Borgerne er tilfredse og lever længe

Rudersdal - 16. september 2016 kl. 11:52

Tilfredse, trygge og sunde. Sådan lyder en del af karakteristikken af den statistiske Rudersdal-borger. Det er i hvert fald en af konklusionerne på en stor undersøgelse, som Danmarks Statistik har gennemført igennem de sidste tre år. I løbet af de tre år er 42.500 danskere blevet interviewet om deres syn på deres egen livskvalitet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

- De tre års arbejde kulminerede i morges (torsdag, red.) klokken 9, hvor vi har offentliggjort resultaterne af undersøgelsen, sagde kontorchef i Danmarks Statistik Jens Bielefeldt Pedersen i sin introduktion på Birkerød Gymnasium, hvor han præsenterede undersøgelsen for fremmødte borgere, gymnasieelever og lokalpolitikere.

Præsentationen havde naturligvis fokus på borgerne i Rudersdal, som blev sammenlignet med resten af landet.

- Folk i landet er generelt rigtig tilfredse med deres liv, og de ældre er generelt mere tilfredse end de unge, som omvendt har større tro på fremtiden. Og det er jo ret tydeligt, at borgerne i Rudersdal er glade. De er rigtig glade og ligger et stykke over gennemsnittet, sagde Jens Bielefeldt Pedersen med henvisning til kategorien »Tilfredshed med livet alt i alt«, hvor tallet for Rudersdal Kommune er på 7,7, mens landsgennemsnittet er 7,5 på skalaen, hvor den højeste score er 10.

Udover at tilfredsheden - i hvert fald statistisk - er høj hos kommunens borgere, er indkomsten hos dem ligeså.

- Folk i Rudersdal har en disponibel indkomst, som er usædvanlig høj. På den objektive del kan vi se, at Rudersdals borgere har en gennemsnitlig disponibel medianindkomst på 287.946 kroner årligt. Det er altså 90.000 højere end landsgennemsnittet. Jeg tror, at det er den højeste i landet. Den er i hvert fald i top to. Man skulle jo også være et skarn, hvis ikke man var glad for det, sagde Jens Bielefeldt Pedersen og spurgte borgmester Jens Ive (V), der også var på med til debatten, om han havde en kommentar til tallet.

- Der er jo sammenhæng mellem uddannelse, job og økonomi, sagde Jens Ive med henvisning til tallene for andelen af borgere i arbejde og andelen af borgere med erhvervskompetencegivende uddannelse.

Andelen af de 30 til 59-årige, som er i arbejde er på 84,7 procent i Rudersdal mod 80,2 procent i hele landet, hvilket ifølge Jens Bielefeldt Pedersen betyder, at kommunen ligger »utrolig højt«.

Også med hensyn til andelen af kommunens borgere mellem 30 og 59 år, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse, ligger Rudersdal højt i forhold til landsgennemsnittet med 79 procent i Rudersdal mod 71,3 procent i hele landet.

Udover at være tilfredse med livet, have uddannelse, arbejde og høj indkomst, er borgerne i kommunen også sunde og trygge. I den førstnævnte kategori er det især værd at fremhæve, at kommunens borgere er dem, der i gennemsnit lever længst i hele landet med en gennemsnitlig levealder på 82,4 år mod et landsgennemsnit på 80,1 år.

- Der er en anden dimension, som jeg synes er interessant for Rudersdal, og det er tryghed. I kategorien »Følelsen af tryghed efter mørkets frembrud« scorer i relativt højt, men når man så ser på den objektive indikator, kan vi se, at antallet af anmeldte voldsforbrydelser ligger ekstremt lavt. Det er måske nærmest det sikreste sted i verden med 1,6 anmeldte voldsepisoder per 1000 indbygger, men de føler sig stadig mere trygge på Bornholm, sagde Jens Bielefeldt Pedersen og spurgte til Jens Ives kommentar til det forhold.

- Det er rigtigt, at vi aldrig, mens der er ført statistik, har haft et så lavt voldsniveau som nu, og det er super positivt. Derfor er jeg ret sikker på, at det er indbrud, der kan være med til at skabe den utryghed, der måtte være, sagde Jens Ive.

Man kan selv gå på opdagelse i undersøgelsen på www.dst.dk/livskvalitet.