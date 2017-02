Formanden for forældrerådet i Børnehavne Vangebovej Jakob Kjærsgaard glæder sig over dialogen med borgmester Jens Ive (V). Men parterne er stadig ikke helt enige om fremtiden. Foto: Lars Sandager Ramlow

Børnehaves fremtid: Forældre og borgmester i fortsat dialog

Rudersdal - 08. februar 2017 kl. 07:49 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældrenes kamp for at bevare Børnehaven Vangebovej fortsætter, og politikere og forældre har glæde af en god dialog. Det mener både formand for børnehavens forældreråd og borgmesteren, efter at formanden for forældrerådet i Børnehaven Vangebovej, Jakob Kjærsgaard, og borgmester Jens Ive (V) havde møde på borgmesterens kontor i sidste uge. Her diskuterede de forældrerådets fortsatte utilfredshed med, at børnehaven er lukningstruet og måske skal være del af en større institution.

- Jeg synes, at mødet gik fint, og vi fik os en fin snak om fremtidens planer, siger Jakob Kjærsgaard til Frederiksborg Amts Avis onsdag.

En af de muligheder, der har været oppe at vende er at ændre Børnehaven Vangebovej til en stordriftsinstitution med over 100 børn. Den fremtidsudsigt har vakt bekymring hos forældrene. Men nu tyder det på, at forældrenes kamp bærer frugt, og at der er blevet lyttet til dem. I hvert fald noget af vejen.

- Jeg synes, at der er sket et paradigmeskift, for borgmesteren er gået fra at tale om de helt store institutioner til at tale om børnehuse med op til 60 børn, så det synes jeg er positivt, siger Jakob Kjærsgaard.

Til gengæld ærgrer formanden sig over, at det ikke tyder på, at kommunens politikere vil efterkomme forældrenes ønske om at bevare Børnehaven Vangebovej i sin nuværende form.

- Borgmesteren er desværre stadig fast besluttet på, at huset skal rives ned, og at børnehaven skal flyttes, og det synes vi selvfølgelig ikke er en god beslutning, siger Jakob Kjærsgaard og henviser til, at børnehaven er en af de institutioner, der scorer højest på forældretilfredshedsundersøgelserne.

Jens Ive afviser til gengæld, at han er fast besluttet på, at Børnehaven Vangebovej skal rives ned.

- Jeg har udtrykkeligt sagt, at for min skyld kan Vangebovej få lov til at fortsætte, men det, der sker, er, at de fremtidige forældre vil prioritere en integreret institution, og det vil betyde en udsultning af Vangebovej. Vi har for mange børnehavepladser og for få vuggestuepladser, og Vangebovej kan ikke tilbyde vuggestuepladser. Vi skal finde de pladser, og derfor vil Vangebovej blive udfordret, siger Jens Ive, der ligesom Jakob Kjærsgaard også hæfter sig ved, at mødet gik godt, og at dialogen generelt er god.

- Jeg synes, at det var et godt møde, og de mindre ting, der skiller os ad, er vi enige om, at de skiller os ad. Jeg er stor tilhænger af dialog, og jeg synes også, at vi har en god dialog på dette område, siger Jens Ive.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.