Borgmester Jens Ive (V) glæder sig over den bredde budgetaftale, som kun Enhedslisten ikke er med i. Foto: Lars Sandager Ramlow

Bred aftale om stramt budget

Rudersdal - 22. september 2016 kl. 06:19 Af Joram Gregers Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rudersdals kommunalbestyrelses otte partier har været på en hård opgave med at skulle tage stilling til et budget præget af besparelser. Tirsdag aften nåede syv partier til enighed om en aftale. Kun Enhedslisten står udenfor, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag. Grundlaget for budgetarbejdet har været et ønske om at fastholde en kassebeholdning på 100 millioner kroner ved udgangen af budgetperioden i 2020, og Jens Ive (V) glæder sig over den bredde aftale.

- På trods af de svære vilkår er det lykkedes at prioritere og beskytte vores pæne niveau for børn, unge og ældre, og det har været et fokusområde for forhandlingerne, siger Jens Ive.

Blandt andet står Skovlyskolen i Holte overfor en tiltrængt renovering, hvilket der er afsat 25 millioner kroner til over de næste fire år.

Det samme beløb er der afsat til en udbygning af plejeboligkapaciteten med Ebberød etape 2, mens der kommer et nyt demens daghjem i Holte.

Hos kommunalbestyrelsens næststørste parti, Lokallisten, mener budgetordfører Axel Bredsdorff også, at aftalen var det bedste resultat, der kunne opnås under omstændighederne.

- Vi lægger vægt på, at vi kun gennemfører meget beskedne normeringsjusteringer på daginstitutionsområdet, at der i budgettet er afsat midler til en grundig istandsættelse af Skovlyskolen, og at vi har fundet en fornuftig løsning på skovbørnehaverne og skovgrupperne, siger Axel Bredsdorff, der forklarer, at man har undgået at skære i disses normeringer ved at indføre to ugers sommer ferielukning.

Hos Socialdemokraterne er Jens Bruhn tilfreds med, at det var muligt at lande en bred aftale under svære omstændigheder.

- Det er rigtig tilfredsstillende, at der er afsat midler til et nyt demens-daghjem i Holte, at skatteprocenten bliver holdt i ro, og at vi overholder rammerne for serviceudgifterne, siger Jens Bruhn.

Hos De Konservative beskriver budgetordfører Kenneth Birkholm sig selv som »en glad og tilfreds konservativ budgetordfører« efter indgåelsen af budgetaftalen.

- At skulle skære i den absolutte kernevelfærd - rengøringen hos vores ældre, pasningen af vores børn og investeringen i vores skoler - stod ikke højt på min ønskeliste. Derfor er jeg rigtig glad for at der i forligskredsen er enighed om at prioritere disse tre vigtige områder, siger Kenneth Birkholm.

De Radikales Court Møller siger, at processen med budgetforhandlingerne, er de sværeste, han har været med til, fordi der var lagt op til så store besparelser.

- Vi har været ude i nogle svære overvejelser, om hvor man skal prioritere besparelserne, men jeg er rigtig glad for, at det på børneområdet er lykkedes at se på nogle af de besparelsesforslag, som havde en negativ virkning på normeringerne. Det er selvfølgelig ikke lykkedes at fjerne enhver besparelse, men vi har trods alt fået has på nogle af dem, siger Court Møller, der, som sin kolleger, glæder sig over, at der er tale om en bred aftale.

Budgetordfører hos Dansk Folkeparti Erik Gissel Jensen beklager det stramme budget, men også han glæder sig over udsigten til et demens daghjem.

- Jeg er glad for, at de andre partier syntes, at det var en god idé med et demens daghjem, og det er da et klart lyspunkt i aftalen. Men ellers er det jo ikke en aftale, jeg render ud med armene i vejret på grund af, siger Erik Gissel Jensen.

Det sidste parti, der er med i budgetaftalen, er Liberal Alliance. Det har ikke været muligt at træffe Jesper Winther Andersen, der i øjeblikket vikarierer for Elisabeth Ildal (LA), for en kommentar.

Som nævnt er Enhedslisten det eneste parti, der står udenfor aftalen.

- Vi mødte op til forhandlingerne og blev af borgmesteren fortalt, at budgetforhandlingerne kun ville foregå imellem partier, som havde accepteret den præmis, at der ikke skulle røres ved skatten. Det er ikke acceptabelt for os, så vi forlod mødet. Som situationen er i Rudersdal, mener vi ikke, at en rimelig servicestandard kan sikres uden at øge skatten, siger Jacob Jensen (EL).

Budgettet vedtages formelt på kommunalbestyrelsens møde onsdag den 12. oktober klokken 17.00.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 22. september.