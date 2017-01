Borgmester Jens Ive (V) håber, at mange af de inviterede til tilfredshedsundersøgelsen i kommunen vil benytte muligheden for at give deres mening om kommunen til kende. Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgmester opfordrer til deltagelse i undersøgelse

Over de næste par uger vil 3000 tilfældigt udvalgte borgere i Rudersdal Kommune modtage en invitation til at deltage i en tilfredsundersøgelse, hvor de inviterede kan give deres mening om livet i kommunen til kende. Og borgmester i Rudersdal Jens Ive (V) mener, at det er en vigtig undersøgelse, som han opfordrer de inivterede til at deltage i, skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Undersøgelsen er et vigtigt pejlemærke for os. Her kan vi både se på udviklingen i borgertilfredsheden over de seneste otte år, og samtidig får vi indsigt i den generelle tilfredshed blandt borgerne i kommunen her i 2017. Vi opfordrer til, at de borgere som modtager invitationen til at deltage i undersøgelsen også deltager i den. Jo flere, der deltager, jo bedre og mere præcist indblik får vi også i borgenes syn på Rudersdal Kommune, siger Jens Ive.

De 3000 Rudersdal-borgere, der over de næste par uger får en invitation til at deltage i undersøgelsen, er tilfældigt udvalgte borgere over 18 år bosat i kommunen i januar 2017. Borgerne vil blive kontaktet via e-boks, mens borgere, der er fritaget for at modtage digital post, vil modtage invitationen til at deltage i undersøgelsen i deres fysiske postkasse. Her er ligeledes tale om et tilfældigt udvalg af borgere.

Borgerundersøgelsen 2017 er en gentagelse af lignende undersøgelser i Rudersdal Kommune gennemført i henholdsvis 2009 og 2013. Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres på www.rudersdal.dk den 5. juni i år.