Se billedserie Det er holdindsatsen, der gør, at Søhuset Konferencecenter for andet år i træk er nomineret til årets konferencecenter.

Blandt landets fem bedste: Vi har én chance

Rudersdal - 14. februar 2017 kl. 07:58 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med søudsigt, højt til loftet, et smilende personale og en farvestrålende buffet, er det ikke svært at forstå, hvorfor kunderne i Søhuset Konferencecenter i Hørsholm har givet så positive evalueringer, at konferencecenteret for andet år i træk er nomineret til landets bedste. Der er fem nominerede i kategorien, som sammenslutningen Danske Konferencecentre (DKBS) står bag. I sammenslutningen er der 77 partnere, og glæden over at være blandt de fem bedste ud af de 77 er stor på Søhuset Konferencecenter.

- Det er vi stolte af, for det er en stor anerkendelse af vores daglige arbejde. Især fordi det er kunderne, der evaluere os, betyder det rigtig meget, for det er jo dem, vi er til for. Kunden skal være i centrum, og vi sørger for, at kunden nok skal få Søhus-kærligheden at føle, siger Christina Bukrinsky, der er key account manager i Søhuset Konferencecenter, med et grin.

Konferencecenteret har eksisteret snart 12 år, og igennem finanskrisen oplevede Søhuset - som de fleste andre steder - at krisen kradsede. De hårde tider er dog blevet vendt til gode tider.

- Vi kunne tydeligt mærke finanskrisen. Efter krisen lavede vi en styrket salgsindsats, hvor vi blandet andet arbejdede på at styrke helhedsindsatsen. Vi er til for kunden, og vi vil gøre alt for at imødekomme deres ønsker. Når vi har en kunde, har vi én chance for at lykkes. Hvis vi fejler, er løbet kørt, for så finder de et andet sted næste gang, siger Christina Bukrinsky.

Til at bakke Christina Bukrinskys ord op er de tørre tale. Således oplevede Søhuset en salgsfremgang fra 2015 til 2016 på ikke mindre en 40 procent. I løbet af sidste år havde Søhuset over 14.000 gæster.

En af de vigtigste årsager til Søhusets succes skal ifølge Christina Bukrinsky findes i holdindsatsen.

- Vi har et ekstremt dedikeret team, som alle arbejder i den samme retning, siger Christina Bukrinsky.

Tidligere havde Søhuset forpagter til deres restaurant, men i slutningen af 2015 overtog Søhuset selv forpagtningen og ansatte deres »egen« kok. Det har ifølge Christina Bukrinsky også haft stor betydning for Søhuset.

- Noget af det folk husker, når de går herfra, er maden. Og Mikael, (Gyllinge, kok, red.) er dygtig til at skabe mad, der er spændende og god, siger Christina Bukrinsky.

Kokken selv siger, at man i køkkenet lader sig inspirere fra både danske og udenlandske restauranter.

- Vi udfordrer os selv og stiller krav til os selv, og hvad vi serverer for vores gæster. Vi ved, at maden er en stor del af en god helhedsoplevelse, siger Mikael Gyllinge.

