Frans Nalbandian, der er talsmand for Vejlauget Trørødgårdsvej, mener, at forvaltningen løber investorens ærinde og glemmer sine borgere. Foto: Joram G. Menzer

Send til din ven. X Artiklen: Borgere anklager forvaltning for magtfordrejning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere anklager forvaltning for magtfordrejning

Rudersdal - 25. januar 2017 kl. 13:12 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi bliver groft krænket og er fanget i en sag om magtfordrejning«.

Sådan lyder det i et brev, som en gruppe borgere i Trørød har sendt til medlemmer af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag. Årsagen til brevet er, at borgerne, som for to år siden stiftede Vejlauget Trørødgårdsvej, frygter for fremtidens trafikale forhold på Trørødgårdsvej. Frygten stammer fra planen om, at ejeren af Kypergården, som ligger på hjørnet af Trørødgårdsvej og Kohavevej, ifølge talsmand for Vejlauget Trørødgårdsvej Frans Nalbandian vil udvide og bygge 19 nye ejerlejligheder med dertilhørende parkeringspladser. Derfor vil kommunen lave adgang fra Trørødgårdsvej, som er en lukket, privat vej.

- Planen vil mere end fordoble trafikken på vores lille vej, så vi vil ikke være med til, at der kommer udkørsel til Trørødgårdsvej, for den er ikke gearet til så megen trafik, siger Frans Nalbandian.

I forbindelse med Kypergården er kommunen ved at udarbejde en ny lokalplan, lokalplan 251, som skal erstatte den nuværende, lokalplan 93, der er fra 1989, og hvis hovedformål er, »at miljøet på og omkring Kypergården bevares og forbedres«. Byplanudvalget igangsatte udarbejdelsen lokalplan 251 sidste år, og Vejlauget Trørødgårdsvej mener, at kommunen er i færd med at løbe ejeren af Kypergårdens ærinde uden at tage hensyn til borgerne.

- Vi har ikke fået ordentlig information, og flere af oplysningerne har vi kun fået, fordi vi har søgt aktindsigt, og i det hele taget har man gjort, hvad man kan for at føre os bag lyset og modarbejde os. Sikkert i håbet om at køre os trætte, siger Frans Nalbandian.

Lavere reaktionstid

Som en del af planen om at lave Kypergården om til ejerlejligheder med dertilhørende parkeringsplads har Vejlauget Trørødgårdsvej bedt om en trafikvurdering. Vurderingen er foretaget af den rådgivende ingeniørvirksomhed Moe og viser, at reaktionstiden for udkørsel fra Trørødgårdsvej er lavere end ved udkørsel direkte fra Kypergården, og vejlauget mener, at undersøgelsen viser, at udkørsel dirkete fra Kypergården er sikre end udkørsel fra Trørødgårdsvej.

Dermed når vi frem til den del af sagen, hvor vejlauget mener, at forvaltningen gør sig skyldig i magtfordrejning. For ifølge vejlauget blev undersøgelsen ikke forelagt Byplanudvalget, som blot fik at vide, at forvaltningen fandt det mest sikkert med udkørsel fra Trørødgårdsvej, hvilket ifølge Frans Nalbandian er det modsatte af undersøgelsens resultat.

»Der bestilles ekspertundersøgelser af trafikforhold, men forvaltningen indstiller det modsatte af eksperterne og forsøger at skjule dette«, står der blandt andet i det brev, som vejlauget har sendt til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Jacob Jensen, der sidder i Byplanudvalget for Enhedslisten, har stemt imod lokalplan 251 og kalder forløbet »uprofessionelt«.

- Kommunen har hyret en privat trafikekspert, som har sammenlignet de to udkørsler og fandt ud af, at den fra Kypergården var mere sikker. Men da vi skulle behandle sagen blev den ikke vedlagt. Vi fik at vide, at forvaltningen mente, at det var mere sikkert med udkørsel fra Trørødgårdsvej, siger Jacob Jensen.

Axel Bredsdorff (LL), der er formand for Byplanudvalget mener, at beskyldningerne er uhørte, og at Jacob Jensens udlægning af sagen er forkert. Du kan læse Axel Bredsdorffs svar i artiklen »Udvalgsformand: Uhørte anklager mod forvaltningen« på sn.dk/rudersdal.