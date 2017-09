Borgerne i Rudersdal får fra 2019 mulighed for at sortere deres affald. Foto: Mik

Borgerne skal sortere deres affald

I løbet af 2019 bliver det muligt for alle borgere i Rudersdal Kommune at sortere en del af deres affald, nemlig glas, papir, blandet plast og metal, der efterfølgende genanvendes i videst mulig omfang, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Målet er at leve op til regeringens målsætning om, at vi i 2022 på landsplan skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet. Affaldssorteringen er desuden et vigtigt element i den samlede klimaplan for kommunen.