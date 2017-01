Se billedserie Da Jesper Winther Andersen skulle vikariere for Elisabeth Ildal i kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance udtalte hun den 7. september følgende i Frederiksborg Amts Avis: - Jeg er helt tryg ved, at det er Jesper, som skal passe butikken. Vi har et fint og fortroligt samarbejde, og Jesper ved, hvad det handler om... Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Budget-balladen i LA fortsætter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget-balladen i LA fortsætter

Rudersdal - 06. januar 2017 kl. 05:11 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Balladen i Liberal Alliance i Rudersdal indleder nu året med fornyet styrke. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Efter at have haft julen og dens fred til at tænke over tingene, skyder den tidligere kredsformand og lokale partistifter, Jesper Winther Andersen, nu med skarpt mod partiets gruppeformand i kommunalbestyrelsen, Elisabeth Ildal.

- Jeg har tænkt mig godt om, og jeg er kommet frem til, at jeg ikke kan lade det bizarre forløb omkring Liberals Alliances medvirken og efterfølgende brud med budgetaftalen stå uimodsagt. Før jul udtalte Elisabeth Ildal i Frederiksborg Amts Avis, at Liberal Alliances medvirken i budgetforliget var »en mands værk« - altså mit. Hun siger altså, at jeg ikke overholdt vores interne aftaler i partiet, mens jeg i efteråret vikarierede for Ildal, mens hun havde orlov fra kommunalbestyrelsen, fordi hun deltog i en Parkinson-konference i USA, siger Jesper Winther Andersen.

Til Frederiksborg Amts Avis har han fremsendt to mails fra slutningen af september. I den ene mail godkender Elisabeth Ildal den pressemeddelelse, som Jesper Winther Andersen havde skrevet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Den anden mail er et kort skriv fra formanden for Liberal Alliance i Rudersdal, Jørgen Haderup Alsing, der den 27. september takker Jesper Winther Andersen for hans indsats i forhandlingerne.

- Jeg havde efter aftale kæmpet for at Liberal Alliance fik indflydelse. Derfor er det indlysende, at jeg blev ærgerlig over, at Elisabeth Ildal pludseligt kastede det hele i grøften. Men samtidig blev jeg vred, for det kom frem, at Ildal mente, jeg havde indgået forliget uden at orientere hende og bestyrelsen. I en forhandling sidder vi alle i et lukket rum. Ingen går ud for at ringe, og jeg orienterede straks, da forhandlingerne var afsluttet. En indsigelse kunne være kommet i dagene efter, men ikke to måneder senere, argumenterer Jesper Winther Andersen.

Elisabeth Ildal ønskede torsdag ikke at udtale sig mere om sagen. Det gjorde formand for Liberal Alliance i Rudersdal, Jørgen Haderup Alsing, heller ikke.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag...