Borgmester: Plejehjemsgrund er velvalgt

Flere borgere i området ved Skovlyskolen er stadig mere end lunkne ved udsigten til, at der skal bygges et friplejehjem på de røde baner bag Skovlyskolen. I sidste uge var omkring 100 borgere mødt frem på de røde baner for at diskutere områdets fremtid med Kenneth Birkholm (K) og formanden for Byplanudvalget Axel Bredsdorff (L). Endnu et møde er arrangeret på de røde baner på mandag, hvor Kristine Thrane (S) og formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Court Møller (R), møder op. Bag mødet står blandt andre Asbjørn Riise, som mener, at kommunen ikke har undersøgt alternative grunde til det kommende friplejehjem. En holdning, som deles af en anden borger i området, Christina Kirkwall, som i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis onsdag skriver: »Det viser sig, at forvaltningen ikke har forelagt politikerne andre forslag end de røde baner«.

- Vi har jo bedt om at få fundet det grundstykke, som er mest optimalt til at gå i gang med, og hvor vi kan nå at have et plejecenter klart, når vi har brug for det, hvilket vil sige om cirka fire år. Derudover har der også været et geografisk krav, så det er den opgave, vi har stillet forvaltningen. Grunden ved Skovlyskolen er udlagt til formålet, hvilket betyder, at naboerne i en række år har haft mulighed for at være bekendt med, at her kunne kommunen vælge at bygge eller på anden måde at udlægge det. Så derfor kommer vi ikke - som nogen har påstået - som en tyv i natten. Vi kommer med en åben sag, for området har været udlagt til offentlige formål i rigtig mange årtier, siger Jens Ive, der opsummerer, hvorfor han mener, at placeringen er velvalgt: