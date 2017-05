BILLEDSERIE: Historisk restaurant genåbner

- Jægerhytten er omgivet af historie og ligger helt utroligt smukt med udsigt til skoven, Sjælsø og grønne enge. Derfor er vi fra kommunens side meget tilfredse med, at vi nu har fundet solide forpagtere til stedet. Det er nogle, vi kender i forvejen, nemlig forpagterne fra Jægerhuset i Holte. Det bliver dejligt, at de nu vil skabe nyt liv og glæde i og omkring bygningerne, og fra kommunens side håber vi, at borgerne vil tage godt imod de nye forpagtere, siger Erik Mollerup.

Jægerhyttens historie går tilbage til 1700-tallet, hvor den fungerede som kongelig jagthytte under Hirschholm Slot. I cirka 1750 optræder hytten første gang på et kort under navnet »Herligheden«. Og herligt var der, for ifølge historiske overleveringer var det i Jægerhytten, at dronning Caroline Mathilde mødtes til sine hyrdetimer med kongens livlæge, Johan Fr. Struensee.