Borgere i protest mod plejehjemsplan

Rudersdal - 01. juni 2017 kl. 14:42 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

500 skoleelever og to institutioner mister deres udearealer, der bruges aktivt både i og udenfor skoletiden. Trafikken i området bliver yderligere belastet, og et byggeri i flere etager vil skæmme lokalområdet og få ejendomsværdien til at falde...

Sådan lød nogle af indsigelserne fra 19 voksne og 12 børn fra området omkring Skovlyskolen i Holte, der sent onsdag eftermiddag havde taget opstilling foran rådhuset i protest mod kommunens planer om at bygge et nyt friplejehjem på atletikbanerne, der også kaldes »De røde baner«.

Klokken 17.00 mødtes politikerne til kommunalbestyrelsesmøde og her fortsatte gruppen af borgere med at stille kritiske spørgsmål. Samtidig opfordrede de politikerne til at lytte til deres indsigelser og omtænke hele projektet.

Efterfølgende talte Frederiksborg Amts Avis med en af de fremmødte borgere, Asbjørn Riise:

- Vi er ikke imod et plejehjem i Rudersdal. Bestemt ikke. Vi er imod placeringen ved Skovlyskolen. Efter vores opfattelse er der andre og bedre placeringer i kommunen, hvor man ikke behøver at lade det gå ud over børnene. Her er det vigtigt at huske på, at bliver der først bygget et plejehjem på de »Røde baner«, så er det en beslutning, der rækker mange, mange år ud i fremtiden. Mange børn vil blive berørt, påpeger Asbjørn Riise i Frederiksborg Amts Avis fredag.

Som fungerende borgmester var det Erik Mollerup, der onsdag svarede på borgernes spørgsmål i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødets spørgetid. Her sagde han blandt andet til de mange fremmødte:

- Jeg har stor respekt for Jeres kamp, og jeg anerkender Jeres synspunkter, og Jeres metoder i forhold til at fremføre dem. Hvis - og jeg understreger »hvis« kommunalbestyrelsen på vores næste møde beslutter at køre videre med planerne om et plejehjem ved Skovlyskolen, så er det ikke fordi, vi som politikere ikke har hørt Jer. Det har vi. Vi er nødvendigvis bare ikke enige, lød det fra Mollerup.

