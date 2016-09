Send til din ven. X Artiklen: Bedre sikkerhed i travl rundkørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedre sikkerhed i travl rundkørsel

Rudersdal - 20. september 2016

Rundkørslen ved Hørsholm Kongevej/Brådbæk skal gøres mere trafiksikker, oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. Som det vigtigste etableres en hævet flade på Hørsholm Kongevejs nordlige ben. Den skal sørge for, at bilisterne sænker farten på vej ud og ind af rundkørslen. Hastigheden sættes ned til 40 kilometer i timen, hvilket markeres med skilte. Samtidig ændres vigepligten, så cyklisterne nu skal holde tilbage for bilerne, når de vil krydse Kongevejen. Endelig rykkes selve det sted, hvor cyklisterne krydser Kongevejen, længere tilbage, og den hævede flade giver dem samtidig et sted at vente.

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), glæder sig over udsigten til mere trafiksikkerhed.

- Trafiksikkerhed er og bliver vores allervigtigste indsatsområde, og derfor er jeg glad for, at vi kan samarbejde med Vejdirektoratet om at gøre et af de centrale trafikknudepunkter i kommunen mere tryg for de bløde trafikanter, siger Court Møller, der fortsætter:

- Vi er først og fremmest meget tilfredse med, at der etableres en mere sikker krydsning af Kongevejen for cyklister. I det videre arbejde med projektet, vil vi gerne drøfte med Vejdirektoratet, om der er mulighed for yderligere hastighedsdæmpende tiltag ved den sydlige frakørsel fra motorvejen mod rundkørslen.

Rundkørslen er skolevej for børn i Ubberød og Brådebæk til både Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen, og ændringerne sker på baggrund af en række henvendelser fra borgere om, at rundkørslen er utryg. Man forventer, at arbejdet på projekt rundkørsel, som gennemføres af Vejdirektoratet, begynder i år.