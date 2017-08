Se billedserie Man kan godt gå på vandet. Men det er ikke så ligetil, som det måske ser ud. Til gengæld er det underholdende at se på. Tusinder af gæster myldrede rundt på kajen og parkeringspladserne, da der søndag blev holdt Vedbæk Havnedag for niende gang. Foto: Lars Sandager Ramlow

BILLEDSERIE: Tusinder myldrede til Vedbæk Havnedag

Rudersdal - 13. august 2017 kl. 17:04 Af Lars Sandager Ramlow

Vejret var søndag med Vedbæk Havnedag. Solen skinnede - uden at det var for varmt, og det trak i tusindvis af gæster til arrangementet, der blev holdt for niende år i træk. Derfor var det også en glad formand for Vedbæk Havnedag, Lars Wiskum, Frederiksborg Amts Avis mødte:

- Vi forsøger at skabe hyggelig atmosfære, hvor boder og aktiviteter indgår naturligt i havnemiljøet. Derfor har vi heller ikke en stor og dominerende scene med et musikalsk hovednavn som trækplaster. Vi sigter mod et arrangement, hvor hele familien kan være med, og uden det skal koste en formue. Alt er gratis, fordi vi har nogle gode sponsorer og bliver støttet af Rudersdal Kommune og Vedbæk Havn. Det eneste, der koster penge er maden eller de varer, som vores gæster vil købe i boderne fra nogle af vores lokale virksomheder, sagde Lars Wiskum til avisen.

Netop fordi der ikke er entré, og fordi folk blot kommer og går gennem dagen, havde han svært ved at vurdere, hvor mange gæster, der var mødt frem.

- Et forsigtigt bud er, at der lige nu er cirka 5000 gæster, og i løbet af hele dagen kommer her vel det dobbelte. Det er svært at sige. Men vi ved fra tidligere år, at cirka to tredjedele af publikum er fra Rudersdal, mens resten er udenbys fra. Alle er velkomne, lød det med et smil.

Dagen startede klokken 09.00, hvor Vedbæk Vikingerne bød på morgenmad efter en mulig dukket. Herefter gik dagen slag i slag frem til en af de helt store publikumsmagneter: »Plankedysten« klokken 16.30, der igen i år blev styret af Mads »Blærerøven« Barner Christensen.

- Vi glæder os allerede til næste år. Om cirka en måned evaluerer vi denne havnedag, og så ser vi fremad. For at blive i terminologien, så regner jeg med, at vi sætter alle sejl til, når vi næste år fejrer 10 års jubilæum, sagde Lars Wiskum til Frederiksborg Amts Avis.