Billige Armani-frakker viste sig at være falske

En mand blev onsdag mellem klokken 12.50 og 13.05 udsat for bedrageri i Nærum, oplyser Nordsjællands Politi. Det skete på p-pladsen ved Nærum Vænge Torv, hvor manden kom gående, da han blev kontaktet af en mandlig bilist i en hvid SUV. Bilisten spurgte om vej til Københavns Lufthavn, og som tak for vejvisningen tilbød bilisten herefter manden seks frakker af mærket Armani.

Prisen var kun 3500 kroner. Da manden kom hjem med frakkerne viste det sig, at tilbuddet var for godt til at være sandt. Frakkerne havde falske Armani-mærker klistret på originalmærkerne, der i stedet var billigere Vero Moda og lignende. Nordsjællands Politi oplyser, at der i den seneste tid har været flere lignende sager, og opfordre alle til at være skeptiske, når tilbud bliver »lidt for gode«.