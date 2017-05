Se billedserie Niels Bo Bojesen er, sammen med forfatteren Kim Fupz Aakeson, nomineret til Blixenprisen for »Vitello - 28 historier fra A til Å«. Foto: Allan Nørregaard

Birkerød-tegner nomineret til børnebogspris

Birkerød-tegner nomineret til børnebogspris

Rudersdal - 15. maj 2017 kl. 06:50 Af Joram G. Menzer Birkerød-tegneren Niels Bo Bojesen er sammen med forfatteren Kim Fupz Aakeson nomineret til en særlig børne- og ungdomspris, som

- Jeg er enormt glad. Det er jo altid fedt at få anerkendelse for det, man laver, siger Niels Bo Bojesen, der er uddannet fra Dansk Design Skole og School of Visual Arts i New York, hvor han læste på et stipendium.

Niels Bo Bojesen har illustreret alle 18 bøger, der siden 2008 er udgivet i Vitello-serien, og det 19. manuskript fra Kim Fupz Aakeson ligger klar til at blive illustreret af Niels Bo Bojesen. Og det er noget han glæder sig til, for det er ifølge illustratorens eget udsagn noget helt andet, end det han laver til daglig, hvor han blandt andet leverer dagens tegning til Jyllands-Posten.

- Kim har sagt, at Vitello-serien er ligesom et sommerhus, som vi to har sammen. Vi laver begge to en masse andre ting til daglig, men så engang imellem mødes vi der og synes, at er rigtig sjovt, fordi det er noget helt andet. Det jeg laver normalt er fra dag til dag, og det er en anden disciplin at skulle lave en bog, siger Niels Bo Bojesen.

Niles Bo Bojesen og Kim Fupz Aakeson konkurrerer mod Kenneth Bøgh Andersens »Den faldne djævel« og Mette Finderups »Lysbroen« om prisen. Vinderen modtager et hæderslegat på 75.000 kroner, og i begrundelsen for, at Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesens nominering lyder som følger:

»Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesens bøger om Vitello repræsenterer et unikt og langvarigt samarbejde inden for dansk billedbogstradition. Fortællingerne har en skæv og humoristisk synsvinkel, og med seriens udgangspunkt i hverdagen, skildrer den genkendelige udfordringer, der rammer i børnehøjde«.

Blixenprisen uddeles fredag den 19. maj klokken 19.00 i Den Sorte Diamant. Det er muligt at læse mere om Blixenprisen på www.blixenprisen.dk.