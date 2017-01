Beboer til indbrudstyve: Mangler I noget?

En beboer på Nobis Mølle i Birkerød skræmte lørdag aften to tyve væk, da han råbte »Mangler I noget?« efter dem, oplyser Nordsjællands Politi. De to indbrudstyve blev lørdag aften mellem klokken 22.20 og 23.55 blevet set tre gange, hvor de har bevæget sig rundt i haver på Nobis Mølle, hvor de gik og lyste med deres mobiltelefoner. På et tidspunkt hørte beboeren, der endte med at skræmme de to indbrudstyve væk, larm fra en villa, hvor det efterfølgende viste sig, at en liste fra et vindue er fjernet. Da den mandlige beboer råbte efter tyvene, stak de af. Tyvene beskrives som mænd iført mørke huer og jakker.