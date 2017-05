Se billedserie Birkerød-tegneren Niels Bo Bojesen har netop vundet prisen for Årets Bladtegner 2017. Foto: Allan Nørregaard

Birkerød-tegner vinder endnu en pris

Rudersdal - 25. maj 2017 kl. 12:46 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere nomineringer og priser er det blevet til for Birkerød-tegneren Niels Bo Bojesen, som blandt andet laver satiretegninger til aviser og blade i hele verden, ligesom han illustrerer Kim Fupz Åkesons børnebøger om Vitello. Sidstnævnte var han og Kim Fupz Åkeson nomineret til en særlig børne- og ungepris, som var en del af Blixenprisen 2017, for. Prisen blev uddelt i sidste uge, hvor Niels Bo Bojesen og Kim Fupz Åkeson måtte se prisen gå til Kenneth Bøgh Andersen. Til gengæld kunne Birkerød-tegneren glæde sig over, at han i sidste uge vandt prisen for Årets Bladtegner 2017. Og det vækker naturligt nok glæde i hjemmet i Birkerød.

- Jeg er enormt glad, for man kan sige, at det er kollegernes pris. Så det er et skulderklap fra ens ligemænd, og det er jo altid rart, og så er det på baggrund af mit brede arbejde, og fordi jeg har været nomineret til og vundet priser i udlandet, siger Niels Bo Bojesen.

Det er foreningen Danske Bladtegnere, som står for prisuddelingen, og her bliver der - som Niels Bo Bojesen ganske rigtigt nævner - lagt vægt på tegnerens internationale ageren.

Niels Bo Bojesen har været nomineret til fire forskellige, internationale priser, og han vandt EU-Kommissionens Satirepris for en tegning om Brexit. I en pressemeddelelse fra Danske Bladtegnere udtaler formanden for foreningen, Lars Refn, at der er tale om en ganske enestående bedrift:

- At en dansk tegner kan klemme sig ind i verdenseliten fire gange på et år, er bemærkelsesværdigt og aldrig sket tidligere, siger Lars Refn og fortsætter:

- Niels Bo har formået at få sine tegninger langt ud i verden, fordi han evner at kommunikere i et enkelt, ordløst og visuelt slagkraftigt billedsprog. Niels Bo omformer, sammenstiller og genfortolker de symboler, vi allerede har et forhold til, og derved skaber han ny mening, nye pointer.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag.