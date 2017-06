BILLEDSERIE: 362 studenter fra Birkerød Gymnasium

Fredag formiddag indtog 129 stx- og 33 hf-elever fra Frederikssund Gymnasium traditionen tro Torvet ved Frederikssund Rådhus for at fejre, at helholdvis tre og to års flid er ovre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fredag formiddag indtog 129 stx- og 33 hf-elever fra Frederikssund Gymnasium traditionen tro Torvet ved Frederikssund Rådhus for at fejre, at helholdvis tre og to års flid er ovre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Alle dem, som hader sutter, klapper nu, gjaldede det ud over torvet som en venlig ment hån til de 1. g'er, der endnu har en rum tid med lektier og prøver foran sig.

Her følger Frederiksborg Amts Avis' serie af billeder af de glade studenter.

Det der ikke må ske - skete alligevel mandag morgen på Birkerød Gymnasium for 19-årige Ida Hother Rasmussen.

Det der ikke må ske - skete alligevel mandag morgen på Birkerød Gymnasium for 19-årige Ida Hother Rasmussen.

Hun skulle have haft den længe ventede hue på klokken 08.30 som den allerførste student fra gymnasiet, og hun skulle traditionen tro have hejst flaget ude foran indgangen sammen med rektor Anders Kloppenborg.

Men sådan skulle det ikke gå.

I sidste øjeblik havde hendes censor i AT nemlig meldt sig syg, og Ida Hother Rasmussens eksamen blev derfor udskudt til klokken 15.00.

- Det her virker jo helt urealistisk. Jeg har glædet mig sådan til dette øjeblik og til at blive student i tre år... Jeg var mentalt sat op til eksamen, og nu skal jeg vente. Det er virkelig »nederen«. Jeg ved godt, at det ikke er skolens skyld, og jeg ved også godt, at jeg nok skal blive student senere i dag, så jeg er ok. Men det er en MEGET mærkelig fornemmelse at gå hjem igen med huen i æsken i stedet for på hovedet, siger Ida Hother Rasmussen til Frederiksborg Amts Avis lige efter hun har fået meldingen.

På Birkerød Gymnasium er rektor Anders Kloppenborg både ærgerlig og ked af, at de første eksamener måtte udskydes:

- Det må ikke ske. Og netop for at undgå at den slags sker, havde vi vores eksamenskontor åbent fra klokken 06.45, så vi kunne reagere, hvis der skulle være afbud fra censorer eller lærere. Men flere ting gik galt. For det første fik vi først afbud fra den pågældende censor klokken 07.30, og da vi så ringede til det pågældende gymnasium, hvorfra censor kom, så kunne de ikke få fat i de to lærere, der skulle have været censor-vikarer i tilfælde af sygdom. Derfor måtte formanden for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen, der er rektor på Københavns åbne Gymnasium, træde til, forklarer Anders Kloppenborg til Frederiksborg Amts Avis.

Det sene censor-forfald betød, at to elever måtte udskyde deres eksamener til om eftermiddagen, hvor der først var ledig tid.

Frederiksborg Amts Avis kan i øvrigt oplyse, at Ida Hother Rasmussen blev student og fik sin hue på mandag eftermiddag med et flot 10-tal, inden champagnepropperne sprang - først på skolen og så i hjemmet, hvor familien holdt studenterfest om aftenen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag...

- Det er forfærdeligt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvis der var sket min kæreste noget.

- Det er forfærdeligt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvis der var sket min kæreste noget.

Sådan lyder det fra 28-årige Jacob Friis Pedersen fra Tulipanvej i Slangerup, som torsdag oplevede den livsfarlige trend med at løsne hjulbolte på biler.

Både han selv og kæresten Naja nåede at køre i bilen, som havde fået løsnet bolte, før Jacob Friis Pedersen opdagede, hvad der var galt.

- Jeg synes, det er en syg trend, folk har gang i, og som i værste fald kan koste uskyldige menneskers liv, siger Jacob Friis Pedersen, som i fremtiden vil tage alle de forholdsregler, han kan, for at undgå, at han selv eller kæresten oplever det samme en gang til.

- Nu spænder jeg alle hjul på begge vores biler fast med låsebolte, så det ikke kan ske igen, siger han.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 24. juni.

Traditionen tro var Danserindebrønden i hjertet af Helsingør første stop på vognturen for de hundredvis af nyudklækkede studenter fra både Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium.

Traditionen tro var Danserindebrønden i hjertet af Helsingør første stop på vognturen for de hundredvis af nyudklækkede studenter fra både Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium.

De glade og højtråbende unge mennesker ankom fredag omkring klokken 12 i de flot pyntede lastbiler, og skyndte sig frem til skulpturen, hvor nogle af studenterne også fik dyppet såvel tæer som ansigt i springvandet.

Eller et par danse rundt om brønden i højt humør fortsatte den lange vogntur.