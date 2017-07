Se billedserie Her ses Livgarden på stranden i Vedbæk i 1914. Dagligdagen gik med marchtræning, eksercits, øvelser og »renlighedsparader«.

Billedserie: Nyt historisk flashback med Søllerødbogen

Rudersdal - 05. juli 2017 kl. 06:20 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommer i Søllerød betyder, at Søllerødbogen er udkommet. Årbogens 2017-udgave præsenterer sig som vanligt med et stort udvalg af varierede illustrationer og artikler, og det gør formand for Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen, Anita Mikkelsen, stolt:

- Det er faktisk utroligt, at man år efter år kan præsentere nye fotos, tegninger og malerier fra vor egn, og det er et vidnesbyrd om, hvor vigtigt et bevaringsarbejde, der over årene er foregået på det lokalhistoriske Arkiv og Museet, lyder det fra Anita Mikkelsen i Frederiksborg Amts Avis onsdag

Her fortsætter hun:

- Bogens omslag er som vanligt prydet med et maleri. Denne gang Søllerød Kirke og kirkegård malet af Carlo Hornung-Jensen. Maleriet relaterer sig til to af årbogens fem hovedartikler, henholdsvis artiklen om Søllerøds skrivende præster og den store afhandling om Søllerød Kro, hvor maleren Hornung-Jensen var en flittig gæst og indimellem betalte sine regninger med et maleri. Det var andre tider.

Årbogen udgives af Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen og er gratis for medlemmer af Selskabet. Medlemskab kan tegnes på Museets sekretariat på Biblioteksalleen i Nærum eller på www.histtop.dk. Søllerødbogen koster i løsslag 300 kroner.

