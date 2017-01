Der blev afholdt nytårskur med fokus på flygtninge, og hvordan de bedst integreres på arbejdsmarkedet. Kommunen går ifølge bormester Jens Ive (V), der her ses ved nytårskuren, langt for at hjælpe virksomhederne med at tage flygtningen ind. Nøglen til integration er ifølge borgmesteren at komme ud på arbejdsmarkedet. Foto: Rudersdal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Arbejde er nøglen til integration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Arbejde er nøglen til integration

Rudersdal - 23. januar 2017 kl. 10:00 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved Rudersdal Kommunes Erhvervs- og Vækstråds nyligt afholdte nytårskur, hvor der blandt andet var besøg af forhenværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) og generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm, var der fokus på flygtninge, integration og beskæftigelse. Ifølge borgmester Jens Ive (V), der også er formand for Erhvervs- og Vækstrådet, var der enighed om, at det er vigtigt at sikre, at flere flygtninge kommer ind på arbejdsmarkedet.

- En af udfordringerne er, at få kvalificeret flygtningene ind i opgaverne til arbejdsmarkedet, og at de ikke bliver mere motiveret af vores sociale systemer end af arbejdsmarkedet. Opgaven er at få flere flygtninge i arbejde, for det er nøglen til integration, siger Jens Ive, der mener, at jobbet er det vigtigste skridt mod en succesfuld integration, fordi det danske sprog vil komme, når man går blandt danskere.

Kommunen gør ifølge Jens Ive meget for at hjælpe virksomhederne med at tage flygtninge ind i forskellige jobfunktioner.

- Vi går ekstremt langt for at hjælpe virksomhederne, så de ikke kører sur i bureaukratiet. Vi påtager os opgaverne omkring bureaukratiet og papirarbejdet, så det ikke er det, virksomhederne skal fokusere på. Så vi går meget langt for at udfylde alt for virksomhederne. Vi går måske lige lovlig langt, men det gør vi hellere, end at virksomhederne ikke gider at være med, siger Jens Ive.

Den strategi bakker direktør i Foreningen Nydansker Torben Møller-Hansen op om. Foreningen er en non-profit organisation, der siden 1998 har arbejdet for »at nedbryde barrierer mellem nydanskere og arbejdsmarkedet«, som det hedder på foreningens hjemmeside.

- Noget af det vi fik hug for af erhvervslivet var, at de ikke havde lyst til at sidde og udfylde papirer. Mange erhvervsfolk sagde: »Vi gider ikke sidde og ringe til kommunen, for vi giver af vores tid til sådan et projekt, så hvis vi skal være med, vil vi ikke sidde og dokumentere og udfylde papirer«, siger Torben Møller-Hansen og fortsætter:

- Jeg synes i virkeligheden, at det er ganske rimeligt, for når man beder erhvervslivet om at gøre en indsats, så må man også imødekomme og hjælpe virksomhederne.