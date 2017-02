Skateparken Gertrud ved Vedbæk Skole skal udvides og renoveres, og derfor har børn og unge i lokalområdet mulighed for at få indflydelse på udformningen af skateparken. Foto: Rudersdal Kommune

Børn og unge skal udvikle skatepark

Rudersdal - 13. februar 2017

Som en del af renoveringen og udvidelsen af skateparken Gertrud ved Vedbæk Skole, får børn og unge i Vedbæk og omegn i løbet af foråret mulighed for at udvikle Skateparken Gertrud til at være et børne- og ungekulturelt samlingspunkt. Projektet er blevet bevilget 200.000 kroner af Kultur- og Fritidsudvalget, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Pengene går til at skabe et streetmiljø, som det er planen, at børnene selv skal udvikle i samarbejde med forældre og firmaet CoCity.

- Vi er som forældre til skate-ivrige og aktive børn meget glade for Gertrud og havde et stort ønske om at udvide parken, fordi der ikke er plads nok til alle på ramperne. Derfor tog jeg fat i kommunen og foreslog dem at være med til at udvikle et nyt projekt for området, siger Jesper Bang-Olsen, der er initiativtager og lokal Vedbækborger.

Anna Scharling Brun (LL) fra Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune ser også frem til den positive udvikling af skateparken.

- Det er dejligt, at endnu flere børn og unge får mulighed for benytte den populære skatepark. Projektet her et godt eksempel på, hvordan borgere og kommunen går sammen om at udvikle et område i fællesskab. Ved at børnene og de unge får medbestemmelse på udviklingen af noget, de bruger i deres egen hverdag, skaber vi en større lyst og engagement til projektet, Anna Scharling Brun.