Brancheforening: Godt år for de byggecentre - ikke for international politik

- Dansk økonomi viste sig mod slutningen af året at være større end vi hidtil har regnet med, da Danmarks Statistik offentliggjorde nye tal for udviklingen i det danske bruttonationalprodukt (BNP, red.), som var markant højere end de gamle tal. Det er selvfølgelig rart at finde ud af, at vi ikke er helt så fattige, som vi havde regnet med. Det skulle man da være et skarn for ikke at glæde sig over. Men problemet er, at det risikerer at blive en sovepude. Vist er det rart, at opsvinget er et opsving, men efter vor opfattelse bør vi have større ambitioner for den økonomiske vækst i Danmark. I den forbindelse glæder vi os over, at den nye trekløverregering fokuserer så klart på behovet for at øge den økonomiske vækst, siger Palle Thomsen, der også roser regeringen for dens initiativ til at gøre det lettere at generationsskifte virksomheder.