemmeoptælling. Ved Europaparlamentsvalget i 2014 udfordrede han nemlig Rudersdal Kommunes alkoholpolitik, der fastslår, at der ikke må serveres eller drikkes alkohol på valgstederne, da han efter diskussioner alligevel bragte øl og rødvin ind i lokalet under optælling af stemmerne, og der efterfølgende blev klaget over ham. Derfor krævede han også på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften, at kommunalbestyrelsen gjorde helt klart, om der må drikkes alkohol, når stemmerne tælles op efter kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november. Poul Bach argumenterede for, at der også havde været alkohol på andre valgsteder dengang, og at han var blevet udsat for uretfærdige anklager.