FLERE NYHEDER Hillerød Stadion klar til 2. division Havnen jubler: Dobbelt op på job siden 2007 Byråd godkender 54 billige boliger Sjældent bronzesværd fundet MEST LÆSTE f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:5:{s:4:"name";s:27:"get_slideshow_image_caption";s:6:"assign";s:15:"picture_caption";s:11:"slideshowId";s:7:"1086231";s:7:"article";O:9:"FsArticle":25:{s:21:" FsArticle _articleId";i:664960;s:6:"values";N;s:2:"db";N;s:8:"category";O:15:"ArticleCategory":24:{s:10:"categoryid";i:25;s:6:"values";N;s:9:"sortmodes";a:4:{i:0;s:48:"xoops_fsa_article.priority ASC, publishdate DESC";i:1;s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:2;s:105:"xoops_fsa_category.category ASC,TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:3;s:16:"publishdate DESC";}s:9:"sortnames";a:4:{i:0;s:31:"Sortér stigende efter prioritet";i:1;s:33:"Sortér i journalistisk rækkefølge";i:2;s:64:"Sortér først efter kategori, derefter i journalistisk rækkefølge";i:3;s:18:"Sortér kronologisk";}s:4:"meta";O:6:"fsMeta":5:{s:17:" fsMeta tablename";s:17:"fsa_category_meta";s:10:" fsMeta id";i:25;s:14:" fsMeta values";a:30:{s:10:"breadcrumb";N;s:5:"debat";N;s:4:"skin";N;s:9:"pagestyle";N;s:12:"hidefeatures";N;s:18:"hide_article_boxes";N;s:14:"articledirname";N;s:7:"dirname";s:13:"frederikssund";s:8:"sitename";N;s:9:"mobilmenu";s:2:"14";s:8:"gemiusid";N;s:4:"link";s:7:"dirname";s:15:"listallarticles";N;s:5:"email";N;s:12:"rss_category";N;s:17:"adserving_keyword";s:13:"frederikssund";s:23:"print2web_placementcode";s:13:"frederikssund";s:12:"prioritet_2b";N;s:12:"prioritet_1a";N;s:12:"prioritet_1c";N;s:12:"saxokategori";s:41:"FAA: Frederikssund,FAA: Frederikssund NET";s:10:"artikeltid";s:1:"8";s:14:"ritzaukategori";N;s:15:"specialcategory";N;s:12:"nvn_category";N;s:12:"nvn_taxanomy";N;s:20:"secondary_categories";s:13:"Frederikssund";s:15:"adform_category";N;s:10:"meta_title";N;s:16:"meta_description";N;}s:14:" fsMeta loaded";b:1;s:17:" fsMeta value_ids";a:0:{}}s:10:"_treeindex";O:9:"TreeIndex":5:{s:5:"table";s:12:"fsa_category";s:2:"id";s:10:"categoryid";s:8:"parentid";s:8:"parentid";s:5:"index";s:22:"fsa_category_treeindex";s:7:"indexid";N;}s:3:"_id";s:10:"categoryid";s:7:"_parent";s:8:"parentid";s:10:"_treetable";s:28:"xoops_fsa_category_treeindex";s:16:"_pending_rebuild";b:0;s:7:"_values";a:19:{s:10:"categoryid";s:2:"25";s:8:"parentid";s:3:"156";s:8:"category";s:13:"Frederikssund";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"menu";s:3:"yes";s:13:"menu_articles";s:2:"no";s:8:"archival";s:3:"yes";s:8:"priority";s:1:"1";s:18:"mirror_category_id";N;s:8:"template";s:0:"";s:8:"sortmode";s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";s:16:"redirect_article";s:2:"no";s:13:"news_category";s:3:"yes";s:8:"metadata";s:0:"";s:11:"publishdate";s:19:"0000-00-00 00:00:00";s:4:"date";s:19:"2009-05-14 09:16:00";s:12:"insearchlist";s:1:"0";s:8:"per_page";s:2:"20";s:15:"fetch_recursive";s:3:"yes";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:10:"categoryid";i:25;}s:6:"_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:14:"_primary_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:17:"`categoryid`='25'";s:3:"_db";O:22:"KodusDatabaseMysqlSafe":4:{s:4:"conn";i:0;s:6:"prefix";s:5:"xoops";s:10:"identifier";s:0:"";s:6:"logger";O:11:"KodusLogger":8:{s:21:" KodusLogger _queries";a:575:{s:32:"f7816a551a756cf1369d25941da6089b";a:8:{s:3:"sql";s:86:"SELECT sess_data FROM xoops_session WHERE sess_id = '7ca388156db1914a4b41aac596592398'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/class/Kodus/SessionHandler.php";s:4:"line";i:72;}s:32:"ba7b3ece8022630ddf7fb8c18dfb4b3c";a:8:{s:3:"sql";s:55:"SELECT * FROM xoops_modules WHERE dirname = 'fsArticle'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002791881561279296875;s:7:"maxtime";d:0.0002791881561279296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:30:"/class/Kodus/ModuleHandler.php";s:4:"line";i:106;}s:32:"6a5ad8b672ccc3029b657711f3c38edd";a:8:{s:3:"sql";s:79:"SELECT * FROM xoops_fsa_paragraph2 WHERE articleid=665156 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";s:26:"Warning: 183 rows returned";s:5:"errno";i:666;s:4:"time";d:0.0022737979888916015625;s:7:"maxtime";d:0.0011379718780517578125;s:5:"count";i:2;s:4:"file";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:4:"line";i:303;}s:32:"bdd006930485ab7490cd3c1c54099617";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_article` WHERE `articleid`='665156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00106048583984375;s:7:"maxtime";d:0.0002949237823486328125;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"f416387d137367fa3eb080f2d4311eff";a:8:{s:3:"sql";s:99:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_article_meta` WHERE `id` = 665156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003478527069091796875;s:7:"maxtime";d:0.0003478527069091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"6f3801feebdb96d1c43b4b722c3beb3f";a:8:{s:3:"sql";s:71:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='32'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0011250972747802734375;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"ef3ec7d39ce023527d36195b14bcd49b";a:8:{s:3:"sql";s:96:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000441074371337890625;s:7:"maxtime";d:0.000441074371337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"ada72910cf3ea3c2a718abb025052ab7";a:8:{s:3:"sql";s:72:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.001119136810302734375;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"3ab17bdb5c39197511a3df81f63a500e";a:8:{s:3:"sql";s:97:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000360012054443359375;s:7:"maxtime";d:0.000360012054443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"7bb2434a606a912c12b51d35ee694bef";a:8:{s:3:"sql";s:70:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='1'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00311279296875;s:7:"maxtime";d:0.0024449825286865234375;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"1b0fc7f7bbd0dcfd2052bf433261c782";a:8:{s:3:"sql";s:95:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"46e94b72961dfbb142ea45c87294f449";a:8:{s:3:"sql";s:56:"SELECT * FROM xoops_modules WHERE dirname = 'flexblocks'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028705596923828125;s:7:"maxtime";d:0.00028705596923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:30:"/class/Kodus/ModuleHandler.php";s:4:"line";i:106;}s:32:"39745ee6823496d2fa856e8f5e6a647e";a:8:{s:3:"sql";s:52:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002460479736328125;s:7:"maxtime";d:0.0002460479736328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:264;}s:32:"2f46f84eee83032586b9e73d20bf1213";a:8:{s:3:"sql";s:53:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000431060791015625;s:7:"maxtime";d:0.000431060791015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:312;}s:32:"3409dcc3958e13826b39777cb9791641";a:8:{s:3:"sql";s:51:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:312;}s:32:"198c456b3b04ec51845c30ba826d550a";a:8:{s:3:"sql";s:141:"SELECT P.* FROM `xoops_fsa_articlecategory` AS L JOIN `xoops_fsa_category` AS P ON L.`categoryid`=P.`categoryid` WHERE L.`articleid`='665156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004150867462158203125;s:7:"maxtime";d:0.0004150867462158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:668;}s:32:"0f01410c7d4f43c6888aa423f3ce7534";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT `category` FROM xoops_fsa_category WHERE `categoryid` = 32 LIMIT 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:44:"/modules/fsArticle/class/ArticleCategory.php";s:4:"line";i:643;}s:32:"57b2b22cbd8613d2246f678ea7a5b2c7";a:8:{s:3:"sql";s:75:"SELECT `category` FROM xoops_fsa_category WHERE `categoryid` = 1230 LIMIT 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001261234283447265625;s:7:"maxtime";d:0.0001261234283447265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:44:"/modules/fsArticle/class/ArticleCategory.php";s:4:"line";i:643;}s:32:"2f4b6bd0d3500b26f18be7118474d548";a:8:{s:3:"sql";s:71:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001828670501708984375;s:7:"maxtime";d:0.0001828670501708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"662cb461b7f4e67d365d6ea23f7c2100";a:8:{s:3:"sql";s:72:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"c973a4190e9825f7006a70243cccf4f9";a:8:{s:3:"sql";s:70:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00014019012451171875;s:7:"maxtime";d:0.00014019012451171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"250f6a69cc05867febed1955bfa10cac";a:8:{s:3:"sql";s:74:"SELECT * FROM `xoops_userbase_user` WHERE `login` = 'pahs@fynskemedier.dk'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:39:"/modules/userbaseclient/class/proxy.php";s:4:"line";i:128;}s:32:"c7e7df05761c9036d8d82740e244cb16";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_xphoto_slideshow` WHERE `slideshowid`='1086755'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0013225078582763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002701282501220703125;s:5:"count";i:6;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"15f8723232cec49e8612c87e82bf7bac";a:8:{s:3:"sql";s:130:"SELECT imageid FROM xoops_xphoto_slideshow_image WHERE slideshowid=1086755 ORDER BY priority ASC, imageid ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:41:"/modules/xphoto/class/XphotoSlideshow.php";s:4:"line";i:413;}s:32:"e4500f1f0dae85c5c7ef3c9d8a35d28a";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_xphoto_images` WHERE `imageid`='975281'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"1b41acad0b90421cf7c5b0eef2e4e0be";a:8:{s:3:"sql";s:132:"SELECT * FROM xoops_xphoto_slideshow_image WHERE imageid=975281 AND slideshowid=1086755 ORDER BY priority ASC,imageid ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004799365997314453125;s:7:"maxtime";d:0.0004799365997314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:41:"/modules/xphoto/class/XphotoSlideshow.php";s:4:"line";i:484;}s:32:"9719f54b6cf0488cae26556eec2bd472";a:8:{s:3:"sql";s:148:"SELECT S.* FROM xoops_fsa_artsub JOIN xoops_fsa_subject AS S USING(subjectid) WHERE articleid=665156 ORDER BY S.subjectid DESC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:4:"line";i:1427;}s:32:"597338f13b7d28415f7fa72981d51df7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016307830810546875;s:7:"maxtime";d:0.00016307830810546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7cf2352b438c26e0e2835805958ce5d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018310546875;s:7:"maxtime";d:0.00018310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f8c26165b472a8868c8bee72acd9d003";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"03e87c11ab3487b34b38fb1bb4dfd27d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d9ef58627916925c76a3772156099b2b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000157833099365234375;s:7:"maxtime";d:0.000157833099365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"02c56718face3f8c6214ff79191a9dc3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000154018402099609375;s:7:"maxtime";d:0.000154018402099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f25b80f468af1ed6c305952fd17b52e0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c658043e7ce5c9e01999aa79a6a4a8a1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39cf844b6b392bfb397747b05fdf276d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"91c42c766ac782247dd2dbde6debf4f0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000152111053466796875;s:7:"maxtime";d:0.000152111053466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"661e1c361cffdf7184e87e27c7adc189";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000152111053466796875;s:7:"maxtime";d:0.000152111053466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ae3b6ae001d2ee24e291cb2adf11b95e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016498565673828125;s:7:"maxtime";d:0.00016498565673828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1fd7dc9e6bc568850ca0e6aca1832c73";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000153064727783203125;s:7:"maxtime";d:0.000153064727783203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3b57871bb41f056a3ba101d0abde6129";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001509189605712890625;s:7:"maxtime";d:0.0001509189605712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"924af5853a4e95760c09b7bf26a399f0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001599788665771484375;s:7:"maxtime";d:0.0001599788665771484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8d7d8850e87a88f4c9ea7e833384c880";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fde181e9b130a3c150e3218b979ceef7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66fb38bbe6502ee23210118d2ec8c05d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73f4dc87c036e80c370b595d07cdb884";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ad7878b9618bcba9e9bd005f42eb8fc5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7af1d2f4d47967e271f21c64e8934868";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d8daec1952214194a88b70752e9d81c2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a07ed01e3a25a96e7c980b446955ced3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0959a70421e213a06981c030321cf464";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7764cbed3ce533621b15e616289e3925";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002119541168212890625;s:7:"maxtime";d:0.0002119541168212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"61229ca378e4f0feebf8e3f28b07f80d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000209808349609375;s:7:"maxtime";d:0.000209808349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c6461811d846513c2b1e53a7ecd36dbb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000176906585693359375;s:7:"maxtime";d:0.000176906585693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43fa4592ecd3fc5fd40c0b713b4fe1c7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001618862152099609375;s:7:"maxtime";d:0.0001618862152099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"71eb73d4457251619c181fca03fa274a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7583a480213081560f4b4899d698d59f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000199794769287109375;s:7:"maxtime";d:0.000199794769287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fd5fdb9772277c90998cb0ca8f766385";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59247317769e8b918fd345900f91463f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000151157379150390625;s:7:"maxtime";d:0.000151157379150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"94250d28b9586ea66d917914e294821b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d1236432b8cfe534fb808585d7832494";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed6ead1d9cee06db38337d92a5e43f03";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e837e3a9b59ceb535dee7732c03f495d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022411346435546875;s:7:"maxtime";d:0.00022411346435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb50420f11c837e747f83137ae57fabc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001518726348876953125;s:7:"maxtime";d:0.0001518726348876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73389277dd79af0d3c08a45d4c0a7edf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"49e05b6948036219decd63afa4348ee5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"20e402249ec67830a3e542d5a3a7d6ee";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016498565673828125;s:7:"maxtime";d:0.00016498565673828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3e5d9ec312f4d36b0aecbcc7307e0934";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016307830810546875;s:7:"maxtime";d:0.00016307830810546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7210310c3d1a8ca26bb6f9ceaad7aa03";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000154018402099609375;s:7:"maxtime";d:0.000154018402099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a0e2547b9cda1a836ca3d3442c1fee74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000156879425048828125;s:7:"maxtime";d:0.000156879425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c9af8067d70479b040ea835ab6ed1e5d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0bd26589ec012247e0783f540a414da4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001871585845947265625;s:7:"maxtime";d:0.0001871585845947265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0559d982352006f9fae6d744cc5ac629";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00067806243896484375;s:7:"maxtime";d:0.00067806243896484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"256ecc61531fa4fc72b82783e183438a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00033283233642578125;s:7:"maxtime";d:0.00033283233642578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59d99072ac761e83529cef155809cf22";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002310276031494140625;s:7:"maxtime";d:0.0002310276031494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7f57a6603676f263b3fd64cea86aa331";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003159046173095703125;s:7:"maxtime";d:0.0003159046173095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"35a9275c58c29351cf2ab48e5ed2bbd0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000281810760498046875;s:7:"maxtime";d:0.000281810760498046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fea4af20f7b43b430e1e9cea6d170ad8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8121edc721408af6a3867cde4b16282e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ce99e7173a0464326dd8259196db270";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000544071197509765625;s:7:"maxtime";d:0.000544071197509765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01221c2b28fdaf82aaf3aedd3d99293b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00041484832763671875;s:7:"maxtime";d:0.00041484832763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a0ac54e6f4e1eacad84011406dfeff2b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"33cf71b6b80182888c713d92b75ef0cc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0a76832bccdea7cc6f8d43ef4487c204";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"214be1f78263db395d2294df3d9b9e98";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004978179931640625;s:7:"maxtime";d:0.0004978179931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dd26d7058b2344e33b9f685f401d561a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005710124969482421875;s:7:"maxtime";d:0.0005710124969482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89ebbff982630acc7ed3320a2adfd0e9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00053310394287109375;s:7:"maxtime";d:0.00053310394287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8388a95c51f81cc08c6a512319795b4c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003998279571533203125;s:7:"maxtime";d:0.0003998279571533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4119ca8c1b5addd529fb37991541af5e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026798248291015625;s:7:"maxtime";d:0.00026798248291015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"681635b247a6321b23f32b630009199c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005168914794921875;s:7:"maxtime";d:0.0005168914794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cb4c9d32bb3de09678f659901394021";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000576019287109375;s:7:"maxtime";d:0.000576019287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0331b258ce78666c6c7d90173e0f232f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7d088d3747094dbee4508da300462d1d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004699230194091796875;s:7:"maxtime";d:0.0004699230194091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bf254750c7c2279bcdc08da2d197ccbc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43a519c37f83fcf7ea9e5ff543f622ba";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"85152fda7aa3fd371aed524fbe5725de";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002899169921875;s:7:"maxtime";d:0.0002899169921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f33373ffbed2f0c1a186377d3455cc23";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002048015594482421875;s:7:"maxtime";d:0.0002048015594482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ba92028bbc82f19f63063c2baf5d035b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"283a3ef4b011e9a3aef5b68dac8380eb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb4eb54e52886104b79061393ed2b7a6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e61929f2b7240ff1f4f26ba4cd593c28";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00033092498779296875;s:7:"maxtime";d:0.00033092498779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"089fa6ab2c5c64ed82788c01a5601351";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005710124969482421875;s:7:"maxtime";d:0.0005710124969482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8cbc54d4bdc7c0c1779097d1184b9dc9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000194072723388671875;s:7:"maxtime";d:0.000194072723388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"921d483dafc9aa9f1ec3fc303307136f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000308990478515625;s:7:"maxtime";d:0.000308990478515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4a441786ca2a6f737615cb2b06a305f1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002539157867431640625;s:7:"maxtime";d:0.0002539157867431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"221d6b86d9083a8fec78691bae9fcb4f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339031219482421875;s:7:"maxtime";d:0.000339031219482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c8de452bc9d2cb88f0760e9ffa7b7448";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"899739644591092fe73aaf5d07d0c993";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002231597900390625;s:7:"maxtime";d:0.0002231597900390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"07f77a7aae23527294c06c0b3d61fb1a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0cfb8b72882034685162b699a56ec6a4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001981258392333984375;s:7:"maxtime";d:0.0001981258392333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b858d7cb5e92859bd8e8430e75243b74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000423908233642578125;s:7:"maxtime";d:0.000423908233642578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bec56ead88f9b56fa30606f8d8f1a83d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000483989715576171875;s:7:"maxtime";d:0.000483989715576171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c8632cd01954c93821518910534d447";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004069805145263671875;s:7:"maxtime";d:0.0004069805145263671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"71cc032244507f9b6ec41be55a6cadba";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000380039215087890625;s:7:"maxtime";d:0.000380039215087890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"90235366f1d9b5ca41235452c5cdd173";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000347137451171875;s:7:"maxtime";d:0.000347137451171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"194e715f2a32e40b464eeb57fcbac68a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f04649e05c4447a711e2c3e3e0ee85a1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4b6de76f516fa8a506425df710cb7202";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020885467529296875;s:7:"maxtime";d:0.00020885467529296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"abeb6cb41bf8e5ae4eaafee074e3b69a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000194072723388671875;s:7:"maxtime";d:0.000194072723388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"34916dcc80fe3f7ea90111d7b807d104";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003631114959716796875;s:7:"maxtime";d:0.0003631114959716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"605d1b8fd85b1c9bce3a023e61a3960f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004160404205322265625;s:7:"maxtime";d:0.0004160404205322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d717956af5699916027e37f865bd8fb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003249645233154296875;s:7:"maxtime";d:0.0003249645233154296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb6d8f6ca28cf55444f6efa72f3cfd90";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006048679351806640625;s:7:"maxtime";d:0.0006048679351806640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5c215982d6d4c4c86f50041ced4f0fd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a9d90afe1e28daec1117d78698829e1e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a9e713792c42ac53e426519ad4c9cc7e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"98a693e4597f0fc57dc7fb77869c257c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f5b820ab1545b34972549fdf22a91176";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000237941741943359375;s:7:"maxtime";d:0.000237941741943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"128426fb68a532c3a21a2f87d319c1e0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003268718719482421875;s:7:"maxtime";d:0.0003268718719482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb6214301c47845fd3ff9c0e6cae15cc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000579833984375;s:7:"maxtime";d:0.000579833984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4dcdd379de219f47e9165bee236e8dc5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002911090850830078125;s:7:"maxtime";d:0.0002911090850830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"94e7c113a4fb77499b4f472739c96c74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003049373626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0003049373626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"383b73de35784c4a906b1e5a2a26c0d3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039386749267578125;s:7:"maxtime";d:0.00039386749267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d703ecdd3bd03191ecdd3039a57f9a8b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024890899658203125;s:7:"maxtime";d:0.00024890899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f292b05f690812d179ddb04e86dac576";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002269744873046875;s:7:"maxtime";d:0.0002269744873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c76c3777a9777d8ca5e65b6070049926";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e51406fc7d6e03711907b3f2ba514839";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000155925750732421875;s:7:"maxtime";d:0.000155925750732421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eeaf7b0f9f1496c62bf1496b91a69d02";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"50c64ebcfdad97928a3afeb182e1815c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020599365234375;s:7:"maxtime";d:0.00020599365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"465b96bde775fd381288ad87ed73dd5f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"37a51411e6b0e6a0bec029d260a850bc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000235080718994140625;s:7:"maxtime";d:0.000235080718994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed8f85483fed04bf3a89a66fdf714017";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003030300140380859375;s:7:"maxtime";d:0.0003030300140380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f1b54e01dcaca418814be01f4fb11e9d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003879070281982421875;s:7:"maxtime";d:0.0003879070281982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"67beb74cc997c7825cfc1e20e0418ff9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000233173370361328125;s:7:"maxtime";d:0.000233173370361328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"339dc0fd10b887bd36b344a60cc15599";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018787384033203125;s:7:"maxtime";d:0.00018787384033203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e79f3aef2e03a3bbb94d87f73dfa2acf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a78e6388e5153955400a6974019d85e7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"04f74ce3d7c454f2f0340306ee3e773a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ef7bea509ed7df80cc8126dc0127783";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001709461212158203125;s:7:"maxtime";d:0.0001709461212158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb64ce2d50eb715a2e49fc6c8bf01da8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001881122589111328125;s:7:"maxtime";d:0.0001881122589111328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1b8897c5b2619c03f8d7467f50e1e61f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"240fc9e00c40ac7a75a97ffafc546304";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"064e8ca97a44794afc6b6b1c2a4121f5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2a50f0b3f170ac2754cfadcacb6a83c2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d98040a8861798569dc81eaf2dee97c6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"03b7b31af42b7dd3baff0f62fc318b5a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000274181365966796875;s:7:"maxtime";d:0.000274181365966796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"36bb207a00138310d256cd90f1a96cc2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001990795135498046875;s:7:"maxtime";d:0.0001990795135498046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e1c7f7b77dd2e9ffa47f67e22097fa07";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"81ce2495c8e1ba892768e45fc4c11d45";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002439022064208984375;s:7:"maxtime";d:0.0002439022064208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef55362e38f4451cc2ad0ddbd6ad2eb2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002810955047607421875;s:7:"maxtime";d:0.0002810955047607421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6cddafc8767f480a4e81cfa679c5e67d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002200603485107421875;s:7:"maxtime";d:0.0002200603485107421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fad532e61eb7b1d72e34cb108198a2e8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b38e31d040d7603ae7863392ee895e9f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bbe2575f4d9df7de948b40e9372d5816";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa565acff81870f7c5633f98c29a0349";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a93a41972965b60210a83af6047b72f6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002281665802001953125;s:7:"maxtime";d:0.0002281665802001953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7d7d140a120c139b9e68ad91f5c4e31e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ef7ef0c45f7aae9d71ec1a3aa89e4e4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002410411834716796875;s:7:"maxtime";d:0.0002410411834716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7930ddc8b185f61e424c14c9e6774ad3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002748966217041015625;s:7:"maxtime";d:0.0002748966217041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b01691bedd566097def99a637edb07ff";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3c484d2f32d7cb946068bade59721861";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003631114959716796875;s:7:"maxtime";d:0.0003631114959716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a06796fc56fc5c0d7b801e93ddc788d7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003139972686767578125;s:7:"maxtime";d:0.0003139972686767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fac24a022c2807c56e30ae09a84b8d91";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"656fc85688632239e139a7a5f45d5ce0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"df343c9dfe24f682f105ea616402f372";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"efed807605b97bf4f27342370b29ee3b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7b6a32657c5facacb233f04760702714";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00036907196044921875;s:7:"maxtime";d:0.00036907196044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"db0c62931bc1f472a857b0ecef3d68e2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ed065b87356874ddf1ddd6880ea712a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5d7d9114ce0d6c443773a07a7634a064";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001938343048095703125;s:7:"maxtime";d:0.0001938343048095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d9993ac7238ccd028c20eac337c31c8d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005340576171875;s:7:"maxtime";d:0.0005340576171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c601f9f74458a4d6f224ba51795da5a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028705596923828125;s:7:"maxtime";d:0.00028705596923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea341a3f4e52225374120b581f05d98c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000543117523193359375;s:7:"maxtime";d:0.000543117523193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f25ec152477f9b6d2442e5f478b5decf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022983551025390625;s:7:"maxtime";d:0.00022983551025390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea5f9bbeb0295979e55ff71bc2a4e21b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d4e533893e63b71b4dd6a6ee02af9ebd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9f2acfbf3dc18b50230d8a05264b8bcb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002629756927490234375;s:7:"maxtime";d:0.0002629756927490234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef6a6c101944599dc5c06f77d54c38a3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032901763916015625;s:7:"maxtime";d:0.00032901763916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ca125023ac8f815df0c3089d0608f01";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7c68edbd71173dca3dfbdb2f29e3538c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000336170196533203125;s:7:"maxtime";d:0.000336170196533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c2db57c59a23ecd84b88eb328d80f685";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000607013702392578125;s:7:"maxtime";d:0.000607013702392578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9024973c868f3316d7c9034f455a2d56";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000199794769287109375;s:7:"maxtime";d:0.000199794769287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43fffa8169e10892cfbb6636b1eaa1e6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"881efbd1bece3f07ddcda15079df7828";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022411346435546875;s:7:"maxtime";d:0.00022411346435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"558a9d269912ba9f5ab915f99ca21a6a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"30b163fcf410cad356e46b1c51378a42";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002291202545166015625;s:7:"maxtime";d:0.0002291202545166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55c74a569365b3e6220430b524f64c39";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"26c17be54f22d5dbe0a06b06a16ce8bd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002081394195556640625;s:7:"maxtime";d:0.0002081394195556640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"793d49dcb8b9061068011648ab80580d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9eee20511cdb0a89f0b4849a36484a1b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001881122589111328125;s:7:"maxtime";d:0.0001881122589111328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"68733c524bac892ab139e99480bb74e6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5921c7f51ac31753d0d40216ad415834";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8eb45f96af71abd73137378e75265c25";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"75e722b6c3efb406a36ca33cc2b5b409";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000244140625;s:7:"maxtime";d:0.000244140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"80b2a7bfb70f5f9b26bad5f95bba390a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"838908d34cd147dff796eac2e7c6c224";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"742969ef4a1bedd26a898d434458ab85";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002319812774658203125;s:7:"maxtime";d:0.0002319812774658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3aa520339600f9d15d21eda6a945d0b9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003869533538818359375;s:7:"maxtime";d:0.0003869533538818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6531f770f6859540a4aa0a04472dc4d9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003569126129150390625;s:7:"maxtime";d:0.0003569126129150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e308856b797a78c4a9f4924edde221d2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926312 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002920627593994140625;s:7:"maxtime";d:0.0002920627593994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"425f45588953a52613161ab0293946e9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005190372467041015625;s:7:"maxtime";d:0.0005190372467041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2ec6895eb4bc6e4f00887e838b869dd8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000380992889404296875;s:7:"maxtime";d:0.000380992889404296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2ab2adf2894ebfd8cd3f3d208a698165";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003750324249267578125;s:7:"maxtime";d:0.0003750324249267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3611cf59c4a9722a5ea464710f48e05e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ab9673385507c3374411ab8cfaed90f4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2acfa79b6bf549122828240db36d3882";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020313262939453125;s:7:"maxtime";d:0.00020313262939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d25e9d43f572c1659c5199afdf74183f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2471b7e2cc1328de4bbb3a0db753a083";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a04507bb088dad1f576a8364a53f1069";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d1c3d59ef602c10bff7b15606e0fb453";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002038478851318359375;s:7:"maxtime";d:0.0002038478851318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6e4ab8f3a04378f10eff13ccd37b21b1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ca385363e2340dc6670311d817e8791a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e21e988f19997203f5d867447e32ec67";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b9530a847acb66a60c96366947c0865a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f1ff43a6418b49aa1d6459404f8ccbed";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c270e14aca7812baed8e2308fa6eeb79";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000198841094970703125;s:7:"maxtime";d:0.000198841094970703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e3f2082d06de13bc1bc9f3cb4bc7f992";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e7fff725a6967efd89db121b587f3f63";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002429485321044921875;s:7:"maxtime";d:0.0002429485321044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d546738b7f261374797817ac9659bde";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c48657a76131f66308b730a41d099856";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a07b9465d7416d58588923ba07736e13";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"914581dfeffe5c17f9fd8836ea51ffbd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d3e5bc4106a5a46c37e1ee74efb9dbcd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"57a1232ac47d65cbe0fa3945eef5d5a4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0ce7a4a79ecbe95f14c429c46c138e43";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"087f2f7d744b4f2efa8eb923f4fbeb44";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028514862060546875;s:7:"maxtime";d:0.00028514862060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"887453258993a8511fda1856935c1448";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000217914581298828125;s:7:"maxtime";d:0.000217914581298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f412e923a17106d97bc90f3e67bffc3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fae3c4d3ac5f0da6c40d41e33699151d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1feca77a3dadad64947ceb70f3837964";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00041294097900390625;s:7:"maxtime";d:0.00041294097900390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ec86e6064c45b17b3b5f68bce86ebfa4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003070831298828125;s:7:"maxtime";d:0.0003070831298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0395192a912e945a986a4c80a30a85bf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003948211669921875;s:7:"maxtime";d:0.0003948211669921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"65cecc9a4f0fc6427094d48f19fd4ab1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030994415283203125;s:7:"maxtime";d:0.00030994415283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0089f9cd3766a440f8bf500e3c9b78ab";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004179477691650390625;s:7:"maxtime";d:0.0004179477691650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"53abc8dc7ea8b0266f20024954d52d85";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002939701080322265625;s:7:"maxtime";d:0.0002939701080322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5873539ba7a1d92d0ff250847dfc776c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339984893798828125;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"34e1e0c34725131c96eeaca6d6a90fa3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000280857086181640625;s:7:"maxtime";d:0.000280857086181640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9581f3686ad3a45a63cc4f54e05b9bc5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7657ad08d38fa698301f0e306553f92a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9ae790440b81965bec87d0d7875e921c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ee69cea79d21bc55f6a65f382987e40e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004680156707763671875;s:7:"maxtime";d:0.0004680156707763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4f35ea10fae330a703e8c07b102ecf36";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6b48c92d0de56ed53bf905ffb4b3f10";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003230571746826171875;s:7:"maxtime";d:0.0003230571746826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dba7e66072b63b4db3cb2d697fe02826";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003910064697265625;s:7:"maxtime";d:0.0003910064697265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73ac1071841eb45c98b3f03afc12676a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000308990478515625;s:7:"maxtime";d:0.000308990478515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5098bdf93c4d7f8db0117d47c4ad3513";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000286102294921875;s:7:"maxtime";d:0.000286102294921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ab0c985d39acb1f0ef525c5e3af64d8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000360965728759765625;s:7:"maxtime";d:0.000360965728759765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"37971000fb2e2b51d7f6034840ba3d5e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003201961517333984375;s:7:"maxtime";d:0.0003201961517333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8fea93598fdb961c54d8c55a7bad2df4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000402927398681640625;s:7:"maxtime";d:0.000402927398681640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"70f956038a4da0af96566b3f6a4f8c07";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000193119049072265625;s:7:"maxtime";d:0.000193119049072265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6276efbb880e25c7c3330ffc5490d411";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002841949462890625;s:7:"maxtime";d:0.0002841949462890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c3d36d63c667df6873c840f889ee3505";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003302097320556640625;s:7:"maxtime";d:0.0003302097320556640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa7cb865b10ee6e46812a53fba2b2944";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003669261932373046875;s:7:"maxtime";d:0.0003669261932373046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"09574eafaddc8d3224609c467ead9afe";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003468990325927734375;s:7:"maxtime";d:0.0003468990325927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d5cfefdab309a329bc06f0b9017cff81";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00029087066650390625;s:7:"maxtime";d:0.00029087066650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4e099d95f42063d1259e58270b2afb18";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5f98a28b512550d52b6137038c2eedae";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004379749298095703125;s:7:"maxtime";d:0.0004379749298095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f16b1694c408d8b01148449aa64687ca";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004580020904541015625;s:7:"maxtime";d:0.0004580020904541015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa7e8d2c280797a4ff815fb77bb55f09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039386749267578125;s:7:"maxtime";d:0.00039386749267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"394fedd2e88183a16cf9399a43ef4ff7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004389286041259765625;s:7:"maxtime";d:0.0004389286041259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a851bdecae29ffc8b2e2451a98fc29aa";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000270843505859375;s:7:"maxtime";d:0.000270843505859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d62c47b07eaae89b5d87edbded1345a5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002939701080322265625;s:7:"maxtime";d:0.0002939701080322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"829e5b9159e44e24efba317eac18c686";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003681182861328125;s:7:"maxtime";d:0.0003681182861328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a1b6311557912c1e15eec6d7fd29f00b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003950595855712890625;s:7:"maxtime";d:0.0003950595855712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6a64529b61cd6fb86503b85dd1593603";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000439167022705078125;s:7:"maxtime";d:0.000439167022705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e2aef306c847ac850b64061680b34b4c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004270076751708984375;s:7:"maxtime";d:0.0004270076751708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f54112e22cfcb33a088b41a4c73b32ec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003719329833984375;s:7:"maxtime";d:0.0003719329833984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ad8b424cfe6b20b9afde86b28b233552";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004780292510986328125;s:7:"maxtime";d:0.0004780292510986328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b33579783cd0af97948154080a01e150";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003049373626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0003049373626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b92981369e8bc8ad2bd1f74cc2326ae9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004100799560546875;s:7:"maxtime";d:0.0004100799560546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a26c0ed812963672f41a8557dbce128e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b7b6931e8c7c363d037b95df3107034f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002529621124267578125;s:7:"maxtime";d:0.0002529621124267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ac41c6c7e62d3d582bf655ae0acd98dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003678798675537109375;s:7:"maxtime";d:0.0003678798675537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59ed5376c14323a8a3016083eff36401";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002028942108154296875;s:7:"maxtime";d:0.0002028942108154296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cedda48b5cd8c6f31eaa594d8ac52640";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00043010711669921875;s:7:"maxtime";d:0.00043010711669921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"48f8a4f3e56298cac995e83a80fae9e3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002281665802001953125;s:7:"maxtime";d:0.0002281665802001953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fce99f818685a52af98b3c33bf8cd478";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002739429473876953125;s:7:"maxtime";d:0.0002739429473876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"25492aa0228ec9216f339d6811165888";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f954a9fdca36c9221439b8ab7da2f4d4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"22bb8337272b543e7eff7dada37e1b3c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89b40dd379081ad7666bc6a0390cb303";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"63451ae9e46fde95190429480dbcd105";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002288818359375;s:7:"maxtime";d:0.0002288818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0c9ab2f156396988673315eaafa21174";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aeb28dcfb948e1b0933cb3e5ec42c05e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"318e225a35e61f4eba3fb81614579aaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001947879791259765625;s:7:"maxtime";d:0.0001947879791259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1d341392abba878785f1fe0e238c5ff5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003149509429931640625;s:7:"maxtime";d:0.0003149509429931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aa7286d132d0578fa71fa6678b9e381c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001699924468994140625;s:7:"maxtime";d:0.0001699924468994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ab47eb3bf56cec59a87caa81911a06ce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39f7784d4b8643565f45f437ad004336";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004379749298095703125;s:7:"maxtime";d:0.0004379749298095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c607d10c376c8aa6a0acf6faedda1135";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003340244293212890625;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9675225cdc9225ae7d8f92d4d71e1e65";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000400066375732421875;s:7:"maxtime";d:0.000400066375732421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb6be7b8c41ceb653b1e0b75f774699b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000399112701416015625;s:7:"maxtime";d:0.000399112701416015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fac23f2003a30066fa22b885c7fb6dde";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003659725189208984375;s:7:"maxtime";d:0.0003659725189208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8688d3a41f757ece8f6f3c820b281e28";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003011226654052734375;s:7:"maxtime";d:0.0003011226654052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55cda4ffcc59fd54852b59561c8937b5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01e6866c92690974a99ac2aff641d477";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003788471221923828125;s:7:"maxtime";d:0.0003788471221923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"00ccd166d14aa4bf566377f9e7be5a6e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003540515899658203125;s:7:"maxtime";d:0.0003540515899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4df4a605c58ff5b5cd8cde07d0dd5c61";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022220611572265625;s:7:"maxtime";d:0.00022220611572265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"41c742e38746a6a76e3001b266de1ca9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003168582916259765625;s:7:"maxtime";d:0.0003168582916259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1afc9021ba4a2d127b0349840ef8c364";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a935dcb07bfb2665c4b75bce3e9054c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195026397705078125;s:7:"maxtime";d:0.000195026397705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d5ae63fff383ed470eefcc17d1794db";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b4be9553f60d57445ec5340e676b81a3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"465b058f896f2565f03f0c41435959ab";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002529621124267578125;s:7:"maxtime";d:0.0002529621124267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5befd8f5e49037fa220362e542a76fd8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb61568db46872caca370477c10978cd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c86386327dfe8d5881143542f2b7524b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000278949737548828125;s:7:"maxtime";d:0.000278949737548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7fbfadc4e2d113079f1b01b7b29c620";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"64d8699c2dbde71be31912d7d5bed586";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d13a607f792bbd1b5330775c73abe5e8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b128fc3ee0d2562589dadba6d7080c01";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00031185150146484375;s:7:"maxtime";d:0.00031185150146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"48dd146d5970d4727918790bc1b9b840";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000321865081787109375;s:7:"maxtime";d:0.000321865081787109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa1d35358e0118fb09f44e34d8e928b9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a614da3ce70ac0336efb0d3908e3e89a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000276088714599609375;s:7:"maxtime";d:0.000276088714599609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"061ff4046d29bd08860b25f2cccae9b9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89b07605a8331659814b3e75ad655ee4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e9610b2450e18f36ffc530055a8094a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"901d0b018c9a1f0f0d07f38fa5ad8d0a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032711029052734375;s:7:"maxtime";d:0.00032711029052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d734f90eb7bad0a651b898f22431074";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000240802764892578125;s:7:"maxtime";d:0.000240802764892578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"13f9fcbe862d8ab36345625ebce6099f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2cc97e35a75b73c6ba3c42ea08d89eec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"023d88a6f4ef1109ff1bd208cbc5680a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002439022064208984375;s:7:"maxtime";d:0.0002439022064208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c06a754e74d5b151da64b5b21eef2c48";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001981258392333984375;s:7:"maxtime";d:0.0001981258392333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"871197586c042893d994c44434ee5dce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002498626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0002498626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6e9ca592d2270d136ebd67e640c087c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002567768096923828125;s:7:"maxtime";d:0.0002567768096923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b69f28660b1875e75b5a2b0631841bb0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8676e93c82981058a0c516ad2f5340a9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"08954dcdf829db697d9952b760bf73d9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"602794570d0b6779d0cab757882e23ee";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000442028045654296875;s:7:"maxtime";d:0.000442028045654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"abd6e7ec5c077e9571cdf2d35e9c538b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"188908e22624f3e57aeceb25b8e0e3cd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"be792c2fb3acd019f75d66d01ff4b8cc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e7022cdd22a8d360049a080343c44db6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000176906585693359375;s:7:"maxtime";d:0.000176906585693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"893599ca5c27cb169d83d0ef58101bb5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e04806c56bff5a2ad6a0b66e52bf8db0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000177860260009765625;s:7:"maxtime";d:0.000177860260009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"732f5c2236da9dac4cb5f85d875a8b03";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23d16fb25938299c6153f11c9e870b60";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001680850982666015625;s:7:"maxtime";d:0.0001680850982666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d0f18fb7c3d7ee7f5fecb60892712ada";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d5b537db85493de92ee5d7c0823a9f5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01f2a5c219b285d62ad846afc7808b4a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001847743988037109375;s:7:"maxtime";d:0.0001847743988037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"983cbacefa55b51f793ca8fdfa95a30c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"05eaf482125189bb62c08bfca82e539b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9949db747217c38f5a921f072dcc5c3e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"86122f538ed05964dc3c976973eabaa3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001680850982666015625;s:7:"maxtime";d:0.0001680850982666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"72dba7eced8ee5529fbcbf9ec5cba496";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"374bbe11ac076fac6fc5d313bc1a7367";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002648830413818359375;s:7:"maxtime";d:0.0002648830413818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1b606ffa7b4f0ff3619be0328c038347";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"87288ec114079302af35d8b99def38a6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9d8f53911efb27267c7dfbf5b2cbdc75";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"77b77e92238a64a976a3836ab1dc2370";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23bf8a7a1b9cea5738bed330c7a87c4b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa2553617f0140e42e1a9822bbd06ba7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002090930938720703125;s:7:"maxtime";d:0.0002090930938720703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"848a180ba2fc7d0cf6e731880cae768b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002520084381103515625;s:7:"maxtime";d:0.0002520084381103515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a17d9621f184c0007a7b8854f9c31db8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f03d6c7a6d17be39b9587c430d0c75bb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c43a670c8fb19190c3fc9a3180dac141";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026416778564453125;s:7:"maxtime";d:0.00026416778564453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"72b5fc8c7c74ea0a4bf36b7adfbc70de";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"75bfc214b3ab0d5c09e57ba808da7a6f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3e37897145a654cba0d3a919dc8e071c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fc6f0b629dd4ac0356898f31584ed21c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000235080718994140625;s:7:"maxtime";d:0.000235080718994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"83508be7d1cf4e19a6934add74bc2da6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dd3fa9e9a853b9d2f2acd3fb0ca78878";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003969669342041015625;s:7:"maxtime";d:0.0003969669342041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fd47aa4f02bbe384248ad75361f733f1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"19f0e6da3c34c1fa1882e0901b6e44a2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002391338348388671875;s:7:"maxtime";d:0.0002391338348388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bd6261802f6bfcfd2f91907a6c90c3e6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fb4560e8964a781c56ae5a120c314aff";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001790523529052734375;s:7:"maxtime";d:0.0001790523529052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5e2ca18404c8854ab5080b122aa5afbb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d28f4b0b927981238756e77b827eaebc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aaa204bf854e539be80e3071f2b23dfc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d08b7624e0dc4503b15fad95b6ead84";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"694b2a5c6fad6241d06df0cf86706308";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"caa0d2aa3d8c2e63bc298e7319fb7b55";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1001638e8a2eda04d4942ef2924e13f3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00034809112548828125;s:7:"maxtime";d:0.00034809112548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"92ae1b1e7dffc1d2b05bb00348b1a551";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002880096435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002880096435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5bcddaecb558c50d0ddd3d66caf47b03";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039196014404296875;s:7:"maxtime";d:0.00039196014404296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"42b67ad58595386f3e3ab3503e17d8a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003440380096435546875;s:7:"maxtime";d:0.0003440380096435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"165f966847efaa0f064c8a280f53ba87";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000295162200927734375;s:7:"maxtime";d:0.000295162200927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d5f6e2a9ec2533230b2261de6713edf6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66bdf48cc5bfa30287c2bf0fda2cc54d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000234127044677734375;s:7:"maxtime";d:0.000234127044677734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cb41117b65a594a2f1fac917e476b2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002610683441162109375;s:7:"maxtime";d:0.0002610683441162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cc9f3ec623dfe80c2780163001c9bea2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028896331787109375;s:7:"maxtime";d:0.00028896331787109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c0ca5ecee602390048c39db2ce119c34";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cf275930da84e3164852b121db34b586";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926312 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257968902587890625;s:7:"maxtime";d:0.000257968902587890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7df9c67660bbcca74ff049b39698c076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002610683441162109375;s:7:"maxtime";d:0.0002610683441162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"90dec9cb85085861f0ac0a517860a19a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002100467681884765625;s:7:"maxtime";d:0.0002100467681884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d88343f5f413f7f2e595ae9ba51ac8c0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002210140228271484375;s:7:"maxtime";d:0.0002210140228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"05bbd934da268c661344c6d10aad283d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277042388916015625;s:7:"maxtime";d:0.000277042388916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f0967682d12e5fc16e8c2bcbf0f0ee89";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a663aac4868362658c6f9381b62f5607";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002100467681884765625;s:7:"maxtime";d:0.0002100467681884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cbc0d55bef26d72bca24f0d72f6ba9cb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cc60691ea277f2182ab9779c58b5ac2a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026607513427734375;s:7:"maxtime";d:0.00026607513427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c9505ed59bc2aa2c7e1be808006e6389";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003011226654052734375;s:7:"maxtime";d:0.0003011226654052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0b45eb702c8910a908062496a8d5ab7e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002810955047607421875;s:7:"maxtime";d:0.0002810955047607421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e2eed3096d60f32f9cd834f7d48d4170";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"19955b65cf1f5d4c356b0b195f38d0f9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004107952117919921875;s:7:"maxtime";d:0.0004107952117919921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"391f055333fb5dab6fb3ac3e641d2d65";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bc321b35a96ba6dd500bd072a875dd63";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002691745758056640625;s:7:"maxtime";d:0.0002691745758056640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"29b3acb76990193d218aad8685b0f678";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed0169ffee0ef9aa9cb121a6201850cc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003859996795654296875;s:7:"maxtime";d:0.0003859996795654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e5bd21eb76381e1611ae89b3e84a262a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"65df8febd2756f47fb2174d8f687fc76";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"234a72d6c286721d875f306abef4159f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2fe25a24b86c886a41c0d95c30c627ce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a8e20c7feaa23deec1c32ed27634afb0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"180500ce605a9068d876c5fd66289244";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"14f2838cd260b285b28b3ded817e22b6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018787384033203125;s:7:"maxtime";d:0.00018787384033203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e865e0af7371a86718ff97455dcfacc5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3287b9b0e27fdb75e5d8bd69253dcbd4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024890899658203125;s:7:"maxtime";d:0.00024890899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7590f3fb086d6c35d6ff28a3bfbdceaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d08455330cb27c8d58ae41bb787c8aba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"870d090a8bc87f5b889bb4503b41a7e1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4c3df4796962070f7d31cba091a826ba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c58f59a00d76839539cea6da1ca09874";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001738071441650390625;s:7:"maxtime";d:0.0001738071441650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5252fd5ae5eec219d599e00f4ad0d665";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002329349517822265625;s:7:"maxtime";d:0.0002329349517822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cd19b8cfab1ab80cd0d61f63c494f6e1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"995f365c6b238f4e22538e71a92470ea";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002841949462890625;s:7:"maxtime";d:0.0002841949462890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3670004a56cf964372716d353f764d27";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298023223876953125;s:7:"maxtime";d:0.000298023223876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c1b970d77dd12719ac9a0c67b92f076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018596649169921875;s:7:"maxtime";d:0.00018596649169921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5a6939d8d5e2b4e91e65efb3c58e159";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000178813934326171875;s:7:"maxtime";d:0.000178813934326171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a823eff30e33ee94dda7ba9fe1d8dd1c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0531d15d135a35b6be6d64c421b0b71d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"82addf553a29272c695c84e07ecde4b1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002701282501220703125;s:7:"maxtime";d:0.0002701282501220703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d2ef3bf67764f3e13e8386c85717104";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6aaa9a05419aa4eb25430ae9ef98781d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032901763916015625;s:7:"maxtime";d:0.00032901763916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0aa0f5cc77e2862eab044038cd17bccf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"560d9c55fb82e867e31d88418e5dcb00";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43f292c8c9783ffbfc4f8f77c48e422a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"11b966c6043cfd566d9537f07fd6dbcd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003020763397216796875;s:7:"maxtime";d:0.0003020763397216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"992c8ec408aa21091697448c15a0e5a9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000648975372314453125;s:7:"maxtime";d:0.000648975372314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5e866057bb10bb604b9365e2e063537c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00063800811767578125;s:7:"maxtime";d:0.00063800811767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"68e141a0b28b84c36c6eb7f093bec5ba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005218982696533203125;s:7:"maxtime";d:0.0005218982696533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6df3fb4b7528b8ab2e446ca660917447";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0007321834564208984375;s:7:"maxtime";d:0.0007321834564208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73fdcc715c79488e014aafaca08a65f4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006740093231201171875;s:7:"maxtime";d:0.0006740093231201171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"97c17e6de80691bc97deb725e3dab6c4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0009138584136962890625;s:7:"maxtime";d:0.0009138584136962890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cea7a70722713147df231d16d7171510";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005028247833251953125;s:7:"maxtime";d:0.0005028247833251953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4136912df7b02c145dc340c633b0cefd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39271b05d584b448c29f2c1a648f3fe4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030994415283203125;s:7:"maxtime";d:0.00030994415283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"62161721d5bda070319fa2dd2a14683d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00047016143798828125;s:7:"maxtime";d:0.00047016143798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f21ba6ff476bcc64bfcdb676e0c88cf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cae3e29e87bb99cbbff9d9d7771b0da0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a8d593065d6b328f06072846b24acad0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"88e7ebae3e5bb4c335ff53c2939e05fe";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e9bbf07515ec52b5e6a40312298f9299";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0375cf9cb8de2fb99fd89a74361fb076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"249947c1a1d51d85306dca9a7c194a09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003640651702880859375;s:7:"maxtime";d:0.0003640651702880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb2cebf165c85c97413040cbdbfd553c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00049686431884765625;s:7:"maxtime";d:0.00049686431884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a4e26b9cf526e1fade0707b66fdb281a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"38db86a377930320ad596ede36dd8662";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cf7dddeb6dd173d1172dd5a77acb6a8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004570484161376953125;s:7:"maxtime";d:0.0004570484161376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"45c5ffd03baeac287ff12d2e1899c500";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004189014434814453125;s:7:"maxtime";d:0.0004189014434814453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5f63a70fed0d5048bce72269226861dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020885467529296875;s:7:"maxtime";d:0.00020885467529296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ffda7094e2b152c13f3d1a13b343065c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003368854522705078125;s:7:"maxtime";d:0.0003368854522705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d1af6684d983427e81de4a205f4c2ea";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3cb41e6f93c0c8839f5962712795204a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005171298980712890625;s:7:"maxtime";d:0.0005171298980712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8a5264e61acc1fd82f81390102d73e86";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"25e5787fccec8a64439db9f73ddbde0a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bbab533ce90992ff28cd3e9cc07aa483";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"113f2b10e52a46479abbb43b991b4fd4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"63a387fb8db977cf822d270b6c7fb749";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000362873077392578125;s:7:"maxtime";d:0.000362873077392578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1bb3184fa1829bae80343dd34f00a462";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e95c21f16907de33d31fcd1db9b77331";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000421047210693359375;s:7:"maxtime";d:0.000421047210693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9e76d79076b88ec35887c452ba8c2420";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23226a18c9b8f5287e9fbc087a430c89";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006430149078369140625;s:7:"maxtime";d:0.0006430149078369140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a1436a3cde9ea03f341f3b6f9a03e146";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4be056665d9c318130a95d0d952b3b3e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004098415374755859375;s:7:"maxtime";d:0.0004098415374755859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"de4e3dca6f00fcbdda6f5c7a6a8ad70b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a8e53ac9249efd69ef63b62dc86f724";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c30e5f44a252840f02df90ce4bad7787";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2df0446a4fc879ea5d52bb5d19a9e935";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3898f75bfeddb8850089dd608347b16d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003550052642822265625;s:7:"maxtime";d:0.0003550052642822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d438e7a2ac959c68fe105386499af25d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003020763397216796875;s:7:"maxtime";d:0.0003020763397216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5839192466e829e3ee1cd8f49b03f47";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003688335418701171875;s:7:"maxtime";d:0.0003688335418701171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"db4eb0c4aa2aaf11048bbd956ce28229";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002930164337158203125;s:7:"maxtime";d:0.0002930164337158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a4549d26d26258bfeaba083713f0885c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000258922576904296875;s:7:"maxtime";d:0.000258922576904296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef143e9c554367155909deb2f2c4b3c0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003340244293212890625;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66cffc25de8262812e45bd50341538e9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000341892242431640625;s:7:"maxtime";d:0.000341892242431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ddd93466021d560bbd7e7a1159966eb3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00043201446533203125;s:7:"maxtime";d:0.00043201446533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"686f745d991bae46a6c10f3ad9178b56";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000341892242431640625;s:7:"maxtime";d:0.000341892242431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f3edd60a61bd97bf166030c38a687326";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003681182861328125;s:7:"maxtime";d:0.0003681182861328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ccf87276dec7c27f036c488412b2bc0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000278949737548828125;s:7:"maxtime";d:0.000278949737548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ccfd8177289cbd39c0e4786fa2056009";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00036907196044921875;s:7:"maxtime";d:0.00036907196044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"70a73b98b301523df1513c52710c2dc1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002348423004150390625;s:7:"maxtime";d:0.0002348423004150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"980a594f67dd24c41e5f31de55f4df18";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f2ceafd1713eb5659046af386f344042";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4eaa6d0c93f0072c9e5eeb88f5490dbd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9c85b372dfa260769e42322e9d7693f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"38ac6b82db921acf5670ec972ce53e60";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2024000cf99c8205b5e73cff2817af25";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005891323089599609375;s:7:"maxtime";d:0.0005891323089599609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b8acb879cbd3784ae7b2926b49610152";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001947879791259765625;s:7:"maxtime";d:0.0001947879791259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4fe5bdf321bcff42fa285fcd07cf6ef2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030803680419921875;s:7:"maxtime";d:0.00030803680419921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8c366ad05bdbde34763b1552a671b50a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000279903411865234375;s:7:"maxtime";d:0.000279903411865234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6800f65b1a59ac3c127ce0865c3cb58";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002329349517822265625;s:7:"maxtime";d:0.0002329349517822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1a29dc77c31f6d2a33ee23ba7df7413c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000280857086181640625;s:7:"maxtime";d:0.000280857086181640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a7e4f63dc09882d08565157220be4c2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ae15c2c6b8c70035bd19380c73b4466";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0947fc2982f54772847f8eb3cf2ddff4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004699230194091796875;s:7:"maxtime";d:0.0004699230194091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43431e1b6673002e7bf82549bd35c4d0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002357959747314453125;s:7:"maxtime";d:0.0002357959747314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"57add9c3ebcefa9130571079e233f57d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000234127044677734375;s:7:"maxtime";d:0.000234127044677734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ce8df2c56909cc90e41e0b0b08c77358";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001678466796875;s:7:"maxtime";d:0.0001678466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"24f34c987620fc5beb4d2a20b34b049c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f75d20d463138f72e1b4c8ba3af722dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020313262939453125;s:7:"maxtime";d:0.00020313262939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9c1c671f04ad2638576f5839ff8abe09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004389286041259765625;s:7:"maxtime";d:0.0004389286041259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1d45c90d72261cc204f369edf656990c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003259181976318359375;s:7:"maxtime";d:0.0003259181976318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"191cd7c565e868ea400c20db15b97db8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004661083221435546875;s:7:"maxtime";d:0.0004661083221435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55c5b9f52f43ef1aa827b34c13d8753e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339984893798828125;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"67d61146a52b49d76fadbcb5ae95d229";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef80bade6d6fc747c3f837e7501f0b76";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002491474151611328125;s:7:"maxtime";d:0.0002491474151611328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e1f7c46798aad7838b0891feb5f43dae";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002739429473876953125;s:7:"maxtime";d:0.0002739429473876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"29c9a71fcef7da18efbe573342f707a7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003578662872314453125;s:7:"maxtime";d:0.0003578662872314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"791ba9148771c493b13e82e97808de48";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002601146697998046875;s:7:"maxtime";d:0.0002601146697998046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3c6fc90b3e9a302279b3cd8c4bcd56b7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43bb523adb230989160de74995e8a53c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"36bfc920fd91866e92f250222909f691";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7833800ea7974e86c6649db797e44d5a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000295162200927734375;s:7:"maxtime";d:0.000295162200927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d8dff13241265cd88e923a5e7f6db57";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002658367156982421875;s:7:"maxtime";d:0.0002658367156982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7012ae9ae193510e3ebf4b02eb2ca61d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b4b2aef554070b83c11d6997aa79d166";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002429485321044921875;s:7:"maxtime";d:0.0002429485321044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7bf8068cd2a9b4f48bc86fa455387e4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2a87403773f86aafb873fa2dc75ea4c9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8c9b83735125b69025437d2a2d43afdb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"52191afa3344018a3c5f58a232f45346";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000225067138671875;s:7:"maxtime";d:0.000225067138671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eb53b3e62e8bea567912ca5f3643dc2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ec93672ff9ac6c7ca1d75b57f4f06995";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f838e3c78669e4ecb0300582ae8bbb3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3f45024e9e698795e1a4a3fb2d918b5d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000382900238037109375;s:7:"maxtime";d:0.000382900238037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eb60ddd45598c0bbd53550bec9b1cf2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002930164337158203125;s:7:"maxtime";d:0.0002930164337158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"446598bf2ba6f26207464512a7d0b825";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030803680419921875;s:7:"maxtime";d:0.00030803680419921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"df3a2442e0eb792be3acef7d641597c8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0db831419b12b29adaf25e8a6096d64c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f6e98dc32c8934ebad7413a1f2da3727";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ee8e3511969766f25ba851709475b32c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"749917714fc0edd1c3d9b0cc1d2430a3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7e72b211e5adcc5974083fdf9ede6bf1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f5c9c839aeeca51d65d4ab372fc446f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"008c9c33a6ba9cba8435511a491631c1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c31a312e62a983db3cdc9963bd549c82";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c46a0b574d69bba832a0a2248a45b7f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00051403045654296875;s:7:"maxtime";d:0.00051403045654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea4a761cc7ef806a12ebad8c34839d39";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5ee8e45bde0a8943d57069f6061892d9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d016806cf23e3b91474f6eccfc073c1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8eab4010e3abfebc78adc54d6125b31e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020599365234375;s:7:"maxtime";d:0.00020599365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"96cd355c69104967926305bf173bf3ad";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003139972686767578125;s:7:"maxtime";d:0.0003139972686767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"27ea4d40599becb630da54621536f8e5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4814a137e511c89528c4864e6730c0b0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002038478851318359375;s:7:"maxtime";d:0.0002038478851318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"146e085e7ad6106489006f2d5efab6c9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002858638763427734375;s:7:"maxtime";d:0.0002858638763427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bfc709c76cc1f312ca66d7f275e0ae08";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6dde3427914defa7ffc2a19539da747a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174045562744140625;s:7:"maxtime";d:0.000174045562744140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6bdc2291a50f5d464928cea484b89a20";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002338886260986328125;s:7:"maxtime";d:0.0002338886260986328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8d634df8a95407a7523f45be6cf294a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7dd1eaa0d1d8bbf0e4b2af240ff085b3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cf45aebcfcd12a312db019c49e9c05c5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000177860260009765625;s:7:"maxtime";d:0.000177860260009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3edfc36d54879dc2f6b257b52ca3d320";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"babaeae6efbedc68326ccdd1e48d554a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001928806304931640625;s:7:"maxtime";d:0.0001928806304931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"62bdfde801bbeed6af573a46e2da03af";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23fa743e8a8887cc871c66d3398879bd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001928806304931640625;s:7:"maxtime";d:0.0001928806304931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"14ec66245d376490abee8cc96ad14fa7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9f7d8341fb6ee444c65bd102c7af9c80";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0531315b77e1ab6b2e5381a6ad60b494";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"912e06a9fa7437548dbddaf8a4ab0ef4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d32d18c73c9a5f4462c57793f62b08d7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"28e902b8bb875fcb9e4469353f0590f1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003478527069091796875;s:7:"maxtime";d:0.0003478527069091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cbc5a91b715a8e2297ef8d50d1b8089e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c810b600b4efde036fda76aa893a1700";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7507737c81329c8a148fc78eb3bdaaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00059795379638671875;s:7:"maxtime";d:0.00059795379638671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8b85ac6ca592f146b3ff2f40925365ec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003778934478759765625;s:7:"maxtime";d:0.0003778934478759765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}}s:19:" KodusLogger _extra";a:1:{i:0;a:2:{s:4:"name";s:10:"theme.html";s:3:"msg";s:51:"Theme cache enabled (regenerates every 300 seconds)";}}s:22:" KodusLogger _logStart";a:9:{s:18:"Configuration init";d:1498290548.0214080810546875;s:5:"Kodus";d:1498290548.0232460498809814453125;s:4:"Boot";d:1498290548.0232489109039306640625;s:11:"Module init";d:1498290548.025989055633544921875;s:11:"Output init";d:1498290548.0493071079254150390625;s:14:"Module display";d:1498290548.070064067840576171875;s:14:"Page rendering";d:1498290548.0811328887939453125;s:24:"Page rendering (content)";d:1498290548.0811369419097900390625;s:23:"Page rendering (canvas)";d:1498290548.3067638874053955078125;}s:20:" KodusLogger _logEnd";a:6:{s:18:"Configuration init";d:1498290548.02297210693359375;s:4:"Boot";d:1498290548.0259830951690673828125;s:11:"Module init";d:1498290548.04930210113525390625;s:11:"Output init";d:1498290548.0700590610504150390625;s:14:"Module display";d:1498290548.0811059474945068359375;s:24:"Page rendering (content)";d:1498290548.30551910400390625;}s:30:" KodusLogger _renderingEnabled";b:0;s:6:"errors";a:46:{s:32:"bc2f3701b2a4a5a91667946c6b39ce48";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:35:"Constant _FSA_DRAFT already defined";s:7:"errfile";s:43:"/modules/fsArticle/language/danish/main.php";s:7:"errline";i:256;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"18a8a1003e949710149dfe2d8b59ba99";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:39:"Constant _FSA_FRONTPAGE already defined";s:7:"errfile";s:24:"/site/conf/fsArticle.php";s:7:"errline";i:91;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"658c8b7b3b7a90302d2b5344f69feb5f";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:67:"Use of undefined constant USE_FYENS_AUTH - assumed 'USE_FYENS_AUTH'";s:7:"errfile";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:7:"errline";i:510;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"9e635ba4d893b7b35994da1a5af604f3";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:67:"Use of undefined constant USE_FYENS_AUTH - assumed 'USE_FYENS_AUTH'";s:7:"errfile";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:7:"errline";i:528;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"7dd083c7e5155de0f08611aedbdab9f4";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:51:"Constant USERBASECLIENT_LOGIN_GROUP already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:22;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"62947e6724388eb182154bb7e5c6fff5";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:57:"Constant USERBASECLIENT_PARTIAL_ATTRIBUTE already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:23;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"d8777185d6fac9d2d75adc31ef0b3041";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:68:"Constant USERBASECLIENT_LOGGED_IN_AFTER_REGISTRATION already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:26;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"185c4cbefe6e3ee21c252acbefc7362d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:68:"Constant USERBASECLIENT_LOGGED_IN_AFTER_CONFIRMATION already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:27;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b7e5b771b6aa5c2cd1d044ee90864d0d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:51:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:30;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"51c6bea8d504cd392d24bc4ea97dc8d6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:56:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER_NAME already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:31;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"4f4215d954f0446566ed4a0167818649";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:57:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER_EMAIL already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:32;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"2781ef8b7a55bfc726f556904ab6070a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: appearance";s:7:"errfile";s:70:"/modules/print2webfront/class/smarty_plugins/insert.print2web_json.php";s:7:"errline";i:29;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"00a8331a40ae9c7ff1c33bf7c7141c2b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: breadcrumb";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:50;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"76c614aa6284d25f4dd0a575033b28d4";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined index: articleId";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:88;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b0b2a02be746bd33efa021b7c19f30c9";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: no_adsense";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:93;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"8a696a2cf0fcd86841f973c4665cad7a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined index: pagestyle";s:7:"errfile";s:88:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%95^959^959903BA%%adform_initialization.html.php";s:7:"errline";i:5;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"06a44b3400241ff9718682529ec4feb6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined index: pagetype";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:115;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"4cba1fde83ff383d5a90750e5f0a3e4d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:70:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%4B^4B2^4B20C20B%%top.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"0b63967c2e542b45ed592f98ead8d2ac";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:71:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_SHORTNAME already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:184;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"3f744abef5015bb9f814f5585f90fe8b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:70:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_LONGNAME already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:185;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"e085ef3c82903deb30a2c47979448f1b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:73:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_DESCRIPTION already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:186;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"66d5a7e9e4355681dbf48bad95280645";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:31:"Undefined index: flexblockWidth";s:7:"errfile";s:51:"/modules/flexblocks/class/Flexblocks/Froodblock.php";s:7:"errline";i:174;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"2a6d28c70432669416bd043997aa8898";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: menuid";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:39;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"d742132dd2ef7e8b61f07032cfdc45ef";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined variable: module";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:41;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"55bc60a8df3ea68db2e25ff8f2ab54c8";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined variable: location";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:41;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"6da873a04f80ae34b9fce8582dfa1481";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:108:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9B^9B6^9B66CDD6%%fyn_menu_flatmenu__desktop__top_list_menu.html.php";s:7:"errline";i:9;s:8:"errcount";i:11;}s:32:"741d770f25f07a541fcccf7f36b929b6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: categoryid";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:113;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"f05bbda8e389176dcb6f7229e93fa155";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:97:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9C^9CB^9CB918EB%%fyn_menu_flatmenu_service_menu.html.php";s:7:"errline";i:8;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"cfedc5f77db41caac454057ed3544773";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:99:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9F^9F3^9F373BD9%%fyn_menu_flatmenu_theme_menu_bar.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:7;}s:32:"718e4284a4cb17b6402148673045d637";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:150;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"0267ed6b9664c4c3ea89936e05919595";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined index: keywords";s:7:"errfile";s:80:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%FC^FCA^FCA34FB7%%adform_banner.html.php";s:7:"errline";i:17;s:8:"errcount";i:6;}s:32:"4390d817532172890f9b335aeb3530ab";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: options";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:6;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"3f71b0d1e5375279a017501d7e663da5";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"6da49e24768d1faab34954eda04726ef";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:42;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"e327934490d78630a476561f8804c89d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:31:"Undefined index: flexblockWidth";s:7:"errfile";s:45:"/modules/fsStatistics/flexblocks/toplist2.php";s:7:"errline";i:396;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"7f3b1ed35ba25a6f82d682509922f655";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:31:"Undefined index: flexblockWidth";s:7:"errfile";s:45:"/modules/fsStatistics/flexblocks/toplist2.php";s:7:"errline";i:342;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"c5c9992100465eb13bb615024de724e9";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:55;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"5552dbc0242431425c54edfcfa2df67c";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:21:"Undefined index: link";s:7:"errfile";s:41:"/modules/flexblocks/flexblocks/spacer.php";s:7:"errline";i:135;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"6ef73f542867414dc231baf83a2a2b74";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined index: link_target";s:7:"errfile";s:41:"/modules/flexblocks/flexblocks/spacer.php";s:7:"errline";i:136;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b21a4220aadd02d504aae68c55c70753";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:36:"Constant ADMIN_ICONS already defined";s:7:"errfile";s:44:"/modules/fsArticle/language/danish/admin.php";s:7:"errline";i:14;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"a070457a33527e8638024f87d8438879";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:40:"Constant ADMIN_ICON_SIZE already defined";s:7:"errfile";s:44:"/modules/fsArticle/language/danish/admin.php";s:7:"errline";i:15;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"da7e345af93507c9ed56e76dd5a8c12a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: acl_set";s:7:"errfile";s:47:"/modules/fsArticle/flexblocks/article_final.php";s:7:"errline";i:501;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"ab32d2ec3601792d52d0f92782c7c3eb";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:29:"Undefined index: image_filter";s:7:"errfile";s:47:"/modules/fsArticle/flexblocks/article_final.php";s:7:"errline";i:511;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"be0d64729094a90c4ff9f5706be89425";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined variable: count";s:7:"errfile";s:47:"/modules/fsArticle/flexblocks/article_final.php";s:7:"errline";i:575;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"63823b3e985876ec7e21f755ddc6f583";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined index: teaserImage";s:7:"errfile";s:103:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%E9^E98^E98B33C4%%flexblock_article_final_image_teaser.html.php";s:7:"errline";i:19;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"734424443f60e24e6e79fc8264bd20bd";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: unique";s:7:"errfile";s:83:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%3B^3BF^3BFECC2A%%fss_fb_sn_teaser.html.php";s:7:"errline";i:12;s:8:"errcount";i:1;}}s:9:"activated";b:0;s:34:" KodusLogger _previousErrorHandler";s:23:"ViguErrorHandler::error";}}s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}s:10:"paragraphs";a:4:{i:0;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";a:3:{s:5:"title";s:42:"Se billeder: Ellevilde studenter på torvet";s:7:"content";s:0:"";s:6:"bbcode";s:0:"";}s:15:" * _paragraphid";i:1924735;s:12:" * _position";i:0;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924735";s:9:"articleid";s:6:"664960";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:109:"a:3:{s:5:"title";s:42:"Se billeder: Ellevilde studenter på torvet";s:7:"content";s:0:"";s:6:"bbcode";s:0:"";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"1";s:11:"slideshowid";s:7:"1086231";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924735;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924735'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924735";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924735";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924735";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924735";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:1;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:220:" Fredag formiddag indtog 129 stx- og 33 hf-elever fra Frederikssund Gymnasium traditionen tro Torvet ved Frederikssund Rådhus for at fejre, at helholdvis tre og to års flid er ovre, skriver Frederiksborg Amts Avis. ";s:6:"bbcode";s:213:"Fredag formiddag indtog 129 stx- og 33 hf-elever fra Frederikssund Gymnasium traditionen tro Torvet ved Frederikssund Rådhus for at fejre, at helholdvis tre og to års flid er ovre, skriver Frederiksborg Amts Avis.";}s:15:" * _paragraphid";i:1924736;s:12:" * _position";i:1;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924736";s:9:"articleid";s:6:"664960";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:503:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:220:" Fredag formiddag indtog 129 stx- og 33 hf-elever fra Frederikssund Gymnasium traditionen tro Torvet ved Frederikssund Rådhus for at fejre, at helholdvis tre og to års flid er ovre, skriver Frederiksborg Amts Avis. ";s:6:"bbcode";s:213:"Fredag formiddag indtog 129 stx- og 33 hf-elever fra Frederikssund Gymnasium traditionen tro Torvet ved Frederikssund Rådhus for at fejre, at helholdvis tre og to års flid er ovre, skriver Frederiksborg Amts Avis.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"2";s:11:"slideshowid";s:1:"0";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924736;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924736'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924736";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924736";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924736";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924736";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:2;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1924737;s:12:" * _position";i:2;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924737";s:9:"articleid";s:6:"664960";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:414:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:178:" - Alle dem, som hader sutter, klapper nu, gjaldede det ud over torvet som en venlig ment hån til de 1. g'er, der endnu har en rum tid med lektier og prøver foran sig. ";s:6:"bbcode";s:166:"- Alle dem, som hader sutter, klapper nu, gjaldede det ud over torvet som en venlig ment hån til de 1. g'er, der endnu har en rum tid med lektier og prøver foran sig.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"3";s:11:"slideshowid";s:1:"0";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924737;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924737'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924737";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924737";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924737";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924737";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:3;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1924738;s:12:" * _position";i:3;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924738";s:9:"articleid";s:6:"664960";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:232:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:88:" Her følger Frederiksborg Amts Avis' serie af billeder af de glade studenter. ";s:6:"bbcode";s:76:"Her følger Frederiksborg Amts Avis' serie af billeder af de glade studenter.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"4";s:11:"slideshowid";s:1:"0";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924738;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924738'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924738";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924738";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924738";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924738";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}}s:8:"subjects";N;s:10:"mediaowner";N;s:3:"acl";N;s:28:" FsArticle _paragraphsCached";b:1;s:26:" FsArticle _subjectsCached";b:0;s:16:" FsArticle _meta";O:6:"fsMeta":5:{s:17:" fsMeta tablename";s:16:"fsa_article_meta";s:10:" fsMeta id";i:664960;s:14:" fsMeta values";a:0:{}s:14:" fsMeta loaded";b:1;s:17:" fsMeta value_ids";a:0:{}}s:7:"_values";a:19:{s:9:"articleid";s:6:"664960";s:10:"categoryid";s:2:"25";s:18:"previous_articleid";s:7:"2946447";s:10:"mediaowner";s:1:"7";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"type";s:6:"normal";s:4:"menu";s:2:"no";s:8:"priority";s:2:"55";s:7:"undated";s:1:"0";s:11:"publishdate";s:19:"2017-06-23 12:22:38";s:12:"archivaldate";s:19:"2017-07-01 12:22:38";s:12:"modifieddate";s:19:"2017-06-23 12:22:38";s:6:"author";s:21:"Casper Suk Thorlacius";s:8:"template";s:14:"article_1.html";s:8:"acl_read";s:0:"";s:14:"use_crop_image";s:1:"0";s:12:"crop_imageid";N;s:8:"metadata";s:0:"";s:15:"content_type_id";N;}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:9:"articleid";i:664960;}s:6:"_table";s:17:"xoops_fsa_article";s:14:"_primary_table";s:17:"xoops_fsa_article";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:20:"`articleid`='664960'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";a:3:{s:14:"article_author";a:7:{s:5:"table";s:16:"xoops_fsa_author";s:3:"key";s:8:"authorid";s:10:"foreignkey";s:8:"authorid";s:5:"class";s:13:"ArticleAuthor";s:4:"name";s:14:"article_author";s:12:"acceptsarray";b:1;s:9:"linktable";s:23:"xoops_fsa_articleauthor";}s:12:"article_link";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_article";s:3:"key";s:9:"articleid";s:10:"foreignkey";s:15:"linkedarticleid";s:5:"class";s:9:"FsArticle";s:4:"name";s:12:"article_link";s:12:"acceptsarray";b:1;s:9:"linktable";s:22:"xoops_fsa_article_link";}s:16:"article_category";a:7:{s:5:"table";s:18:"xoops_fsa_category";s:3:"key";s:10:"categoryid";s:10:"foreignkey";s:10:"categoryid";s:5:"class";s:15:"ArticleCategory";s:4:"name";s:16:"article_category";s:12:"acceptsarray";b:1;s:9:"linktable";s:25:"xoops_fsa_articlecategory";}}s:16:"_associationdata";a:9:{s:14:"article_author";b:0;s:17:"article_author_id";b:0;s:26:"article_author_extrafields";b:0;s:12:"article_link";b:0;s:15:"article_link_id";b:0;s:24:"article_link_extrafields";b:0;s:16:"article_category";a:1:{i:0;O:15:"ArticleCategory":24:{s:10:"categoryid";i:25;s:6:"values";N;s:9:"sortmodes";a:4:{i:0;s:48:"xoops_fsa_article.priority ASC, publishdate DESC";i:1;s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:2;s:105:"xoops_fsa_category.category ASC,TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:3;s:16:"publishdate DESC";}s:9:"sortnames";a:4:{i:0;s:31:"Sortér stigende efter prioritet";i:1;s:33:"Sortér i journalistisk rækkefølge";i:2;s:64:"Sortér først efter kategori, derefter i journalistisk rækkefølge";i:3;s:18:"Sortér kronologisk";}s:4:"meta";N;s:10:"_treeindex";O:9:"TreeIndex":5:{s:5:"table";s:12:"fsa_category";s:2:"id";s:10:"categoryid";s:8:"parentid";s:8:"parentid";s:5:"index";s:22:"fsa_category_treeindex";s:7:"indexid";N;}s:3:"_id";s:10:"categoryid";s:7:"_parent";s:8:"parentid";s:10:"_treetable";s:28:"xoops_fsa_category_treeindex";s:16:"_pending_rebuild";b:0;s:7:"_values";a:19:{s:10:"categoryid";s:2:"25";s:8:"parentid";s:3:"156";s:8:"category";s:13:"Frederikssund";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"menu";s:3:"yes";s:13:"menu_articles";s:2:"no";s:8:"archival";s:3:"yes";s:8:"priority";s:1:"1";s:18:"mirror_category_id";N;s:8:"template";s:0:"";s:8:"sortmode";s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";s:16:"redirect_article";s:2:"no";s:13:"news_category";s:3:"yes";s:8:"metadata";s:0:"";s:11:"publishdate";s:19:"0000-00-00 00:00:00";s:4:"date";s:19:"2009-05-14 09:16:00";s:12:"insearchlist";s:1:"0";s:8:"per_page";s:2:"20";s:15:"fetch_recursive";s:3:"yes";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:10:"categoryid";i:25;}s:6:"_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:14:"_primary_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:17:"`categoryid`='25'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}}s:19:"article_category_id";a:1:{i:0;s:2:"25";}s:28:"article_category_extrafields";a:0:{}}}s:7:"imageId";i:974593;}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f Se billeder: Ellevilde studenter på torvet Fredag formiddag indtog 129 stx- og 33 hf-elever fra Frederikssu...

f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:3:{s:4:"name";s:9:"has_video";s:8:"cat_list";a:1:{i:0;s:2:"32";}s:6:"assign";s:18:"has_video_category";}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76ff8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:2:{s:4:"name";s:16:"sn_dummy_picture";s:6:"assign";s:13:"dummy_picture";}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76ff8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:5:{s:4:"name";s:27:"get_slideshow_image_caption";s:6:"assign";s:15:"picture_caption";s:11:"slideshowId";s:7:"1083168";s:7:"article";O:9:"FsArticle":25:{s:21:" FsArticle _articleId";i:663912;s:6:"values";N;s:2:"db";N;s:8:"category";O:15:"ArticleCategory":24:{s:10:"categoryid";i:32;s:6:"values";N;s:9:"sortmodes";a:4:{i:0;s:48:"xoops_fsa_article.priority ASC, publishdate DESC";i:1;s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:2;s:105:"xoops_fsa_category.category ASC,TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:3;s:16:"publishdate DESC";}s:9:"sortnames";a:4:{i:0;s:31:"Sortér stigende efter prioritet";i:1;s:33:"Sortér i journalistisk rækkefølge";i:2;s:64:"Sortér først efter kategori, derefter i journalistisk rækkefølge";i:3;s:18:"Sortér kronologisk";}s:4:"meta";O:6:"fsMeta":5:{s:17:" fsMeta tablename";s:17:"fsa_category_meta";s:10:" fsMeta id";i:32;s:14:" fsMeta values";a:30:{s:10:"breadcrumb";N;s:5:"debat";N;s:4:"skin";N;s:9:"pagestyle";N;s:12:"hidefeatures";N;s:18:"hide_article_boxes";N;s:14:"articledirname";N;s:7:"dirname";s:9:"rudersdal";s:8:"sitename";N;s:9:"mobilmenu";s:2:"31";s:8:"gemiusid";N;s:4:"link";s:7:"dirname";s:15:"listallarticles";N;s:5:"email";N;s:12:"rss_category";N;s:17:"adserving_keyword";s:9:"rudersdal";s:23:"print2web_placementcode";s:9:"rudersdal";s:12:"prioritet_2b";N;s:12:"prioritet_1a";N;s:12:"prioritet_1c";N;s:12:"saxokategori";s:33:"FAA: Rudersdal,FAA: Rudersdal NET";s:10:"artikeltid";s:1:"8";s:14:"ritzaukategori";N;s:15:"specialcategory";N;s:12:"nvn_category";N;s:12:"nvn_taxanomy";N;s:20:"secondary_categories";s:9:"Rudersdal";s:15:"adform_category";N;s:10:"meta_title";N;s:16:"meta_description";N;}s:14:" fsMeta loaded";b:1;s:17:" fsMeta value_ids";a:0:{}}s:10:"_treeindex";O:9:"TreeIndex":5:{s:5:"table";s:12:"fsa_category";s:2:"id";s:10:"categoryid";s:8:"parentid";s:8:"parentid";s:5:"index";s:22:"fsa_category_treeindex";s:7:"indexid";N;}s:3:"_id";s:10:"categoryid";s:7:"_parent";s:8:"parentid";s:10:"_treetable";s:28:"xoops_fsa_category_treeindex";s:16:"_pending_rebuild";b:0;s:7:"_values";a:19:{s:10:"categoryid";s:2:"32";s:8:"parentid";s:3:"156";s:8:"category";s:9:"Rudersdal";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"menu";s:3:"yes";s:13:"menu_articles";s:2:"no";s:8:"archival";s:3:"yes";s:8:"priority";s:1:"1";s:18:"mirror_category_id";N;s:8:"template";s:0:"";s:8:"sortmode";s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";s:16:"redirect_article";s:2:"no";s:13:"news_category";s:3:"yes";s:8:"metadata";s:0:"";s:11:"publishdate";s:19:"0000-00-00 00:00:00";s:4:"date";s:19:"2009-05-14 09:28:00";s:12:"insearchlist";s:1:"0";s:8:"per_page";s:2:"20";s:15:"fetch_recursive";s:3:"yes";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:10:"categoryid";i:32;}s:6:"_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:14:"_primary_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:17:"`categoryid`='32'";s:3:"_db";O:22:"KodusDatabaseMysqlSafe":4:{s:4:"conn";i:0;s:6:"prefix";s:5:"xoops";s:10:"identifier";s:0:"";s:6:"logger";O:11:"KodusLogger":8:{s:21:" KodusLogger _queries";a:575:{s:32:"f7816a551a756cf1369d25941da6089b";a:8:{s:3:"sql";s:86:"SELECT sess_data FROM xoops_session WHERE sess_id = '7ca388156db1914a4b41aac596592398'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/class/Kodus/SessionHandler.php";s:4:"line";i:72;}s:32:"ba7b3ece8022630ddf7fb8c18dfb4b3c";a:8:{s:3:"sql";s:55:"SELECT * FROM xoops_modules WHERE dirname = 'fsArticle'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002791881561279296875;s:7:"maxtime";d:0.0002791881561279296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:30:"/class/Kodus/ModuleHandler.php";s:4:"line";i:106;}s:32:"6a5ad8b672ccc3029b657711f3c38edd";a:8:{s:3:"sql";s:79:"SELECT * FROM xoops_fsa_paragraph2 WHERE articleid=665156 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";s:26:"Warning: 183 rows returned";s:5:"errno";i:666;s:4:"time";d:0.0022737979888916015625;s:7:"maxtime";d:0.0011379718780517578125;s:5:"count";i:2;s:4:"file";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:4:"line";i:303;}s:32:"bdd006930485ab7490cd3c1c54099617";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_article` WHERE `articleid`='665156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00106048583984375;s:7:"maxtime";d:0.0002949237823486328125;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"f416387d137367fa3eb080f2d4311eff";a:8:{s:3:"sql";s:99:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_article_meta` WHERE `id` = 665156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003478527069091796875;s:7:"maxtime";d:0.0003478527069091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"6f3801feebdb96d1c43b4b722c3beb3f";a:8:{s:3:"sql";s:71:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='32'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0011250972747802734375;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"ef3ec7d39ce023527d36195b14bcd49b";a:8:{s:3:"sql";s:96:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000441074371337890625;s:7:"maxtime";d:0.000441074371337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"ada72910cf3ea3c2a718abb025052ab7";a:8:{s:3:"sql";s:72:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.001119136810302734375;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"3ab17bdb5c39197511a3df81f63a500e";a:8:{s:3:"sql";s:97:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000360012054443359375;s:7:"maxtime";d:0.000360012054443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"7bb2434a606a912c12b51d35ee694bef";a:8:{s:3:"sql";s:70:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='1'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00311279296875;s:7:"maxtime";d:0.0024449825286865234375;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"1b0fc7f7bbd0dcfd2052bf433261c782";a:8:{s:3:"sql";s:95:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"46e94b72961dfbb142ea45c87294f449";a:8:{s:3:"sql";s:56:"SELECT * FROM xoops_modules WHERE dirname = 'flexblocks'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028705596923828125;s:7:"maxtime";d:0.00028705596923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:30:"/class/Kodus/ModuleHandler.php";s:4:"line";i:106;}s:32:"39745ee6823496d2fa856e8f5e6a647e";a:8:{s:3:"sql";s:52:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002460479736328125;s:7:"maxtime";d:0.0002460479736328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:264;}s:32:"2f46f84eee83032586b9e73d20bf1213";a:8:{s:3:"sql";s:53:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000431060791015625;s:7:"maxtime";d:0.000431060791015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:312;}s:32:"3409dcc3958e13826b39777cb9791641";a:8:{s:3:"sql";s:51:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:312;}s:32:"198c456b3b04ec51845c30ba826d550a";a:8:{s:3:"sql";s:141:"SELECT P.* FROM `xoops_fsa_articlecategory` AS L JOIN `xoops_fsa_category` AS P ON L.`categoryid`=P.`categoryid` WHERE L.`articleid`='665156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004150867462158203125;s:7:"maxtime";d:0.0004150867462158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:668;}s:32:"0f01410c7d4f43c6888aa423f3ce7534";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT `category` FROM xoops_fsa_category WHERE `categoryid` = 32 LIMIT 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:44:"/modules/fsArticle/class/ArticleCategory.php";s:4:"line";i:643;}s:32:"57b2b22cbd8613d2246f678ea7a5b2c7";a:8:{s:3:"sql";s:75:"SELECT `category` FROM xoops_fsa_category WHERE `categoryid` = 1230 LIMIT 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001261234283447265625;s:7:"maxtime";d:0.0001261234283447265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:44:"/modules/fsArticle/class/ArticleCategory.php";s:4:"line";i:643;}s:32:"2f4b6bd0d3500b26f18be7118474d548";a:8:{s:3:"sql";s:71:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001828670501708984375;s:7:"maxtime";d:0.0001828670501708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"662cb461b7f4e67d365d6ea23f7c2100";a:8:{s:3:"sql";s:72:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"c973a4190e9825f7006a70243cccf4f9";a:8:{s:3:"sql";s:70:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00014019012451171875;s:7:"maxtime";d:0.00014019012451171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"250f6a69cc05867febed1955bfa10cac";a:8:{s:3:"sql";s:74:"SELECT * FROM `xoops_userbase_user` WHERE `login` = 'pahs@fynskemedier.dk'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:39:"/modules/userbaseclient/class/proxy.php";s:4:"line";i:128;}s:32:"c7e7df05761c9036d8d82740e244cb16";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_xphoto_slideshow` WHERE `slideshowid`='1086755'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0013225078582763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002701282501220703125;s:5:"count";i:6;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"15f8723232cec49e8612c87e82bf7bac";a:8:{s:3:"sql";s:130:"SELECT imageid FROM xoops_xphoto_slideshow_image WHERE slideshowid=1086755 ORDER BY priority ASC, imageid ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:41:"/modules/xphoto/class/XphotoSlideshow.php";s:4:"line";i:413;}s:32:"e4500f1f0dae85c5c7ef3c9d8a35d28a";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_xphoto_images` WHERE `imageid`='975281'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"1b41acad0b90421cf7c5b0eef2e4e0be";a:8:{s:3:"sql";s:132:"SELECT * FROM xoops_xphoto_slideshow_image WHERE imageid=975281 AND slideshowid=1086755 ORDER BY priority ASC,imageid ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004799365997314453125;s:7:"maxtime";d:0.0004799365997314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:41:"/modules/xphoto/class/XphotoSlideshow.php";s:4:"line";i:484;}s:32:"9719f54b6cf0488cae26556eec2bd472";a:8:{s:3:"sql";s:148:"SELECT S.* FROM xoops_fsa_artsub JOIN xoops_fsa_subject AS S USING(subjectid) WHERE articleid=665156 ORDER BY S.subjectid DESC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:4:"line";i:1427;}s:32:"597338f13b7d28415f7fa72981d51df7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016307830810546875;s:7:"maxtime";d:0.00016307830810546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7cf2352b438c26e0e2835805958ce5d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018310546875;s:7:"maxtime";d:0.00018310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f8c26165b472a8868c8bee72acd9d003";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"03e87c11ab3487b34b38fb1bb4dfd27d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d9ef58627916925c76a3772156099b2b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000157833099365234375;s:7:"maxtime";d:0.000157833099365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"02c56718face3f8c6214ff79191a9dc3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000154018402099609375;s:7:"maxtime";d:0.000154018402099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f25b80f468af1ed6c305952fd17b52e0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c658043e7ce5c9e01999aa79a6a4a8a1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39cf844b6b392bfb397747b05fdf276d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"91c42c766ac782247dd2dbde6debf4f0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000152111053466796875;s:7:"maxtime";d:0.000152111053466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"661e1c361cffdf7184e87e27c7adc189";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000152111053466796875;s:7:"maxtime";d:0.000152111053466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ae3b6ae001d2ee24e291cb2adf11b95e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016498565673828125;s:7:"maxtime";d:0.00016498565673828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1fd7dc9e6bc568850ca0e6aca1832c73";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000153064727783203125;s:7:"maxtime";d:0.000153064727783203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3b57871bb41f056a3ba101d0abde6129";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001509189605712890625;s:7:"maxtime";d:0.0001509189605712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"924af5853a4e95760c09b7bf26a399f0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001599788665771484375;s:7:"maxtime";d:0.0001599788665771484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8d7d8850e87a88f4c9ea7e833384c880";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fde181e9b130a3c150e3218b979ceef7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66fb38bbe6502ee23210118d2ec8c05d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73f4dc87c036e80c370b595d07cdb884";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ad7878b9618bcba9e9bd005f42eb8fc5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7af1d2f4d47967e271f21c64e8934868";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d8daec1952214194a88b70752e9d81c2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a07ed01e3a25a96e7c980b446955ced3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0959a70421e213a06981c030321cf464";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7764cbed3ce533621b15e616289e3925";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002119541168212890625;s:7:"maxtime";d:0.0002119541168212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"61229ca378e4f0feebf8e3f28b07f80d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000209808349609375;s:7:"maxtime";d:0.000209808349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c6461811d846513c2b1e53a7ecd36dbb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000176906585693359375;s:7:"maxtime";d:0.000176906585693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43fa4592ecd3fc5fd40c0b713b4fe1c7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001618862152099609375;s:7:"maxtime";d:0.0001618862152099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"71eb73d4457251619c181fca03fa274a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7583a480213081560f4b4899d698d59f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000199794769287109375;s:7:"maxtime";d:0.000199794769287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fd5fdb9772277c90998cb0ca8f766385";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59247317769e8b918fd345900f91463f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000151157379150390625;s:7:"maxtime";d:0.000151157379150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"94250d28b9586ea66d917914e294821b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d1236432b8cfe534fb808585d7832494";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed6ead1d9cee06db38337d92a5e43f03";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e837e3a9b59ceb535dee7732c03f495d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022411346435546875;s:7:"maxtime";d:0.00022411346435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb50420f11c837e747f83137ae57fabc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001518726348876953125;s:7:"maxtime";d:0.0001518726348876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73389277dd79af0d3c08a45d4c0a7edf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"49e05b6948036219decd63afa4348ee5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"20e402249ec67830a3e542d5a3a7d6ee";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016498565673828125;s:7:"maxtime";d:0.00016498565673828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3e5d9ec312f4d36b0aecbcc7307e0934";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016307830810546875;s:7:"maxtime";d:0.00016307830810546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7210310c3d1a8ca26bb6f9ceaad7aa03";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000154018402099609375;s:7:"maxtime";d:0.000154018402099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a0e2547b9cda1a836ca3d3442c1fee74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000156879425048828125;s:7:"maxtime";d:0.000156879425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c9af8067d70479b040ea835ab6ed1e5d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0bd26589ec012247e0783f540a414da4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001871585845947265625;s:7:"maxtime";d:0.0001871585845947265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0559d982352006f9fae6d744cc5ac629";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00067806243896484375;s:7:"maxtime";d:0.00067806243896484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"256ecc61531fa4fc72b82783e183438a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00033283233642578125;s:7:"maxtime";d:0.00033283233642578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59d99072ac761e83529cef155809cf22";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002310276031494140625;s:7:"maxtime";d:0.0002310276031494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7f57a6603676f263b3fd64cea86aa331";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003159046173095703125;s:7:"maxtime";d:0.0003159046173095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"35a9275c58c29351cf2ab48e5ed2bbd0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000281810760498046875;s:7:"maxtime";d:0.000281810760498046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fea4af20f7b43b430e1e9cea6d170ad8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8121edc721408af6a3867cde4b16282e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ce99e7173a0464326dd8259196db270";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000544071197509765625;s:7:"maxtime";d:0.000544071197509765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01221c2b28fdaf82aaf3aedd3d99293b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00041484832763671875;s:7:"maxtime";d:0.00041484832763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a0ac54e6f4e1eacad84011406dfeff2b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"33cf71b6b80182888c713d92b75ef0cc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0a76832bccdea7cc6f8d43ef4487c204";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"214be1f78263db395d2294df3d9b9e98";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004978179931640625;s:7:"maxtime";d:0.0004978179931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dd26d7058b2344e33b9f685f401d561a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005710124969482421875;s:7:"maxtime";d:0.0005710124969482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89ebbff982630acc7ed3320a2adfd0e9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00053310394287109375;s:7:"maxtime";d:0.00053310394287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8388a95c51f81cc08c6a512319795b4c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003998279571533203125;s:7:"maxtime";d:0.0003998279571533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4119ca8c1b5addd529fb37991541af5e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026798248291015625;s:7:"maxtime";d:0.00026798248291015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"681635b247a6321b23f32b630009199c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005168914794921875;s:7:"maxtime";d:0.0005168914794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cb4c9d32bb3de09678f659901394021";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000576019287109375;s:7:"maxtime";d:0.000576019287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0331b258ce78666c6c7d90173e0f232f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7d088d3747094dbee4508da300462d1d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004699230194091796875;s:7:"maxtime";d:0.0004699230194091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bf254750c7c2279bcdc08da2d197ccbc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43a519c37f83fcf7ea9e5ff543f622ba";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"85152fda7aa3fd371aed524fbe5725de";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002899169921875;s:7:"maxtime";d:0.0002899169921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f33373ffbed2f0c1a186377d3455cc23";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002048015594482421875;s:7:"maxtime";d:0.0002048015594482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ba92028bbc82f19f63063c2baf5d035b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"283a3ef4b011e9a3aef5b68dac8380eb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb4eb54e52886104b79061393ed2b7a6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e61929f2b7240ff1f4f26ba4cd593c28";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00033092498779296875;s:7:"maxtime";d:0.00033092498779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"089fa6ab2c5c64ed82788c01a5601351";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005710124969482421875;s:7:"maxtime";d:0.0005710124969482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8cbc54d4bdc7c0c1779097d1184b9dc9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000194072723388671875;s:7:"maxtime";d:0.000194072723388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"921d483dafc9aa9f1ec3fc303307136f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000308990478515625;s:7:"maxtime";d:0.000308990478515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4a441786ca2a6f737615cb2b06a305f1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002539157867431640625;s:7:"maxtime";d:0.0002539157867431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"221d6b86d9083a8fec78691bae9fcb4f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339031219482421875;s:7:"maxtime";d:0.000339031219482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c8de452bc9d2cb88f0760e9ffa7b7448";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"899739644591092fe73aaf5d07d0c993";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002231597900390625;s:7:"maxtime";d:0.0002231597900390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"07f77a7aae23527294c06c0b3d61fb1a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0cfb8b72882034685162b699a56ec6a4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001981258392333984375;s:7:"maxtime";d:0.0001981258392333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b858d7cb5e92859bd8e8430e75243b74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000423908233642578125;s:7:"maxtime";d:0.000423908233642578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bec56ead88f9b56fa30606f8d8f1a83d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000483989715576171875;s:7:"maxtime";d:0.000483989715576171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c8632cd01954c93821518910534d447";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004069805145263671875;s:7:"maxtime";d:0.0004069805145263671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"71cc032244507f9b6ec41be55a6cadba";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000380039215087890625;s:7:"maxtime";d:0.000380039215087890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"90235366f1d9b5ca41235452c5cdd173";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000347137451171875;s:7:"maxtime";d:0.000347137451171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"194e715f2a32e40b464eeb57fcbac68a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f04649e05c4447a711e2c3e3e0ee85a1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4b6de76f516fa8a506425df710cb7202";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020885467529296875;s:7:"maxtime";d:0.00020885467529296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"abeb6cb41bf8e5ae4eaafee074e3b69a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000194072723388671875;s:7:"maxtime";d:0.000194072723388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"34916dcc80fe3f7ea90111d7b807d104";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003631114959716796875;s:7:"maxtime";d:0.0003631114959716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"605d1b8fd85b1c9bce3a023e61a3960f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004160404205322265625;s:7:"maxtime";d:0.0004160404205322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d717956af5699916027e37f865bd8fb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003249645233154296875;s:7:"maxtime";d:0.0003249645233154296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb6d8f6ca28cf55444f6efa72f3cfd90";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006048679351806640625;s:7:"maxtime";d:0.0006048679351806640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5c215982d6d4c4c86f50041ced4f0fd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a9d90afe1e28daec1117d78698829e1e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a9e713792c42ac53e426519ad4c9cc7e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"98a693e4597f0fc57dc7fb77869c257c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f5b820ab1545b34972549fdf22a91176";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000237941741943359375;s:7:"maxtime";d:0.000237941741943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"128426fb68a532c3a21a2f87d319c1e0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003268718719482421875;s:7:"maxtime";d:0.0003268718719482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb6214301c47845fd3ff9c0e6cae15cc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000579833984375;s:7:"maxtime";d:0.000579833984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4dcdd379de219f47e9165bee236e8dc5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002911090850830078125;s:7:"maxtime";d:0.0002911090850830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"94e7c113a4fb77499b4f472739c96c74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003049373626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0003049373626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"383b73de35784c4a906b1e5a2a26c0d3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039386749267578125;s:7:"maxtime";d:0.00039386749267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d703ecdd3bd03191ecdd3039a57f9a8b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024890899658203125;s:7:"maxtime";d:0.00024890899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f292b05f690812d179ddb04e86dac576";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002269744873046875;s:7:"maxtime";d:0.0002269744873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c76c3777a9777d8ca5e65b6070049926";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e51406fc7d6e03711907b3f2ba514839";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000155925750732421875;s:7:"maxtime";d:0.000155925750732421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eeaf7b0f9f1496c62bf1496b91a69d02";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"50c64ebcfdad97928a3afeb182e1815c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020599365234375;s:7:"maxtime";d:0.00020599365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"465b96bde775fd381288ad87ed73dd5f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"37a51411e6b0e6a0bec029d260a850bc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000235080718994140625;s:7:"maxtime";d:0.000235080718994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed8f85483fed04bf3a89a66fdf714017";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003030300140380859375;s:7:"maxtime";d:0.0003030300140380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f1b54e01dcaca418814be01f4fb11e9d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003879070281982421875;s:7:"maxtime";d:0.0003879070281982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"67beb74cc997c7825cfc1e20e0418ff9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000233173370361328125;s:7:"maxtime";d:0.000233173370361328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"339dc0fd10b887bd36b344a60cc15599";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018787384033203125;s:7:"maxtime";d:0.00018787384033203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e79f3aef2e03a3bbb94d87f73dfa2acf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a78e6388e5153955400a6974019d85e7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"04f74ce3d7c454f2f0340306ee3e773a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ef7bea509ed7df80cc8126dc0127783";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001709461212158203125;s:7:"maxtime";d:0.0001709461212158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb64ce2d50eb715a2e49fc6c8bf01da8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001881122589111328125;s:7:"maxtime";d:0.0001881122589111328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1b8897c5b2619c03f8d7467f50e1e61f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"240fc9e00c40ac7a75a97ffafc546304";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"064e8ca97a44794afc6b6b1c2a4121f5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2a50f0b3f170ac2754cfadcacb6a83c2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d98040a8861798569dc81eaf2dee97c6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"03b7b31af42b7dd3baff0f62fc318b5a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000274181365966796875;s:7:"maxtime";d:0.000274181365966796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"36bb207a00138310d256cd90f1a96cc2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001990795135498046875;s:7:"maxtime";d:0.0001990795135498046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e1c7f7b77dd2e9ffa47f67e22097fa07";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"81ce2495c8e1ba892768e45fc4c11d45";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002439022064208984375;s:7:"maxtime";d:0.0002439022064208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef55362e38f4451cc2ad0ddbd6ad2eb2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002810955047607421875;s:7:"maxtime";d:0.0002810955047607421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6cddafc8767f480a4e81cfa679c5e67d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002200603485107421875;s:7:"maxtime";d:0.0002200603485107421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fad532e61eb7b1d72e34cb108198a2e8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b38e31d040d7603ae7863392ee895e9f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bbe2575f4d9df7de948b40e9372d5816";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa565acff81870f7c5633f98c29a0349";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a93a41972965b60210a83af6047b72f6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002281665802001953125;s:7:"maxtime";d:0.0002281665802001953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7d7d140a120c139b9e68ad91f5c4e31e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ef7ef0c45f7aae9d71ec1a3aa89e4e4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002410411834716796875;s:7:"maxtime";d:0.0002410411834716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7930ddc8b185f61e424c14c9e6774ad3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002748966217041015625;s:7:"maxtime";d:0.0002748966217041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b01691bedd566097def99a637edb07ff";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3c484d2f32d7cb946068bade59721861";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003631114959716796875;s:7:"maxtime";d:0.0003631114959716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a06796fc56fc5c0d7b801e93ddc788d7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003139972686767578125;s:7:"maxtime";d:0.0003139972686767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fac24a022c2807c56e30ae09a84b8d91";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"656fc85688632239e139a7a5f45d5ce0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"df343c9dfe24f682f105ea616402f372";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"efed807605b97bf4f27342370b29ee3b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7b6a32657c5facacb233f04760702714";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00036907196044921875;s:7:"maxtime";d:0.00036907196044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"db0c62931bc1f472a857b0ecef3d68e2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ed065b87356874ddf1ddd6880ea712a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5d7d9114ce0d6c443773a07a7634a064";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001938343048095703125;s:7:"maxtime";d:0.0001938343048095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d9993ac7238ccd028c20eac337c31c8d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005340576171875;s:7:"maxtime";d:0.0005340576171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c601f9f74458a4d6f224ba51795da5a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028705596923828125;s:7:"maxtime";d:0.00028705596923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea341a3f4e52225374120b581f05d98c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000543117523193359375;s:7:"maxtime";d:0.000543117523193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f25ec152477f9b6d2442e5f478b5decf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022983551025390625;s:7:"maxtime";d:0.00022983551025390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea5f9bbeb0295979e55ff71bc2a4e21b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d4e533893e63b71b4dd6a6ee02af9ebd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9f2acfbf3dc18b50230d8a05264b8bcb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002629756927490234375;s:7:"maxtime";d:0.0002629756927490234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef6a6c101944599dc5c06f77d54c38a3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032901763916015625;s:7:"maxtime";d:0.00032901763916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ca125023ac8f815df0c3089d0608f01";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7c68edbd71173dca3dfbdb2f29e3538c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000336170196533203125;s:7:"maxtime";d:0.000336170196533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c2db57c59a23ecd84b88eb328d80f685";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000607013702392578125;s:7:"maxtime";d:0.000607013702392578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9024973c868f3316d7c9034f455a2d56";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000199794769287109375;s:7:"maxtime";d:0.000199794769287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43fffa8169e10892cfbb6636b1eaa1e6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"881efbd1bece3f07ddcda15079df7828";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022411346435546875;s:7:"maxtime";d:0.00022411346435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"558a9d269912ba9f5ab915f99ca21a6a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"30b163fcf410cad356e46b1c51378a42";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002291202545166015625;s:7:"maxtime";d:0.0002291202545166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55c74a569365b3e6220430b524f64c39";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"26c17be54f22d5dbe0a06b06a16ce8bd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002081394195556640625;s:7:"maxtime";d:0.0002081394195556640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"793d49dcb8b9061068011648ab80580d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9eee20511cdb0a89f0b4849a36484a1b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001881122589111328125;s:7:"maxtime";d:0.0001881122589111328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"68733c524bac892ab139e99480bb74e6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5921c7f51ac31753d0d40216ad415834";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8eb45f96af71abd73137378e75265c25";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"75e722b6c3efb406a36ca33cc2b5b409";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000244140625;s:7:"maxtime";d:0.000244140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"80b2a7bfb70f5f9b26bad5f95bba390a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"838908d34cd147dff796eac2e7c6c224";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"742969ef4a1bedd26a898d434458ab85";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002319812774658203125;s:7:"maxtime";d:0.0002319812774658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3aa520339600f9d15d21eda6a945d0b9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003869533538818359375;s:7:"maxtime";d:0.0003869533538818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6531f770f6859540a4aa0a04472dc4d9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003569126129150390625;s:7:"maxtime";d:0.0003569126129150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e308856b797a78c4a9f4924edde221d2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926312 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002920627593994140625;s:7:"maxtime";d:0.0002920627593994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"425f45588953a52613161ab0293946e9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005190372467041015625;s:7:"maxtime";d:0.0005190372467041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2ec6895eb4bc6e4f00887e838b869dd8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000380992889404296875;s:7:"maxtime";d:0.000380992889404296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2ab2adf2894ebfd8cd3f3d208a698165";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003750324249267578125;s:7:"maxtime";d:0.0003750324249267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3611cf59c4a9722a5ea464710f48e05e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ab9673385507c3374411ab8cfaed90f4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2acfa79b6bf549122828240db36d3882";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020313262939453125;s:7:"maxtime";d:0.00020313262939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d25e9d43f572c1659c5199afdf74183f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2471b7e2cc1328de4bbb3a0db753a083";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a04507bb088dad1f576a8364a53f1069";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d1c3d59ef602c10bff7b15606e0fb453";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002038478851318359375;s:7:"maxtime";d:0.0002038478851318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6e4ab8f3a04378f10eff13ccd37b21b1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ca385363e2340dc6670311d817e8791a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e21e988f19997203f5d867447e32ec67";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b9530a847acb66a60c96366947c0865a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f1ff43a6418b49aa1d6459404f8ccbed";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c270e14aca7812baed8e2308fa6eeb79";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000198841094970703125;s:7:"maxtime";d:0.000198841094970703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e3f2082d06de13bc1bc9f3cb4bc7f992";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e7fff725a6967efd89db121b587f3f63";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002429485321044921875;s:7:"maxtime";d:0.0002429485321044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d546738b7f261374797817ac9659bde";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c48657a76131f66308b730a41d099856";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a07b9465d7416d58588923ba07736e13";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"914581dfeffe5c17f9fd8836ea51ffbd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d3e5bc4106a5a46c37e1ee74efb9dbcd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"57a1232ac47d65cbe0fa3945eef5d5a4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0ce7a4a79ecbe95f14c429c46c138e43";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"087f2f7d744b4f2efa8eb923f4fbeb44";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028514862060546875;s:7:"maxtime";d:0.00028514862060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"887453258993a8511fda1856935c1448";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000217914581298828125;s:7:"maxtime";d:0.000217914581298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f412e923a17106d97bc90f3e67bffc3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fae3c4d3ac5f0da6c40d41e33699151d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1feca77a3dadad64947ceb70f3837964";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00041294097900390625;s:7:"maxtime";d:0.00041294097900390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ec86e6064c45b17b3b5f68bce86ebfa4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003070831298828125;s:7:"maxtime";d:0.0003070831298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0395192a912e945a986a4c80a30a85bf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003948211669921875;s:7:"maxtime";d:0.0003948211669921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"65cecc9a4f0fc6427094d48f19fd4ab1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030994415283203125;s:7:"maxtime";d:0.00030994415283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0089f9cd3766a440f8bf500e3c9b78ab";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004179477691650390625;s:7:"maxtime";d:0.0004179477691650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"53abc8dc7ea8b0266f20024954d52d85";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002939701080322265625;s:7:"maxtime";d:0.0002939701080322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5873539ba7a1d92d0ff250847dfc776c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339984893798828125;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"34e1e0c34725131c96eeaca6d6a90fa3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000280857086181640625;s:7:"maxtime";d:0.000280857086181640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9581f3686ad3a45a63cc4f54e05b9bc5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7657ad08d38fa698301f0e306553f92a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9ae790440b81965bec87d0d7875e921c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ee69cea79d21bc55f6a65f382987e40e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004680156707763671875;s:7:"maxtime";d:0.0004680156707763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4f35ea10fae330a703e8c07b102ecf36";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6b48c92d0de56ed53bf905ffb4b3f10";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003230571746826171875;s:7:"maxtime";d:0.0003230571746826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dba7e66072b63b4db3cb2d697fe02826";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003910064697265625;s:7:"maxtime";d:0.0003910064697265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73ac1071841eb45c98b3f03afc12676a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000308990478515625;s:7:"maxtime";d:0.000308990478515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5098bdf93c4d7f8db0117d47c4ad3513";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000286102294921875;s:7:"maxtime";d:0.000286102294921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ab0c985d39acb1f0ef525c5e3af64d8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000360965728759765625;s:7:"maxtime";d:0.000360965728759765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"37971000fb2e2b51d7f6034840ba3d5e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003201961517333984375;s:7:"maxtime";d:0.0003201961517333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8fea93598fdb961c54d8c55a7bad2df4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000402927398681640625;s:7:"maxtime";d:0.000402927398681640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"70f956038a4da0af96566b3f6a4f8c07";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000193119049072265625;s:7:"maxtime";d:0.000193119049072265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6276efbb880e25c7c3330ffc5490d411";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002841949462890625;s:7:"maxtime";d:0.0002841949462890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c3d36d63c667df6873c840f889ee3505";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003302097320556640625;s:7:"maxtime";d:0.0003302097320556640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa7cb865b10ee6e46812a53fba2b2944";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003669261932373046875;s:7:"maxtime";d:0.0003669261932373046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"09574eafaddc8d3224609c467ead9afe";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003468990325927734375;s:7:"maxtime";d:0.0003468990325927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d5cfefdab309a329bc06f0b9017cff81";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00029087066650390625;s:7:"maxtime";d:0.00029087066650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4e099d95f42063d1259e58270b2afb18";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5f98a28b512550d52b6137038c2eedae";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004379749298095703125;s:7:"maxtime";d:0.0004379749298095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f16b1694c408d8b01148449aa64687ca";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004580020904541015625;s:7:"maxtime";d:0.0004580020904541015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa7e8d2c280797a4ff815fb77bb55f09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039386749267578125;s:7:"maxtime";d:0.00039386749267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"394fedd2e88183a16cf9399a43ef4ff7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004389286041259765625;s:7:"maxtime";d:0.0004389286041259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a851bdecae29ffc8b2e2451a98fc29aa";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000270843505859375;s:7:"maxtime";d:0.000270843505859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d62c47b07eaae89b5d87edbded1345a5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002939701080322265625;s:7:"maxtime";d:0.0002939701080322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"829e5b9159e44e24efba317eac18c686";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003681182861328125;s:7:"maxtime";d:0.0003681182861328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a1b6311557912c1e15eec6d7fd29f00b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003950595855712890625;s:7:"maxtime";d:0.0003950595855712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6a64529b61cd6fb86503b85dd1593603";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000439167022705078125;s:7:"maxtime";d:0.000439167022705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e2aef306c847ac850b64061680b34b4c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004270076751708984375;s:7:"maxtime";d:0.0004270076751708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f54112e22cfcb33a088b41a4c73b32ec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003719329833984375;s:7:"maxtime";d:0.0003719329833984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ad8b424cfe6b20b9afde86b28b233552";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004780292510986328125;s:7:"maxtime";d:0.0004780292510986328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b33579783cd0af97948154080a01e150";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003049373626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0003049373626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b92981369e8bc8ad2bd1f74cc2326ae9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004100799560546875;s:7:"maxtime";d:0.0004100799560546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a26c0ed812963672f41a8557dbce128e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b7b6931e8c7c363d037b95df3107034f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002529621124267578125;s:7:"maxtime";d:0.0002529621124267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ac41c6c7e62d3d582bf655ae0acd98dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003678798675537109375;s:7:"maxtime";d:0.0003678798675537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59ed5376c14323a8a3016083eff36401";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002028942108154296875;s:7:"maxtime";d:0.0002028942108154296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cedda48b5cd8c6f31eaa594d8ac52640";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00043010711669921875;s:7:"maxtime";d:0.00043010711669921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"48f8a4f3e56298cac995e83a80fae9e3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002281665802001953125;s:7:"maxtime";d:0.0002281665802001953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fce99f818685a52af98b3c33bf8cd478";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002739429473876953125;s:7:"maxtime";d:0.0002739429473876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"25492aa0228ec9216f339d6811165888";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f954a9fdca36c9221439b8ab7da2f4d4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"22bb8337272b543e7eff7dada37e1b3c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89b40dd379081ad7666bc6a0390cb303";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"63451ae9e46fde95190429480dbcd105";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002288818359375;s:7:"maxtime";d:0.0002288818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0c9ab2f156396988673315eaafa21174";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aeb28dcfb948e1b0933cb3e5ec42c05e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"318e225a35e61f4eba3fb81614579aaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001947879791259765625;s:7:"maxtime";d:0.0001947879791259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1d341392abba878785f1fe0e238c5ff5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003149509429931640625;s:7:"maxtime";d:0.0003149509429931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aa7286d132d0578fa71fa6678b9e381c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001699924468994140625;s:7:"maxtime";d:0.0001699924468994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ab47eb3bf56cec59a87caa81911a06ce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39f7784d4b8643565f45f437ad004336";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004379749298095703125;s:7:"maxtime";d:0.0004379749298095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c607d10c376c8aa6a0acf6faedda1135";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003340244293212890625;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9675225cdc9225ae7d8f92d4d71e1e65";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000400066375732421875;s:7:"maxtime";d:0.000400066375732421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb6be7b8c41ceb653b1e0b75f774699b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000399112701416015625;s:7:"maxtime";d:0.000399112701416015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fac23f2003a30066fa22b885c7fb6dde";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003659725189208984375;s:7:"maxtime";d:0.0003659725189208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8688d3a41f757ece8f6f3c820b281e28";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003011226654052734375;s:7:"maxtime";d:0.0003011226654052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55cda4ffcc59fd54852b59561c8937b5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01e6866c92690974a99ac2aff641d477";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003788471221923828125;s:7:"maxtime";d:0.0003788471221923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"00ccd166d14aa4bf566377f9e7be5a6e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003540515899658203125;s:7:"maxtime";d:0.0003540515899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4df4a605c58ff5b5cd8cde07d0dd5c61";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022220611572265625;s:7:"maxtime";d:0.00022220611572265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"41c742e38746a6a76e3001b266de1ca9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003168582916259765625;s:7:"maxtime";d:0.0003168582916259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1afc9021ba4a2d127b0349840ef8c364";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a935dcb07bfb2665c4b75bce3e9054c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195026397705078125;s:7:"maxtime";d:0.000195026397705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d5ae63fff383ed470eefcc17d1794db";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b4be9553f60d57445ec5340e676b81a3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"465b058f896f2565f03f0c41435959ab";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002529621124267578125;s:7:"maxtime";d:0.0002529621124267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5befd8f5e49037fa220362e542a76fd8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb61568db46872caca370477c10978cd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c86386327dfe8d5881143542f2b7524b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000278949737548828125;s:7:"maxtime";d:0.000278949737548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7fbfadc4e2d113079f1b01b7b29c620";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"64d8699c2dbde71be31912d7d5bed586";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d13a607f792bbd1b5330775c73abe5e8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b128fc3ee0d2562589dadba6d7080c01";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00031185150146484375;s:7:"maxtime";d:0.00031185150146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"48dd146d5970d4727918790bc1b9b840";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000321865081787109375;s:7:"maxtime";d:0.000321865081787109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa1d35358e0118fb09f44e34d8e928b9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a614da3ce70ac0336efb0d3908e3e89a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000276088714599609375;s:7:"maxtime";d:0.000276088714599609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"061ff4046d29bd08860b25f2cccae9b9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89b07605a8331659814b3e75ad655ee4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e9610b2450e18f36ffc530055a8094a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"901d0b018c9a1f0f0d07f38fa5ad8d0a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032711029052734375;s:7:"maxtime";d:0.00032711029052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d734f90eb7bad0a651b898f22431074";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000240802764892578125;s:7:"maxtime";d:0.000240802764892578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"13f9fcbe862d8ab36345625ebce6099f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2cc97e35a75b73c6ba3c42ea08d89eec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"023d88a6f4ef1109ff1bd208cbc5680a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002439022064208984375;s:7:"maxtime";d:0.0002439022064208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c06a754e74d5b151da64b5b21eef2c48";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001981258392333984375;s:7:"maxtime";d:0.0001981258392333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"871197586c042893d994c44434ee5dce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002498626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0002498626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6e9ca592d2270d136ebd67e640c087c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002567768096923828125;s:7:"maxtime";d:0.0002567768096923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b69f28660b1875e75b5a2b0631841bb0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8676e93c82981058a0c516ad2f5340a9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"08954dcdf829db697d9952b760bf73d9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"602794570d0b6779d0cab757882e23ee";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000442028045654296875;s:7:"maxtime";d:0.000442028045654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"abd6e7ec5c077e9571cdf2d35e9c538b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"188908e22624f3e57aeceb25b8e0e3cd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"be792c2fb3acd019f75d66d01ff4b8cc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e7022cdd22a8d360049a080343c44db6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000176906585693359375;s:7:"maxtime";d:0.000176906585693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"893599ca5c27cb169d83d0ef58101bb5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e04806c56bff5a2ad6a0b66e52bf8db0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000177860260009765625;s:7:"maxtime";d:0.000177860260009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"732f5c2236da9dac4cb5f85d875a8b03";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23d16fb25938299c6153f11c9e870b60";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001680850982666015625;s:7:"maxtime";d:0.0001680850982666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d0f18fb7c3d7ee7f5fecb60892712ada";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d5b537db85493de92ee5d7c0823a9f5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01f2a5c219b285d62ad846afc7808b4a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001847743988037109375;s:7:"maxtime";d:0.0001847743988037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"983cbacefa55b51f793ca8fdfa95a30c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"05eaf482125189bb62c08bfca82e539b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9949db747217c38f5a921f072dcc5c3e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"86122f538ed05964dc3c976973eabaa3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001680850982666015625;s:7:"maxtime";d:0.0001680850982666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"72dba7eced8ee5529fbcbf9ec5cba496";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"374bbe11ac076fac6fc5d313bc1a7367";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002648830413818359375;s:7:"maxtime";d:0.0002648830413818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1b606ffa7b4f0ff3619be0328c038347";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"87288ec114079302af35d8b99def38a6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9d8f53911efb27267c7dfbf5b2cbdc75";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"77b77e92238a64a976a3836ab1dc2370";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23bf8a7a1b9cea5738bed330c7a87c4b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa2553617f0140e42e1a9822bbd06ba7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002090930938720703125;s:7:"maxtime";d:0.0002090930938720703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"848a180ba2fc7d0cf6e731880cae768b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002520084381103515625;s:7:"maxtime";d:0.0002520084381103515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a17d9621f184c0007a7b8854f9c31db8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f03d6c7a6d17be39b9587c430d0c75bb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c43a670c8fb19190c3fc9a3180dac141";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026416778564453125;s:7:"maxtime";d:0.00026416778564453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"72b5fc8c7c74ea0a4bf36b7adfbc70de";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"75bfc214b3ab0d5c09e57ba808da7a6f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3e37897145a654cba0d3a919dc8e071c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fc6f0b629dd4ac0356898f31584ed21c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000235080718994140625;s:7:"maxtime";d:0.000235080718994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"83508be7d1cf4e19a6934add74bc2da6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dd3fa9e9a853b9d2f2acd3fb0ca78878";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003969669342041015625;s:7:"maxtime";d:0.0003969669342041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fd47aa4f02bbe384248ad75361f733f1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"19f0e6da3c34c1fa1882e0901b6e44a2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002391338348388671875;s:7:"maxtime";d:0.0002391338348388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bd6261802f6bfcfd2f91907a6c90c3e6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fb4560e8964a781c56ae5a120c314aff";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001790523529052734375;s:7:"maxtime";d:0.0001790523529052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5e2ca18404c8854ab5080b122aa5afbb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d28f4b0b927981238756e77b827eaebc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aaa204bf854e539be80e3071f2b23dfc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d08b7624e0dc4503b15fad95b6ead84";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"694b2a5c6fad6241d06df0cf86706308";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"caa0d2aa3d8c2e63bc298e7319fb7b55";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1001638e8a2eda04d4942ef2924e13f3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00034809112548828125;s:7:"maxtime";d:0.00034809112548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"92ae1b1e7dffc1d2b05bb00348b1a551";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002880096435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002880096435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5bcddaecb558c50d0ddd3d66caf47b03";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039196014404296875;s:7:"maxtime";d:0.00039196014404296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"42b67ad58595386f3e3ab3503e17d8a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003440380096435546875;s:7:"maxtime";d:0.0003440380096435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"165f966847efaa0f064c8a280f53ba87";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000295162200927734375;s:7:"maxtime";d:0.000295162200927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d5f6e2a9ec2533230b2261de6713edf6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66bdf48cc5bfa30287c2bf0fda2cc54d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000234127044677734375;s:7:"maxtime";d:0.000234127044677734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cb41117b65a594a2f1fac917e476b2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002610683441162109375;s:7:"maxtime";d:0.0002610683441162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cc9f3ec623dfe80c2780163001c9bea2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028896331787109375;s:7:"maxtime";d:0.00028896331787109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c0ca5ecee602390048c39db2ce119c34";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cf275930da84e3164852b121db34b586";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926312 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257968902587890625;s:7:"maxtime";d:0.000257968902587890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7df9c67660bbcca74ff049b39698c076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002610683441162109375;s:7:"maxtime";d:0.0002610683441162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"90dec9cb85085861f0ac0a517860a19a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002100467681884765625;s:7:"maxtime";d:0.0002100467681884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d88343f5f413f7f2e595ae9ba51ac8c0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002210140228271484375;s:7:"maxtime";d:0.0002210140228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"05bbd934da268c661344c6d10aad283d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277042388916015625;s:7:"maxtime";d:0.000277042388916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f0967682d12e5fc16e8c2bcbf0f0ee89";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a663aac4868362658c6f9381b62f5607";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002100467681884765625;s:7:"maxtime";d:0.0002100467681884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cbc0d55bef26d72bca24f0d72f6ba9cb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cc60691ea277f2182ab9779c58b5ac2a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026607513427734375;s:7:"maxtime";d:0.00026607513427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c9505ed59bc2aa2c7e1be808006e6389";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003011226654052734375;s:7:"maxtime";d:0.0003011226654052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0b45eb702c8910a908062496a8d5ab7e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002810955047607421875;s:7:"maxtime";d:0.0002810955047607421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e2eed3096d60f32f9cd834f7d48d4170";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"19955b65cf1f5d4c356b0b195f38d0f9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004107952117919921875;s:7:"maxtime";d:0.0004107952117919921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"391f055333fb5dab6fb3ac3e641d2d65";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bc321b35a96ba6dd500bd072a875dd63";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002691745758056640625;s:7:"maxtime";d:0.0002691745758056640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"29b3acb76990193d218aad8685b0f678";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed0169ffee0ef9aa9cb121a6201850cc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003859996795654296875;s:7:"maxtime";d:0.0003859996795654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e5bd21eb76381e1611ae89b3e84a262a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"65df8febd2756f47fb2174d8f687fc76";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"234a72d6c286721d875f306abef4159f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2fe25a24b86c886a41c0d95c30c627ce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a8e20c7feaa23deec1c32ed27634afb0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"180500ce605a9068d876c5fd66289244";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"14f2838cd260b285b28b3ded817e22b6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018787384033203125;s:7:"maxtime";d:0.00018787384033203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e865e0af7371a86718ff97455dcfacc5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3287b9b0e27fdb75e5d8bd69253dcbd4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024890899658203125;s:7:"maxtime";d:0.00024890899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7590f3fb086d6c35d6ff28a3bfbdceaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d08455330cb27c8d58ae41bb787c8aba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"870d090a8bc87f5b889bb4503b41a7e1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4c3df4796962070f7d31cba091a826ba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c58f59a00d76839539cea6da1ca09874";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001738071441650390625;s:7:"maxtime";d:0.0001738071441650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5252fd5ae5eec219d599e00f4ad0d665";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002329349517822265625;s:7:"maxtime";d:0.0002329349517822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cd19b8cfab1ab80cd0d61f63c494f6e1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"995f365c6b238f4e22538e71a92470ea";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002841949462890625;s:7:"maxtime";d:0.0002841949462890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3670004a56cf964372716d353f764d27";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298023223876953125;s:7:"maxtime";d:0.000298023223876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c1b970d77dd12719ac9a0c67b92f076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018596649169921875;s:7:"maxtime";d:0.00018596649169921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5a6939d8d5e2b4e91e65efb3c58e159";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000178813934326171875;s:7:"maxtime";d:0.000178813934326171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a823eff30e33ee94dda7ba9fe1d8dd1c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0531d15d135a35b6be6d64c421b0b71d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"82addf553a29272c695c84e07ecde4b1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002701282501220703125;s:7:"maxtime";d:0.0002701282501220703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d2ef3bf67764f3e13e8386c85717104";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6aaa9a05419aa4eb25430ae9ef98781d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032901763916015625;s:7:"maxtime";d:0.00032901763916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0aa0f5cc77e2862eab044038cd17bccf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"560d9c55fb82e867e31d88418e5dcb00";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43f292c8c9783ffbfc4f8f77c48e422a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"11b966c6043cfd566d9537f07fd6dbcd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003020763397216796875;s:7:"maxtime";d:0.0003020763397216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"992c8ec408aa21091697448c15a0e5a9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000648975372314453125;s:7:"maxtime";d:0.000648975372314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5e866057bb10bb604b9365e2e063537c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00063800811767578125;s:7:"maxtime";d:0.00063800811767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"68e141a0b28b84c36c6eb7f093bec5ba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005218982696533203125;s:7:"maxtime";d:0.0005218982696533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6df3fb4b7528b8ab2e446ca660917447";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0007321834564208984375;s:7:"maxtime";d:0.0007321834564208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73fdcc715c79488e014aafaca08a65f4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006740093231201171875;s:7:"maxtime";d:0.0006740093231201171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"97c17e6de80691bc97deb725e3dab6c4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0009138584136962890625;s:7:"maxtime";d:0.0009138584136962890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cea7a70722713147df231d16d7171510";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005028247833251953125;s:7:"maxtime";d:0.0005028247833251953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4136912df7b02c145dc340c633b0cefd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39271b05d584b448c29f2c1a648f3fe4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030994415283203125;s:7:"maxtime";d:0.00030994415283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"62161721d5bda070319fa2dd2a14683d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00047016143798828125;s:7:"maxtime";d:0.00047016143798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f21ba6ff476bcc64bfcdb676e0c88cf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cae3e29e87bb99cbbff9d9d7771b0da0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a8d593065d6b328f06072846b24acad0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"88e7ebae3e5bb4c335ff53c2939e05fe";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e9bbf07515ec52b5e6a40312298f9299";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0375cf9cb8de2fb99fd89a74361fb076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"249947c1a1d51d85306dca9a7c194a09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003640651702880859375;s:7:"maxtime";d:0.0003640651702880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb2cebf165c85c97413040cbdbfd553c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00049686431884765625;s:7:"maxtime";d:0.00049686431884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a4e26b9cf526e1fade0707b66fdb281a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"38db86a377930320ad596ede36dd8662";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cf7dddeb6dd173d1172dd5a77acb6a8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004570484161376953125;s:7:"maxtime";d:0.0004570484161376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"45c5ffd03baeac287ff12d2e1899c500";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004189014434814453125;s:7:"maxtime";d:0.0004189014434814453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5f63a70fed0d5048bce72269226861dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020885467529296875;s:7:"maxtime";d:0.00020885467529296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ffda7094e2b152c13f3d1a13b343065c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003368854522705078125;s:7:"maxtime";d:0.0003368854522705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d1af6684d983427e81de4a205f4c2ea";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3cb41e6f93c0c8839f5962712795204a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005171298980712890625;s:7:"maxtime";d:0.0005171298980712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8a5264e61acc1fd82f81390102d73e86";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"25e5787fccec8a64439db9f73ddbde0a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bbab533ce90992ff28cd3e9cc07aa483";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"113f2b10e52a46479abbb43b991b4fd4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"63a387fb8db977cf822d270b6c7fb749";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000362873077392578125;s:7:"maxtime";d:0.000362873077392578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1bb3184fa1829bae80343dd34f00a462";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e95c21f16907de33d31fcd1db9b77331";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000421047210693359375;s:7:"maxtime";d:0.000421047210693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9e76d79076b88ec35887c452ba8c2420";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23226a18c9b8f5287e9fbc087a430c89";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006430149078369140625;s:7:"maxtime";d:0.0006430149078369140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a1436a3cde9ea03f341f3b6f9a03e146";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4be056665d9c318130a95d0d952b3b3e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004098415374755859375;s:7:"maxtime";d:0.0004098415374755859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"de4e3dca6f00fcbdda6f5c7a6a8ad70b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a8e53ac9249efd69ef63b62dc86f724";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c30e5f44a252840f02df90ce4bad7787";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2df0446a4fc879ea5d52bb5d19a9e935";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3898f75bfeddb8850089dd608347b16d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003550052642822265625;s:7:"maxtime";d:0.0003550052642822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d438e7a2ac959c68fe105386499af25d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003020763397216796875;s:7:"maxtime";d:0.0003020763397216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5839192466e829e3ee1cd8f49b03f47";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003688335418701171875;s:7:"maxtime";d:0.0003688335418701171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"db4eb0c4aa2aaf11048bbd956ce28229";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002930164337158203125;s:7:"maxtime";d:0.0002930164337158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a4549d26d26258bfeaba083713f0885c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000258922576904296875;s:7:"maxtime";d:0.000258922576904296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef143e9c554367155909deb2f2c4b3c0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003340244293212890625;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66cffc25de8262812e45bd50341538e9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000341892242431640625;s:7:"maxtime";d:0.000341892242431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ddd93466021d560bbd7e7a1159966eb3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00043201446533203125;s:7:"maxtime";d:0.00043201446533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"686f745d991bae46a6c10f3ad9178b56";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000341892242431640625;s:7:"maxtime";d:0.000341892242431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f3edd60a61bd97bf166030c38a687326";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003681182861328125;s:7:"maxtime";d:0.0003681182861328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ccf87276dec7c27f036c488412b2bc0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000278949737548828125;s:7:"maxtime";d:0.000278949737548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ccfd8177289cbd39c0e4786fa2056009";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00036907196044921875;s:7:"maxtime";d:0.00036907196044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"70a73b98b301523df1513c52710c2dc1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002348423004150390625;s:7:"maxtime";d:0.0002348423004150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"980a594f67dd24c41e5f31de55f4df18";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f2ceafd1713eb5659046af386f344042";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4eaa6d0c93f0072c9e5eeb88f5490dbd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9c85b372dfa260769e42322e9d7693f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"38ac6b82db921acf5670ec972ce53e60";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2024000cf99c8205b5e73cff2817af25";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005891323089599609375;s:7:"maxtime";d:0.0005891323089599609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b8acb879cbd3784ae7b2926b49610152";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001947879791259765625;s:7:"maxtime";d:0.0001947879791259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4fe5bdf321bcff42fa285fcd07cf6ef2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030803680419921875;s:7:"maxtime";d:0.00030803680419921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8c366ad05bdbde34763b1552a671b50a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000279903411865234375;s:7:"maxtime";d:0.000279903411865234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6800f65b1a59ac3c127ce0865c3cb58";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002329349517822265625;s:7:"maxtime";d:0.0002329349517822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1a29dc77c31f6d2a33ee23ba7df7413c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000280857086181640625;s:7:"maxtime";d:0.000280857086181640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a7e4f63dc09882d08565157220be4c2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ae15c2c6b8c70035bd19380c73b4466";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0947fc2982f54772847f8eb3cf2ddff4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004699230194091796875;s:7:"maxtime";d:0.0004699230194091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43431e1b6673002e7bf82549bd35c4d0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002357959747314453125;s:7:"maxtime";d:0.0002357959747314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"57add9c3ebcefa9130571079e233f57d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000234127044677734375;s:7:"maxtime";d:0.000234127044677734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ce8df2c56909cc90e41e0b0b08c77358";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001678466796875;s:7:"maxtime";d:0.0001678466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"24f34c987620fc5beb4d2a20b34b049c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f75d20d463138f72e1b4c8ba3af722dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020313262939453125;s:7:"maxtime";d:0.00020313262939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9c1c671f04ad2638576f5839ff8abe09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004389286041259765625;s:7:"maxtime";d:0.0004389286041259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1d45c90d72261cc204f369edf656990c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003259181976318359375;s:7:"maxtime";d:0.0003259181976318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"191cd7c565e868ea400c20db15b97db8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004661083221435546875;s:7:"maxtime";d:0.0004661083221435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55c5b9f52f43ef1aa827b34c13d8753e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339984893798828125;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"67d61146a52b49d76fadbcb5ae95d229";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef80bade6d6fc747c3f837e7501f0b76";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002491474151611328125;s:7:"maxtime";d:0.0002491474151611328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e1f7c46798aad7838b0891feb5f43dae";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002739429473876953125;s:7:"maxtime";d:0.0002739429473876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"29c9a71fcef7da18efbe573342f707a7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003578662872314453125;s:7:"maxtime";d:0.0003578662872314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"791ba9148771c493b13e82e97808de48";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002601146697998046875;s:7:"maxtime";d:0.0002601146697998046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3c6fc90b3e9a302279b3cd8c4bcd56b7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43bb523adb230989160de74995e8a53c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"36bfc920fd91866e92f250222909f691";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7833800ea7974e86c6649db797e44d5a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000295162200927734375;s:7:"maxtime";d:0.000295162200927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d8dff13241265cd88e923a5e7f6db57";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002658367156982421875;s:7:"maxtime";d:0.0002658367156982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7012ae9ae193510e3ebf4b02eb2ca61d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b4b2aef554070b83c11d6997aa79d166";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002429485321044921875;s:7:"maxtime";d:0.0002429485321044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7bf8068cd2a9b4f48bc86fa455387e4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2a87403773f86aafb873fa2dc75ea4c9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8c9b83735125b69025437d2a2d43afdb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"52191afa3344018a3c5f58a232f45346";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000225067138671875;s:7:"maxtime";d:0.000225067138671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eb53b3e62e8bea567912ca5f3643dc2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ec93672ff9ac6c7ca1d75b57f4f06995";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f838e3c78669e4ecb0300582ae8bbb3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3f45024e9e698795e1a4a3fb2d918b5d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000382900238037109375;s:7:"maxtime";d:0.000382900238037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eb60ddd45598c0bbd53550bec9b1cf2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002930164337158203125;s:7:"maxtime";d:0.0002930164337158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"446598bf2ba6f26207464512a7d0b825";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030803680419921875;s:7:"maxtime";d:0.00030803680419921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"df3a2442e0eb792be3acef7d641597c8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0db831419b12b29adaf25e8a6096d64c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f6e98dc32c8934ebad7413a1f2da3727";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ee8e3511969766f25ba851709475b32c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"749917714fc0edd1c3d9b0cc1d2430a3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7e72b211e5adcc5974083fdf9ede6bf1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f5c9c839aeeca51d65d4ab372fc446f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"008c9c33a6ba9cba8435511a491631c1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c31a312e62a983db3cdc9963bd549c82";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c46a0b574d69bba832a0a2248a45b7f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00051403045654296875;s:7:"maxtime";d:0.00051403045654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea4a761cc7ef806a12ebad8c34839d39";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5ee8e45bde0a8943d57069f6061892d9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d016806cf23e3b91474f6eccfc073c1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8eab4010e3abfebc78adc54d6125b31e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020599365234375;s:7:"maxtime";d:0.00020599365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"96cd355c69104967926305bf173bf3ad";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003139972686767578125;s:7:"maxtime";d:0.0003139972686767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"27ea4d40599becb630da54621536f8e5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4814a137e511c89528c4864e6730c0b0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002038478851318359375;s:7:"maxtime";d:0.0002038478851318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"146e085e7ad6106489006f2d5efab6c9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002858638763427734375;s:7:"maxtime";d:0.0002858638763427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bfc709c76cc1f312ca66d7f275e0ae08";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6dde3427914defa7ffc2a19539da747a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174045562744140625;s:7:"maxtime";d:0.000174045562744140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6bdc2291a50f5d464928cea484b89a20";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002338886260986328125;s:7:"maxtime";d:0.0002338886260986328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8d634df8a95407a7523f45be6cf294a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7dd1eaa0d1d8bbf0e4b2af240ff085b3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cf45aebcfcd12a312db019c49e9c05c5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000177860260009765625;s:7:"maxtime";d:0.000177860260009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3edfc36d54879dc2f6b257b52ca3d320";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"babaeae6efbedc68326ccdd1e48d554a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001928806304931640625;s:7:"maxtime";d:0.0001928806304931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"62bdfde801bbeed6af573a46e2da03af";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23fa743e8a8887cc871c66d3398879bd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001928806304931640625;s:7:"maxtime";d:0.0001928806304931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"14ec66245d376490abee8cc96ad14fa7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9f7d8341fb6ee444c65bd102c7af9c80";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0531315b77e1ab6b2e5381a6ad60b494";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"912e06a9fa7437548dbddaf8a4ab0ef4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d32d18c73c9a5f4462c57793f62b08d7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"28e902b8bb875fcb9e4469353f0590f1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003478527069091796875;s:7:"maxtime";d:0.0003478527069091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cbc5a91b715a8e2297ef8d50d1b8089e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c810b600b4efde036fda76aa893a1700";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7507737c81329c8a148fc78eb3bdaaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00059795379638671875;s:7:"maxtime";d:0.00059795379638671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8b85ac6ca592f146b3ff2f40925365ec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003778934478759765625;s:7:"maxtime";d:0.0003778934478759765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}}s:19:" KodusLogger _extra";a:1:{i:0;a:2:{s:4:"name";s:10:"theme.html";s:3:"msg";s:51:"Theme cache enabled (regenerates every 300 seconds)";}}s:22:" KodusLogger _logStart";a:9:{s:18:"Configuration init";d:1498290548.0214080810546875;s:5:"Kodus";d:1498290548.0232460498809814453125;s:4:"Boot";d:1498290548.0232489109039306640625;s:11:"Module init";d:1498290548.025989055633544921875;s:11:"Output init";d:1498290548.0493071079254150390625;s:14:"Module display";d:1498290548.070064067840576171875;s:14:"Page rendering";d:1498290548.0811328887939453125;s:24:"Page rendering (content)";d:1498290548.0811369419097900390625;s:23:"Page rendering (canvas)";d:1498290548.3067638874053955078125;}s:20:" KodusLogger _logEnd";a:6:{s:18:"Configuration init";d:1498290548.02297210693359375;s:4:"Boot";d:1498290548.0259830951690673828125;s:11:"Module init";d:1498290548.04930210113525390625;s:11:"Output init";d:1498290548.0700590610504150390625;s:14:"Module display";d:1498290548.0811059474945068359375;s:24:"Page rendering (content)";d:1498290548.30551910400390625;}s:30:" KodusLogger _renderingEnabled";b:0;s:6:"errors";a:48:{s:32:"bc2f3701b2a4a5a91667946c6b39ce48";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:35:"Constant _FSA_DRAFT already defined";s:7:"errfile";s:43:"/modules/fsArticle/language/danish/main.php";s:7:"errline";i:256;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"18a8a1003e949710149dfe2d8b59ba99";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:39:"Constant _FSA_FRONTPAGE already defined";s:7:"errfile";s:24:"/site/conf/fsArticle.php";s:7:"errline";i:91;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"658c8b7b3b7a90302d2b5344f69feb5f";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:67:"Use of undefined constant USE_FYENS_AUTH - assumed 'USE_FYENS_AUTH'";s:7:"errfile";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:7:"errline";i:510;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"9e635ba4d893b7b35994da1a5af604f3";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:67:"Use of undefined constant USE_FYENS_AUTH - assumed 'USE_FYENS_AUTH'";s:7:"errfile";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:7:"errline";i:528;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"7dd083c7e5155de0f08611aedbdab9f4";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:51:"Constant USERBASECLIENT_LOGIN_GROUP already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:22;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"62947e6724388eb182154bb7e5c6fff5";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:57:"Constant USERBASECLIENT_PARTIAL_ATTRIBUTE already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:23;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"d8777185d6fac9d2d75adc31ef0b3041";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:68:"Constant USERBASECLIENT_LOGGED_IN_AFTER_REGISTRATION already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:26;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"185c4cbefe6e3ee21c252acbefc7362d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:68:"Constant USERBASECLIENT_LOGGED_IN_AFTER_CONFIRMATION already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:27;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b7e5b771b6aa5c2cd1d044ee90864d0d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:51:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:30;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"51c6bea8d504cd392d24bc4ea97dc8d6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:56:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER_NAME already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:31;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"4f4215d954f0446566ed4a0167818649";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:57:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER_EMAIL already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:32;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"2781ef8b7a55bfc726f556904ab6070a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: appearance";s:7:"errfile";s:70:"/modules/print2webfront/class/smarty_plugins/insert.print2web_json.php";s:7:"errline";i:29;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"00a8331a40ae9c7ff1c33bf7c7141c2b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: breadcrumb";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:50;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"76c614aa6284d25f4dd0a575033b28d4";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined index: articleId";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:88;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b0b2a02be746bd33efa021b7c19f30c9";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: no_adsense";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:93;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"8a696a2cf0fcd86841f973c4665cad7a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined index: pagestyle";s:7:"errfile";s:88:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%95^959^959903BA%%adform_initialization.html.php";s:7:"errline";i:5;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"06a44b3400241ff9718682529ec4feb6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined index: pagetype";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:115;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"4cba1fde83ff383d5a90750e5f0a3e4d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:70:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%4B^4B2^4B20C20B%%top.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"0b63967c2e542b45ed592f98ead8d2ac";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:71:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_SHORTNAME already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:184;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"3f744abef5015bb9f814f5585f90fe8b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:70:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_LONGNAME already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:185;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"e085ef3c82903deb30a2c47979448f1b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:73:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_DESCRIPTION already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:186;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"66d5a7e9e4355681dbf48bad95280645";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:31:"Undefined index: flexblockWidth";s:7:"errfile";s:51:"/modules/flexblocks/class/Flexblocks/Froodblock.php";s:7:"errline";i:174;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"2a6d28c70432669416bd043997aa8898";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: menuid";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:39;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"d742132dd2ef7e8b61f07032cfdc45ef";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined variable: module";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:41;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"55bc60a8df3ea68db2e25ff8f2ab54c8";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined variable: location";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:41;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"6da873a04f80ae34b9fce8582dfa1481";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:108:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9B^9B6^9B66CDD6%%fyn_menu_flatmenu__desktop__top_list_menu.html.php";s:7:"errline";i:9;s:8:"errcount";i:11;}s:32:"741d770f25f07a541fcccf7f36b929b6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: categoryid";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:113;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"f05bbda8e389176dcb6f7229e93fa155";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:97:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9C^9CB^9CB918EB%%fyn_menu_flatmenu_service_menu.html.php";s:7:"errline";i:8;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"cfedc5f77db41caac454057ed3544773";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:99:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9F^9F3^9F373BD9%%fyn_menu_flatmenu_theme_menu_bar.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:7;}s:32:"718e4284a4cb17b6402148673045d637";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:150;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"0267ed6b9664c4c3ea89936e05919595";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined index: keywords";s:7:"errfile";s:80:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%FC^FCA^FCA34FB7%%adform_banner.html.php";s:7:"errline";i:17;s:8:"errcount";i:6;}s:32:"4390d817532172890f9b335aeb3530ab";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: options";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:6;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"3f71b0d1e5375279a017501d7e663da5";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"6da49e24768d1faab34954eda04726ef";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:42;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"e327934490d78630a476561f8804c89d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:31:"Undefined index: flexblockWidth";s:7:"errfile";s:45:"/modules/fsStatistics/flexblocks/toplist2.php";s:7:"errline";i:396;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"7f3b1ed35ba25a6f82d682509922f655";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:31:"Undefined index: flexblockWidth";s:7:"errfile";s:45:"/modules/fsStatistics/flexblocks/toplist2.php";s:7:"errline";i:342;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"c5c9992100465eb13bb615024de724e9";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:55;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"5552dbc0242431425c54edfcfa2df67c";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:21:"Undefined index: link";s:7:"errfile";s:41:"/modules/flexblocks/flexblocks/spacer.php";s:7:"errline";i:135;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"6ef73f542867414dc231baf83a2a2b74";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined index: link_target";s:7:"errfile";s:41:"/modules/flexblocks/flexblocks/spacer.php";s:7:"errline";i:136;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b21a4220aadd02d504aae68c55c70753";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:36:"Constant ADMIN_ICONS already defined";s:7:"errfile";s:44:"/modules/fsArticle/language/danish/admin.php";s:7:"errline";i:14;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"a070457a33527e8638024f87d8438879";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:40:"Constant ADMIN_ICON_SIZE already defined";s:7:"errfile";s:44:"/modules/fsArticle/language/danish/admin.php";s:7:"errline";i:15;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"da7e345af93507c9ed56e76dd5a8c12a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: acl_set";s:7:"errfile";s:47:"/modules/fsArticle/flexblocks/article_final.php";s:7:"errline";i:501;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"ab32d2ec3601792d52d0f92782c7c3eb";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:29:"Undefined index: image_filter";s:7:"errfile";s:47:"/modules/fsArticle/flexblocks/article_final.php";s:7:"errline";i:511;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"be0d64729094a90c4ff9f5706be89425";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined variable: count";s:7:"errfile";s:47:"/modules/fsArticle/flexblocks/article_final.php";s:7:"errline";i:575;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"63823b3e985876ec7e21f755ddc6f583";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined index: teaserImage";s:7:"errfile";s:103:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%E9^E98^E98B33C4%%flexblock_article_final_image_teaser.html.php";s:7:"errline";i:19;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"734424443f60e24e6e79fc8264bd20bd";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: unique";s:7:"errfile";s:83:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%3B^3BF^3BFECC2A%%fss_fb_sn_teaser.html.php";s:7:"errline";i:12;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"bdc339236cc4beb9f3886370d9ed9687";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined index: teaserImage";s:7:"errfile";s:83:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%3B^3BF^3BFECC2A%%fss_fb_sn_teaser.html.php";s:7:"errline";i:35;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"ab8ce2d4eb209e7143dcf7bf15106f48";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:32:"Undefined index: picture_caption";s:7:"errfile";s:83:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%3B^3BF^3BFECC2A%%fss_fb_sn_teaser.html.php";s:7:"errline";i:41;s:8:"errcount";i:1;}}s:9:"activated";b:0;s:34:" KodusLogger _previousErrorHandler";s:23:"ViguErrorHandler::error";}}s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}s:10:"paragraphs";a:10:{i:0;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";a:3:{s:5:"title";s:27:"Studenterdrama på gymnasium";s:7:"content";s:0:"";s:6:"bbcode";s:0:"";}s:15:" * _paragraphid";i:1918810;s:12:" * _position";i:0;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1918810";s:9:"articleid";s:6:"663912";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:94:"a:3:{s:5:"title";s:27:"Studenterdrama på gymnasium";s:7:"content";s:0:"";s:6:"bbcode";s:0:"";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"1";s:11:"slideshowid";s:7:"1083168";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1918810;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1918810'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918810";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918810";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918810";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918810";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:1;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:115:" Det der ikke må ske - skete alligevel mandag morgen på Birkerød Gymnasium for 19-årige Ida Hother Rasmussen. ";s:6:"bbcode";s:108:"Det der ikke må ske - skete alligevel mandag morgen på Birkerød Gymnasium for 19-årige Ida Hother Rasmussen.";}s:15:" * _paragraphid";i:1918811;s:12:" * _position";i:1;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1918811";s:9:"articleid";s:6:"663912";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:293:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:115:" Det der ikke må ske - skete alligevel mandag morgen på Birkerød Gymnasium for 19-årige Ida Hother Rasmussen. ";s:6:"bbcode";s:108:"Det der ikke må ske - skete alligevel mandag morgen på Birkerød Gymnasium for 19-årige Ida Hother Rasmussen.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"2";s:11:"slideshowid";s:7:"1083175";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1918811;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1918811'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918811";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918811";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918811";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918811";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:2;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1918812;s:12:" * _position";i:2;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1918812";s:9:"articleid";s:6:"663912";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:493:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:215:" Hun skulle have haft den længe ventede hue på klokken 08.30 som den allerførste student fra gymnasiet, og hun skulle traditionen tro have hejst flaget ude foran indgangen sammen med rektor Anders Kloppenborg. ";s:6:"bbcode";s:208:"Hun skulle have haft den længe ventede hue på klokken 08.30 som den allerførste student fra gymnasiet, og hun skulle traditionen tro have hejst flaget ude foran indgangen sammen med rektor Anders Kloppenborg.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"3";s:11:"slideshowid";s:7:"1083176";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1918812;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1918812'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918812";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918812";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918812";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918812";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:3;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1918813;s:12:" * _position";i:3;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1918813";s:9:"articleid";s:6:"663912";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:417:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:180:" Men sådan skulle det ikke gå.

I sidste øjeblik havde hendes censor i AT nemlig meldt sig syg, og Ida Hother Rasmussens eksamen blev derfor udskudt til klokken 15.00. ";s:6:"bbcode";s:167:"Men sådan skulle det ikke gå. I sidste øjeblik havde hendes censor i AT nemlig meldt sig syg, og Ida Hother Rasmussens eksamen blev derfor udskudt til klokken 15.00.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"4";s:11:"slideshowid";s:7:"1083177";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1918813;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1918813'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918813";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918813";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918813";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918813";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:4;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1918814;s:12:" * _position";i:4;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1918814";s:9:"articleid";s:6:"663912";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:1105:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:521:" - Det her virker jo helt urealistisk. Jeg har glædet mig sådan til dette øjeblik og til at blive student i tre år... Jeg var mentalt sat op til eksamen, og nu skal jeg vente. Det er virkelig »nederen«. Jeg ved godt, at det ikke er skolens skyld, og jeg ved også godt, at jeg nok skal blive student senere i dag, så jeg er ok. Men det er en MEGET mærkelig fornemmelse at gå hjem igen med huen i æsken i stedet for på hovedet, siger Ida Hother Rasmussen til Frederiksborg Amts Avis lige efter hun har fået meldingen. ";s:6:"bbcode";s:514:"- Det her virker jo helt urealistisk. Jeg har glædet mig sådan til dette øjeblik og til at blive student i tre år... Jeg var mentalt sat op til eksamen, og nu skal jeg vente. Det er virkelig »nederen«. Jeg ved godt, at det ikke er skolens skyld, og jeg ved også godt, at jeg nok skal blive student senere i dag, så jeg er ok. Men det er en MEGET mærkelig fornemmelse at gå hjem igen med huen i æsken i stedet for på hovedet, siger Ida Hother Rasmussen til Frederiksborg Amts Avis lige efter hun har fået meldingen.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"5";s:11:"slideshowid";s:7:"1083178";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1918814;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1918814'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918814";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918814";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918814";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918814";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:5;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1918815;s:12:" * _position";i:5;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1918815";s:9:"articleid";s:6:"663912";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:305:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:121:" På Birkerød Gymnasium er rektor Anders Kloppenborg både ærgerlig og ked af, at de første eksamener måtte udskydes: ";s:6:"bbcode";s:114:"På Birkerød Gymnasium er rektor Anders Kloppenborg både ærgerlig og ked af, at de første eksamener måtte udskydes:";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"6";s:11:"slideshowid";s:7:"1083179";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1918815;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1918815'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918815";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918815";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918815";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918815";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:6;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1918816;s:12:" * _position";i:6;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1918816";s:9:"articleid";s:6:"663912";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:1359:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:648:" - Det må ikke ske. Og netop for at undgå at den slags sker, havde vi vores eksamenskontor åbent fra klokken 06.45, så vi kunne reagere, hvis der skulle være afbud fra censorer eller lærere. Men flere ting gik galt. For det første fik vi først afbud fra den pågældende censor klokken 07.30, og da vi så ringede til det pågældende gymnasium, hvorfra censor kom, så kunne de ikke få fat i de to lærere, der skulle have været censor-vikarer i tilfælde af sygdom. Derfor måtte formanden for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen, der er rektor på Københavns åbne Gymnasium, træde til, forklarer Anders Kloppenborg til Frederiksborg Amts Avis. ";s:6:"bbcode";s:641:"- Det må ikke ske. Og netop for at undgå at den slags sker, havde vi vores eksamenskontor åbent fra klokken 06.45, så vi kunne reagere, hvis der skulle være afbud fra censorer eller lærere. Men flere ting gik galt. For det første fik vi først afbud fra den pågældende censor klokken 07.30, og da vi så ringede til det pågældende gymnasium, hvorfra censor kom, så kunne de ikke få fat i de to lærere, der skulle have været censor-vikarer i tilfælde af sygdom. Derfor måtte formanden for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen, der er rektor på Københavns åbne Gymnasium, træde til, forklarer Anders Kloppenborg til Frederiksborg Amts Avis.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"7";s:11:"slideshowid";s:7:"1083180";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1918816;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1918816'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918816";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918816";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918816";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918816";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:7;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1918817;s:12:" * _position";i:7;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1918817";s:9:"articleid";s:6:"663912";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:327:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:132:" Det sene censor-forfald betød, at to elever måtte udskyde deres eksamener til om eftermiddagen, hvor der først var ledig tid. ";s:6:"bbcode";s:125:"Det sene censor-forfald betød, at to elever måtte udskyde deres eksamener til om eftermiddagen, hvor der først var ledig tid.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"8";s:11:"slideshowid";s:7:"1083181";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1918817;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1918817'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918817";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918817";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918817";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918817";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:8;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1918818;s:12:" * _position";i:8;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1918818";s:9:"articleid";s:6:"663912";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:579:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:258:" Frederiksborg Amts Avis kan i øvrigt oplyse, at Ida Hother Rasmussen blev student og fik sin hue på mandag eftermiddag med et flot 10-tal, inden champagnepropperne sprang - først på skolen og så i hjemmet, hvor familien holdt studenterfest om aftenen. ";s:6:"bbcode";s:251:"Frederiksborg Amts Avis kan i øvrigt oplyse, at Ida Hother Rasmussen blev student og fik sin hue på mandag eftermiddag med et flot 10-tal, inden champagnepropperne sprang - først på skolen og så i hjemmet, hvor familien holdt studenterfest om aftenen.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"9";s:11:"slideshowid";s:7:"1083182";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1918818;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1918818'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918818";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918818";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918818";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918818";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:9;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1918819;s:12:" * _position";i:9;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1918819";s:9:"articleid";s:6:"663912";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:165:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:52:" Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag... ";s:6:"bbcode";s:45:"Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag...";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:2:"10";s:11:"slideshowid";s:7:"1083183";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1918819;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1918819'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918819";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918819";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918819";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1918819";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}}s:8:"subjects";N;s:10:"mediaowner";N;s:3:"acl";N;s:28:" FsArticle _paragraphsCached";b:1;s:26:" FsArticle _subjectsCached";b:0;s:16:" FsArticle _meta";O:6:"fsMeta":5:{s:17:" fsMeta tablename";s:16:"fsa_article_meta";s:10:" fsMeta id";i:663912;s:14:" fsMeta values";a:40:{s:5:"debat";N;s:10:"breadcrumb";N;s:8:"karakter";N;s:7:"manchet";N;s:8:"noheader";N;s:7:"trompet";N;s:8:"fb_image";N;s:17:"showrelatedinwall";N;s:11:"crop_size_1";N;s:11:"crop_size_2";N;s:5:"email";N;s:4:"link";N;s:11:"userbase_id";N;s:10:"no_adsense";N;s:12:"avisannoncer";N;s:4:"page";N;s:7:"section";N;s:7:"cloneof";N;s:7:"created";N;s:13:"hasbeencloned";N;s:7:"dirname";N;s:16:"bn_email_subject";N;s:11:"bn_headline";N;s:11:"bn_synopsis";N;s:12:"bn_pictureid";N;s:5:"video";N;s:6:"ritzau";N;s:13:"ritzau_images";N;s:11:"ritzau_iptc";N;s:15:"ritzau_priority";N;s:13:"ritzau_newsid";N;s:14:"ritzau_version";N;s:13:"ritzau_format";N;s:6:"robots";N;s:20:"advertorial_headline";N;s:16:"advertorial_logo";N;s:21:"advertorial_logo_link";N;s:23:"advertorial_logo_target";N;s:13:"article_label";N;s:11:"label_color";N;}s:14:" fsMeta loaded";b:1;s:17:" fsMeta value_ids";a:0:{}}s:7:"_values";a:19:{s:9:"articleid";s:6:"663912";s:10:"categoryid";s:2:"32";s:18:"previous_articleid";s:7:"2937990";s:10:"mediaowner";s:1:"7";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"type";s:6:"normal";s:4:"menu";s:2:"no";s:8:"priority";s:2:"55";s:7:"undated";s:1:"0";s:11:"publishdate";s:19:"2017-06-20 06:42:00";s:12:"archivaldate";s:19:"2017-06-28 06:42:00";s:12:"modifieddate";s:19:"2017-06-20 06:44:37";s:6:"author";s:20:"Lars Sandager Ramlow";s:8:"template";s:14:"article_1.html";s:8:"acl_read";s:0:"";s:14:"use_crop_image";s:1:"0";s:12:"crop_imageid";N;s:8:"metadata";s:0:"";s:15:"content_type_id";N;}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:9:"articleid";i:663912;}s:6:"_table";s:17:"xoops_fsa_article";s:14:"_primary_table";s:17:"xoops_fsa_article";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:20:"`articleid`='663912'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";a:3:{s:14:"article_author";a:7:{s:5:"table";s:16:"xoops_fsa_author";s:3:"key";s:8:"authorid";s:10:"foreignkey";s:8:"authorid";s:5:"class";s:13:"ArticleAuthor";s:4:"name";s:14:"article_author";s:12:"acceptsarray";b:1;s:9:"linktable";s:23:"xoops_fsa_articleauthor";}s:12:"article_link";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_article";s:3:"key";s:9:"articleid";s:10:"foreignkey";s:15:"linkedarticleid";s:5:"class";s:9:"FsArticle";s:4:"name";s:12:"article_link";s:12:"acceptsarray";b:1;s:9:"linktable";s:22:"xoops_fsa_article_link";}s:16:"article_category";a:7:{s:5:"table";s:18:"xoops_fsa_category";s:3:"key";s:10:"categoryid";s:10:"foreignkey";s:10:"categoryid";s:5:"class";s:15:"ArticleCategory";s:4:"name";s:16:"article_category";s:12:"acceptsarray";b:1;s:9:"linktable";s:25:"xoops_fsa_articlecategory";}}s:16:"_associationdata";a:9:{s:14:"article_author";b:0;s:17:"article_author_id";b:0;s:26:"article_author_extrafields";b:0;s:12:"article_link";b:0;s:15:"article_link_id";b:0;s:24:"article_link_extrafields";b:0;s:16:"article_category";a:1:{i:0;O:15:"ArticleCategory":24:{s:10:"categoryid";i:32;s:6:"values";N;s:9:"sortmodes";a:4:{i:0;s:48:"xoops_fsa_article.priority ASC, publishdate DESC";i:1;s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:2;s:105:"xoops_fsa_category.category ASC,TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:3;s:16:"publishdate DESC";}s:9:"sortnames";a:4:{i:0;s:31:"Sortér stigende efter prioritet";i:1;s:33:"Sortér i journalistisk rækkefølge";i:2;s:64:"Sortér først efter kategori, derefter i journalistisk rækkefølge";i:3;s:18:"Sortér kronologisk";}s:4:"meta";N;s:10:"_treeindex";O:9:"TreeIndex":5:{s:5:"table";s:12:"fsa_category";s:2:"id";s:10:"categoryid";s:8:"parentid";s:8:"parentid";s:5:"index";s:22:"fsa_category_treeindex";s:7:"indexid";N;}s:3:"_id";s:10:"categoryid";s:7:"_parent";s:8:"parentid";s:10:"_treetable";s:28:"xoops_fsa_category_treeindex";s:16:"_pending_rebuild";b:0;s:7:"_values";a:19:{s:10:"categoryid";s:2:"32";s:8:"parentid";s:3:"156";s:8:"category";s:9:"Rudersdal";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"menu";s:3:"yes";s:13:"menu_articles";s:2:"no";s:8:"archival";s:3:"yes";s:8:"priority";s:1:"1";s:18:"mirror_category_id";N;s:8:"template";s:0:"";s:8:"sortmode";s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";s:16:"redirect_article";s:2:"no";s:13:"news_category";s:3:"yes";s:8:"metadata";s:0:"";s:11:"publishdate";s:19:"0000-00-00 00:00:00";s:4:"date";s:19:"2009-05-14 09:28:00";s:12:"insearchlist";s:1:"0";s:8:"per_page";s:2:"20";s:15:"fetch_recursive";s:3:"yes";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:10:"categoryid";i:32;}s:6:"_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:14:"_primary_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:17:"`categoryid`='32'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}}s:19:"article_category_id";a:1:{i:0;s:2:"32";}s:28:"article_category_extrafields";a:0:{}}}s:7:"imageId";i:972793;}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f Studenterdrama på gymnasium Det der ikke må ske - skete alligevel mandag morgen på Birkerød ...

f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:3:{s:4:"name";s:9:"has_video";s:8:"cat_list";a:2:{i:0;s:2:"25";i:1;s:3:"721";}s:6:"assign";s:18:"has_video_category";}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76ff8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:2:{s:4:"name";s:16:"sn_dummy_picture";s:6:"assign";s:13:"dummy_picture";}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76ff8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:5:{s:4:"name";s:27:"get_slideshow_image_caption";s:6:"assign";s:15:"picture_caption";s:11:"slideshowId";s:7:"1086115";s:7:"article";O:9:"FsArticle":25:{s:21:" FsArticle _articleId";i:664922;s:6:"values";N;s:2:"db";N;s:8:"category";O:15:"ArticleCategory":24:{s:10:"categoryid";i:25;s:6:"values";N;s:9:"sortmodes";a:4:{i:0;s:48:"xoops_fsa_article.priority ASC, publishdate DESC";i:1;s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:2;s:105:"xoops_fsa_category.category ASC,TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:3;s:16:"publishdate DESC";}s:9:"sortnames";a:4:{i:0;s:31:"Sortér stigende efter prioritet";i:1;s:33:"Sortér i journalistisk rækkefølge";i:2;s:64:"Sortér først efter kategori, derefter i journalistisk rækkefølge";i:3;s:18:"Sortér kronologisk";}s:4:"meta";O:6:"fsMeta":5:{s:17:" fsMeta tablename";s:17:"fsa_category_meta";s:10:" fsMeta id";i:25;s:14:" fsMeta values";a:30:{s:10:"breadcrumb";N;s:5:"debat";N;s:4:"skin";N;s:9:"pagestyle";N;s:12:"hidefeatures";N;s:18:"hide_article_boxes";N;s:14:"articledirname";N;s:7:"dirname";s:13:"frederikssund";s:8:"sitename";N;s:9:"mobilmenu";s:2:"14";s:8:"gemiusid";N;s:4:"link";s:7:"dirname";s:15:"listallarticles";N;s:5:"email";N;s:12:"rss_category";N;s:17:"adserving_keyword";s:13:"frederikssund";s:23:"print2web_placementcode";s:13:"frederikssund";s:12:"prioritet_2b";N;s:12:"prioritet_1a";N;s:12:"prioritet_1c";N;s:12:"saxokategori";s:41:"FAA: Frederikssund,FAA: Frederikssund NET";s:10:"artikeltid";s:1:"8";s:14:"ritzaukategori";N;s:15:"specialcategory";N;s:12:"nvn_category";N;s:12:"nvn_taxanomy";N;s:20:"secondary_categories";s:13:"Frederikssund";s:15:"adform_category";N;s:10:"meta_title";N;s:16:"meta_description";N;}s:14:" fsMeta loaded";b:1;s:17:" fsMeta value_ids";a:0:{}}s:10:"_treeindex";O:9:"TreeIndex":5:{s:5:"table";s:12:"fsa_category";s:2:"id";s:10:"categoryid";s:8:"parentid";s:8:"parentid";s:5:"index";s:22:"fsa_category_treeindex";s:7:"indexid";N;}s:3:"_id";s:10:"categoryid";s:7:"_parent";s:8:"parentid";s:10:"_treetable";s:28:"xoops_fsa_category_treeindex";s:16:"_pending_rebuild";b:0;s:7:"_values";a:19:{s:10:"categoryid";s:2:"25";s:8:"parentid";s:3:"156";s:8:"category";s:13:"Frederikssund";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"menu";s:3:"yes";s:13:"menu_articles";s:2:"no";s:8:"archival";s:3:"yes";s:8:"priority";s:1:"1";s:18:"mirror_category_id";N;s:8:"template";s:0:"";s:8:"sortmode";s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";s:16:"redirect_article";s:2:"no";s:13:"news_category";s:3:"yes";s:8:"metadata";s:0:"";s:11:"publishdate";s:19:"0000-00-00 00:00:00";s:4:"date";s:19:"2009-05-14 09:16:00";s:12:"insearchlist";s:1:"0";s:8:"per_page";s:2:"20";s:15:"fetch_recursive";s:3:"yes";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:10:"categoryid";i:25;}s:6:"_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:14:"_primary_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:17:"`categoryid`='25'";s:3:"_db";O:22:"KodusDatabaseMysqlSafe":4:{s:4:"conn";i:0;s:6:"prefix";s:5:"xoops";s:10:"identifier";s:0:"";s:6:"logger";O:11:"KodusLogger":8:{s:21:" KodusLogger _queries";a:575:{s:32:"f7816a551a756cf1369d25941da6089b";a:8:{s:3:"sql";s:86:"SELECT sess_data FROM xoops_session WHERE sess_id = '7ca388156db1914a4b41aac596592398'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/class/Kodus/SessionHandler.php";s:4:"line";i:72;}s:32:"ba7b3ece8022630ddf7fb8c18dfb4b3c";a:8:{s:3:"sql";s:55:"SELECT * FROM xoops_modules WHERE dirname = 'fsArticle'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002791881561279296875;s:7:"maxtime";d:0.0002791881561279296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:30:"/class/Kodus/ModuleHandler.php";s:4:"line";i:106;}s:32:"6a5ad8b672ccc3029b657711f3c38edd";a:8:{s:3:"sql";s:79:"SELECT * FROM xoops_fsa_paragraph2 WHERE articleid=665156 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";s:26:"Warning: 183 rows returned";s:5:"errno";i:666;s:4:"time";d:0.0022737979888916015625;s:7:"maxtime";d:0.0011379718780517578125;s:5:"count";i:2;s:4:"file";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:4:"line";i:303;}s:32:"bdd006930485ab7490cd3c1c54099617";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_article` WHERE `articleid`='665156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00106048583984375;s:7:"maxtime";d:0.0002949237823486328125;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"f416387d137367fa3eb080f2d4311eff";a:8:{s:3:"sql";s:99:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_article_meta` WHERE `id` = 665156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003478527069091796875;s:7:"maxtime";d:0.0003478527069091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"6f3801feebdb96d1c43b4b722c3beb3f";a:8:{s:3:"sql";s:71:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='32'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0011250972747802734375;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"ef3ec7d39ce023527d36195b14bcd49b";a:8:{s:3:"sql";s:96:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000441074371337890625;s:7:"maxtime";d:0.000441074371337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"ada72910cf3ea3c2a718abb025052ab7";a:8:{s:3:"sql";s:72:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.001119136810302734375;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"3ab17bdb5c39197511a3df81f63a500e";a:8:{s:3:"sql";s:97:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000360012054443359375;s:7:"maxtime";d:0.000360012054443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"7bb2434a606a912c12b51d35ee694bef";a:8:{s:3:"sql";s:70:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='1'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00311279296875;s:7:"maxtime";d:0.0024449825286865234375;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"1b0fc7f7bbd0dcfd2052bf433261c782";a:8:{s:3:"sql";s:95:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"46e94b72961dfbb142ea45c87294f449";a:8:{s:3:"sql";s:56:"SELECT * FROM xoops_modules WHERE dirname = 'flexblocks'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028705596923828125;s:7:"maxtime";d:0.00028705596923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:30:"/class/Kodus/ModuleHandler.php";s:4:"line";i:106;}s:32:"39745ee6823496d2fa856e8f5e6a647e";a:8:{s:3:"sql";s:52:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002460479736328125;s:7:"maxtime";d:0.0002460479736328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:264;}s:32:"2f46f84eee83032586b9e73d20bf1213";a:8:{s:3:"sql";s:53:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000431060791015625;s:7:"maxtime";d:0.000431060791015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:312;}s:32:"3409dcc3958e13826b39777cb9791641";a:8:{s:3:"sql";s:51:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:312;}s:32:"198c456b3b04ec51845c30ba826d550a";a:8:{s:3:"sql";s:141:"SELECT P.* FROM `xoops_fsa_articlecategory` AS L JOIN `xoops_fsa_category` AS P ON L.`categoryid`=P.`categoryid` WHERE L.`articleid`='665156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004150867462158203125;s:7:"maxtime";d:0.0004150867462158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:668;}s:32:"0f01410c7d4f43c6888aa423f3ce7534";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT `category` FROM xoops_fsa_category WHERE `categoryid` = 32 LIMIT 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:44:"/modules/fsArticle/class/ArticleCategory.php";s:4:"line";i:643;}s:32:"57b2b22cbd8613d2246f678ea7a5b2c7";a:8:{s:3:"sql";s:75:"SELECT `category` FROM xoops_fsa_category WHERE `categoryid` = 1230 LIMIT 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001261234283447265625;s:7:"maxtime";d:0.0001261234283447265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:44:"/modules/fsArticle/class/ArticleCategory.php";s:4:"line";i:643;}s:32:"2f4b6bd0d3500b26f18be7118474d548";a:8:{s:3:"sql";s:71:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001828670501708984375;s:7:"maxtime";d:0.0001828670501708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"662cb461b7f4e67d365d6ea23f7c2100";a:8:{s:3:"sql";s:72:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"c973a4190e9825f7006a70243cccf4f9";a:8:{s:3:"sql";s:70:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00014019012451171875;s:7:"maxtime";d:0.00014019012451171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"250f6a69cc05867febed1955bfa10cac";a:8:{s:3:"sql";s:74:"SELECT * FROM `xoops_userbase_user` WHERE `login` = 'pahs@fynskemedier.dk'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:39:"/modules/userbaseclient/class/proxy.php";s:4:"line";i:128;}s:32:"c7e7df05761c9036d8d82740e244cb16";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_xphoto_slideshow` WHERE `slideshowid`='1086755'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0013225078582763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002701282501220703125;s:5:"count";i:6;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"15f8723232cec49e8612c87e82bf7bac";a:8:{s:3:"sql";s:130:"SELECT imageid FROM xoops_xphoto_slideshow_image WHERE slideshowid=1086755 ORDER BY priority ASC, imageid ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:41:"/modules/xphoto/class/XphotoSlideshow.php";s:4:"line";i:413;}s:32:"e4500f1f0dae85c5c7ef3c9d8a35d28a";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_xphoto_images` WHERE `imageid`='975281'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"1b41acad0b90421cf7c5b0eef2e4e0be";a:8:{s:3:"sql";s:132:"SELECT * FROM xoops_xphoto_slideshow_image WHERE imageid=975281 AND slideshowid=1086755 ORDER BY priority ASC,imageid ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004799365997314453125;s:7:"maxtime";d:0.0004799365997314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:41:"/modules/xphoto/class/XphotoSlideshow.php";s:4:"line";i:484;}s:32:"9719f54b6cf0488cae26556eec2bd472";a:8:{s:3:"sql";s:148:"SELECT S.* FROM xoops_fsa_artsub JOIN xoops_fsa_subject AS S USING(subjectid) WHERE articleid=665156 ORDER BY S.subjectid DESC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:4:"line";i:1427;}s:32:"597338f13b7d28415f7fa72981d51df7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016307830810546875;s:7:"maxtime";d:0.00016307830810546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7cf2352b438c26e0e2835805958ce5d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018310546875;s:7:"maxtime";d:0.00018310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f8c26165b472a8868c8bee72acd9d003";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"03e87c11ab3487b34b38fb1bb4dfd27d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d9ef58627916925c76a3772156099b2b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000157833099365234375;s:7:"maxtime";d:0.000157833099365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"02c56718face3f8c6214ff79191a9dc3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000154018402099609375;s:7:"maxtime";d:0.000154018402099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f25b80f468af1ed6c305952fd17b52e0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c658043e7ce5c9e01999aa79a6a4a8a1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39cf844b6b392bfb397747b05fdf276d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"91c42c766ac782247dd2dbde6debf4f0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000152111053466796875;s:7:"maxtime";d:0.000152111053466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"661e1c361cffdf7184e87e27c7adc189";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000152111053466796875;s:7:"maxtime";d:0.000152111053466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ae3b6ae001d2ee24e291cb2adf11b95e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016498565673828125;s:7:"maxtime";d:0.00016498565673828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1fd7dc9e6bc568850ca0e6aca1832c73";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000153064727783203125;s:7:"maxtime";d:0.000153064727783203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3b57871bb41f056a3ba101d0abde6129";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001509189605712890625;s:7:"maxtime";d:0.0001509189605712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"924af5853a4e95760c09b7bf26a399f0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001599788665771484375;s:7:"maxtime";d:0.0001599788665771484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8d7d8850e87a88f4c9ea7e833384c880";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fde181e9b130a3c150e3218b979ceef7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66fb38bbe6502ee23210118d2ec8c05d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73f4dc87c036e80c370b595d07cdb884";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ad7878b9618bcba9e9bd005f42eb8fc5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7af1d2f4d47967e271f21c64e8934868";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d8daec1952214194a88b70752e9d81c2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a07ed01e3a25a96e7c980b446955ced3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0959a70421e213a06981c030321cf464";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7764cbed3ce533621b15e616289e3925";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002119541168212890625;s:7:"maxtime";d:0.0002119541168212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"61229ca378e4f0feebf8e3f28b07f80d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000209808349609375;s:7:"maxtime";d:0.000209808349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c6461811d846513c2b1e53a7ecd36dbb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000176906585693359375;s:7:"maxtime";d:0.000176906585693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43fa4592ecd3fc5fd40c0b713b4fe1c7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001618862152099609375;s:7:"maxtime";d:0.0001618862152099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"71eb73d4457251619c181fca03fa274a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7583a480213081560f4b4899d698d59f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000199794769287109375;s:7:"maxtime";d:0.000199794769287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fd5fdb9772277c90998cb0ca8f766385";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59247317769e8b918fd345900f91463f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000151157379150390625;s:7:"maxtime";d:0.000151157379150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"94250d28b9586ea66d917914e294821b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d1236432b8cfe534fb808585d7832494";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed6ead1d9cee06db38337d92a5e43f03";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e837e3a9b59ceb535dee7732c03f495d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022411346435546875;s:7:"maxtime";d:0.00022411346435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb50420f11c837e747f83137ae57fabc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001518726348876953125;s:7:"maxtime";d:0.0001518726348876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73389277dd79af0d3c08a45d4c0a7edf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"49e05b6948036219decd63afa4348ee5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"20e402249ec67830a3e542d5a3a7d6ee";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016498565673828125;s:7:"maxtime";d:0.00016498565673828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3e5d9ec312f4d36b0aecbcc7307e0934";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016307830810546875;s:7:"maxtime";d:0.00016307830810546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7210310c3d1a8ca26bb6f9ceaad7aa03";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000154018402099609375;s:7:"maxtime";d:0.000154018402099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a0e2547b9cda1a836ca3d3442c1fee74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000156879425048828125;s:7:"maxtime";d:0.000156879425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c9af8067d70479b040ea835ab6ed1e5d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0bd26589ec012247e0783f540a414da4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001871585845947265625;s:7:"maxtime";d:0.0001871585845947265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0559d982352006f9fae6d744cc5ac629";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00067806243896484375;s:7:"maxtime";d:0.00067806243896484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"256ecc61531fa4fc72b82783e183438a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00033283233642578125;s:7:"maxtime";d:0.00033283233642578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59d99072ac761e83529cef155809cf22";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002310276031494140625;s:7:"maxtime";d:0.0002310276031494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7f57a6603676f263b3fd64cea86aa331";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003159046173095703125;s:7:"maxtime";d:0.0003159046173095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"35a9275c58c29351cf2ab48e5ed2bbd0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000281810760498046875;s:7:"maxtime";d:0.000281810760498046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fea4af20f7b43b430e1e9cea6d170ad8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8121edc721408af6a3867cde4b16282e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ce99e7173a0464326dd8259196db270";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000544071197509765625;s:7:"maxtime";d:0.000544071197509765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01221c2b28fdaf82aaf3aedd3d99293b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00041484832763671875;s:7:"maxtime";d:0.00041484832763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a0ac54e6f4e1eacad84011406dfeff2b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"33cf71b6b80182888c713d92b75ef0cc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0a76832bccdea7cc6f8d43ef4487c204";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"214be1f78263db395d2294df3d9b9e98";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004978179931640625;s:7:"maxtime";d:0.0004978179931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dd26d7058b2344e33b9f685f401d561a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005710124969482421875;s:7:"maxtime";d:0.0005710124969482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89ebbff982630acc7ed3320a2adfd0e9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00053310394287109375;s:7:"maxtime";d:0.00053310394287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8388a95c51f81cc08c6a512319795b4c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003998279571533203125;s:7:"maxtime";d:0.0003998279571533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4119ca8c1b5addd529fb37991541af5e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026798248291015625;s:7:"maxtime";d:0.00026798248291015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"681635b247a6321b23f32b630009199c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005168914794921875;s:7:"maxtime";d:0.0005168914794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cb4c9d32bb3de09678f659901394021";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000576019287109375;s:7:"maxtime";d:0.000576019287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0331b258ce78666c6c7d90173e0f232f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7d088d3747094dbee4508da300462d1d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004699230194091796875;s:7:"maxtime";d:0.0004699230194091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bf254750c7c2279bcdc08da2d197ccbc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43a519c37f83fcf7ea9e5ff543f622ba";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"85152fda7aa3fd371aed524fbe5725de";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002899169921875;s:7:"maxtime";d:0.0002899169921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f33373ffbed2f0c1a186377d3455cc23";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002048015594482421875;s:7:"maxtime";d:0.0002048015594482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ba92028bbc82f19f63063c2baf5d035b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"283a3ef4b011e9a3aef5b68dac8380eb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb4eb54e52886104b79061393ed2b7a6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e61929f2b7240ff1f4f26ba4cd593c28";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00033092498779296875;s:7:"maxtime";d:0.00033092498779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"089fa6ab2c5c64ed82788c01a5601351";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005710124969482421875;s:7:"maxtime";d:0.0005710124969482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8cbc54d4bdc7c0c1779097d1184b9dc9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000194072723388671875;s:7:"maxtime";d:0.000194072723388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"921d483dafc9aa9f1ec3fc303307136f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000308990478515625;s:7:"maxtime";d:0.000308990478515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4a441786ca2a6f737615cb2b06a305f1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002539157867431640625;s:7:"maxtime";d:0.0002539157867431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"221d6b86d9083a8fec78691bae9fcb4f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339031219482421875;s:7:"maxtime";d:0.000339031219482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c8de452bc9d2cb88f0760e9ffa7b7448";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"899739644591092fe73aaf5d07d0c993";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002231597900390625;s:7:"maxtime";d:0.0002231597900390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"07f77a7aae23527294c06c0b3d61fb1a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0cfb8b72882034685162b699a56ec6a4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001981258392333984375;s:7:"maxtime";d:0.0001981258392333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b858d7cb5e92859bd8e8430e75243b74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000423908233642578125;s:7:"maxtime";d:0.000423908233642578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bec56ead88f9b56fa30606f8d8f1a83d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000483989715576171875;s:7:"maxtime";d:0.000483989715576171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c8632cd01954c93821518910534d447";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004069805145263671875;s:7:"maxtime";d:0.0004069805145263671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"71cc032244507f9b6ec41be55a6cadba";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000380039215087890625;s:7:"maxtime";d:0.000380039215087890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"90235366f1d9b5ca41235452c5cdd173";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000347137451171875;s:7:"maxtime";d:0.000347137451171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"194e715f2a32e40b464eeb57fcbac68a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f04649e05c4447a711e2c3e3e0ee85a1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4b6de76f516fa8a506425df710cb7202";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020885467529296875;s:7:"maxtime";d:0.00020885467529296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"abeb6cb41bf8e5ae4eaafee074e3b69a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000194072723388671875;s:7:"maxtime";d:0.000194072723388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"34916dcc80fe3f7ea90111d7b807d104";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003631114959716796875;s:7:"maxtime";d:0.0003631114959716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"605d1b8fd85b1c9bce3a023e61a3960f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004160404205322265625;s:7:"maxtime";d:0.0004160404205322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d717956af5699916027e37f865bd8fb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003249645233154296875;s:7:"maxtime";d:0.0003249645233154296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb6d8f6ca28cf55444f6efa72f3cfd90";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006048679351806640625;s:7:"maxtime";d:0.0006048679351806640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5c215982d6d4c4c86f50041ced4f0fd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a9d90afe1e28daec1117d78698829e1e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a9e713792c42ac53e426519ad4c9cc7e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"98a693e4597f0fc57dc7fb77869c257c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f5b820ab1545b34972549fdf22a91176";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000237941741943359375;s:7:"maxtime";d:0.000237941741943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"128426fb68a532c3a21a2f87d319c1e0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003268718719482421875;s:7:"maxtime";d:0.0003268718719482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb6214301c47845fd3ff9c0e6cae15cc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000579833984375;s:7:"maxtime";d:0.000579833984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4dcdd379de219f47e9165bee236e8dc5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002911090850830078125;s:7:"maxtime";d:0.0002911090850830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"94e7c113a4fb77499b4f472739c96c74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003049373626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0003049373626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"383b73de35784c4a906b1e5a2a26c0d3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039386749267578125;s:7:"maxtime";d:0.00039386749267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d703ecdd3bd03191ecdd3039a57f9a8b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024890899658203125;s:7:"maxtime";d:0.00024890899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f292b05f690812d179ddb04e86dac576";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002269744873046875;s:7:"maxtime";d:0.0002269744873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c76c3777a9777d8ca5e65b6070049926";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e51406fc7d6e03711907b3f2ba514839";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000155925750732421875;s:7:"maxtime";d:0.000155925750732421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eeaf7b0f9f1496c62bf1496b91a69d02";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"50c64ebcfdad97928a3afeb182e1815c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020599365234375;s:7:"maxtime";d:0.00020599365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"465b96bde775fd381288ad87ed73dd5f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"37a51411e6b0e6a0bec029d260a850bc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000235080718994140625;s:7:"maxtime";d:0.000235080718994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed8f85483fed04bf3a89a66fdf714017";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003030300140380859375;s:7:"maxtime";d:0.0003030300140380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f1b54e01dcaca418814be01f4fb11e9d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003879070281982421875;s:7:"maxtime";d:0.0003879070281982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"67beb74cc997c7825cfc1e20e0418ff9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000233173370361328125;s:7:"maxtime";d:0.000233173370361328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"339dc0fd10b887bd36b344a60cc15599";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018787384033203125;s:7:"maxtime";d:0.00018787384033203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e79f3aef2e03a3bbb94d87f73dfa2acf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a78e6388e5153955400a6974019d85e7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"04f74ce3d7c454f2f0340306ee3e773a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ef7bea509ed7df80cc8126dc0127783";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001709461212158203125;s:7:"maxtime";d:0.0001709461212158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb64ce2d50eb715a2e49fc6c8bf01da8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001881122589111328125;s:7:"maxtime";d:0.0001881122589111328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1b8897c5b2619c03f8d7467f50e1e61f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"240fc9e00c40ac7a75a97ffafc546304";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"064e8ca97a44794afc6b6b1c2a4121f5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2a50f0b3f170ac2754cfadcacb6a83c2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d98040a8861798569dc81eaf2dee97c6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"03b7b31af42b7dd3baff0f62fc318b5a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000274181365966796875;s:7:"maxtime";d:0.000274181365966796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"36bb207a00138310d256cd90f1a96cc2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001990795135498046875;s:7:"maxtime";d:0.0001990795135498046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e1c7f7b77dd2e9ffa47f67e22097fa07";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"81ce2495c8e1ba892768e45fc4c11d45";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002439022064208984375;s:7:"maxtime";d:0.0002439022064208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef55362e38f4451cc2ad0ddbd6ad2eb2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002810955047607421875;s:7:"maxtime";d:0.0002810955047607421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6cddafc8767f480a4e81cfa679c5e67d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002200603485107421875;s:7:"maxtime";d:0.0002200603485107421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fad532e61eb7b1d72e34cb108198a2e8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b38e31d040d7603ae7863392ee895e9f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bbe2575f4d9df7de948b40e9372d5816";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa565acff81870f7c5633f98c29a0349";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a93a41972965b60210a83af6047b72f6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002281665802001953125;s:7:"maxtime";d:0.0002281665802001953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7d7d140a120c139b9e68ad91f5c4e31e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ef7ef0c45f7aae9d71ec1a3aa89e4e4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002410411834716796875;s:7:"maxtime";d:0.0002410411834716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7930ddc8b185f61e424c14c9e6774ad3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002748966217041015625;s:7:"maxtime";d:0.0002748966217041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b01691bedd566097def99a637edb07ff";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3c484d2f32d7cb946068bade59721861";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003631114959716796875;s:7:"maxtime";d:0.0003631114959716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a06796fc56fc5c0d7b801e93ddc788d7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003139972686767578125;s:7:"maxtime";d:0.0003139972686767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fac24a022c2807c56e30ae09a84b8d91";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"656fc85688632239e139a7a5f45d5ce0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"df343c9dfe24f682f105ea616402f372";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"efed807605b97bf4f27342370b29ee3b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7b6a32657c5facacb233f04760702714";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00036907196044921875;s:7:"maxtime";d:0.00036907196044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"db0c62931bc1f472a857b0ecef3d68e2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ed065b87356874ddf1ddd6880ea712a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5d7d9114ce0d6c443773a07a7634a064";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001938343048095703125;s:7:"maxtime";d:0.0001938343048095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d9993ac7238ccd028c20eac337c31c8d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005340576171875;s:7:"maxtime";d:0.0005340576171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c601f9f74458a4d6f224ba51795da5a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028705596923828125;s:7:"maxtime";d:0.00028705596923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea341a3f4e52225374120b581f05d98c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000543117523193359375;s:7:"maxtime";d:0.000543117523193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f25ec152477f9b6d2442e5f478b5decf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022983551025390625;s:7:"maxtime";d:0.00022983551025390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea5f9bbeb0295979e55ff71bc2a4e21b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d4e533893e63b71b4dd6a6ee02af9ebd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9f2acfbf3dc18b50230d8a05264b8bcb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002629756927490234375;s:7:"maxtime";d:0.0002629756927490234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef6a6c101944599dc5c06f77d54c38a3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032901763916015625;s:7:"maxtime";d:0.00032901763916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ca125023ac8f815df0c3089d0608f01";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7c68edbd71173dca3dfbdb2f29e3538c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000336170196533203125;s:7:"maxtime";d:0.000336170196533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c2db57c59a23ecd84b88eb328d80f685";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000607013702392578125;s:7:"maxtime";d:0.000607013702392578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9024973c868f3316d7c9034f455a2d56";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000199794769287109375;s:7:"maxtime";d:0.000199794769287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43fffa8169e10892cfbb6636b1eaa1e6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"881efbd1bece3f07ddcda15079df7828";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022411346435546875;s:7:"maxtime";d:0.00022411346435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"558a9d269912ba9f5ab915f99ca21a6a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"30b163fcf410cad356e46b1c51378a42";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002291202545166015625;s:7:"maxtime";d:0.0002291202545166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55c74a569365b3e6220430b524f64c39";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"26c17be54f22d5dbe0a06b06a16ce8bd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002081394195556640625;s:7:"maxtime";d:0.0002081394195556640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"793d49dcb8b9061068011648ab80580d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9eee20511cdb0a89f0b4849a36484a1b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001881122589111328125;s:7:"maxtime";d:0.0001881122589111328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"68733c524bac892ab139e99480bb74e6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5921c7f51ac31753d0d40216ad415834";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8eb45f96af71abd73137378e75265c25";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"75e722b6c3efb406a36ca33cc2b5b409";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000244140625;s:7:"maxtime";d:0.000244140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"80b2a7bfb70f5f9b26bad5f95bba390a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"838908d34cd147dff796eac2e7c6c224";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"742969ef4a1bedd26a898d434458ab85";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002319812774658203125;s:7:"maxtime";d:0.0002319812774658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3aa520339600f9d15d21eda6a945d0b9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003869533538818359375;s:7:"maxtime";d:0.0003869533538818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6531f770f6859540a4aa0a04472dc4d9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003569126129150390625;s:7:"maxtime";d:0.0003569126129150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e308856b797a78c4a9f4924edde221d2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926312 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002920627593994140625;s:7:"maxtime";d:0.0002920627593994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"425f45588953a52613161ab0293946e9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005190372467041015625;s:7:"maxtime";d:0.0005190372467041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2ec6895eb4bc6e4f00887e838b869dd8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000380992889404296875;s:7:"maxtime";d:0.000380992889404296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2ab2adf2894ebfd8cd3f3d208a698165";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003750324249267578125;s:7:"maxtime";d:0.0003750324249267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3611cf59c4a9722a5ea464710f48e05e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ab9673385507c3374411ab8cfaed90f4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2acfa79b6bf549122828240db36d3882";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020313262939453125;s:7:"maxtime";d:0.00020313262939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d25e9d43f572c1659c5199afdf74183f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2471b7e2cc1328de4bbb3a0db753a083";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a04507bb088dad1f576a8364a53f1069";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d1c3d59ef602c10bff7b15606e0fb453";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002038478851318359375;s:7:"maxtime";d:0.0002038478851318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6e4ab8f3a04378f10eff13ccd37b21b1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ca385363e2340dc6670311d817e8791a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e21e988f19997203f5d867447e32ec67";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b9530a847acb66a60c96366947c0865a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f1ff43a6418b49aa1d6459404f8ccbed";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c270e14aca7812baed8e2308fa6eeb79";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000198841094970703125;s:7:"maxtime";d:0.000198841094970703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e3f2082d06de13bc1bc9f3cb4bc7f992";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e7fff725a6967efd89db121b587f3f63";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002429485321044921875;s:7:"maxtime";d:0.0002429485321044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d546738b7f261374797817ac9659bde";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c48657a76131f66308b730a41d099856";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a07b9465d7416d58588923ba07736e13";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"914581dfeffe5c17f9fd8836ea51ffbd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d3e5bc4106a5a46c37e1ee74efb9dbcd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"57a1232ac47d65cbe0fa3945eef5d5a4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0ce7a4a79ecbe95f14c429c46c138e43";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"087f2f7d744b4f2efa8eb923f4fbeb44";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028514862060546875;s:7:"maxtime";d:0.00028514862060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"887453258993a8511fda1856935c1448";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000217914581298828125;s:7:"maxtime";d:0.000217914581298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f412e923a17106d97bc90f3e67bffc3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fae3c4d3ac5f0da6c40d41e33699151d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1feca77a3dadad64947ceb70f3837964";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00041294097900390625;s:7:"maxtime";d:0.00041294097900390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ec86e6064c45b17b3b5f68bce86ebfa4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003070831298828125;s:7:"maxtime";d:0.0003070831298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0395192a912e945a986a4c80a30a85bf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003948211669921875;s:7:"maxtime";d:0.0003948211669921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"65cecc9a4f0fc6427094d48f19fd4ab1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030994415283203125;s:7:"maxtime";d:0.00030994415283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0089f9cd3766a440f8bf500e3c9b78ab";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004179477691650390625;s:7:"maxtime";d:0.0004179477691650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"53abc8dc7ea8b0266f20024954d52d85";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002939701080322265625;s:7:"maxtime";d:0.0002939701080322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5873539ba7a1d92d0ff250847dfc776c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339984893798828125;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"34e1e0c34725131c96eeaca6d6a90fa3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000280857086181640625;s:7:"maxtime";d:0.000280857086181640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9581f3686ad3a45a63cc4f54e05b9bc5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7657ad08d38fa698301f0e306553f92a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9ae790440b81965bec87d0d7875e921c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ee69cea79d21bc55f6a65f382987e40e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004680156707763671875;s:7:"maxtime";d:0.0004680156707763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4f35ea10fae330a703e8c07b102ecf36";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6b48c92d0de56ed53bf905ffb4b3f10";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003230571746826171875;s:7:"maxtime";d:0.0003230571746826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dba7e66072b63b4db3cb2d697fe02826";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003910064697265625;s:7:"maxtime";d:0.0003910064697265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73ac1071841eb45c98b3f03afc12676a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000308990478515625;s:7:"maxtime";d:0.000308990478515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5098bdf93c4d7f8db0117d47c4ad3513";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000286102294921875;s:7:"maxtime";d:0.000286102294921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ab0c985d39acb1f0ef525c5e3af64d8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000360965728759765625;s:7:"maxtime";d:0.000360965728759765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"37971000fb2e2b51d7f6034840ba3d5e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003201961517333984375;s:7:"maxtime";d:0.0003201961517333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8fea93598fdb961c54d8c55a7bad2df4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000402927398681640625;s:7:"maxtime";d:0.000402927398681640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"70f956038a4da0af96566b3f6a4f8c07";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000193119049072265625;s:7:"maxtime";d:0.000193119049072265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6276efbb880e25c7c3330ffc5490d411";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002841949462890625;s:7:"maxtime";d:0.0002841949462890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c3d36d63c667df6873c840f889ee3505";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003302097320556640625;s:7:"maxtime";d:0.0003302097320556640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa7cb865b10ee6e46812a53fba2b2944";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003669261932373046875;s:7:"maxtime";d:0.0003669261932373046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"09574eafaddc8d3224609c467ead9afe";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003468990325927734375;s:7:"maxtime";d:0.0003468990325927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d5cfefdab309a329bc06f0b9017cff81";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00029087066650390625;s:7:"maxtime";d:0.00029087066650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4e099d95f42063d1259e58270b2afb18";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5f98a28b512550d52b6137038c2eedae";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004379749298095703125;s:7:"maxtime";d:0.0004379749298095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f16b1694c408d8b01148449aa64687ca";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004580020904541015625;s:7:"maxtime";d:0.0004580020904541015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa7e8d2c280797a4ff815fb77bb55f09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039386749267578125;s:7:"maxtime";d:0.00039386749267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"394fedd2e88183a16cf9399a43ef4ff7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004389286041259765625;s:7:"maxtime";d:0.0004389286041259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a851bdecae29ffc8b2e2451a98fc29aa";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000270843505859375;s:7:"maxtime";d:0.000270843505859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d62c47b07eaae89b5d87edbded1345a5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002939701080322265625;s:7:"maxtime";d:0.0002939701080322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"829e5b9159e44e24efba317eac18c686";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003681182861328125;s:7:"maxtime";d:0.0003681182861328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a1b6311557912c1e15eec6d7fd29f00b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003950595855712890625;s:7:"maxtime";d:0.0003950595855712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6a64529b61cd6fb86503b85dd1593603";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000439167022705078125;s:7:"maxtime";d:0.000439167022705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e2aef306c847ac850b64061680b34b4c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004270076751708984375;s:7:"maxtime";d:0.0004270076751708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f54112e22cfcb33a088b41a4c73b32ec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003719329833984375;s:7:"maxtime";d:0.0003719329833984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ad8b424cfe6b20b9afde86b28b233552";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004780292510986328125;s:7:"maxtime";d:0.0004780292510986328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b33579783cd0af97948154080a01e150";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003049373626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0003049373626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b92981369e8bc8ad2bd1f74cc2326ae9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004100799560546875;s:7:"maxtime";d:0.0004100799560546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a26c0ed812963672f41a8557dbce128e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b7b6931e8c7c363d037b95df3107034f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002529621124267578125;s:7:"maxtime";d:0.0002529621124267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ac41c6c7e62d3d582bf655ae0acd98dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003678798675537109375;s:7:"maxtime";d:0.0003678798675537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59ed5376c14323a8a3016083eff36401";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002028942108154296875;s:7:"maxtime";d:0.0002028942108154296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cedda48b5cd8c6f31eaa594d8ac52640";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00043010711669921875;s:7:"maxtime";d:0.00043010711669921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"48f8a4f3e56298cac995e83a80fae9e3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002281665802001953125;s:7:"maxtime";d:0.0002281665802001953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fce99f818685a52af98b3c33bf8cd478";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002739429473876953125;s:7:"maxtime";d:0.0002739429473876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"25492aa0228ec9216f339d6811165888";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f954a9fdca36c9221439b8ab7da2f4d4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"22bb8337272b543e7eff7dada37e1b3c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89b40dd379081ad7666bc6a0390cb303";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"63451ae9e46fde95190429480dbcd105";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002288818359375;s:7:"maxtime";d:0.0002288818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0c9ab2f156396988673315eaafa21174";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aeb28dcfb948e1b0933cb3e5ec42c05e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"318e225a35e61f4eba3fb81614579aaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001947879791259765625;s:7:"maxtime";d:0.0001947879791259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1d341392abba878785f1fe0e238c5ff5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003149509429931640625;s:7:"maxtime";d:0.0003149509429931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aa7286d132d0578fa71fa6678b9e381c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001699924468994140625;s:7:"maxtime";d:0.0001699924468994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ab47eb3bf56cec59a87caa81911a06ce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39f7784d4b8643565f45f437ad004336";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004379749298095703125;s:7:"maxtime";d:0.0004379749298095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c607d10c376c8aa6a0acf6faedda1135";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003340244293212890625;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9675225cdc9225ae7d8f92d4d71e1e65";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000400066375732421875;s:7:"maxtime";d:0.000400066375732421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb6be7b8c41ceb653b1e0b75f774699b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000399112701416015625;s:7:"maxtime";d:0.000399112701416015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fac23f2003a30066fa22b885c7fb6dde";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003659725189208984375;s:7:"maxtime";d:0.0003659725189208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8688d3a41f757ece8f6f3c820b281e28";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003011226654052734375;s:7:"maxtime";d:0.0003011226654052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55cda4ffcc59fd54852b59561c8937b5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01e6866c92690974a99ac2aff641d477";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003788471221923828125;s:7:"maxtime";d:0.0003788471221923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"00ccd166d14aa4bf566377f9e7be5a6e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003540515899658203125;s:7:"maxtime";d:0.0003540515899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4df4a605c58ff5b5cd8cde07d0dd5c61";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022220611572265625;s:7:"maxtime";d:0.00022220611572265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"41c742e38746a6a76e3001b266de1ca9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003168582916259765625;s:7:"maxtime";d:0.0003168582916259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1afc9021ba4a2d127b0349840ef8c364";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a935dcb07bfb2665c4b75bce3e9054c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195026397705078125;s:7:"maxtime";d:0.000195026397705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d5ae63fff383ed470eefcc17d1794db";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b4be9553f60d57445ec5340e676b81a3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"465b058f896f2565f03f0c41435959ab";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002529621124267578125;s:7:"maxtime";d:0.0002529621124267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5befd8f5e49037fa220362e542a76fd8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb61568db46872caca370477c10978cd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c86386327dfe8d5881143542f2b7524b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000278949737548828125;s:7:"maxtime";d:0.000278949737548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7fbfadc4e2d113079f1b01b7b29c620";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"64d8699c2dbde71be31912d7d5bed586";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d13a607f792bbd1b5330775c73abe5e8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b128fc3ee0d2562589dadba6d7080c01";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00031185150146484375;s:7:"maxtime";d:0.00031185150146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"48dd146d5970d4727918790bc1b9b840";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000321865081787109375;s:7:"maxtime";d:0.000321865081787109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa1d35358e0118fb09f44e34d8e928b9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a614da3ce70ac0336efb0d3908e3e89a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000276088714599609375;s:7:"maxtime";d:0.000276088714599609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"061ff4046d29bd08860b25f2cccae9b9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89b07605a8331659814b3e75ad655ee4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e9610b2450e18f36ffc530055a8094a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"901d0b018c9a1f0f0d07f38fa5ad8d0a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032711029052734375;s:7:"maxtime";d:0.00032711029052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d734f90eb7bad0a651b898f22431074";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000240802764892578125;s:7:"maxtime";d:0.000240802764892578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"13f9fcbe862d8ab36345625ebce6099f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2cc97e35a75b73c6ba3c42ea08d89eec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"023d88a6f4ef1109ff1bd208cbc5680a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002439022064208984375;s:7:"maxtime";d:0.0002439022064208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c06a754e74d5b151da64b5b21eef2c48";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001981258392333984375;s:7:"maxtime";d:0.0001981258392333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"871197586c042893d994c44434ee5dce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002498626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0002498626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6e9ca592d2270d136ebd67e640c087c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002567768096923828125;s:7:"maxtime";d:0.0002567768096923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b69f28660b1875e75b5a2b0631841bb0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8676e93c82981058a0c516ad2f5340a9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"08954dcdf829db697d9952b760bf73d9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"602794570d0b6779d0cab757882e23ee";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000442028045654296875;s:7:"maxtime";d:0.000442028045654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"abd6e7ec5c077e9571cdf2d35e9c538b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"188908e22624f3e57aeceb25b8e0e3cd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"be792c2fb3acd019f75d66d01ff4b8cc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e7022cdd22a8d360049a080343c44db6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000176906585693359375;s:7:"maxtime";d:0.000176906585693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"893599ca5c27cb169d83d0ef58101bb5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e04806c56bff5a2ad6a0b66e52bf8db0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000177860260009765625;s:7:"maxtime";d:0.000177860260009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"732f5c2236da9dac4cb5f85d875a8b03";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23d16fb25938299c6153f11c9e870b60";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001680850982666015625;s:7:"maxtime";d:0.0001680850982666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d0f18fb7c3d7ee7f5fecb60892712ada";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d5b537db85493de92ee5d7c0823a9f5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01f2a5c219b285d62ad846afc7808b4a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001847743988037109375;s:7:"maxtime";d:0.0001847743988037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"983cbacefa55b51f793ca8fdfa95a30c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"05eaf482125189bb62c08bfca82e539b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9949db747217c38f5a921f072dcc5c3e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"86122f538ed05964dc3c976973eabaa3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001680850982666015625;s:7:"maxtime";d:0.0001680850982666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"72dba7eced8ee5529fbcbf9ec5cba496";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"374bbe11ac076fac6fc5d313bc1a7367";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002648830413818359375;s:7:"maxtime";d:0.0002648830413818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1b606ffa7b4f0ff3619be0328c038347";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"87288ec114079302af35d8b99def38a6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9d8f53911efb27267c7dfbf5b2cbdc75";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"77b77e92238a64a976a3836ab1dc2370";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23bf8a7a1b9cea5738bed330c7a87c4b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa2553617f0140e42e1a9822bbd06ba7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002090930938720703125;s:7:"maxtime";d:0.0002090930938720703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"848a180ba2fc7d0cf6e731880cae768b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002520084381103515625;s:7:"maxtime";d:0.0002520084381103515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a17d9621f184c0007a7b8854f9c31db8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f03d6c7a6d17be39b9587c430d0c75bb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c43a670c8fb19190c3fc9a3180dac141";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026416778564453125;s:7:"maxtime";d:0.00026416778564453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"72b5fc8c7c74ea0a4bf36b7adfbc70de";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"75bfc214b3ab0d5c09e57ba808da7a6f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3e37897145a654cba0d3a919dc8e071c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fc6f0b629dd4ac0356898f31584ed21c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000235080718994140625;s:7:"maxtime";d:0.000235080718994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"83508be7d1cf4e19a6934add74bc2da6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dd3fa9e9a853b9d2f2acd3fb0ca78878";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003969669342041015625;s:7:"maxtime";d:0.0003969669342041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fd47aa4f02bbe384248ad75361f733f1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"19f0e6da3c34c1fa1882e0901b6e44a2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002391338348388671875;s:7:"maxtime";d:0.0002391338348388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bd6261802f6bfcfd2f91907a6c90c3e6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fb4560e8964a781c56ae5a120c314aff";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001790523529052734375;s:7:"maxtime";d:0.0001790523529052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5e2ca18404c8854ab5080b122aa5afbb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d28f4b0b927981238756e77b827eaebc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aaa204bf854e539be80e3071f2b23dfc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d08b7624e0dc4503b15fad95b6ead84";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"694b2a5c6fad6241d06df0cf86706308";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"caa0d2aa3d8c2e63bc298e7319fb7b55";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1001638e8a2eda04d4942ef2924e13f3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00034809112548828125;s:7:"maxtime";d:0.00034809112548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"92ae1b1e7dffc1d2b05bb00348b1a551";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002880096435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002880096435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5bcddaecb558c50d0ddd3d66caf47b03";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039196014404296875;s:7:"maxtime";d:0.00039196014404296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"42b67ad58595386f3e3ab3503e17d8a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003440380096435546875;s:7:"maxtime";d:0.0003440380096435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"165f966847efaa0f064c8a280f53ba87";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000295162200927734375;s:7:"maxtime";d:0.000295162200927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d5f6e2a9ec2533230b2261de6713edf6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66bdf48cc5bfa30287c2bf0fda2cc54d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000234127044677734375;s:7:"maxtime";d:0.000234127044677734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cb41117b65a594a2f1fac917e476b2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002610683441162109375;s:7:"maxtime";d:0.0002610683441162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cc9f3ec623dfe80c2780163001c9bea2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028896331787109375;s:7:"maxtime";d:0.00028896331787109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c0ca5ecee602390048c39db2ce119c34";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cf275930da84e3164852b121db34b586";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926312 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257968902587890625;s:7:"maxtime";d:0.000257968902587890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7df9c67660bbcca74ff049b39698c076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002610683441162109375;s:7:"maxtime";d:0.0002610683441162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"90dec9cb85085861f0ac0a517860a19a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002100467681884765625;s:7:"maxtime";d:0.0002100467681884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d88343f5f413f7f2e595ae9ba51ac8c0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002210140228271484375;s:7:"maxtime";d:0.0002210140228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"05bbd934da268c661344c6d10aad283d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277042388916015625;s:7:"maxtime";d:0.000277042388916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f0967682d12e5fc16e8c2bcbf0f0ee89";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a663aac4868362658c6f9381b62f5607";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002100467681884765625;s:7:"maxtime";d:0.0002100467681884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cbc0d55bef26d72bca24f0d72f6ba9cb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cc60691ea277f2182ab9779c58b5ac2a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026607513427734375;s:7:"maxtime";d:0.00026607513427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c9505ed59bc2aa2c7e1be808006e6389";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003011226654052734375;s:7:"maxtime";d:0.0003011226654052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0b45eb702c8910a908062496a8d5ab7e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002810955047607421875;s:7:"maxtime";d:0.0002810955047607421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e2eed3096d60f32f9cd834f7d48d4170";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"19955b65cf1f5d4c356b0b195f38d0f9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004107952117919921875;s:7:"maxtime";d:0.0004107952117919921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"391f055333fb5dab6fb3ac3e641d2d65";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bc321b35a96ba6dd500bd072a875dd63";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002691745758056640625;s:7:"maxtime";d:0.0002691745758056640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"29b3acb76990193d218aad8685b0f678";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed0169ffee0ef9aa9cb121a6201850cc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003859996795654296875;s:7:"maxtime";d:0.0003859996795654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e5bd21eb76381e1611ae89b3e84a262a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"65df8febd2756f47fb2174d8f687fc76";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"234a72d6c286721d875f306abef4159f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2fe25a24b86c886a41c0d95c30c627ce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a8e20c7feaa23deec1c32ed27634afb0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"180500ce605a9068d876c5fd66289244";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"14f2838cd260b285b28b3ded817e22b6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018787384033203125;s:7:"maxtime";d:0.00018787384033203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e865e0af7371a86718ff97455dcfacc5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3287b9b0e27fdb75e5d8bd69253dcbd4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024890899658203125;s:7:"maxtime";d:0.00024890899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7590f3fb086d6c35d6ff28a3bfbdceaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d08455330cb27c8d58ae41bb787c8aba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"870d090a8bc87f5b889bb4503b41a7e1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4c3df4796962070f7d31cba091a826ba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c58f59a00d76839539cea6da1ca09874";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001738071441650390625;s:7:"maxtime";d:0.0001738071441650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5252fd5ae5eec219d599e00f4ad0d665";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002329349517822265625;s:7:"maxtime";d:0.0002329349517822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cd19b8cfab1ab80cd0d61f63c494f6e1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"995f365c6b238f4e22538e71a92470ea";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002841949462890625;s:7:"maxtime";d:0.0002841949462890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3670004a56cf964372716d353f764d27";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298023223876953125;s:7:"maxtime";d:0.000298023223876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c1b970d77dd12719ac9a0c67b92f076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018596649169921875;s:7:"maxtime";d:0.00018596649169921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5a6939d8d5e2b4e91e65efb3c58e159";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000178813934326171875;s:7:"maxtime";d:0.000178813934326171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a823eff30e33ee94dda7ba9fe1d8dd1c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0531d15d135a35b6be6d64c421b0b71d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"82addf553a29272c695c84e07ecde4b1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002701282501220703125;s:7:"maxtime";d:0.0002701282501220703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d2ef3bf67764f3e13e8386c85717104";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6aaa9a05419aa4eb25430ae9ef98781d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032901763916015625;s:7:"maxtime";d:0.00032901763916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0aa0f5cc77e2862eab044038cd17bccf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"560d9c55fb82e867e31d88418e5dcb00";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43f292c8c9783ffbfc4f8f77c48e422a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"11b966c6043cfd566d9537f07fd6dbcd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003020763397216796875;s:7:"maxtime";d:0.0003020763397216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"992c8ec408aa21091697448c15a0e5a9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000648975372314453125;s:7:"maxtime";d:0.000648975372314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5e866057bb10bb604b9365e2e063537c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00063800811767578125;s:7:"maxtime";d:0.00063800811767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"68e141a0b28b84c36c6eb7f093bec5ba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005218982696533203125;s:7:"maxtime";d:0.0005218982696533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6df3fb4b7528b8ab2e446ca660917447";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0007321834564208984375;s:7:"maxtime";d:0.0007321834564208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73fdcc715c79488e014aafaca08a65f4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006740093231201171875;s:7:"maxtime";d:0.0006740093231201171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"97c17e6de80691bc97deb725e3dab6c4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0009138584136962890625;s:7:"maxtime";d:0.0009138584136962890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cea7a70722713147df231d16d7171510";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005028247833251953125;s:7:"maxtime";d:0.0005028247833251953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4136912df7b02c145dc340c633b0cefd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39271b05d584b448c29f2c1a648f3fe4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030994415283203125;s:7:"maxtime";d:0.00030994415283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"62161721d5bda070319fa2dd2a14683d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00047016143798828125;s:7:"maxtime";d:0.00047016143798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f21ba6ff476bcc64bfcdb676e0c88cf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cae3e29e87bb99cbbff9d9d7771b0da0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a8d593065d6b328f06072846b24acad0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"88e7ebae3e5bb4c335ff53c2939e05fe";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e9bbf07515ec52b5e6a40312298f9299";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0375cf9cb8de2fb99fd89a74361fb076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"249947c1a1d51d85306dca9a7c194a09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003640651702880859375;s:7:"maxtime";d:0.0003640651702880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb2cebf165c85c97413040cbdbfd553c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00049686431884765625;s:7:"maxtime";d:0.00049686431884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a4e26b9cf526e1fade0707b66fdb281a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"38db86a377930320ad596ede36dd8662";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cf7dddeb6dd173d1172dd5a77acb6a8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004570484161376953125;s:7:"maxtime";d:0.0004570484161376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"45c5ffd03baeac287ff12d2e1899c500";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004189014434814453125;s:7:"maxtime";d:0.0004189014434814453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5f63a70fed0d5048bce72269226861dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020885467529296875;s:7:"maxtime";d:0.00020885467529296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ffda7094e2b152c13f3d1a13b343065c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003368854522705078125;s:7:"maxtime";d:0.0003368854522705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d1af6684d983427e81de4a205f4c2ea";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3cb41e6f93c0c8839f5962712795204a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005171298980712890625;s:7:"maxtime";d:0.0005171298980712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8a5264e61acc1fd82f81390102d73e86";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"25e5787fccec8a64439db9f73ddbde0a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bbab533ce90992ff28cd3e9cc07aa483";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"113f2b10e52a46479abbb43b991b4fd4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"63a387fb8db977cf822d270b6c7fb749";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000362873077392578125;s:7:"maxtime";d:0.000362873077392578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1bb3184fa1829bae80343dd34f00a462";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e95c21f16907de33d31fcd1db9b77331";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000421047210693359375;s:7:"maxtime";d:0.000421047210693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9e76d79076b88ec35887c452ba8c2420";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23226a18c9b8f5287e9fbc087a430c89";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006430149078369140625;s:7:"maxtime";d:0.0006430149078369140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a1436a3cde9ea03f341f3b6f9a03e146";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4be056665d9c318130a95d0d952b3b3e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004098415374755859375;s:7:"maxtime";d:0.0004098415374755859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"de4e3dca6f00fcbdda6f5c7a6a8ad70b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a8e53ac9249efd69ef63b62dc86f724";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c30e5f44a252840f02df90ce4bad7787";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2df0446a4fc879ea5d52bb5d19a9e935";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3898f75bfeddb8850089dd608347b16d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003550052642822265625;s:7:"maxtime";d:0.0003550052642822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d438e7a2ac959c68fe105386499af25d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003020763397216796875;s:7:"maxtime";d:0.0003020763397216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5839192466e829e3ee1cd8f49b03f47";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003688335418701171875;s:7:"maxtime";d:0.0003688335418701171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"db4eb0c4aa2aaf11048bbd956ce28229";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002930164337158203125;s:7:"maxtime";d:0.0002930164337158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a4549d26d26258bfeaba083713f0885c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000258922576904296875;s:7:"maxtime";d:0.000258922576904296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef143e9c554367155909deb2f2c4b3c0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003340244293212890625;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66cffc25de8262812e45bd50341538e9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000341892242431640625;s:7:"maxtime";d:0.000341892242431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ddd93466021d560bbd7e7a1159966eb3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00043201446533203125;s:7:"maxtime";d:0.00043201446533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"686f745d991bae46a6c10f3ad9178b56";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000341892242431640625;s:7:"maxtime";d:0.000341892242431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f3edd60a61bd97bf166030c38a687326";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003681182861328125;s:7:"maxtime";d:0.0003681182861328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ccf87276dec7c27f036c488412b2bc0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000278949737548828125;s:7:"maxtime";d:0.000278949737548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ccfd8177289cbd39c0e4786fa2056009";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00036907196044921875;s:7:"maxtime";d:0.00036907196044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"70a73b98b301523df1513c52710c2dc1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002348423004150390625;s:7:"maxtime";d:0.0002348423004150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"980a594f67dd24c41e5f31de55f4df18";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f2ceafd1713eb5659046af386f344042";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4eaa6d0c93f0072c9e5eeb88f5490dbd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9c85b372dfa260769e42322e9d7693f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"38ac6b82db921acf5670ec972ce53e60";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2024000cf99c8205b5e73cff2817af25";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005891323089599609375;s:7:"maxtime";d:0.0005891323089599609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b8acb879cbd3784ae7b2926b49610152";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001947879791259765625;s:7:"maxtime";d:0.0001947879791259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4fe5bdf321bcff42fa285fcd07cf6ef2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030803680419921875;s:7:"maxtime";d:0.00030803680419921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8c366ad05bdbde34763b1552a671b50a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000279903411865234375;s:7:"maxtime";d:0.000279903411865234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6800f65b1a59ac3c127ce0865c3cb58";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002329349517822265625;s:7:"maxtime";d:0.0002329349517822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1a29dc77c31f6d2a33ee23ba7df7413c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000280857086181640625;s:7:"maxtime";d:0.000280857086181640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a7e4f63dc09882d08565157220be4c2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ae15c2c6b8c70035bd19380c73b4466";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0947fc2982f54772847f8eb3cf2ddff4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004699230194091796875;s:7:"maxtime";d:0.0004699230194091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43431e1b6673002e7bf82549bd35c4d0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002357959747314453125;s:7:"maxtime";d:0.0002357959747314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"57add9c3ebcefa9130571079e233f57d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000234127044677734375;s:7:"maxtime";d:0.000234127044677734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ce8df2c56909cc90e41e0b0b08c77358";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001678466796875;s:7:"maxtime";d:0.0001678466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"24f34c987620fc5beb4d2a20b34b049c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f75d20d463138f72e1b4c8ba3af722dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020313262939453125;s:7:"maxtime";d:0.00020313262939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9c1c671f04ad2638576f5839ff8abe09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004389286041259765625;s:7:"maxtime";d:0.0004389286041259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1d45c90d72261cc204f369edf656990c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003259181976318359375;s:7:"maxtime";d:0.0003259181976318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"191cd7c565e868ea400c20db15b97db8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004661083221435546875;s:7:"maxtime";d:0.0004661083221435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55c5b9f52f43ef1aa827b34c13d8753e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339984893798828125;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"67d61146a52b49d76fadbcb5ae95d229";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef80bade6d6fc747c3f837e7501f0b76";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002491474151611328125;s:7:"maxtime";d:0.0002491474151611328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e1f7c46798aad7838b0891feb5f43dae";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002739429473876953125;s:7:"maxtime";d:0.0002739429473876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"29c9a71fcef7da18efbe573342f707a7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003578662872314453125;s:7:"maxtime";d:0.0003578662872314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"791ba9148771c493b13e82e97808de48";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002601146697998046875;s:7:"maxtime";d:0.0002601146697998046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3c6fc90b3e9a302279b3cd8c4bcd56b7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43bb523adb230989160de74995e8a53c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"36bfc920fd91866e92f250222909f691";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7833800ea7974e86c6649db797e44d5a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000295162200927734375;s:7:"maxtime";d:0.000295162200927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d8dff13241265cd88e923a5e7f6db57";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002658367156982421875;s:7:"maxtime";d:0.0002658367156982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7012ae9ae193510e3ebf4b02eb2ca61d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b4b2aef554070b83c11d6997aa79d166";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002429485321044921875;s:7:"maxtime";d:0.0002429485321044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7bf8068cd2a9b4f48bc86fa455387e4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2a87403773f86aafb873fa2dc75ea4c9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8c9b83735125b69025437d2a2d43afdb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"52191afa3344018a3c5f58a232f45346";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000225067138671875;s:7:"maxtime";d:0.000225067138671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eb53b3e62e8bea567912ca5f3643dc2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ec93672ff9ac6c7ca1d75b57f4f06995";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f838e3c78669e4ecb0300582ae8bbb3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3f45024e9e698795e1a4a3fb2d918b5d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000382900238037109375;s:7:"maxtime";d:0.000382900238037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eb60ddd45598c0bbd53550bec9b1cf2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002930164337158203125;s:7:"maxtime";d:0.0002930164337158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"446598bf2ba6f26207464512a7d0b825";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030803680419921875;s:7:"maxtime";d:0.00030803680419921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"df3a2442e0eb792be3acef7d641597c8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0db831419b12b29adaf25e8a6096d64c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f6e98dc32c8934ebad7413a1f2da3727";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ee8e3511969766f25ba851709475b32c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"749917714fc0edd1c3d9b0cc1d2430a3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7e72b211e5adcc5974083fdf9ede6bf1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f5c9c839aeeca51d65d4ab372fc446f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"008c9c33a6ba9cba8435511a491631c1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c31a312e62a983db3cdc9963bd549c82";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c46a0b574d69bba832a0a2248a45b7f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00051403045654296875;s:7:"maxtime";d:0.00051403045654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea4a761cc7ef806a12ebad8c34839d39";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5ee8e45bde0a8943d57069f6061892d9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d016806cf23e3b91474f6eccfc073c1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8eab4010e3abfebc78adc54d6125b31e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020599365234375;s:7:"maxtime";d:0.00020599365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"96cd355c69104967926305bf173bf3ad";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003139972686767578125;s:7:"maxtime";d:0.0003139972686767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"27ea4d40599becb630da54621536f8e5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4814a137e511c89528c4864e6730c0b0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002038478851318359375;s:7:"maxtime";d:0.0002038478851318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"146e085e7ad6106489006f2d5efab6c9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002858638763427734375;s:7:"maxtime";d:0.0002858638763427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bfc709c76cc1f312ca66d7f275e0ae08";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6dde3427914defa7ffc2a19539da747a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174045562744140625;s:7:"maxtime";d:0.000174045562744140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6bdc2291a50f5d464928cea484b89a20";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002338886260986328125;s:7:"maxtime";d:0.0002338886260986328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8d634df8a95407a7523f45be6cf294a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7dd1eaa0d1d8bbf0e4b2af240ff085b3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cf45aebcfcd12a312db019c49e9c05c5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000177860260009765625;s:7:"maxtime";d:0.000177860260009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3edfc36d54879dc2f6b257b52ca3d320";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"babaeae6efbedc68326ccdd1e48d554a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001928806304931640625;s:7:"maxtime";d:0.0001928806304931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"62bdfde801bbeed6af573a46e2da03af";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23fa743e8a8887cc871c66d3398879bd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001928806304931640625;s:7:"maxtime";d:0.0001928806304931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"14ec66245d376490abee8cc96ad14fa7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9f7d8341fb6ee444c65bd102c7af9c80";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0531315b77e1ab6b2e5381a6ad60b494";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"912e06a9fa7437548dbddaf8a4ab0ef4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d32d18c73c9a5f4462c57793f62b08d7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"28e902b8bb875fcb9e4469353f0590f1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003478527069091796875;s:7:"maxtime";d:0.0003478527069091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cbc5a91b715a8e2297ef8d50d1b8089e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c810b600b4efde036fda76aa893a1700";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7507737c81329c8a148fc78eb3bdaaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00059795379638671875;s:7:"maxtime";d:0.00059795379638671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8b85ac6ca592f146b3ff2f40925365ec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003778934478759765625;s:7:"maxtime";d:0.0003778934478759765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}}s:19:" KodusLogger _extra";a:1:{i:0;a:2:{s:4:"name";s:10:"theme.html";s:3:"msg";s:51:"Theme cache enabled (regenerates every 300 seconds)";}}s:22:" KodusLogger _logStart";a:9:{s:18:"Configuration init";d:1498290548.0214080810546875;s:5:"Kodus";d:1498290548.0232460498809814453125;s:4:"Boot";d:1498290548.0232489109039306640625;s:11:"Module init";d:1498290548.025989055633544921875;s:11:"Output init";d:1498290548.0493071079254150390625;s:14:"Module display";d:1498290548.070064067840576171875;s:14:"Page rendering";d:1498290548.0811328887939453125;s:24:"Page rendering (content)";d:1498290548.0811369419097900390625;s:23:"Page rendering (canvas)";d:1498290548.3067638874053955078125;}s:20:" KodusLogger _logEnd";a:6:{s:18:"Configuration init";d:1498290548.02297210693359375;s:4:"Boot";d:1498290548.0259830951690673828125;s:11:"Module init";d:1498290548.04930210113525390625;s:11:"Output init";d:1498290548.0700590610504150390625;s:14:"Module display";d:1498290548.0811059474945068359375;s:24:"Page rendering (content)";d:1498290548.30551910400390625;}s:30:" KodusLogger _renderingEnabled";b:0;s:6:"errors";a:48:{s:32:"bc2f3701b2a4a5a91667946c6b39ce48";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:35:"Constant _FSA_DRAFT already defined";s:7:"errfile";s:43:"/modules/fsArticle/language/danish/main.php";s:7:"errline";i:256;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"18a8a1003e949710149dfe2d8b59ba99";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:39:"Constant _FSA_FRONTPAGE already defined";s:7:"errfile";s:24:"/site/conf/fsArticle.php";s:7:"errline";i:91;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"658c8b7b3b7a90302d2b5344f69feb5f";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:67:"Use of undefined constant USE_FYENS_AUTH - assumed 'USE_FYENS_AUTH'";s:7:"errfile";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:7:"errline";i:510;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"9e635ba4d893b7b35994da1a5af604f3";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:67:"Use of undefined constant USE_FYENS_AUTH - assumed 'USE_FYENS_AUTH'";s:7:"errfile";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:7:"errline";i:528;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"7dd083c7e5155de0f08611aedbdab9f4";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:51:"Constant USERBASECLIENT_LOGIN_GROUP already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:22;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"62947e6724388eb182154bb7e5c6fff5";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:57:"Constant USERBASECLIENT_PARTIAL_ATTRIBUTE already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:23;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"d8777185d6fac9d2d75adc31ef0b3041";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:68:"Constant USERBASECLIENT_LOGGED_IN_AFTER_REGISTRATION already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:26;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"185c4cbefe6e3ee21c252acbefc7362d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:68:"Constant USERBASECLIENT_LOGGED_IN_AFTER_CONFIRMATION already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:27;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b7e5b771b6aa5c2cd1d044ee90864d0d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:51:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:30;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"51c6bea8d504cd392d24bc4ea97dc8d6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:56:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER_NAME already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:31;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"4f4215d954f0446566ed4a0167818649";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:57:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER_EMAIL already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:32;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"2781ef8b7a55bfc726f556904ab6070a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: appearance";s:7:"errfile";s:70:"/modules/print2webfront/class/smarty_plugins/insert.print2web_json.php";s:7:"errline";i:29;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"00a8331a40ae9c7ff1c33bf7c7141c2b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: breadcrumb";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:50;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"76c614aa6284d25f4dd0a575033b28d4";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined index: articleId";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:88;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b0b2a02be746bd33efa021b7c19f30c9";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: no_adsense";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:93;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"8a696a2cf0fcd86841f973c4665cad7a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined index: pagestyle";s:7:"errfile";s:88:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%95^959^959903BA%%adform_initialization.html.php";s:7:"errline";i:5;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"06a44b3400241ff9718682529ec4feb6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined index: pagetype";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:115;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"4cba1fde83ff383d5a90750e5f0a3e4d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:70:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%4B^4B2^4B20C20B%%top.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"0b63967c2e542b45ed592f98ead8d2ac";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:71:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_SHORTNAME already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:184;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"3f744abef5015bb9f814f5585f90fe8b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:70:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_LONGNAME already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:185;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"e085ef3c82903deb30a2c47979448f1b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:73:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_DESCRIPTION already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:186;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"66d5a7e9e4355681dbf48bad95280645";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:31:"Undefined index: flexblockWidth";s:7:"errfile";s:51:"/modules/flexblocks/class/Flexblocks/Froodblock.php";s:7:"errline";i:174;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"2a6d28c70432669416bd043997aa8898";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: menuid";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:39;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"d742132dd2ef7e8b61f07032cfdc45ef";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined variable: module";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:41;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"55bc60a8df3ea68db2e25ff8f2ab54c8";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined variable: location";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:41;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"6da873a04f80ae34b9fce8582dfa1481";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:108:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9B^9B6^9B66CDD6%%fyn_menu_flatmenu__desktop__top_list_menu.html.php";s:7:"errline";i:9;s:8:"errcount";i:11;}s:32:"741d770f25f07a541fcccf7f36b929b6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: categoryid";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:113;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"f05bbda8e389176dcb6f7229e93fa155";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:97:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9C^9CB^9CB918EB%%fyn_menu_flatmenu_service_menu.html.php";s:7:"errline";i:8;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"cfedc5f77db41caac454057ed3544773";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:99:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9F^9F3^9F373BD9%%fyn_menu_flatmenu_theme_menu_bar.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:7;}s:32:"718e4284a4cb17b6402148673045d637";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:150;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"0267ed6b9664c4c3ea89936e05919595";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined index: keywords";s:7:"errfile";s:80:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%FC^FCA^FCA34FB7%%adform_banner.html.php";s:7:"errline";i:17;s:8:"errcount";i:6;}s:32:"4390d817532172890f9b335aeb3530ab";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: options";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:6;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"3f71b0d1e5375279a017501d7e663da5";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"6da49e24768d1faab34954eda04726ef";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:42;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"e327934490d78630a476561f8804c89d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:31:"Undefined index: flexblockWidth";s:7:"errfile";s:45:"/modules/fsStatistics/flexblocks/toplist2.php";s:7:"errline";i:396;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"7f3b1ed35ba25a6f82d682509922f655";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:31:"Undefined index: flexblockWidth";s:7:"errfile";s:45:"/modules/fsStatistics/flexblocks/toplist2.php";s:7:"errline";i:342;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"c5c9992100465eb13bb615024de724e9";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:74:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%F1^F18^F189F67D%%article.html.php";s:7:"errline";i:55;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"5552dbc0242431425c54edfcfa2df67c";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:21:"Undefined index: link";s:7:"errfile";s:41:"/modules/flexblocks/flexblocks/spacer.php";s:7:"errline";i:135;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"6ef73f542867414dc231baf83a2a2b74";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined index: link_target";s:7:"errfile";s:41:"/modules/flexblocks/flexblocks/spacer.php";s:7:"errline";i:136;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b21a4220aadd02d504aae68c55c70753";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:36:"Constant ADMIN_ICONS already defined";s:7:"errfile";s:44:"/modules/fsArticle/language/danish/admin.php";s:7:"errline";i:14;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"a070457a33527e8638024f87d8438879";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:40:"Constant ADMIN_ICON_SIZE already defined";s:7:"errfile";s:44:"/modules/fsArticle/language/danish/admin.php";s:7:"errline";i:15;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"da7e345af93507c9ed56e76dd5a8c12a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: acl_set";s:7:"errfile";s:47:"/modules/fsArticle/flexblocks/article_final.php";s:7:"errline";i:501;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"ab32d2ec3601792d52d0f92782c7c3eb";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:29:"Undefined index: image_filter";s:7:"errfile";s:47:"/modules/fsArticle/flexblocks/article_final.php";s:7:"errline";i:511;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"be0d64729094a90c4ff9f5706be89425";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined variable: count";s:7:"errfile";s:47:"/modules/fsArticle/flexblocks/article_final.php";s:7:"errline";i:575;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"63823b3e985876ec7e21f755ddc6f583";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined index: teaserImage";s:7:"errfile";s:103:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%E9^E98^E98B33C4%%flexblock_article_final_image_teaser.html.php";s:7:"errline";i:19;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"734424443f60e24e6e79fc8264bd20bd";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: unique";s:7:"errfile";s:83:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%3B^3BF^3BFECC2A%%fss_fb_sn_teaser.html.php";s:7:"errline";i:12;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"bdc339236cc4beb9f3886370d9ed9687";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined index: teaserImage";s:7:"errfile";s:83:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%3B^3BF^3BFECC2A%%fss_fb_sn_teaser.html.php";s:7:"errline";i:35;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"ab8ce2d4eb209e7143dcf7bf15106f48";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:32:"Undefined index: picture_caption";s:7:"errfile";s:83:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%3B^3BF^3BFECC2A%%fss_fb_sn_teaser.html.php";s:7:"errline";i:41;s:8:"errcount";i:2;}}s:9:"activated";b:0;s:34:" KodusLogger _previousErrorHandler";s:23:"ViguErrorHandler::error";}}s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}s:10:"paragraphs";a:7:{i:0;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";a:3:{s:5:"title";s:42:"Kærestepar rystet efter livsfarlig køretur";s:7:"content";s:0:"";s:6:"bbcode";s:0:"";}s:15:" * _paragraphid";i:1924505;s:12:" * _position";i:0;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924505";s:9:"articleid";s:6:"664922";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:109:"a:3:{s:5:"title";s:42:"Kærestepar rystet efter livsfarlig køretur";s:7:"content";s:0:"";s:6:"bbcode";s:0:"";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"1";s:11:"slideshowid";s:7:"1086115";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924505;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924505'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924505";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924505";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924505";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924505";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:1;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:94:" - Det er forfærdeligt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvis der var sket min kæreste noget. ";s:6:"bbcode";s:87:"- Det er forfærdeligt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvis der var sket min kæreste noget.";}s:15:" * _paragraphid";i:1924506;s:12:" * _position";i:1;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924506";s:9:"articleid";s:6:"664922";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:249:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:94:" - Det er forfærdeligt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvis der var sket min kæreste noget. ";s:6:"bbcode";s:87:"- Det er forfærdeligt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvis der var sket min kæreste noget.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"2";s:11:"slideshowid";s:7:"1086109";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924506;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924506'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924506";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924506";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924506";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924506";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:2;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1924507;s:12:" * _position";i:2;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924507";s:9:"articleid";s:6:"664922";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:383:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:160:" Sådan lyder det fra 28-årige Jacob Friis Pedersen fra Tulipanvej i Slangerup, som torsdag oplevede den livsfarlige trend med at løsne hjulbolte på biler. ";s:6:"bbcode";s:153:"Sådan lyder det fra 28-årige Jacob Friis Pedersen fra Tulipanvej i Slangerup, som torsdag oplevede den livsfarlige trend med at løsne hjulbolte på biler.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"3";s:11:"slideshowid";s:7:"1086110";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924507;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924507'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924507";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924507";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924507";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924507";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:3;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1924508;s:12:" * _position";i:3;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924508";s:9:"articleid";s:6:"664922";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:349:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:143:" Både han selv og kæresten Naja nåede at køre i bilen, som havde fået løsnet bolte, før Jacob Friis Pedersen opdagede, hvad der var galt. ";s:6:"bbcode";s:136:"Både han selv og kæresten Naja nåede at køre i bilen, som havde fået løsnet bolte, før Jacob Friis Pedersen opdagede, hvad der var galt.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"4";s:11:"slideshowid";s:7:"1086111";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924508;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924508'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924508";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924508";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924508";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924508";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:4;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1924509;s:12:" * _position";i:4;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924509";s:9:"articleid";s:6:"664922";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:607:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:272:" - Jeg synes, det er en syg trend, folk har gang i, og som i værste fald kan koste uskyldige menneskers liv, siger Jacob Friis Pedersen, som i fremtiden vil tage alle de forholdsregler, han kan, for at undgå, at han selv eller kæresten oplever det samme en gang til. ";s:6:"bbcode";s:265:"- Jeg synes, det er en syg trend, folk har gang i, og som i værste fald kan koste uskyldige menneskers liv, siger Jacob Friis Pedersen, som i fremtiden vil tage alle de forholdsregler, han kan, for at undgå, at han selv eller kæresten oplever det samme en gang til.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"5";s:11:"slideshowid";s:7:"1086112";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924509;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924509'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924509";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924509";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924509";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924509";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:5;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1924510;s:12:" * _position";i:5;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924510";s:9:"articleid";s:6:"664922";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:285:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:111:" - Nu spænder jeg alle hjul på begge vores biler fast med låsebolte, så det ikke kan ske igen, siger han. ";s:6:"bbcode";s:104:"- Nu spænder jeg alle hjul på begge vores biler fast med låsebolte, så det ikke kan ske igen, siger han.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"6";s:11:"slideshowid";s:7:"1086113";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924510;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924510'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924510";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924510";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924510";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924510";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:6;O:15:"BBCodeParagraph":17:{s:8:"settings";N;s:15:" * _paragraphid";i:1924511;s:12:" * _position";i:6;s:7:"_values";a:8:{s:11:"paragraphid";s:7:"1924511";s:9:"articleid";s:6:"664922";s:6:"plugin";s:15:"BBCodeParagraph";s:8:"template";s:16:"paragraph_1.html";s:8:"settings";s:205:"a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:7:"content";s:72:" Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 24. juni. ";s:6:"bbcode";s:65:"Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 24. juni.";}";s:11:"rendercache";s:0:"";s:8:"priority";s:1:"7";s:11:"slideshowid";s:7:"1086114";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:11:"paragraphid";i:1924511;}s:6:"_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:14:"_primary_table";s:20:"xoops_fsa_paragraph2";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:23:"`paragraphid`='1924511'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:4:{s:7:"textbox";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_textbox";s:3:"key";s:9:"textboxid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924511";s:5:"class";s:14:"ArticleTextBox";s:4:"name";s:7:"textbox";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"link";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_link";s:3:"key";s:6:"linkid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924511";s:5:"class";s:11:"ArticleLink";s:4:"name";s:4:"link";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:5:"audio";a:7:{s:5:"table";s:15:"xoops_fsa_audio";s:3:"key";s:7:"audioid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924511";s:5:"class";s:12:"ArticleAudio";s:4:"name";s:5:"audio";s:12:"acceptsarray";b:1;}s:4:"file";a:7:{s:5:"table";s:14:"xoops_fsa_file";s:3:"key";s:6:"fileid";s:4:"sort";s:12:"priority ASC";s:10:"constraint";s:19:"paragraphid=1924511";s:5:"class";s:11:"ArticleFile";s:4:"name";s:4:"file";s:12:"acceptsarray";b:1;}}s:14:"_aggregatedata";a:8:{s:7:"textbox";b:0;s:10:"textbox_id";b:0;s:4:"link";b:0;s:7:"link_id";b:0;s:5:"audio";b:0;s:8:"audio_id";b:0;s:4:"file";b:0;s:7:"file_id";b:0;}s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}}s:8:"subjects";N;s:10:"mediaowner";N;s:3:"acl";N;s:28:" FsArticle _paragraphsCached";b:1;s:26:" FsArticle _subjectsCached";b:0;s:16:" FsArticle _meta";O:6:"fsMeta":5:{s:17:" fsMeta tablename";s:16:"fsa_article_meta";s:10:" fsMeta id";i:664922;s:14:" fsMeta values";a:40:{s:5:"debat";N;s:10:"breadcrumb";N;s:8:"karakter";N;s:7:"manchet";N;s:8:"noheader";N;s:7:"trompet";N;s:8:"fb_image";N;s:17:"showrelatedinwall";N;s:11:"crop_size_1";N;s:11:"crop_size_2";N;s:5:"email";N;s:4:"link";N;s:11:"userbase_id";N;s:10:"no_adsense";N;s:12:"avisannoncer";N;s:4:"page";N;s:7:"section";N;s:7:"cloneof";N;s:7:"created";N;s:13:"hasbeencloned";N;s:7:"dirname";N;s:16:"bn_email_subject";N;s:11:"bn_headline";N;s:11:"bn_synopsis";N;s:12:"bn_pictureid";N;s:5:"video";N;s:6:"ritzau";N;s:13:"ritzau_images";N;s:11:"ritzau_iptc";N;s:15:"ritzau_priority";N;s:13:"ritzau_newsid";N;s:14:"ritzau_version";N;s:13:"ritzau_format";N;s:6:"robots";N;s:20:"advertorial_headline";N;s:16:"advertorial_logo";N;s:21:"advertorial_logo_link";N;s:23:"advertorial_logo_target";N;s:13:"article_label";N;s:11:"label_color";N;}s:14:" fsMeta loaded";b:1;s:17:" fsMeta value_ids";a:0:{}}s:7:"_values";a:19:{s:9:"articleid";s:6:"664922";s:10:"categoryid";s:2:"25";s:18:"previous_articleid";s:7:"2946446";s:10:"mediaowner";s:1:"7";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"type";s:6:"normal";s:4:"menu";s:2:"no";s:8:"priority";s:2:"35";s:7:"undated";s:1:"0";s:11:"publishdate";s:19:"2017-06-23 10:32:00";s:12:"archivaldate";s:19:"2017-07-01 10:32:00";s:12:"modifieddate";s:19:"2017-06-23 10:42:48";s:6:"author";s:21:"Casper Suk Thorlacius";s:8:"template";s:14:"article_1.html";s:8:"acl_read";s:0:"";s:14:"use_crop_image";s:1:"0";s:12:"crop_imageid";N;s:8:"metadata";s:0:"";s:15:"content_type_id";N;}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:9:"articleid";i:664922;}s:6:"_table";s:17:"xoops_fsa_article";s:14:"_primary_table";s:17:"xoops_fsa_article";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:20:"`articleid`='664922'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";a:3:{s:14:"article_author";a:7:{s:5:"table";s:16:"xoops_fsa_author";s:3:"key";s:8:"authorid";s:10:"foreignkey";s:8:"authorid";s:5:"class";s:13:"ArticleAuthor";s:4:"name";s:14:"article_author";s:12:"acceptsarray";b:1;s:9:"linktable";s:23:"xoops_fsa_articleauthor";}s:12:"article_link";a:7:{s:5:"table";s:17:"xoops_fsa_article";s:3:"key";s:9:"articleid";s:10:"foreignkey";s:15:"linkedarticleid";s:5:"class";s:9:"FsArticle";s:4:"name";s:12:"article_link";s:12:"acceptsarray";b:1;s:9:"linktable";s:22:"xoops_fsa_article_link";}s:16:"article_category";a:7:{s:5:"table";s:18:"xoops_fsa_category";s:3:"key";s:10:"categoryid";s:10:"foreignkey";s:10:"categoryid";s:5:"class";s:15:"ArticleCategory";s:4:"name";s:16:"article_category";s:12:"acceptsarray";b:1;s:9:"linktable";s:25:"xoops_fsa_articlecategory";}}s:16:"_associationdata";a:9:{s:14:"article_author";b:0;s:17:"article_author_id";b:0;s:26:"article_author_extrafields";b:0;s:12:"article_link";b:0;s:15:"article_link_id";b:0;s:24:"article_link_extrafields";b:0;s:16:"article_category";a:2:{i:0;O:15:"ArticleCategory":24:{s:10:"categoryid";i:25;s:6:"values";N;s:9:"sortmodes";a:4:{i:0;s:48:"xoops_fsa_article.priority ASC, publishdate DESC";i:1;s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:2;s:105:"xoops_fsa_category.category ASC,TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:3;s:16:"publishdate DESC";}s:9:"sortnames";a:4:{i:0;s:31:"Sortér stigende efter prioritet";i:1;s:33:"Sortér i journalistisk rækkefølge";i:2;s:64:"Sortér først efter kategori, derefter i journalistisk rækkefølge";i:3;s:18:"Sortér kronologisk";}s:4:"meta";N;s:10:"_treeindex";O:9:"TreeIndex":5:{s:5:"table";s:12:"fsa_category";s:2:"id";s:10:"categoryid";s:8:"parentid";s:8:"parentid";s:5:"index";s:22:"fsa_category_treeindex";s:7:"indexid";N;}s:3:"_id";s:10:"categoryid";s:7:"_parent";s:8:"parentid";s:10:"_treetable";s:28:"xoops_fsa_category_treeindex";s:16:"_pending_rebuild";b:0;s:7:"_values";a:19:{s:10:"categoryid";s:2:"25";s:8:"parentid";s:3:"156";s:8:"category";s:13:"Frederikssund";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"menu";s:3:"yes";s:13:"menu_articles";s:2:"no";s:8:"archival";s:3:"yes";s:8:"priority";s:1:"1";s:18:"mirror_category_id";N;s:8:"template";s:0:"";s:8:"sortmode";s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";s:16:"redirect_article";s:2:"no";s:13:"news_category";s:3:"yes";s:8:"metadata";s:0:"";s:11:"publishdate";s:19:"0000-00-00 00:00:00";s:4:"date";s:19:"2009-05-14 09:16:00";s:12:"insearchlist";s:1:"0";s:8:"per_page";s:2:"20";s:15:"fetch_recursive";s:3:"yes";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:10:"categoryid";i:25;}s:6:"_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:14:"_primary_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:17:"`categoryid`='25'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}i:1;O:15:"ArticleCategory":24:{s:10:"categoryid";i:721;s:6:"values";N;s:9:"sortmodes";a:4:{i:0;s:48:"xoops_fsa_article.priority ASC, publishdate DESC";i:1;s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:2;s:105:"xoops_fsa_category.category ASC,TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:3;s:16:"publishdate DESC";}s:9:"sortnames";a:4:{i:0;s:31:"Sortér stigende efter prioritet";i:1;s:33:"Sortér i journalistisk rækkefølge";i:2;s:64:"Sortér først efter kategori, derefter i journalistisk rækkefølge";i:3;s:18:"Sortér kronologisk";}s:4:"meta";N;s:10:"_treeindex";O:9:"TreeIndex":5:{s:5:"table";s:12:"fsa_category";s:2:"id";s:10:"categoryid";s:8:"parentid";s:8:"parentid";s:5:"index";s:22:"fsa_category_treeindex";s:7:"indexid";N;}s:3:"_id";s:10:"categoryid";s:7:"_parent";s:8:"parentid";s:10:"_treetable";s:28:"xoops_fsa_category_treeindex";s:16:"_pending_rebuild";b:0;s:7:"_values";a:19:{s:10:"categoryid";s:3:"721";s:8:"parentid";s:1:"1";s:8:"category";s:5:"Krimi";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"menu";s:2:"no";s:13:"menu_articles";s:2:"no";s:8:"archival";s:3:"yes";s:8:"priority";s:3:"150";s:18:"mirror_category_id";N;s:8:"template";s:0:"";s:8:"sortmode";s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";s:16:"redirect_article";s:2:"no";s:13:"news_category";s:3:"yes";s:8:"metadata";s:0:"";s:11:"publishdate";s:19:"0000-00-00 00:00:00";s:4:"date";s:19:"2009-04-02 15:03:00";s:12:"insearchlist";s:1:"1";s:8:"per_page";s:2:"20";s:15:"fetch_recursive";s:2:"no";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:10:"categoryid";i:721;}s:6:"_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:14:"_primary_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:18:"`categoryid`='721'";s:3:"_db";r:96;s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}}s:19:"article_category_id";a:2:{i:0;s:2:"25";i:1;s:3:"721";}s:28:"article_category_extrafields";a:0:{}}}s:7:"imageId";i:974502;}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f Kærestepar rystet efter livsfarlig køretur - Det er forfærdeligt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvis der var ... f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:3:{s:4:"name";s:9:"has_video";s:8:"cat_list";a:2:{i:0;s:2:"24";i:1;s:2:"29";}s:6:"assign";s:18:"has_video_category";}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76ff8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:2:{s:4:"name";s:16:"sn_dummy_picture";s:6:"assign";s:13:"dummy_picture";}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76ff8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:5:{s:4:"name";s:27:"get_slideshow_image_caption";s:6:"assign";s:15:"picture_caption";s:11:"slideshowId";s:7:"1086420";s:7:"article";O:9:"FsArticle":25:{s:21:" FsArticle _articleId";i:665011;s:6:"values";N;s:2:"db";N;s:8:"category";O:15:"ArticleCategory":24:{s:10:"categoryid";i:29;s:6:"values";N;s:9:"sortmodes";a:4:{i:0;s:48:"xoops_fsa_article.priority ASC, publishdate DESC";i:1;s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:2;s:105:"xoops_fsa_category.category ASC,TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:3;s:16:"publishdate DESC";}s:9:"sortnames";a:4:{i:0;s:31:"Sortér stigende efter prioritet";i:1;s:33:"Sortér i journalistisk rækkefølge";i:2;s:64:"Sortér først efter kategori, derefter i journalistisk rækkefølge";i:3;s:18:"Sortér kronologisk";}s:4:"meta";O:6:"fsMeta":5:{s:17:" fsMeta tablename";s:17:"fsa_category_meta";s:10:" fsMeta id";i:29;s:14:" fsMeta values";a:30:{s:10:"breadcrumb";N;s:5:"debat";N;s:4:"skin";N;s:9:"pagestyle";N;s:12:"hidefeatures";N;s:18:"hide_article_boxes";N;s:14:"articledirname";N;s:7:"dirname";s:10:"helsingoer";s:8:"sitename";N;s:9:"mobilmenu";s:2:"19";s:8:"gemiusid";N;s:4:"link";s:7:"dirname";s:15:"listallarticles";N;s:5:"email";N;s:12:"rss_category";N;s:17:"adserving_keyword";s:10:"helsingoer";s:23:"print2web_placementcode";s:10:"helsingoer";s:12:"prioritet_2b";N;s:12:"prioritet_1a";N;s:12:"prioritet_1c";N;s:12:"saxokategori";s:33:"FAA: Helsingør,FAA: Helsingør NET";s:10:"artikeltid";s:1:"5";s:14:"ritzaukategori";N;s:15:"specialcategory";N;s:12:"nvn_category";N;s:12:"nvn_taxanomy";N;s:20:"secondary_categories";s:9:"Helsingør";s:15:"adform_category";N;s:10:"meta_title";N;s:16:"meta_description";N;}s:14:" fsMeta loaded";b:1;s:17:" fsMeta value_ids";a:0:{}}s:10:"_treeindex";O:9:"TreeIndex":5:{s:5:"table";s:12:"fsa_category";s:2:"id";s:10:"categoryid";s:8:"parentid";s:8:"parentid";s:5:"index";s:22:"fsa_category_treeindex";s:7:"indexid";N;}s:3:"_id";s:10:"categoryid";s:7:"_parent";s:8:"parentid";s:10:"_treetable";s:28:"xoops_fsa_category_treeindex";s:16:"_pending_rebuild";b:0;s:7:"_values";a:19:{s:10:"categoryid";s:2:"29";s:8:"parentid";s:3:"156";s:8:"category";s:9:"Helsingør";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"menu";s:3:"yes";s:13:"menu_articles";s:2:"no";s:8:"archival";s:3:"yes";s:8:"priority";s:1:"1";s:18:"mirror_category_id";N;s:8:"template";s:0:"";s:8:"sortmode";s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";s:16:"redirect_article";s:2:"no";s:13:"news_category";s:3:"yes";s:8:"metadata";s:0:"";s:11:"publishdate";s:19:"0000-00-00 00:00:00";s:4:"date";s:19:"2009-05-14 09:27:00";s:12:"insearchlist";s:1:"0";s:8:"per_page";s:2:"20";s:15:"fetch_recursive";s:3:"yes";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:10:"categoryid";i:29;}s:6:"_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:14:"_primary_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:17:"`categoryid`='29'";s:3:"_db";O:22:"KodusDatabaseMysqlSafe":4:{s:4:"conn";i:0;s:6:"prefix";s:5:"xoops";s:10:"identifier";s:0:"";s:6:"logger";O:11:"KodusLogger":8:{s:21:" KodusLogger _queries";a:575:{s:32:"f7816a551a756cf1369d25941da6089b";a:8:{s:3:"sql";s:86:"SELECT sess_data FROM xoops_session WHERE sess_id = '7ca388156db1914a4b41aac596592398'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/class/Kodus/SessionHandler.php";s:4:"line";i:72;}s:32:"ba7b3ece8022630ddf7fb8c18dfb4b3c";a:8:{s:3:"sql";s:55:"SELECT * FROM xoops_modules WHERE dirname = 'fsArticle'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002791881561279296875;s:7:"maxtime";d:0.0002791881561279296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:30:"/class/Kodus/ModuleHandler.php";s:4:"line";i:106;}s:32:"6a5ad8b672ccc3029b657711f3c38edd";a:8:{s:3:"sql";s:79:"SELECT * FROM xoops_fsa_paragraph2 WHERE articleid=665156 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";s:26:"Warning: 183 rows returned";s:5:"errno";i:666;s:4:"time";d:0.0022737979888916015625;s:7:"maxtime";d:0.0011379718780517578125;s:5:"count";i:2;s:4:"file";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:4:"line";i:303;}s:32:"bdd006930485ab7490cd3c1c54099617";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_article` WHERE `articleid`='665156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00106048583984375;s:7:"maxtime";d:0.0002949237823486328125;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"f416387d137367fa3eb080f2d4311eff";a:8:{s:3:"sql";s:99:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_article_meta` WHERE `id` = 665156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003478527069091796875;s:7:"maxtime";d:0.0003478527069091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"6f3801feebdb96d1c43b4b722c3beb3f";a:8:{s:3:"sql";s:71:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='32'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0011250972747802734375;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"ef3ec7d39ce023527d36195b14bcd49b";a:8:{s:3:"sql";s:96:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000441074371337890625;s:7:"maxtime";d:0.000441074371337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"ada72910cf3ea3c2a718abb025052ab7";a:8:{s:3:"sql";s:72:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.001119136810302734375;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"3ab17bdb5c39197511a3df81f63a500e";a:8:{s:3:"sql";s:97:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000360012054443359375;s:7:"maxtime";d:0.000360012054443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"7bb2434a606a912c12b51d35ee694bef";a:8:{s:3:"sql";s:70:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='1'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00311279296875;s:7:"maxtime";d:0.0024449825286865234375;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"1b0fc7f7bbd0dcfd2052bf433261c782";a:8:{s:3:"sql";s:95:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"46e94b72961dfbb142ea45c87294f449";a:8:{s:3:"sql";s:56:"SELECT * FROM xoops_modules WHERE dirname = 'flexblocks'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028705596923828125;s:7:"maxtime";d:0.00028705596923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:30:"/class/Kodus/ModuleHandler.php";s:4:"line";i:106;}s:32:"39745ee6823496d2fa856e8f5e6a647e";a:8:{s:3:"sql";s:52:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002460479736328125;s:7:"maxtime";d:0.0002460479736328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:264;}s:32:"2f46f84eee83032586b9e73d20bf1213";a:8:{s:3:"sql";s:53:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000431060791015625;s:7:"maxtime";d:0.000431060791015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:312;}s:32:"3409dcc3958e13826b39777cb9791641";a:8:{s:3:"sql";s:51:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:312;}s:32:"198c456b3b04ec51845c30ba826d550a";a:8:{s:3:"sql";s:141:"SELECT P.* FROM `xoops_fsa_articlecategory` AS L JOIN `xoops_fsa_category` AS P ON L.`categoryid`=P.`categoryid` WHERE L.`articleid`='665156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004150867462158203125;s:7:"maxtime";d:0.0004150867462158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:668;}s:32:"0f01410c7d4f43c6888aa423f3ce7534";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT `category` FROM xoops_fsa_category WHERE `categoryid` = 32 LIMIT 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:44:"/modules/fsArticle/class/ArticleCategory.php";s:4:"line";i:643;}s:32:"57b2b22cbd8613d2246f678ea7a5b2c7";a:8:{s:3:"sql";s:75:"SELECT `category` FROM xoops_fsa_category WHERE `categoryid` = 1230 LIMIT 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001261234283447265625;s:7:"maxtime";d:0.0001261234283447265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:44:"/modules/fsArticle/class/ArticleCategory.php";s:4:"line";i:643;}s:32:"2f4b6bd0d3500b26f18be7118474d548";a:8:{s:3:"sql";s:71:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001828670501708984375;s:7:"maxtime";d:0.0001828670501708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"662cb461b7f4e67d365d6ea23f7c2100";a:8:{s:3:"sql";s:72:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"c973a4190e9825f7006a70243cccf4f9";a:8:{s:3:"sql";s:70:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00014019012451171875;s:7:"maxtime";d:0.00014019012451171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"250f6a69cc05867febed1955bfa10cac";a:8:{s:3:"sql";s:74:"SELECT * FROM `xoops_userbase_user` WHERE `login` = 'pahs@fynskemedier.dk'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:39:"/modules/userbaseclient/class/proxy.php";s:4:"line";i:128;}s:32:"c7e7df05761c9036d8d82740e244cb16";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_xphoto_slideshow` WHERE `slideshowid`='1086755'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0013225078582763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002701282501220703125;s:5:"count";i:6;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"15f8723232cec49e8612c87e82bf7bac";a:8:{s:3:"sql";s:130:"SELECT imageid FROM xoops_xphoto_slideshow_image WHERE slideshowid=1086755 ORDER BY priority ASC, imageid ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:41:"/modules/xphoto/class/XphotoSlideshow.php";s:4:"line";i:413;}s:32:"e4500f1f0dae85c5c7ef3c9d8a35d28a";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_xphoto_images` WHERE `imageid`='975281'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"1b41acad0b90421cf7c5b0eef2e4e0be";a:8:{s:3:"sql";s:132:"SELECT * FROM xoops_xphoto_slideshow_image WHERE imageid=975281 AND slideshowid=1086755 ORDER BY priority ASC,imageid ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004799365997314453125;s:7:"maxtime";d:0.0004799365997314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:41:"/modules/xphoto/class/XphotoSlideshow.php";s:4:"line";i:484;}s:32:"9719f54b6cf0488cae26556eec2bd472";a:8:{s:3:"sql";s:148:"SELECT S.* FROM xoops_fsa_artsub JOIN xoops_fsa_subject AS S USING(subjectid) WHERE articleid=665156 ORDER BY S.subjectid DESC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:4:"line";i:1427;}s:32:"597338f13b7d28415f7fa72981d51df7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016307830810546875;s:7:"maxtime";d:0.00016307830810546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7cf2352b438c26e0e2835805958ce5d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018310546875;s:7:"maxtime";d:0.00018310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f8c26165b472a8868c8bee72acd9d003";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"03e87c11ab3487b34b38fb1bb4dfd27d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d9ef58627916925c76a3772156099b2b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000157833099365234375;s:7:"maxtime";d:0.000157833099365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"02c56718face3f8c6214ff79191a9dc3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000154018402099609375;s:7:"maxtime";d:0.000154018402099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f25b80f468af1ed6c305952fd17b52e0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c658043e7ce5c9e01999aa79a6a4a8a1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39cf844b6b392bfb397747b05fdf276d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"91c42c766ac782247dd2dbde6debf4f0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000152111053466796875;s:7:"maxtime";d:0.000152111053466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"661e1c361cffdf7184e87e27c7adc189";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000152111053466796875;s:7:"maxtime";d:0.000152111053466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ae3b6ae001d2ee24e291cb2adf11b95e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016498565673828125;s:7:"maxtime";d:0.00016498565673828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1fd7dc9e6bc568850ca0e6aca1832c73";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000153064727783203125;s:7:"maxtime";d:0.000153064727783203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3b57871bb41f056a3ba101d0abde6129";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001509189605712890625;s:7:"maxtime";d:0.0001509189605712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"924af5853a4e95760c09b7bf26a399f0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001599788665771484375;s:7:"maxtime";d:0.0001599788665771484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8d7d8850e87a88f4c9ea7e833384c880";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fde181e9b130a3c150e3218b979ceef7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66fb38bbe6502ee23210118d2ec8c05d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73f4dc87c036e80c370b595d07cdb884";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ad7878b9618bcba9e9bd005f42eb8fc5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7af1d2f4d47967e271f21c64e8934868";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d8daec1952214194a88b70752e9d81c2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a07ed01e3a25a96e7c980b446955ced3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0959a70421e213a06981c030321cf464";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7764cbed3ce533621b15e616289e3925";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002119541168212890625;s:7:"maxtime";d:0.0002119541168212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"61229ca378e4f0feebf8e3f28b07f80d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000209808349609375;s:7:"maxtime";d:0.000209808349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c6461811d846513c2b1e53a7ecd36dbb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000176906585693359375;s:7:"maxtime";d:0.000176906585693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43fa4592ecd3fc5fd40c0b713b4fe1c7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001618862152099609375;s:7:"maxtime";d:0.0001618862152099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"71eb73d4457251619c181fca03fa274a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7583a480213081560f4b4899d698d59f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000199794769287109375;s:7:"maxtime";d:0.000199794769287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fd5fdb9772277c90998cb0ca8f766385";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59247317769e8b918fd345900f91463f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000151157379150390625;s:7:"maxtime";d:0.000151157379150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"94250d28b9586ea66d917914e294821b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d1236432b8cfe534fb808585d7832494";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed6ead1d9cee06db38337d92a5e43f03";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e837e3a9b59ceb535dee7732c03f495d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022411346435546875;s:7:"maxtime";d:0.00022411346435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb50420f11c837e747f83137ae57fabc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001518726348876953125;s:7:"maxtime";d:0.0001518726348876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73389277dd79af0d3c08a45d4c0a7edf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"49e05b6948036219decd63afa4348ee5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"20e402249ec67830a3e542d5a3a7d6ee";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016498565673828125;s:7:"maxtime";d:0.00016498565673828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3e5d9ec312f4d36b0aecbcc7307e0934";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016307830810546875;s:7:"maxtime";d:0.00016307830810546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7210310c3d1a8ca26bb6f9ceaad7aa03";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000154018402099609375;s:7:"maxtime";d:0.000154018402099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a0e2547b9cda1a836ca3d3442c1fee74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000156879425048828125;s:7:"maxtime";d:0.000156879425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c9af8067d70479b040ea835ab6ed1e5d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0bd26589ec012247e0783f540a414da4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001871585845947265625;s:7:"maxtime";d:0.0001871585845947265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0559d982352006f9fae6d744cc5ac629";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00067806243896484375;s:7:"maxtime";d:0.00067806243896484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"256ecc61531fa4fc72b82783e183438a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00033283233642578125;s:7:"maxtime";d:0.00033283233642578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59d99072ac761e83529cef155809cf22";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002310276031494140625;s:7:"maxtime";d:0.0002310276031494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7f57a6603676f263b3fd64cea86aa331";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003159046173095703125;s:7:"maxtime";d:0.0003159046173095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"35a9275c58c29351cf2ab48e5ed2bbd0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000281810760498046875;s:7:"maxtime";d:0.000281810760498046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fea4af20f7b43b430e1e9cea6d170ad8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8121edc721408af6a3867cde4b16282e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ce99e7173a0464326dd8259196db270";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000544071197509765625;s:7:"maxtime";d:0.000544071197509765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01221c2b28fdaf82aaf3aedd3d99293b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00041484832763671875;s:7:"maxtime";d:0.00041484832763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a0ac54e6f4e1eacad84011406dfeff2b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"33cf71b6b80182888c713d92b75ef0cc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0a76832bccdea7cc6f8d43ef4487c204";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"214be1f78263db395d2294df3d9b9e98";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004978179931640625;s:7:"maxtime";d:0.0004978179931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dd26d7058b2344e33b9f685f401d561a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005710124969482421875;s:7:"maxtime";d:0.0005710124969482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89ebbff982630acc7ed3320a2adfd0e9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00053310394287109375;s:7:"maxtime";d:0.00053310394287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8388a95c51f81cc08c6a512319795b4c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003998279571533203125;s:7:"maxtime";d:0.0003998279571533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4119ca8c1b5addd529fb37991541af5e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026798248291015625;s:7:"maxtime";d:0.00026798248291015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"681635b247a6321b23f32b630009199c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005168914794921875;s:7:"maxtime";d:0.0005168914794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cb4c9d32bb3de09678f659901394021";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000576019287109375;s:7:"maxtime";d:0.000576019287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0331b258ce78666c6c7d90173e0f232f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7d088d3747094dbee4508da300462d1d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004699230194091796875;s:7:"maxtime";d:0.0004699230194091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bf254750c7c2279bcdc08da2d197ccbc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43a519c37f83fcf7ea9e5ff543f622ba";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"85152fda7aa3fd371aed524fbe5725de";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002899169921875;s:7:"maxtime";d:0.0002899169921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f33373ffbed2f0c1a186377d3455cc23";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002048015594482421875;s:7:"maxtime";d:0.0002048015594482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ba92028bbc82f19f63063c2baf5d035b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"283a3ef4b011e9a3aef5b68dac8380eb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb4eb54e52886104b79061393ed2b7a6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e61929f2b7240ff1f4f26ba4cd593c28";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00033092498779296875;s:7:"maxtime";d:0.00033092498779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"089fa6ab2c5c64ed82788c01a5601351";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005710124969482421875;s:7:"maxtime";d:0.0005710124969482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8cbc54d4bdc7c0c1779097d1184b9dc9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000194072723388671875;s:7:"maxtime";d:0.000194072723388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"921d483dafc9aa9f1ec3fc303307136f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000308990478515625;s:7:"maxtime";d:0.000308990478515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4a441786ca2a6f737615cb2b06a305f1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002539157867431640625;s:7:"maxtime";d:0.0002539157867431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"221d6b86d9083a8fec78691bae9fcb4f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339031219482421875;s:7:"maxtime";d:0.000339031219482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c8de452bc9d2cb88f0760e9ffa7b7448";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"899739644591092fe73aaf5d07d0c993";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002231597900390625;s:7:"maxtime";d:0.0002231597900390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"07f77a7aae23527294c06c0b3d61fb1a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0cfb8b72882034685162b699a56ec6a4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001981258392333984375;s:7:"maxtime";d:0.0001981258392333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b858d7cb5e92859bd8e8430e75243b74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000423908233642578125;s:7:"maxtime";d:0.000423908233642578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bec56ead88f9b56fa30606f8d8f1a83d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000483989715576171875;s:7:"maxtime";d:0.000483989715576171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c8632cd01954c93821518910534d447";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004069805145263671875;s:7:"maxtime";d:0.0004069805145263671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"71cc032244507f9b6ec41be55a6cadba";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000380039215087890625;s:7:"maxtime";d:0.000380039215087890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"90235366f1d9b5ca41235452c5cdd173";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000347137451171875;s:7:"maxtime";d:0.000347137451171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"194e715f2a32e40b464eeb57fcbac68a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f04649e05c4447a711e2c3e3e0ee85a1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4b6de76f516fa8a506425df710cb7202";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020885467529296875;s:7:"maxtime";d:0.00020885467529296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"abeb6cb41bf8e5ae4eaafee074e3b69a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000194072723388671875;s:7:"maxtime";d:0.000194072723388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"34916dcc80fe3f7ea90111d7b807d104";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003631114959716796875;s:7:"maxtime";d:0.0003631114959716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"605d1b8fd85b1c9bce3a023e61a3960f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004160404205322265625;s:7:"maxtime";d:0.0004160404205322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d717956af5699916027e37f865bd8fb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003249645233154296875;s:7:"maxtime";d:0.0003249645233154296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb6d8f6ca28cf55444f6efa72f3cfd90";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006048679351806640625;s:7:"maxtime";d:0.0006048679351806640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5c215982d6d4c4c86f50041ced4f0fd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a9d90afe1e28daec1117d78698829e1e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a9e713792c42ac53e426519ad4c9cc7e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"98a693e4597f0fc57dc7fb77869c257c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f5b820ab1545b34972549fdf22a91176";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000237941741943359375;s:7:"maxtime";d:0.000237941741943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"128426fb68a532c3a21a2f87d319c1e0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003268718719482421875;s:7:"maxtime";d:0.0003268718719482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb6214301c47845fd3ff9c0e6cae15cc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000579833984375;s:7:"maxtime";d:0.000579833984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4dcdd379de219f47e9165bee236e8dc5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002911090850830078125;s:7:"maxtime";d:0.0002911090850830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"94e7c113a4fb77499b4f472739c96c74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003049373626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0003049373626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"383b73de35784c4a906b1e5a2a26c0d3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039386749267578125;s:7:"maxtime";d:0.00039386749267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d703ecdd3bd03191ecdd3039a57f9a8b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024890899658203125;s:7:"maxtime";d:0.00024890899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f292b05f690812d179ddb04e86dac576";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002269744873046875;s:7:"maxtime";d:0.0002269744873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c76c3777a9777d8ca5e65b6070049926";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e51406fc7d6e03711907b3f2ba514839";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000155925750732421875;s:7:"maxtime";d:0.000155925750732421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eeaf7b0f9f1496c62bf1496b91a69d02";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"50c64ebcfdad97928a3afeb182e1815c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020599365234375;s:7:"maxtime";d:0.00020599365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"465b96bde775fd381288ad87ed73dd5f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"37a51411e6b0e6a0bec029d260a850bc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000235080718994140625;s:7:"maxtime";d:0.000235080718994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed8f85483fed04bf3a89a66fdf714017";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003030300140380859375;s:7:"maxtime";d:0.0003030300140380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f1b54e01dcaca418814be01f4fb11e9d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003879070281982421875;s:7:"maxtime";d:0.0003879070281982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"67beb74cc997c7825cfc1e20e0418ff9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000233173370361328125;s:7:"maxtime";d:0.000233173370361328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"339dc0fd10b887bd36b344a60cc15599";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018787384033203125;s:7:"maxtime";d:0.00018787384033203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e79f3aef2e03a3bbb94d87f73dfa2acf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a78e6388e5153955400a6974019d85e7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"04f74ce3d7c454f2f0340306ee3e773a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ef7bea509ed7df80cc8126dc0127783";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001709461212158203125;s:7:"maxtime";d:0.0001709461212158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb64ce2d50eb715a2e49fc6c8bf01da8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001881122589111328125;s:7:"maxtime";d:0.0001881122589111328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1b8897c5b2619c03f8d7467f50e1e61f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"240fc9e00c40ac7a75a97ffafc546304";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"064e8ca97a44794afc6b6b1c2a4121f5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2a50f0b3f170ac2754cfadcacb6a83c2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d98040a8861798569dc81eaf2dee97c6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"03b7b31af42b7dd3baff0f62fc318b5a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000274181365966796875;s:7:"maxtime";d:0.000274181365966796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"36bb207a00138310d256cd90f1a96cc2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001990795135498046875;s:7:"maxtime";d:0.0001990795135498046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e1c7f7b77dd2e9ffa47f67e22097fa07";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"81ce2495c8e1ba892768e45fc4c11d45";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002439022064208984375;s:7:"maxtime";d:0.0002439022064208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef55362e38f4451cc2ad0ddbd6ad2eb2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002810955047607421875;s:7:"maxtime";d:0.0002810955047607421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6cddafc8767f480a4e81cfa679c5e67d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002200603485107421875;s:7:"maxtime";d:0.0002200603485107421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fad532e61eb7b1d72e34cb108198a2e8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b38e31d040d7603ae7863392ee895e9f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bbe2575f4d9df7de948b40e9372d5816";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa565acff81870f7c5633f98c29a0349";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a93a41972965b60210a83af6047b72f6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002281665802001953125;s:7:"maxtime";d:0.0002281665802001953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7d7d140a120c139b9e68ad91f5c4e31e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ef7ef0c45f7aae9d71ec1a3aa89e4e4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002410411834716796875;s:7:"maxtime";d:0.0002410411834716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7930ddc8b185f61e424c14c9e6774ad3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002748966217041015625;s:7:"maxtime";d:0.0002748966217041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b01691bedd566097def99a637edb07ff";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3c484d2f32d7cb946068bade59721861";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003631114959716796875;s:7:"maxtime";d:0.0003631114959716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a06796fc56fc5c0d7b801e93ddc788d7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003139972686767578125;s:7:"maxtime";d:0.0003139972686767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fac24a022c2807c56e30ae09a84b8d91";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"656fc85688632239e139a7a5f45d5ce0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"df343c9dfe24f682f105ea616402f372";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"efed807605b97bf4f27342370b29ee3b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7b6a32657c5facacb233f04760702714";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00036907196044921875;s:7:"maxtime";d:0.00036907196044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"db0c62931bc1f472a857b0ecef3d68e2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ed065b87356874ddf1ddd6880ea712a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5d7d9114ce0d6c443773a07a7634a064";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001938343048095703125;s:7:"maxtime";d:0.0001938343048095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d9993ac7238ccd028c20eac337c31c8d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005340576171875;s:7:"maxtime";d:0.0005340576171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c601f9f74458a4d6f224ba51795da5a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028705596923828125;s:7:"maxtime";d:0.00028705596923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea341a3f4e52225374120b581f05d98c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000543117523193359375;s:7:"maxtime";d:0.000543117523193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f25ec152477f9b6d2442e5f478b5decf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022983551025390625;s:7:"maxtime";d:0.00022983551025390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea5f9bbeb0295979e55ff71bc2a4e21b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d4e533893e63b71b4dd6a6ee02af9ebd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9f2acfbf3dc18b50230d8a05264b8bcb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002629756927490234375;s:7:"maxtime";d:0.0002629756927490234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef6a6c101944599dc5c06f77d54c38a3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032901763916015625;s:7:"maxtime";d:0.00032901763916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ca125023ac8f815df0c3089d0608f01";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7c68edbd71173dca3dfbdb2f29e3538c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000336170196533203125;s:7:"maxtime";d:0.000336170196533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c2db57c59a23ecd84b88eb328d80f685";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000607013702392578125;s:7:"maxtime";d:0.000607013702392578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9024973c868f3316d7c9034f455a2d56";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000199794769287109375;s:7:"maxtime";d:0.000199794769287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43fffa8169e10892cfbb6636b1eaa1e6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"881efbd1bece3f07ddcda15079df7828";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022411346435546875;s:7:"maxtime";d:0.00022411346435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"558a9d269912ba9f5ab915f99ca21a6a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"30b163fcf410cad356e46b1c51378a42";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002291202545166015625;s:7:"maxtime";d:0.0002291202545166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55c74a569365b3e6220430b524f64c39";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"26c17be54f22d5dbe0a06b06a16ce8bd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002081394195556640625;s:7:"maxtime";d:0.0002081394195556640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"793d49dcb8b9061068011648ab80580d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9eee20511cdb0a89f0b4849a36484a1b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001881122589111328125;s:7:"maxtime";d:0.0001881122589111328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"68733c524bac892ab139e99480bb74e6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5921c7f51ac31753d0d40216ad415834";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8eb45f96af71abd73137378e75265c25";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"75e722b6c3efb406a36ca33cc2b5b409";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000244140625;s:7:"maxtime";d:0.000244140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"80b2a7bfb70f5f9b26bad5f95bba390a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"838908d34cd147dff796eac2e7c6c224";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"742969ef4a1bedd26a898d434458ab85";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002319812774658203125;s:7:"maxtime";d:0.0002319812774658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3aa520339600f9d15d21eda6a945d0b9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003869533538818359375;s:7:"maxtime";d:0.0003869533538818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6531f770f6859540a4aa0a04472dc4d9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003569126129150390625;s:7:"maxtime";d:0.0003569126129150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e308856b797a78c4a9f4924edde221d2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926312 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002920627593994140625;s:7:"maxtime";d:0.0002920627593994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"425f45588953a52613161ab0293946e9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005190372467041015625;s:7:"maxtime";d:0.0005190372467041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2ec6895eb4bc6e4f00887e838b869dd8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000380992889404296875;s:7:"maxtime";d:0.000380992889404296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2ab2adf2894ebfd8cd3f3d208a698165";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003750324249267578125;s:7:"maxtime";d:0.0003750324249267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3611cf59c4a9722a5ea464710f48e05e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ab9673385507c3374411ab8cfaed90f4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2acfa79b6bf549122828240db36d3882";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020313262939453125;s:7:"maxtime";d:0.00020313262939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d25e9d43f572c1659c5199afdf74183f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2471b7e2cc1328de4bbb3a0db753a083";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a04507bb088dad1f576a8364a53f1069";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d1c3d59ef602c10bff7b15606e0fb453";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002038478851318359375;s:7:"maxtime";d:0.0002038478851318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6e4ab8f3a04378f10eff13ccd37b21b1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ca385363e2340dc6670311d817e8791a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e21e988f19997203f5d867447e32ec67";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b9530a847acb66a60c96366947c0865a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f1ff43a6418b49aa1d6459404f8ccbed";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c270e14aca7812baed8e2308fa6eeb79";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000198841094970703125;s:7:"maxtime";d:0.000198841094970703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e3f2082d06de13bc1bc9f3cb4bc7f992";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e7fff725a6967efd89db121b587f3f63";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002429485321044921875;s:7:"maxtime";d:0.0002429485321044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d546738b7f261374797817ac9659bde";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c48657a76131f66308b730a41d099856";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a07b9465d7416d58588923ba07736e13";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"914581dfeffe5c17f9fd8836ea51ffbd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d3e5bc4106a5a46c37e1ee74efb9dbcd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"57a1232ac47d65cbe0fa3945eef5d5a4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0ce7a4a79ecbe95f14c429c46c138e43";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"087f2f7d744b4f2efa8eb923f4fbeb44";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028514862060546875;s:7:"maxtime";d:0.00028514862060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"887453258993a8511fda1856935c1448";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000217914581298828125;s:7:"maxtime";d:0.000217914581298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f412e923a17106d97bc90f3e67bffc3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fae3c4d3ac5f0da6c40d41e33699151d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1feca77a3dadad64947ceb70f3837964";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00041294097900390625;s:7:"maxtime";d:0.00041294097900390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ec86e6064c45b17b3b5f68bce86ebfa4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003070831298828125;s:7:"maxtime";d:0.0003070831298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0395192a912e945a986a4c80a30a85bf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003948211669921875;s:7:"maxtime";d:0.0003948211669921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"65cecc9a4f0fc6427094d48f19fd4ab1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030994415283203125;s:7:"maxtime";d:0.00030994415283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0089f9cd3766a440f8bf500e3c9b78ab";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004179477691650390625;s:7:"maxtime";d:0.0004179477691650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"53abc8dc7ea8b0266f20024954d52d85";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002939701080322265625;s:7:"maxtime";d:0.0002939701080322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5873539ba7a1d92d0ff250847dfc776c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339984893798828125;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"34e1e0c34725131c96eeaca6d6a90fa3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000280857086181640625;s:7:"maxtime";d:0.000280857086181640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9581f3686ad3a45a63cc4f54e05b9bc5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7657ad08d38fa698301f0e306553f92a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d: f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:11:{s:4:"name";s:19:"uncached_flexblock2";s:7:"blockid";i:11748;s:4:"last";b:0;s:9:"placement";s:13:"articleBottom";s:8:"template";s:27:"blief:flexblocks/block.html";s:3:"mid";s:1:"8";s:8:"location";i:32;s:5:"width";i:0;s:14:"flexblock_size";N;s:8:"metadata";a:0:{}s:6:"values";a:21:{s:7:"blockid";s:5:"11748";s:8:"moduleid";s:1:"8";s:8:"location";s:3:"156";s:7:"dirname";s:9:"fsArticle";s:4:"code";s:26:"flexblocks/latestnews2.php";s:5:"class";s:16:"fsafbLatestNews2";s:9:"placement";s:6:"_child";s:8:"settings";s:461:"a:18:{s:5:"title";s:11:"SENESTE NYT";s:6:"amount";s:2:"11";s:6:"offset";s:1:"0";s:16:"datasource_title";s:0:"";s:15:"datasource_link";s:0:"";s:12:"datasourceid";s:4:"-156";s:5:"style";N;s:8:"template";s:19:"latestnews2_sn.html";s:13:"only_priority";i:0;s:12:"use_location";N;s:9:"recursive";s:1:"1";s:4:"tags";s:0:"";s:13:"metadata_name";s:0:"";s:14:"metadata_value";s:0:"";s:12:"metadata_dyn";N;s:8:"prio_min";s:0:"";s:8:"prio_max";s:0:"";s:9:"blacklist";b:1;}";s:8:"priority";s:1:"4";s:8:"falldown";s:2:"no";s:16:"exempt_locations";s:0:"";s:10:"showalways";s:3:"yes";s:8:"fromdate";s:19:"2016-01-20 09:30:00";s:6:"todate";s:19:"2017-01-20 09:30:00";s:8:"opentime";s:8:"00:00:00";s:9:"closetime";s:8:"00:00:00";s:8:"weekdays";s:7:"1234567";s:4:"note";s:24:"Seneste nyt NORDSJÆLLAND";s:8:"parentid";s:5:"11739";s:9:"css_class";s:0:"";s:14:"responsive_css";s:47:"large_width_33 medium_width_100 small_width_100";}}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f

f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f{insert_cache a:4:{s:4:"name";s:13:"sn_insert_top";s:8:"template";s:14:"sn_breadcrumbs";s:8:"location";a:4:{i:0;a:2:{s:8:"location";s:13:"http://sn.dk/";s:8:"category";s:8:"Forsiden";}i:1;a:2:{s:8:"location";s:13:"http://sn.dk/";s:8:"category";s:8:"Forsiden";}i:2;a:2:{s:8:"location";s:26:"http://sn.dk/nordsjaelland";s:8:"category";s:12:"Nordsjælland";}i:3;a:2:{s:8:"location";s:22:"http://sn.dk/rudersdal";s:8:"category";s:9:"Rudersdal";}}s:8:"category";O:15:"ArticleCategory":24:{s:10:"categoryid";i:32;s:6:"values";N;s:9:"sortmodes";a:4:{i:0;s:48:"xoops_fsa_article.priority ASC, publishdate DESC";i:1;s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:2;s:105:"xoops_fsa_category.category ASC,TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";i:3;s:16:"publishdate DESC";}s:9:"sortnames";a:4:{i:0;s:31:"Sortér stigende efter prioritet";i:1;s:33:"Sortér i journalistisk rækkefølge";i:2;s:64:"Sortér først efter kategori, derefter i journalistisk rækkefølge";i:3;s:18:"Sortér kronologisk";}s:4:"meta";O:6:"fsMeta":5:{s:17:" fsMeta tablename";s:17:"fsa_category_meta";s:10:" fsMeta id";i:32;s:14:" fsMeta values";a:30:{s:10:"breadcrumb";N;s:5:"debat";N;s:4:"skin";N;s:9:"pagestyle";N;s:12:"hidefeatures";N;s:18:"hide_article_boxes";N;s:14:"articledirname";N;s:7:"dirname";s:9:"rudersdal";s:8:"sitename";N;s:9:"mobilmenu";s:2:"31";s:8:"gemiusid";N;s:4:"link";s:7:"dirname";s:15:"listallarticles";N;s:5:"email";N;s:12:"rss_category";N;s:17:"adserving_keyword";s:9:"rudersdal";s:23:"print2web_placementcode";s:9:"rudersdal";s:12:"prioritet_2b";N;s:12:"prioritet_1a";N;s:12:"prioritet_1c";N;s:12:"saxokategori";s:33:"FAA: Rudersdal,FAA: Rudersdal NET";s:10:"artikeltid";s:1:"8";s:14:"ritzaukategori";N;s:15:"specialcategory";N;s:12:"nvn_category";N;s:12:"nvn_taxanomy";N;s:20:"secondary_categories";s:9:"Rudersdal";s:15:"adform_category";N;s:10:"meta_title";N;s:16:"meta_description";N;}s:14:" fsMeta loaded";b:1;s:17:" fsMeta value_ids";a:0:{}}s:10:"_treeindex";O:9:"TreeIndex":5:{s:5:"table";s:12:"fsa_category";s:2:"id";s:10:"categoryid";s:8:"parentid";s:8:"parentid";s:5:"index";s:22:"fsa_category_treeindex";s:7:"indexid";N;}s:3:"_id";s:10:"categoryid";s:7:"_parent";s:8:"parentid";s:10:"_treetable";s:28:"xoops_fsa_category_treeindex";s:16:"_pending_rebuild";b:0;s:7:"_values";a:19:{s:10:"categoryid";s:2:"32";s:8:"parentid";s:3:"156";s:8:"category";s:9:"Rudersdal";s:6:"status";s:6:"online";s:4:"menu";s:3:"yes";s:13:"menu_articles";s:2:"no";s:8:"archival";s:3:"yes";s:8:"priority";s:1:"1";s:18:"mirror_category_id";N;s:8:"template";s:0:"";s:8:"sortmode";s:73:"TO_DAYS(publishdate) DESC,xoops_fsa_article.priority ASC,publishdate DESC";s:16:"redirect_article";s:2:"no";s:13:"news_category";s:3:"yes";s:8:"metadata";s:0:"";s:11:"publishdate";s:19:"0000-00-00 00:00:00";s:4:"date";s:19:"2009-05-14 09:28:00";s:12:"insearchlist";s:1:"0";s:8:"per_page";s:2:"20";s:15:"fetch_recursive";s:3:"yes";}s:15:"_changed_values";a:0:{}s:5:"_keys";a:1:{s:10:"categoryid";i:32;}s:6:"_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:14:"_primary_table";s:18:"xoops_fsa_category";s:17:"_alternate_tables";a:0:{}s:14:"_critical_keys";N;s:10:"_condition";s:17:"`categoryid`='32'";s:3:"_db";O:22:"KodusDatabaseMysqlSafe":4:{s:4:"conn";i:0;s:6:"prefix";s:5:"xoops";s:10:"identifier";s:0:"";s:6:"logger";O:11:"KodusLogger":8:{s:21:" KodusLogger _queries";a:575:{s:32:"f7816a551a756cf1369d25941da6089b";a:8:{s:3:"sql";s:86:"SELECT sess_data FROM xoops_session WHERE sess_id = '7ca388156db1914a4b41aac596592398'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/class/Kodus/SessionHandler.php";s:4:"line";i:72;}s:32:"ba7b3ece8022630ddf7fb8c18dfb4b3c";a:8:{s:3:"sql";s:55:"SELECT * FROM xoops_modules WHERE dirname = 'fsArticle'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002791881561279296875;s:7:"maxtime";d:0.0002791881561279296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:30:"/class/Kodus/ModuleHandler.php";s:4:"line";i:106;}s:32:"6a5ad8b672ccc3029b657711f3c38edd";a:8:{s:3:"sql";s:79:"SELECT * FROM xoops_fsa_paragraph2 WHERE articleid=665156 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";s:26:"Warning: 183 rows returned";s:5:"errno";i:666;s:4:"time";d:0.0022737979888916015625;s:7:"maxtime";d:0.0011379718780517578125;s:5:"count";i:2;s:4:"file";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:4:"line";i:303;}s:32:"bdd006930485ab7490cd3c1c54099617";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_article` WHERE `articleid`='665156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00106048583984375;s:7:"maxtime";d:0.0002949237823486328125;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"f416387d137367fa3eb080f2d4311eff";a:8:{s:3:"sql";s:99:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_article_meta` WHERE `id` = 665156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003478527069091796875;s:7:"maxtime";d:0.0003478527069091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"6f3801feebdb96d1c43b4b722c3beb3f";a:8:{s:3:"sql";s:71:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='32'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0011250972747802734375;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"ef3ec7d39ce023527d36195b14bcd49b";a:8:{s:3:"sql";s:96:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000441074371337890625;s:7:"maxtime";d:0.000441074371337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"ada72910cf3ea3c2a718abb025052ab7";a:8:{s:3:"sql";s:72:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.001119136810302734375;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"3ab17bdb5c39197511a3df81f63a500e";a:8:{s:3:"sql";s:97:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000360012054443359375;s:7:"maxtime";d:0.000360012054443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"7bb2434a606a912c12b51d35ee694bef";a:8:{s:3:"sql";s:70:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_fsa_category` WHERE `categoryid`='1'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00311279296875;s:7:"maxtime";d:0.0024449825286865234375;s:5:"count";i:4;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"1b0fc7f7bbd0dcfd2052bf433261c782";a:8:{s:3:"sql";s:95:"SELECT `__touch` AS `touch`, `__cache` AS `cache` FROM `xoops_fsa_category_meta` WHERE `id` = 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:35:"/modules/util/class/fsmeta_meta.php";s:4:"line";i:349;}s:32:"46e94b72961dfbb142ea45c87294f449";a:8:{s:3:"sql";s:56:"SELECT * FROM xoops_modules WHERE dirname = 'flexblocks'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028705596923828125;s:7:"maxtime";d:0.00028705596923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:30:"/class/Kodus/ModuleHandler.php";s:4:"line";i:106;}s:32:"39745ee6823496d2fa856e8f5e6a647e";a:8:{s:3:"sql";s:52:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002460479736328125;s:7:"maxtime";d:0.0002460479736328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:264;}s:32:"2f46f84eee83032586b9e73d20bf1213";a:8:{s:3:"sql";s:53:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000431060791015625;s:7:"maxtime";d:0.000431060791015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:312;}s:32:"3409dcc3958e13826b39777cb9791641";a:8:{s:3:"sql";s:51:"SELECT * FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:31:"/modules/fsArticle/resolver.php";s:4:"line";i:312;}s:32:"198c456b3b04ec51845c30ba826d550a";a:8:{s:3:"sql";s:141:"SELECT P.* FROM `xoops_fsa_articlecategory` AS L JOIN `xoops_fsa_category` AS P ON L.`categoryid`=P.`categoryid` WHERE L.`articleid`='665156'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004150867462158203125;s:7:"maxtime";d:0.0004150867462158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:668;}s:32:"0f01410c7d4f43c6888aa423f3ce7534";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT `category` FROM xoops_fsa_category WHERE `categoryid` = 32 LIMIT 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:44:"/modules/fsArticle/class/ArticleCategory.php";s:4:"line";i:643;}s:32:"57b2b22cbd8613d2246f678ea7a5b2c7";a:8:{s:3:"sql";s:75:"SELECT `category` FROM xoops_fsa_category WHERE `categoryid` = 1230 LIMIT 1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001261234283447265625;s:7:"maxtime";d:0.0001261234283447265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:44:"/modules/fsArticle/class/ArticleCategory.php";s:4:"line";i:643;}s:32:"2f4b6bd0d3500b26f18be7118474d548";a:8:{s:3:"sql";s:71:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=32";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001828670501708984375;s:7:"maxtime";d:0.0001828670501708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"662cb461b7f4e67d365d6ea23f7c2100";a:8:{s:3:"sql";s:72:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=156";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"c973a4190e9825f7006a70243cccf4f9";a:8:{s:3:"sql";s:70:"SELECT parentid, categoryid FROM xoops_fsa_category WHERE categoryid=1";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00014019012451171875;s:7:"maxtime";d:0.00014019012451171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:21:"/class/Kodus/Tree.php";s:4:"line";i:179;}s:32:"250f6a69cc05867febed1955bfa10cac";a:8:{s:3:"sql";s:74:"SELECT * FROM `xoops_userbase_user` WHERE `login` = 'pahs@fynskemedier.dk'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:39:"/modules/userbaseclient/class/proxy.php";s:4:"line";i:128;}s:32:"c7e7df05761c9036d8d82740e244cb16";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_xphoto_slideshow` WHERE `slideshowid`='1086755'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0013225078582763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002701282501220703125;s:5:"count";i:6;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"15f8723232cec49e8612c87e82bf7bac";a:8:{s:3:"sql";s:130:"SELECT imageid FROM xoops_xphoto_slideshow_image WHERE slideshowid=1086755 ORDER BY priority ASC, imageid ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:41:"/modules/xphoto/class/XphotoSlideshow.php";s:4:"line";i:413;}s:32:"e4500f1f0dae85c5c7ef3c9d8a35d28a";a:8:{s:3:"sql";s:73:"SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `xoops_xphoto_images` WHERE `imageid`='975281'";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:235;}s:32:"1b41acad0b90421cf7c5b0eef2e4e0be";a:8:{s:3:"sql";s:132:"SELECT * FROM xoops_xphoto_slideshow_image WHERE imageid=975281 AND slideshowid=1086755 ORDER BY priority ASC,imageid ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004799365997314453125;s:7:"maxtime";d:0.0004799365997314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:41:"/modules/xphoto/class/XphotoSlideshow.php";s:4:"line";i:484;}s:32:"9719f54b6cf0488cae26556eec2bd472";a:8:{s:3:"sql";s:148:"SELECT S.* FROM xoops_fsa_artsub JOIN xoops_fsa_subject AS S USING(subjectid) WHERE articleid=665156 ORDER BY S.subjectid DESC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:4:"line";i:1427;}s:32:"597338f13b7d28415f7fa72981d51df7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016307830810546875;s:7:"maxtime";d:0.00016307830810546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7cf2352b438c26e0e2835805958ce5d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018310546875;s:7:"maxtime";d:0.00018310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f8c26165b472a8868c8bee72acd9d003";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"03e87c11ab3487b34b38fb1bb4dfd27d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d9ef58627916925c76a3772156099b2b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000157833099365234375;s:7:"maxtime";d:0.000157833099365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"02c56718face3f8c6214ff79191a9dc3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000154018402099609375;s:7:"maxtime";d:0.000154018402099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f25b80f468af1ed6c305952fd17b52e0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c658043e7ce5c9e01999aa79a6a4a8a1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39cf844b6b392bfb397747b05fdf276d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"91c42c766ac782247dd2dbde6debf4f0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000152111053466796875;s:7:"maxtime";d:0.000152111053466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"661e1c361cffdf7184e87e27c7adc189";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000152111053466796875;s:7:"maxtime";d:0.000152111053466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ae3b6ae001d2ee24e291cb2adf11b95e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016498565673828125;s:7:"maxtime";d:0.00016498565673828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1fd7dc9e6bc568850ca0e6aca1832c73";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000153064727783203125;s:7:"maxtime";d:0.000153064727783203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3b57871bb41f056a3ba101d0abde6129";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001509189605712890625;s:7:"maxtime";d:0.0001509189605712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"924af5853a4e95760c09b7bf26a399f0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001599788665771484375;s:7:"maxtime";d:0.0001599788665771484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8d7d8850e87a88f4c9ea7e833384c880";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fde181e9b130a3c150e3218b979ceef7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66fb38bbe6502ee23210118d2ec8c05d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73f4dc87c036e80c370b595d07cdb884";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ad7878b9618bcba9e9bd005f42eb8fc5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7af1d2f4d47967e271f21c64e8934868";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d8daec1952214194a88b70752e9d81c2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a07ed01e3a25a96e7c980b446955ced3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001609325408935546875;s:7:"maxtime";d:0.0001609325408935546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0959a70421e213a06981c030321cf464";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001580715179443359375;s:7:"maxtime";d:0.0001580715179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7764cbed3ce533621b15e616289e3925";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002119541168212890625;s:7:"maxtime";d:0.0002119541168212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"61229ca378e4f0feebf8e3f28b07f80d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000209808349609375;s:7:"maxtime";d:0.000209808349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c6461811d846513c2b1e53a7ecd36dbb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000176906585693359375;s:7:"maxtime";d:0.000176906585693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43fa4592ecd3fc5fd40c0b713b4fe1c7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001618862152099609375;s:7:"maxtime";d:0.0001618862152099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"71eb73d4457251619c181fca03fa274a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7583a480213081560f4b4899d698d59f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000199794769287109375;s:7:"maxtime";d:0.000199794769287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fd5fdb9772277c90998cb0ca8f766385";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59247317769e8b918fd345900f91463f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000151157379150390625;s:7:"maxtime";d:0.000151157379150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"94250d28b9586ea66d917914e294821b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d1236432b8cfe534fb808585d7832494";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed6ead1d9cee06db38337d92a5e43f03";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e837e3a9b59ceb535dee7732c03f495d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022411346435546875;s:7:"maxtime";d:0.00022411346435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb50420f11c837e747f83137ae57fabc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001518726348876953125;s:7:"maxtime";d:0.0001518726348876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73389277dd79af0d3c08a45d4c0a7edf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"49e05b6948036219decd63afa4348ee5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"20e402249ec67830a3e542d5a3a7d6ee";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016498565673828125;s:7:"maxtime";d:0.00016498565673828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3e5d9ec312f4d36b0aecbcc7307e0934";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016307830810546875;s:7:"maxtime";d:0.00016307830810546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7210310c3d1a8ca26bb6f9ceaad7aa03";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000154018402099609375;s:7:"maxtime";d:0.000154018402099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a0e2547b9cda1a836ca3d3442c1fee74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000156879425048828125;s:7:"maxtime";d:0.000156879425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c9af8067d70479b040ea835ab6ed1e5d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0bd26589ec012247e0783f540a414da4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001871585845947265625;s:7:"maxtime";d:0.0001871585845947265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0559d982352006f9fae6d744cc5ac629";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00067806243896484375;s:7:"maxtime";d:0.00067806243896484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"256ecc61531fa4fc72b82783e183438a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00033283233642578125;s:7:"maxtime";d:0.00033283233642578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59d99072ac761e83529cef155809cf22";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002310276031494140625;s:7:"maxtime";d:0.0002310276031494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7f57a6603676f263b3fd64cea86aa331";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003159046173095703125;s:7:"maxtime";d:0.0003159046173095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"35a9275c58c29351cf2ab48e5ed2bbd0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000281810760498046875;s:7:"maxtime";d:0.000281810760498046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fea4af20f7b43b430e1e9cea6d170ad8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8121edc721408af6a3867cde4b16282e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ce99e7173a0464326dd8259196db270";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000544071197509765625;s:7:"maxtime";d:0.000544071197509765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01221c2b28fdaf82aaf3aedd3d99293b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00041484832763671875;s:7:"maxtime";d:0.00041484832763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a0ac54e6f4e1eacad84011406dfeff2b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"33cf71b6b80182888c713d92b75ef0cc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0a76832bccdea7cc6f8d43ef4487c204";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"214be1f78263db395d2294df3d9b9e98";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004978179931640625;s:7:"maxtime";d:0.0004978179931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dd26d7058b2344e33b9f685f401d561a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005710124969482421875;s:7:"maxtime";d:0.0005710124969482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89ebbff982630acc7ed3320a2adfd0e9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00053310394287109375;s:7:"maxtime";d:0.00053310394287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8388a95c51f81cc08c6a512319795b4c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003998279571533203125;s:7:"maxtime";d:0.0003998279571533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4119ca8c1b5addd529fb37991541af5e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026798248291015625;s:7:"maxtime";d:0.00026798248291015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"681635b247a6321b23f32b630009199c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005168914794921875;s:7:"maxtime";d:0.0005168914794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cb4c9d32bb3de09678f659901394021";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000576019287109375;s:7:"maxtime";d:0.000576019287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0331b258ce78666c6c7d90173e0f232f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7d088d3747094dbee4508da300462d1d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004699230194091796875;s:7:"maxtime";d:0.0004699230194091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bf254750c7c2279bcdc08da2d197ccbc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43a519c37f83fcf7ea9e5ff543f622ba";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"85152fda7aa3fd371aed524fbe5725de";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002899169921875;s:7:"maxtime";d:0.0002899169921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f33373ffbed2f0c1a186377d3455cc23";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002048015594482421875;s:7:"maxtime";d:0.0002048015594482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ba92028bbc82f19f63063c2baf5d035b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"283a3ef4b011e9a3aef5b68dac8380eb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb4eb54e52886104b79061393ed2b7a6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e61929f2b7240ff1f4f26ba4cd593c28";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00033092498779296875;s:7:"maxtime";d:0.00033092498779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"089fa6ab2c5c64ed82788c01a5601351";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005710124969482421875;s:7:"maxtime";d:0.0005710124969482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8cbc54d4bdc7c0c1779097d1184b9dc9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000194072723388671875;s:7:"maxtime";d:0.000194072723388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"921d483dafc9aa9f1ec3fc303307136f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000308990478515625;s:7:"maxtime";d:0.000308990478515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4a441786ca2a6f737615cb2b06a305f1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002539157867431640625;s:7:"maxtime";d:0.0002539157867431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"221d6b86d9083a8fec78691bae9fcb4f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339031219482421875;s:7:"maxtime";d:0.000339031219482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c8de452bc9d2cb88f0760e9ffa7b7448";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"899739644591092fe73aaf5d07d0c993";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002231597900390625;s:7:"maxtime";d:0.0002231597900390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"07f77a7aae23527294c06c0b3d61fb1a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0cfb8b72882034685162b699a56ec6a4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001981258392333984375;s:7:"maxtime";d:0.0001981258392333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b858d7cb5e92859bd8e8430e75243b74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000423908233642578125;s:7:"maxtime";d:0.000423908233642578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bec56ead88f9b56fa30606f8d8f1a83d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000483989715576171875;s:7:"maxtime";d:0.000483989715576171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c8632cd01954c93821518910534d447";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004069805145263671875;s:7:"maxtime";d:0.0004069805145263671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"71cc032244507f9b6ec41be55a6cadba";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000380039215087890625;s:7:"maxtime";d:0.000380039215087890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"90235366f1d9b5ca41235452c5cdd173";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000347137451171875;s:7:"maxtime";d:0.000347137451171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"194e715f2a32e40b464eeb57fcbac68a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f04649e05c4447a711e2c3e3e0ee85a1";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4b6de76f516fa8a506425df710cb7202";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020885467529296875;s:7:"maxtime";d:0.00020885467529296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"abeb6cb41bf8e5ae4eaafee074e3b69a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000194072723388671875;s:7:"maxtime";d:0.000194072723388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"34916dcc80fe3f7ea90111d7b807d104";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003631114959716796875;s:7:"maxtime";d:0.0003631114959716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"605d1b8fd85b1c9bce3a023e61a3960f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004160404205322265625;s:7:"maxtime";d:0.0004160404205322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d717956af5699916027e37f865bd8fb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003249645233154296875;s:7:"maxtime";d:0.0003249645233154296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb6d8f6ca28cf55444f6efa72f3cfd90";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006048679351806640625;s:7:"maxtime";d:0.0006048679351806640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5c215982d6d4c4c86f50041ced4f0fd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a9d90afe1e28daec1117d78698829e1e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a9e713792c42ac53e426519ad4c9cc7e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"98a693e4597f0fc57dc7fb77869c257c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f5b820ab1545b34972549fdf22a91176";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000237941741943359375;s:7:"maxtime";d:0.000237941741943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"128426fb68a532c3a21a2f87d319c1e0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003268718719482421875;s:7:"maxtime";d:0.0003268718719482421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb6214301c47845fd3ff9c0e6cae15cc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000579833984375;s:7:"maxtime";d:0.000579833984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4dcdd379de219f47e9165bee236e8dc5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002911090850830078125;s:7:"maxtime";d:0.0002911090850830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"94e7c113a4fb77499b4f472739c96c74";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003049373626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0003049373626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"383b73de35784c4a906b1e5a2a26c0d3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039386749267578125;s:7:"maxtime";d:0.00039386749267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d703ecdd3bd03191ecdd3039a57f9a8b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024890899658203125;s:7:"maxtime";d:0.00024890899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f292b05f690812d179ddb04e86dac576";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002269744873046875;s:7:"maxtime";d:0.0002269744873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c76c3777a9777d8ca5e65b6070049926";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e51406fc7d6e03711907b3f2ba514839";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000155925750732421875;s:7:"maxtime";d:0.000155925750732421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eeaf7b0f9f1496c62bf1496b91a69d02";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"50c64ebcfdad97928a3afeb182e1815c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020599365234375;s:7:"maxtime";d:0.00020599365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"465b96bde775fd381288ad87ed73dd5f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"37a51411e6b0e6a0bec029d260a850bc";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000235080718994140625;s:7:"maxtime";d:0.000235080718994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed8f85483fed04bf3a89a66fdf714017";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003030300140380859375;s:7:"maxtime";d:0.0003030300140380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f1b54e01dcaca418814be01f4fb11e9d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003879070281982421875;s:7:"maxtime";d:0.0003879070281982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"67beb74cc997c7825cfc1e20e0418ff9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000233173370361328125;s:7:"maxtime";d:0.000233173370361328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"339dc0fd10b887bd36b344a60cc15599";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018787384033203125;s:7:"maxtime";d:0.00018787384033203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e79f3aef2e03a3bbb94d87f73dfa2acf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a78e6388e5153955400a6974019d85e7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"04f74ce3d7c454f2f0340306ee3e773a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ef7bea509ed7df80cc8126dc0127783";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001709461212158203125;s:7:"maxtime";d:0.0001709461212158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb64ce2d50eb715a2e49fc6c8bf01da8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001881122589111328125;s:7:"maxtime";d:0.0001881122589111328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1b8897c5b2619c03f8d7467f50e1e61f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"240fc9e00c40ac7a75a97ffafc546304";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"064e8ca97a44794afc6b6b1c2a4121f5";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2a50f0b3f170ac2754cfadcacb6a83c2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d98040a8861798569dc81eaf2dee97c6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"03b7b31af42b7dd3baff0f62fc318b5a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000274181365966796875;s:7:"maxtime";d:0.000274181365966796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"36bb207a00138310d256cd90f1a96cc2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001990795135498046875;s:7:"maxtime";d:0.0001990795135498046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e1c7f7b77dd2e9ffa47f67e22097fa07";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"81ce2495c8e1ba892768e45fc4c11d45";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002439022064208984375;s:7:"maxtime";d:0.0002439022064208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef55362e38f4451cc2ad0ddbd6ad2eb2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002810955047607421875;s:7:"maxtime";d:0.0002810955047607421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6cddafc8767f480a4e81cfa679c5e67d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002200603485107421875;s:7:"maxtime";d:0.0002200603485107421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fad532e61eb7b1d72e34cb108198a2e8";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b38e31d040d7603ae7863392ee895e9f";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bbe2575f4d9df7de948b40e9372d5816";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa565acff81870f7c5633f98c29a0349";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a93a41972965b60210a83af6047b72f6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002281665802001953125;s:7:"maxtime";d:0.0002281665802001953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7d7d140a120c139b9e68ad91f5c4e31e";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ef7ef0c45f7aae9d71ec1a3aa89e4e4";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002410411834716796875;s:7:"maxtime";d:0.0002410411834716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7930ddc8b185f61e424c14c9e6774ad3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002748966217041015625;s:7:"maxtime";d:0.0002748966217041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b01691bedd566097def99a637edb07ff";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3c484d2f32d7cb946068bade59721861";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003631114959716796875;s:7:"maxtime";d:0.0003631114959716796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a06796fc56fc5c0d7b801e93ddc788d7";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003139972686767578125;s:7:"maxtime";d:0.0003139972686767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fac24a022c2807c56e30ae09a84b8d91";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"656fc85688632239e139a7a5f45d5ce0";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"df343c9dfe24f682f105ea616402f372";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"efed807605b97bf4f27342370b29ee3b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7b6a32657c5facacb233f04760702714";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00036907196044921875;s:7:"maxtime";d:0.00036907196044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"db0c62931bc1f472a857b0ecef3d68e2";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ed065b87356874ddf1ddd6880ea712a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5d7d9114ce0d6c443773a07a7634a064";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001938343048095703125;s:7:"maxtime";d:0.0001938343048095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d9993ac7238ccd028c20eac337c31c8d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005340576171875;s:7:"maxtime";d:0.0005340576171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c601f9f74458a4d6f224ba51795da5a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028705596923828125;s:7:"maxtime";d:0.00028705596923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea341a3f4e52225374120b581f05d98c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000543117523193359375;s:7:"maxtime";d:0.000543117523193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f25ec152477f9b6d2442e5f478b5decf";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022983551025390625;s:7:"maxtime";d:0.00022983551025390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea5f9bbeb0295979e55ff71bc2a4e21b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d4e533893e63b71b4dd6a6ee02af9ebd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9f2acfbf3dc18b50230d8a05264b8bcb";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002629756927490234375;s:7:"maxtime";d:0.0002629756927490234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef6a6c101944599dc5c06f77d54c38a3";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032901763916015625;s:7:"maxtime";d:0.00032901763916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ca125023ac8f815df0c3089d0608f01";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7c68edbd71173dca3dfbdb2f29e3538c";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000336170196533203125;s:7:"maxtime";d:0.000336170196533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c2db57c59a23ecd84b88eb328d80f685";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000607013702392578125;s:7:"maxtime";d:0.000607013702392578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9024973c868f3316d7c9034f455a2d56";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000199794769287109375;s:7:"maxtime";d:0.000199794769287109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43fffa8169e10892cfbb6636b1eaa1e6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"881efbd1bece3f07ddcda15079df7828";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022411346435546875;s:7:"maxtime";d:0.00022411346435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"558a9d269912ba9f5ab915f99ca21a6a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"30b163fcf410cad356e46b1c51378a42";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002291202545166015625;s:7:"maxtime";d:0.0002291202545166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55c74a569365b3e6220430b524f64c39";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"26c17be54f22d5dbe0a06b06a16ce8bd";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002081394195556640625;s:7:"maxtime";d:0.0002081394195556640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"793d49dcb8b9061068011648ab80580d";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9eee20511cdb0a89f0b4849a36484a1b";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001881122589111328125;s:7:"maxtime";d:0.0001881122589111328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"68733c524bac892ab139e99480bb74e6";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5921c7f51ac31753d0d40216ad415834";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8eb45f96af71abd73137378e75265c25";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"75e722b6c3efb406a36ca33cc2b5b409";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000244140625;s:7:"maxtime";d:0.000244140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"80b2a7bfb70f5f9b26bad5f95bba390a";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"838908d34cd147dff796eac2e7c6c224";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"742969ef4a1bedd26a898d434458ab85";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002319812774658203125;s:7:"maxtime";d:0.0002319812774658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3aa520339600f9d15d21eda6a945d0b9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003869533538818359375;s:7:"maxtime";d:0.0003869533538818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6531f770f6859540a4aa0a04472dc4d9";a:8:{s:3:"sql";s:81:"SELECT * FROM `xoops_fsa_textbox` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003569126129150390625;s:7:"maxtime";d:0.0003569126129150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e308856b797a78c4a9f4924edde221d2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926312 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002920627593994140625;s:7:"maxtime";d:0.0002920627593994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"425f45588953a52613161ab0293946e9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005190372467041015625;s:7:"maxtime";d:0.0005190372467041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2ec6895eb4bc6e4f00887e838b869dd8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000380992889404296875;s:7:"maxtime";d:0.000380992889404296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2ab2adf2894ebfd8cd3f3d208a698165";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003750324249267578125;s:7:"maxtime";d:0.0003750324249267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3611cf59c4a9722a5ea464710f48e05e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ab9673385507c3374411ab8cfaed90f4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2acfa79b6bf549122828240db36d3882";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020313262939453125;s:7:"maxtime";d:0.00020313262939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d25e9d43f572c1659c5199afdf74183f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2471b7e2cc1328de4bbb3a0db753a083";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a04507bb088dad1f576a8364a53f1069";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d1c3d59ef602c10bff7b15606e0fb453";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002038478851318359375;s:7:"maxtime";d:0.0002038478851318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6e4ab8f3a04378f10eff13ccd37b21b1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174999237060546875;s:7:"maxtime";d:0.000174999237060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ca385363e2340dc6670311d817e8791a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e21e988f19997203f5d867447e32ec67";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b9530a847acb66a60c96366947c0865a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236034393310546875;s:7:"maxtime";d:0.000236034393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f1ff43a6418b49aa1d6459404f8ccbed";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c270e14aca7812baed8e2308fa6eeb79";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000198841094970703125;s:7:"maxtime";d:0.000198841094970703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e3f2082d06de13bc1bc9f3cb4bc7f992";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e7fff725a6967efd89db121b587f3f63";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002429485321044921875;s:7:"maxtime";d:0.0002429485321044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d546738b7f261374797817ac9659bde";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c48657a76131f66308b730a41d099856";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a07b9465d7416d58588923ba07736e13";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"914581dfeffe5c17f9fd8836ea51ffbd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d3e5bc4106a5a46c37e1ee74efb9dbcd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"57a1232ac47d65cbe0fa3945eef5d5a4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0ce7a4a79ecbe95f14c429c46c138e43";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298976898193359375;s:7:"maxtime";d:0.000298976898193359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"087f2f7d744b4f2efa8eb923f4fbeb44";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028514862060546875;s:7:"maxtime";d:0.00028514862060546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"887453258993a8511fda1856935c1448";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000217914581298828125;s:7:"maxtime";d:0.000217914581298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f412e923a17106d97bc90f3e67bffc3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fae3c4d3ac5f0da6c40d41e33699151d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1feca77a3dadad64947ceb70f3837964";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00041294097900390625;s:7:"maxtime";d:0.00041294097900390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ec86e6064c45b17b3b5f68bce86ebfa4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003070831298828125;s:7:"maxtime";d:0.0003070831298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0395192a912e945a986a4c80a30a85bf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003948211669921875;s:7:"maxtime";d:0.0003948211669921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"65cecc9a4f0fc6427094d48f19fd4ab1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030994415283203125;s:7:"maxtime";d:0.00030994415283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0089f9cd3766a440f8bf500e3c9b78ab";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004179477691650390625;s:7:"maxtime";d:0.0004179477691650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"53abc8dc7ea8b0266f20024954d52d85";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002939701080322265625;s:7:"maxtime";d:0.0002939701080322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5873539ba7a1d92d0ff250847dfc776c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339984893798828125;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"34e1e0c34725131c96eeaca6d6a90fa3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000280857086181640625;s:7:"maxtime";d:0.000280857086181640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9581f3686ad3a45a63cc4f54e05b9bc5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7657ad08d38fa698301f0e306553f92a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9ae790440b81965bec87d0d7875e921c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ee69cea79d21bc55f6a65f382987e40e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004680156707763671875;s:7:"maxtime";d:0.0004680156707763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4f35ea10fae330a703e8c07b102ecf36";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6b48c92d0de56ed53bf905ffb4b3f10";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003230571746826171875;s:7:"maxtime";d:0.0003230571746826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dba7e66072b63b4db3cb2d697fe02826";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003910064697265625;s:7:"maxtime";d:0.0003910064697265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73ac1071841eb45c98b3f03afc12676a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000308990478515625;s:7:"maxtime";d:0.000308990478515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5098bdf93c4d7f8db0117d47c4ad3513";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000286102294921875;s:7:"maxtime";d:0.000286102294921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7ab0c985d39acb1f0ef525c5e3af64d8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000360965728759765625;s:7:"maxtime";d:0.000360965728759765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"37971000fb2e2b51d7f6034840ba3d5e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003201961517333984375;s:7:"maxtime";d:0.0003201961517333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8fea93598fdb961c54d8c55a7bad2df4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000402927398681640625;s:7:"maxtime";d:0.000402927398681640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"70f956038a4da0af96566b3f6a4f8c07";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000193119049072265625;s:7:"maxtime";d:0.000193119049072265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6276efbb880e25c7c3330ffc5490d411";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002841949462890625;s:7:"maxtime";d:0.0002841949462890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c3d36d63c667df6873c840f889ee3505";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003302097320556640625;s:7:"maxtime";d:0.0003302097320556640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa7cb865b10ee6e46812a53fba2b2944";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003669261932373046875;s:7:"maxtime";d:0.0003669261932373046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"09574eafaddc8d3224609c467ead9afe";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003468990325927734375;s:7:"maxtime";d:0.0003468990325927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d5cfefdab309a329bc06f0b9017cff81";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00029087066650390625;s:7:"maxtime";d:0.00029087066650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4e099d95f42063d1259e58270b2afb18";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5f98a28b512550d52b6137038c2eedae";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004379749298095703125;s:7:"maxtime";d:0.0004379749298095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f16b1694c408d8b01148449aa64687ca";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004580020904541015625;s:7:"maxtime";d:0.0004580020904541015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa7e8d2c280797a4ff815fb77bb55f09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039386749267578125;s:7:"maxtime";d:0.00039386749267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"394fedd2e88183a16cf9399a43ef4ff7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004389286041259765625;s:7:"maxtime";d:0.0004389286041259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a851bdecae29ffc8b2e2451a98fc29aa";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000270843505859375;s:7:"maxtime";d:0.000270843505859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d62c47b07eaae89b5d87edbded1345a5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002939701080322265625;s:7:"maxtime";d:0.0002939701080322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"829e5b9159e44e24efba317eac18c686";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003681182861328125;s:7:"maxtime";d:0.0003681182861328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a1b6311557912c1e15eec6d7fd29f00b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003950595855712890625;s:7:"maxtime";d:0.0003950595855712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6a64529b61cd6fb86503b85dd1593603";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000439167022705078125;s:7:"maxtime";d:0.000439167022705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e2aef306c847ac850b64061680b34b4c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004270076751708984375;s:7:"maxtime";d:0.0004270076751708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f54112e22cfcb33a088b41a4c73b32ec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003719329833984375;s:7:"maxtime";d:0.0003719329833984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ad8b424cfe6b20b9afde86b28b233552";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004780292510986328125;s:7:"maxtime";d:0.0004780292510986328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b33579783cd0af97948154080a01e150";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003049373626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0003049373626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b92981369e8bc8ad2bd1f74cc2326ae9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004100799560546875;s:7:"maxtime";d:0.0004100799560546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a26c0ed812963672f41a8557dbce128e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b7b6931e8c7c363d037b95df3107034f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002529621124267578125;s:7:"maxtime";d:0.0002529621124267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ac41c6c7e62d3d582bf655ae0acd98dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003678798675537109375;s:7:"maxtime";d:0.0003678798675537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"59ed5376c14323a8a3016083eff36401";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002028942108154296875;s:7:"maxtime";d:0.0002028942108154296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cedda48b5cd8c6f31eaa594d8ac52640";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00043010711669921875;s:7:"maxtime";d:0.00043010711669921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"48f8a4f3e56298cac995e83a80fae9e3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002281665802001953125;s:7:"maxtime";d:0.0002281665802001953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fce99f818685a52af98b3c33bf8cd478";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002739429473876953125;s:7:"maxtime";d:0.0002739429473876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"25492aa0228ec9216f339d6811165888";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f954a9fdca36c9221439b8ab7da2f4d4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"22bb8337272b543e7eff7dada37e1b3c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89b40dd379081ad7666bc6a0390cb303";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"63451ae9e46fde95190429480dbcd105";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002288818359375;s:7:"maxtime";d:0.0002288818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0c9ab2f156396988673315eaafa21174";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aeb28dcfb948e1b0933cb3e5ec42c05e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"318e225a35e61f4eba3fb81614579aaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001947879791259765625;s:7:"maxtime";d:0.0001947879791259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1d341392abba878785f1fe0e238c5ff5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003149509429931640625;s:7:"maxtime";d:0.0003149509429931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aa7286d132d0578fa71fa6678b9e381c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001699924468994140625;s:7:"maxtime";d:0.0001699924468994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ab47eb3bf56cec59a87caa81911a06ce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39f7784d4b8643565f45f437ad004336";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004379749298095703125;s:7:"maxtime";d:0.0004379749298095703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c607d10c376c8aa6a0acf6faedda1135";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003340244293212890625;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9675225cdc9225ae7d8f92d4d71e1e65";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000400066375732421875;s:7:"maxtime";d:0.000400066375732421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb6be7b8c41ceb653b1e0b75f774699b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000399112701416015625;s:7:"maxtime";d:0.000399112701416015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fac23f2003a30066fa22b885c7fb6dde";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003659725189208984375;s:7:"maxtime";d:0.0003659725189208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8688d3a41f757ece8f6f3c820b281e28";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003011226654052734375;s:7:"maxtime";d:0.0003011226654052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55cda4ffcc59fd54852b59561c8937b5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01e6866c92690974a99ac2aff641d477";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003788471221923828125;s:7:"maxtime";d:0.0003788471221923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"00ccd166d14aa4bf566377f9e7be5a6e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003540515899658203125;s:7:"maxtime";d:0.0003540515899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4df4a605c58ff5b5cd8cde07d0dd5c61";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022220611572265625;s:7:"maxtime";d:0.00022220611572265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"41c742e38746a6a76e3001b266de1ca9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003168582916259765625;s:7:"maxtime";d:0.0003168582916259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1afc9021ba4a2d127b0349840ef8c364";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a935dcb07bfb2665c4b75bce3e9054c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195026397705078125;s:7:"maxtime";d:0.000195026397705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d5ae63fff383ed470eefcc17d1794db";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b4be9553f60d57445ec5340e676b81a3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001671314239501953125;s:7:"maxtime";d:0.0001671314239501953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"465b058f896f2565f03f0c41435959ab";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002529621124267578125;s:7:"maxtime";d:0.0002529621124267578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5befd8f5e49037fa220362e542a76fd8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bb61568db46872caca370477c10978cd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c86386327dfe8d5881143542f2b7524b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000278949737548828125;s:7:"maxtime";d:0.000278949737548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7fbfadc4e2d113079f1b01b7b29c620";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"64d8699c2dbde71be31912d7d5bed586";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d13a607f792bbd1b5330775c73abe5e8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000173091888427734375;s:7:"maxtime";d:0.000173091888427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b128fc3ee0d2562589dadba6d7080c01";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00031185150146484375;s:7:"maxtime";d:0.00031185150146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"48dd146d5970d4727918790bc1b9b840";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000321865081787109375;s:7:"maxtime";d:0.000321865081787109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa1d35358e0118fb09f44e34d8e928b9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a614da3ce70ac0336efb0d3908e3e89a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000276088714599609375;s:7:"maxtime";d:0.000276088714599609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"061ff4046d29bd08860b25f2cccae9b9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"89b07605a8331659814b3e75ad655ee4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e9610b2450e18f36ffc530055a8094a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"901d0b018c9a1f0f0d07f38fa5ad8d0a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032711029052734375;s:7:"maxtime";d:0.00032711029052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d734f90eb7bad0a651b898f22431074";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000240802764892578125;s:7:"maxtime";d:0.000240802764892578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"13f9fcbe862d8ab36345625ebce6099f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2cc97e35a75b73c6ba3c42ea08d89eec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"023d88a6f4ef1109ff1bd208cbc5680a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002439022064208984375;s:7:"maxtime";d:0.0002439022064208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c06a754e74d5b151da64b5b21eef2c48";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001981258392333984375;s:7:"maxtime";d:0.0001981258392333984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"871197586c042893d994c44434ee5dce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002498626708984375;s:7:"maxtime";d:0.0002498626708984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6e9ca592d2270d136ebd67e640c087c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002567768096923828125;s:7:"maxtime";d:0.0002567768096923828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b69f28660b1875e75b5a2b0631841bb0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002219676971435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002219676971435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8676e93c82981058a0c516ad2f5340a9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"08954dcdf829db697d9952b760bf73d9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"602794570d0b6779d0cab757882e23ee";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000442028045654296875;s:7:"maxtime";d:0.000442028045654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"abd6e7ec5c077e9571cdf2d35e9c538b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"188908e22624f3e57aeceb25b8e0e3cd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"be792c2fb3acd019f75d66d01ff4b8cc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e7022cdd22a8d360049a080343c44db6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000176906585693359375;s:7:"maxtime";d:0.000176906585693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"893599ca5c27cb169d83d0ef58101bb5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000275135040283203125;s:7:"maxtime";d:0.000275135040283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e04806c56bff5a2ad6a0b66e52bf8db0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000177860260009765625;s:7:"maxtime";d:0.000177860260009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"732f5c2236da9dac4cb5f85d875a8b03";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23d16fb25938299c6153f11c9e870b60";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001680850982666015625;s:7:"maxtime";d:0.0001680850982666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d0f18fb7c3d7ee7f5fecb60892712ada";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d5b537db85493de92ee5d7c0823a9f5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"01f2a5c219b285d62ad846afc7808b4a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001847743988037109375;s:7:"maxtime";d:0.0001847743988037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"983cbacefa55b51f793ca8fdfa95a30c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"05eaf482125189bb62c08bfca82e539b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001919269561767578125;s:7:"maxtime";d:0.0001919269561767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9949db747217c38f5a921f072dcc5c3e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"86122f538ed05964dc3c976973eabaa3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001680850982666015625;s:7:"maxtime";d:0.0001680850982666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"72dba7eced8ee5529fbcbf9ec5cba496";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001900196075439453125;s:7:"maxtime";d:0.0001900196075439453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"374bbe11ac076fac6fc5d313bc1a7367";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002648830413818359375;s:7:"maxtime";d:0.0002648830413818359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1b606ffa7b4f0ff3619be0328c038347";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"87288ec114079302af35d8b99def38a6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001800060272216796875;s:7:"maxtime";d:0.0001800060272216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9d8f53911efb27267c7dfbf5b2cbdc75";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"77b77e92238a64a976a3836ab1dc2370";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23bf8a7a1b9cea5738bed330c7a87c4b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018405914306640625;s:7:"maxtime";d:0.00018405914306640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fa2553617f0140e42e1a9822bbd06ba7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002090930938720703125;s:7:"maxtime";d:0.0002090930938720703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"848a180ba2fc7d0cf6e731880cae768b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002520084381103515625;s:7:"maxtime";d:0.0002520084381103515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a17d9621f184c0007a7b8854f9c31db8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002019405364990234375;s:7:"maxtime";d:0.0002019405364990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f03d6c7a6d17be39b9587c430d0c75bb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c43a670c8fb19190c3fc9a3180dac141";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026416778564453125;s:7:"maxtime";d:0.00026416778564453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"72b5fc8c7c74ea0a4bf36b7adfbc70de";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003411769866943359375;s:7:"maxtime";d:0.0003411769866943359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"75bfc214b3ab0d5c09e57ba808da7a6f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000186920166015625;s:7:"maxtime";d:0.000186920166015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3e37897145a654cba0d3a919dc8e071c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fc6f0b629dd4ac0356898f31584ed21c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000235080718994140625;s:7:"maxtime";d:0.000235080718994140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"83508be7d1cf4e19a6934add74bc2da6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"dd3fa9e9a853b9d2f2acd3fb0ca78878";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003969669342041015625;s:7:"maxtime";d:0.0003969669342041015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fd47aa4f02bbe384248ad75361f733f1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"19f0e6da3c34c1fa1882e0901b6e44a2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002391338348388671875;s:7:"maxtime";d:0.0002391338348388671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bd6261802f6bfcfd2f91907a6c90c3e6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"fb4560e8964a781c56ae5a120c314aff";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001790523529052734375;s:7:"maxtime";d:0.0001790523529052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5e2ca18404c8854ab5080b122aa5afbb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d28f4b0b927981238756e77b827eaebc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002079010009765625;s:7:"maxtime";d:0.0002079010009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"aaa204bf854e539be80e3071f2b23dfc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d08b7624e0dc4503b15fad95b6ead84";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"694b2a5c6fad6241d06df0cf86706308";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"caa0d2aa3d8c2e63bc298e7319fb7b55";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1001638e8a2eda04d4942ef2924e13f3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00034809112548828125;s:7:"maxtime";d:0.00034809112548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"92ae1b1e7dffc1d2b05bb00348b1a551";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002880096435546875;s:7:"maxtime";d:0.0002880096435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5bcddaecb558c50d0ddd3d66caf47b03";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00039196014404296875;s:7:"maxtime";d:0.00039196014404296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"42b67ad58595386f3e3ab3503e17d8a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003440380096435546875;s:7:"maxtime";d:0.0003440380096435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"165f966847efaa0f064c8a280f53ba87";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000295162200927734375;s:7:"maxtime";d:0.000295162200927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d5f6e2a9ec2533230b2261de6713edf6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66bdf48cc5bfa30287c2bf0fda2cc54d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000234127044677734375;s:7:"maxtime";d:0.000234127044677734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cb41117b65a594a2f1fac917e476b2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002610683441162109375;s:7:"maxtime";d:0.0002610683441162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cc9f3ec623dfe80c2780163001c9bea2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00028896331787109375;s:7:"maxtime";d:0.00028896331787109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c0ca5ecee602390048c39db2ce119c34";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_link` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cf275930da84e3164852b121db34b586";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926312 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257968902587890625;s:7:"maxtime";d:0.000257968902587890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7df9c67660bbcca74ff049b39698c076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926313 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002610683441162109375;s:7:"maxtime";d:0.0002610683441162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"90dec9cb85085861f0ac0a517860a19a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926314 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002100467681884765625;s:7:"maxtime";d:0.0002100467681884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d88343f5f413f7f2e595ae9ba51ac8c0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926315 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002210140228271484375;s:7:"maxtime";d:0.0002210140228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"05bbd934da268c661344c6d10aad283d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926316 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277042388916015625;s:7:"maxtime";d:0.000277042388916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f0967682d12e5fc16e8c2bcbf0f0ee89";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926317 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018215179443359375;s:7:"maxtime";d:0.00018215179443359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a663aac4868362658c6f9381b62f5607";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926318 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002100467681884765625;s:7:"maxtime";d:0.0002100467681884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cbc0d55bef26d72bca24f0d72f6ba9cb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926319 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cc60691ea277f2182ab9779c58b5ac2a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926320 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00026607513427734375;s:7:"maxtime";d:0.00026607513427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c9505ed59bc2aa2c7e1be808006e6389";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926321 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003011226654052734375;s:7:"maxtime";d:0.0003011226654052734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0b45eb702c8910a908062496a8d5ab7e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926322 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002810955047607421875;s:7:"maxtime";d:0.0002810955047607421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e2eed3096d60f32f9cd834f7d48d4170";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926323 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"19955b65cf1f5d4c356b0b195f38d0f9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926324 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004107952117919921875;s:7:"maxtime";d:0.0004107952117919921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"391f055333fb5dab6fb3ac3e641d2d65";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926325 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002110004425048828125;s:7:"maxtime";d:0.0002110004425048828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bc321b35a96ba6dd500bd072a875dd63";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926326 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002691745758056640625;s:7:"maxtime";d:0.0002691745758056640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"29b3acb76990193d218aad8685b0f678";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926327 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ed0169ffee0ef9aa9cb121a6201850cc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926328 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003859996795654296875;s:7:"maxtime";d:0.0003859996795654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e5bd21eb76381e1611ae89b3e84a262a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926329 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"65df8febd2756f47fb2174d8f687fc76";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926330 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"234a72d6c286721d875f306abef4159f";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926331 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2fe25a24b86c886a41c0d95c30c627ce";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926332 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a8e20c7feaa23deec1c32ed27634afb0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926333 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00016689300537109375;s:7:"maxtime";d:0.00016689300537109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"180500ce605a9068d876c5fd66289244";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926334 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001659393310546875;s:7:"maxtime";d:0.0001659393310546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"14f2838cd260b285b28b3ded817e22b6";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926335 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018787384033203125;s:7:"maxtime";d:0.00018787384033203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e865e0af7371a86718ff97455dcfacc5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926336 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020503997802734375;s:7:"maxtime";d:0.00020503997802734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3287b9b0e27fdb75e5d8bd69253dcbd4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926337 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024890899658203125;s:7:"maxtime";d:0.00024890899658203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7590f3fb086d6c35d6ff28a3bfbdceaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926338 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d08455330cb27c8d58ae41bb787c8aba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926339 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000212192535400390625;s:7:"maxtime";d:0.000212192535400390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"870d090a8bc87f5b889bb4503b41a7e1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926340 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4c3df4796962070f7d31cba091a826ba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926341 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c58f59a00d76839539cea6da1ca09874";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926342 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001738071441650390625;s:7:"maxtime";d:0.0001738071441650390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5252fd5ae5eec219d599e00f4ad0d665";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926343 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002329349517822265625;s:7:"maxtime";d:0.0002329349517822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cd19b8cfab1ab80cd0d61f63c494f6e1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926344 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001888275146484375;s:7:"maxtime";d:0.0001888275146484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"995f365c6b238f4e22538e71a92470ea";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926345 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002841949462890625;s:7:"maxtime";d:0.0002841949462890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3670004a56cf964372716d353f764d27";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926346 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000298023223876953125;s:7:"maxtime";d:0.000298023223876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6c1b970d77dd12719ac9a0c67b92f076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926347 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00018596649169921875;s:7:"maxtime";d:0.00018596649169921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5a6939d8d5e2b4e91e65efb3c58e159";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926348 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000178813934326171875;s:7:"maxtime";d:0.000178813934326171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a823eff30e33ee94dda7ba9fe1d8dd1c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926349 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0531d15d135a35b6be6d64c421b0b71d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926350 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002181529998779296875;s:7:"maxtime";d:0.0002181529998779296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"82addf553a29272c695c84e07ecde4b1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926351 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002701282501220703125;s:7:"maxtime";d:0.0002701282501220703125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d2ef3bf67764f3e13e8386c85717104";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926352 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6aaa9a05419aa4eb25430ae9ef98781d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926353 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032901763916015625;s:7:"maxtime";d:0.00032901763916015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0aa0f5cc77e2862eab044038cd17bccf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926354 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"560d9c55fb82e867e31d88418e5dcb00";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926355 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43f292c8c9783ffbfc4f8f77c48e422a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926356 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003240108489990234375;s:7:"maxtime";d:0.0003240108489990234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"11b966c6043cfd566d9537f07fd6dbcd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926357 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003020763397216796875;s:7:"maxtime";d:0.0003020763397216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"992c8ec408aa21091697448c15a0e5a9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926358 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000648975372314453125;s:7:"maxtime";d:0.000648975372314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5e866057bb10bb604b9365e2e063537c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926359 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00063800811767578125;s:7:"maxtime";d:0.00063800811767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"68e141a0b28b84c36c6eb7f093bec5ba";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926360 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005218982696533203125;s:7:"maxtime";d:0.0005218982696533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6df3fb4b7528b8ab2e446ca660917447";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926361 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0007321834564208984375;s:7:"maxtime";d:0.0007321834564208984375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"73fdcc715c79488e014aafaca08a65f4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926362 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006740093231201171875;s:7:"maxtime";d:0.0006740093231201171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"97c17e6de80691bc97deb725e3dab6c4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926363 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0009138584136962890625;s:7:"maxtime";d:0.0009138584136962890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cea7a70722713147df231d16d7171510";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926364 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005028247833251953125;s:7:"maxtime";d:0.0005028247833251953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4136912df7b02c145dc340c633b0cefd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926365 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"39271b05d584b448c29f2c1a648f3fe4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926366 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030994415283203125;s:7:"maxtime";d:0.00030994415283203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"62161721d5bda070319fa2dd2a14683d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926367 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00047016143798828125;s:7:"maxtime";d:0.00047016143798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f21ba6ff476bcc64bfcdb676e0c88cf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926368 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cae3e29e87bb99cbbff9d9d7771b0da0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926369 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002510547637939453125;s:7:"maxtime";d:0.0002510547637939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a8d593065d6b328f06072846b24acad0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926370 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"88e7ebae3e5bb4c335ff53c2939e05fe";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926371 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e9bbf07515ec52b5e6a40312298f9299";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926372 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0375cf9cb8de2fb99fd89a74361fb076";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926373 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"249947c1a1d51d85306dca9a7c194a09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926374 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003640651702880859375;s:7:"maxtime";d:0.0003640651702880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cb2cebf165c85c97413040cbdbfd553c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926375 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00049686431884765625;s:7:"maxtime";d:0.00049686431884765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a4e26b9cf526e1fade0707b66fdb281a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926376 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001819133758544921875;s:7:"maxtime";d:0.0001819133758544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"38db86a377930320ad596ede36dd8662";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926377 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002419948577880859375;s:7:"maxtime";d:0.0002419948577880859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4cf7dddeb6dd173d1172dd5a77acb6a8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926378 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004570484161376953125;s:7:"maxtime";d:0.0004570484161376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"45c5ffd03baeac287ff12d2e1899c500";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926379 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004189014434814453125;s:7:"maxtime";d:0.0004189014434814453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5f63a70fed0d5048bce72269226861dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926380 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020885467529296875;s:7:"maxtime";d:0.00020885467529296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ffda7094e2b152c13f3d1a13b343065c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926381 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003368854522705078125;s:7:"maxtime";d:0.0003368854522705078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3d1af6684d983427e81de4a205f4c2ea";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926382 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003530979156494140625;s:7:"maxtime";d:0.0003530979156494140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3cb41e6f93c0c8839f5962712795204a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926383 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005171298980712890625;s:7:"maxtime";d:0.0005171298980712890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8a5264e61acc1fd82f81390102d73e86";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926384 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000247955322265625;s:7:"maxtime";d:0.000247955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"25e5787fccec8a64439db9f73ddbde0a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926385 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000318050384521484375;s:7:"maxtime";d:0.000318050384521484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bbab533ce90992ff28cd3e9cc07aa483";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926386 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002129077911376953125;s:7:"maxtime";d:0.0002129077911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"113f2b10e52a46479abbb43b991b4fd4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926387 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003039836883544921875;s:7:"maxtime";d:0.0003039836883544921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"63a387fb8db977cf822d270b6c7fb749";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926388 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000362873077392578125;s:7:"maxtime";d:0.000362873077392578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1bb3184fa1829bae80343dd34f00a462";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926389 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e95c21f16907de33d31fcd1db9b77331";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926390 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000421047210693359375;s:7:"maxtime";d:0.000421047210693359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9e76d79076b88ec35887c452ba8c2420";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926391 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002839565277099609375;s:7:"maxtime";d:0.0002839565277099609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23226a18c9b8f5287e9fbc087a430c89";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926392 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0006430149078369140625;s:7:"maxtime";d:0.0006430149078369140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a1436a3cde9ea03f341f3b6f9a03e146";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926393 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4be056665d9c318130a95d0d952b3b3e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926394 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004098415374755859375;s:7:"maxtime";d:0.0004098415374755859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"de4e3dca6f00fcbdda6f5c7a6a8ad70b";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926395 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00032806396484375;s:7:"maxtime";d:0.00032806396484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a8e53ac9249efd69ef63b62dc86f724";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926396 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00037097930908203125;s:7:"maxtime";d:0.00037097930908203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c30e5f44a252840f02df90ce4bad7787";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926397 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2df0446a4fc879ea5d52bb5d19a9e935";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926398 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001838207244873046875;s:7:"maxtime";d:0.0001838207244873046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3898f75bfeddb8850089dd608347b16d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926399 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003550052642822265625;s:7:"maxtime";d:0.0003550052642822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d438e7a2ac959c68fe105386499af25d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926400 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003020763397216796875;s:7:"maxtime";d:0.0003020763397216796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c5839192466e829e3ee1cd8f49b03f47";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926401 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003688335418701171875;s:7:"maxtime";d:0.0003688335418701171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"db4eb0c4aa2aaf11048bbd956ce28229";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926402 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002930164337158203125;s:7:"maxtime";d:0.0002930164337158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"a4549d26d26258bfeaba083713f0885c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926403 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000258922576904296875;s:7:"maxtime";d:0.000258922576904296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef143e9c554367155909deb2f2c4b3c0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926404 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003340244293212890625;s:7:"maxtime";d:0.0003340244293212890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"66cffc25de8262812e45bd50341538e9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926405 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000341892242431640625;s:7:"maxtime";d:0.000341892242431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ddd93466021d560bbd7e7a1159966eb3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926406 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00043201446533203125;s:7:"maxtime";d:0.00043201446533203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"686f745d991bae46a6c10f3ad9178b56";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926407 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000341892242431640625;s:7:"maxtime";d:0.000341892242431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f3edd60a61bd97bf166030c38a687326";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926408 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003681182861328125;s:7:"maxtime";d:0.0003681182861328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ccf87276dec7c27f036c488412b2bc0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926409 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000278949737548828125;s:7:"maxtime";d:0.000278949737548828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ccfd8177289cbd39c0e4786fa2056009";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926410 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00036907196044921875;s:7:"maxtime";d:0.00036907196044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"70a73b98b301523df1513c52710c2dc1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926411 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002348423004150390625;s:7:"maxtime";d:0.0002348423004150390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"980a594f67dd24c41e5f31de55f4df18";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926412 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f2ceafd1713eb5659046af386f344042";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926413 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000164031982421875;s:7:"maxtime";d:0.000164031982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4eaa6d0c93f0072c9e5eeb88f5490dbd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926414 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9c85b372dfa260769e42322e9d7693f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926415 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216960906982421875;s:7:"maxtime";d:0.000216960906982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"38ac6b82db921acf5670ec972ce53e60";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926416 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2024000cf99c8205b5e73cff2817af25";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926417 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0005891323089599609375;s:7:"maxtime";d:0.0005891323089599609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b8acb879cbd3784ae7b2926b49610152";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926418 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001947879791259765625;s:7:"maxtime";d:0.0001947879791259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4fe5bdf321bcff42fa285fcd07cf6ef2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926419 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030803680419921875;s:7:"maxtime";d:0.00030803680419921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8c366ad05bdbde34763b1552a671b50a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926420 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000279903411865234375;s:7:"maxtime";d:0.000279903411865234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e6800f65b1a59ac3c127ce0865c3cb58";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926421 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002329349517822265625;s:7:"maxtime";d:0.0002329349517822265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1a29dc77c31f6d2a33ee23ba7df7413c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926422 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000280857086181640625;s:7:"maxtime";d:0.000280857086181640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7a7e4f63dc09882d08565157220be4c2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926423 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000277996063232421875;s:7:"maxtime";d:0.000277996063232421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6ae15c2c6b8c70035bd19380c73b4466";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926424 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0947fc2982f54772847f8eb3cf2ddff4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926425 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004699230194091796875;s:7:"maxtime";d:0.0004699230194091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43431e1b6673002e7bf82549bd35c4d0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926426 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002357959747314453125;s:7:"maxtime";d:0.0002357959747314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"57add9c3ebcefa9130571079e233f57d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926427 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000234127044677734375;s:7:"maxtime";d:0.000234127044677734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ce8df2c56909cc90e41e0b0b08c77358";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926428 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001678466796875;s:7:"maxtime";d:0.0001678466796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"24f34c987620fc5beb4d2a20b34b049c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926429 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002300739288330078125;s:7:"maxtime";d:0.0002300739288330078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f75d20d463138f72e1b4c8ba3af722dc";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926430 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020313262939453125;s:7:"maxtime";d:0.00020313262939453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9c1c671f04ad2638576f5839ff8abe09";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926431 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004389286041259765625;s:7:"maxtime";d:0.0004389286041259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"1d45c90d72261cc204f369edf656990c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926432 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003259181976318359375;s:7:"maxtime";d:0.0003259181976318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"191cd7c565e868ea400c20db15b97db8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926433 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0004661083221435546875;s:7:"maxtime";d:0.0004661083221435546875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"55c5b9f52f43ef1aa827b34c13d8753e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926434 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000339984893798828125;s:7:"maxtime";d:0.000339984893798828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"67d61146a52b49d76fadbcb5ae95d229";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926435 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003759860992431640625;s:7:"maxtime";d:0.0003759860992431640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ef80bade6d6fc747c3f837e7501f0b76";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926436 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002491474151611328125;s:7:"maxtime";d:0.0002491474151611328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"e1f7c46798aad7838b0891feb5f43dae";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926437 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002739429473876953125;s:7:"maxtime";d:0.0002739429473876953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"29c9a71fcef7da18efbe573342f707a7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926438 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003578662872314453125;s:7:"maxtime";d:0.0003578662872314453125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"791ba9148771c493b13e82e97808de48";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926439 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002601146697998046875;s:7:"maxtime";d:0.0002601146697998046875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3c6fc90b3e9a302279b3cd8c4bcd56b7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926440 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"43bb523adb230989160de74995e8a53c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926441 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001718997955322265625;s:7:"maxtime";d:0.0001718997955322265625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"36bfc920fd91866e92f250222909f691";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926442 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00024700164794921875;s:7:"maxtime";d:0.00024700164794921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7833800ea7974e86c6649db797e44d5a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926443 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000295162200927734375;s:7:"maxtime";d:0.000295162200927734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d8dff13241265cd88e923a5e7f6db57";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926444 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002658367156982421875;s:7:"maxtime";d:0.0002658367156982421875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7012ae9ae193510e3ebf4b02eb2ca61d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926445 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"b4b2aef554070b83c11d6997aa79d166";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926446 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002429485321044921875;s:7:"maxtime";d:0.0002429485321044921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7bf8068cd2a9b4f48bc86fa455387e4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926447 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"2a87403773f86aafb873fa2dc75ea4c9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926448 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000236988067626953125;s:7:"maxtime";d:0.000236988067626953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8c9b83735125b69025437d2a2d43afdb";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926449 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000340938568115234375;s:7:"maxtime";d:0.000340938568115234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"52191afa3344018a3c5f58a232f45346";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926450 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000225067138671875;s:7:"maxtime";d:0.000225067138671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eb53b3e62e8bea567912ca5f3643dc2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926451 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002238750457763671875;s:7:"maxtime";d:0.0002238750457763671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ec93672ff9ac6c7ca1d75b57f4f06995";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926452 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022602081298828125;s:7:"maxtime";d:0.00022602081298828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0f838e3c78669e4ecb0300582ae8bbb3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926453 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000216007232666015625;s:7:"maxtime";d:0.000216007232666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3f45024e9e698795e1a4a3fb2d918b5d";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926454 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000382900238037109375;s:7:"maxtime";d:0.000382900238037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"eb60ddd45598c0bbd53550bec9b1cf2c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926455 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002930164337158203125;s:7:"maxtime";d:0.0002930164337158203125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"446598bf2ba6f26207464512a7d0b825";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926456 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00030803680419921875;s:7:"maxtime";d:0.00030803680419921875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"df3a2442e0eb792be3acef7d641597c8";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926457 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0db831419b12b29adaf25e8a6096d64c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926458 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000175952911376953125;s:7:"maxtime";d:0.000175952911376953125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f6e98dc32c8934ebad7413a1f2da3727";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926459 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001890659332275390625;s:7:"maxtime";d:0.0001890659332275390625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ee8e3511969766f25ba851709475b32c";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926460 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002000331878662109375;s:7:"maxtime";d:0.0002000331878662109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"749917714fc0edd1c3d9b0cc1d2430a3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926461 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00022792816162109375;s:7:"maxtime";d:0.00022792816162109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7e72b211e5adcc5974083fdf9ede6bf1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926462 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020694732666015625;s:7:"maxtime";d:0.00020694732666015625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f5c9c839aeeca51d65d4ab372fc446f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926463 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"008c9c33a6ba9cba8435511a491631c1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926464 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002009868621826171875;s:7:"maxtime";d:0.0002009868621826171875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c31a312e62a983db3cdc9963bd549c82";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926465 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000215053558349609375;s:7:"maxtime";d:0.000215053558349609375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c46a0b574d69bba832a0a2248a45b7f2";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926466 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00051403045654296875;s:7:"maxtime";d:0.00051403045654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"ea4a761cc7ef806a12ebad8c34839d39";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926467 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"5ee8e45bde0a8943d57069f6061892d9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926468 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4d016806cf23e3b91474f6eccfc073c1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926469 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8eab4010e3abfebc78adc54d6125b31e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926470 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00020599365234375;s:7:"maxtime";d:0.00020599365234375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"96cd355c69104967926305bf173bf3ad";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926471 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003139972686767578125;s:7:"maxtime";d:0.0003139972686767578125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"27ea4d40599becb630da54621536f8e5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926472 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"4814a137e511c89528c4864e6730c0b0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926473 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002038478851318359375;s:7:"maxtime";d:0.0002038478851318359375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"146e085e7ad6106489006f2d5efab6c9";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926474 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002858638763427734375;s:7:"maxtime";d:0.0002858638763427734375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"bfc709c76cc1f312ca66d7f275e0ae08";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926475 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001850128173828125;s:7:"maxtime";d:0.0001850128173828125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6dde3427914defa7ffc2a19539da747a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926476 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000174045562744140625;s:7:"maxtime";d:0.000174045562744140625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"6bdc2291a50f5d464928cea484b89a20";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926477 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002338886260986328125;s:7:"maxtime";d:0.0002338886260986328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8d634df8a95407a7523f45be6cf294a0";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926478 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000197887420654296875;s:7:"maxtime";d:0.000197887420654296875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"7dd1eaa0d1d8bbf0e4b2af240ff085b3";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926479 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cf45aebcfcd12a312db019c49e9c05c5";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926480 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000177860260009765625;s:7:"maxtime";d:0.000177860260009765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"3edfc36d54879dc2f6b257b52ca3d320";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926481 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001909732818603515625;s:7:"maxtime";d:0.0001909732818603515625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"babaeae6efbedc68326ccdd1e48d554a";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926482 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001928806304931640625;s:7:"maxtime";d:0.0001928806304931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"62bdfde801bbeed6af573a46e2da03af";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926483 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0002040863037109375;s:7:"maxtime";d:0.0002040863037109375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"23fa743e8a8887cc871c66d3398879bd";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926484 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001928806304931640625;s:7:"maxtime";d:0.0001928806304931640625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"14ec66245d376490abee8cc96ad14fa7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926485 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001728534698486328125;s:7:"maxtime";d:0.0001728534698486328125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"9f7d8341fb6ee444c65bd102c7af9c80";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926486 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001690387725830078125;s:7:"maxtime";d:0.0001690387725830078125;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"0531315b77e1ab6b2e5381a6ad60b494";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926487 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0001809597015380859375;s:7:"maxtime";d:0.0001809597015380859375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"912e06a9fa7437548dbddaf8a4ab0ef4";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926488 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000195980072021484375;s:7:"maxtime";d:0.000195980072021484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"d32d18c73c9a5f4462c57793f62b08d7";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926489 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000257015228271484375;s:7:"maxtime";d:0.000257015228271484375;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"28e902b8bb875fcb9e4469353f0590f1";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926490 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003478527069091796875;s:7:"maxtime";d:0.0003478527069091796875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"cbc5a91b715a8e2297ef8d50d1b8089e";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926491 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000238895416259765625;s:7:"maxtime";d:0.000238895416259765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"c810b600b4efde036fda76aa893a1700";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926492 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.000196933746337890625;s:7:"maxtime";d:0.000196933746337890625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"f7507737c81329c8a148fc78eb3bdaaf";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926493 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.00059795379638671875;s:7:"maxtime";d:0.00059795379638671875;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}s:32:"8b85ac6ca592f146b3ff2f40925365ec";a:8:{s:3:"sql";s:78:"SELECT * FROM `xoops_fsa_file` WHERE paragraphid=1926494 ORDER BY priority ASC";s:5:"error";N;s:5:"errno";N;s:4:"time";d:0.0003778934478759765625;s:7:"maxtime";d:0.0003778934478759765625;s:5:"count";i:1;s:4:"file";s:32:"/modules/util/class/fsobject.php";s:4:"line";i:478;}}s:19:" KodusLogger _extra";a:1:{i:0;a:2:{s:4:"name";s:10:"theme.html";s:3:"msg";s:51:"Theme cache enabled (regenerates every 300 seconds)";}}s:22:" KodusLogger _logStart";a:9:{s:18:"Configuration init";d:1498290548.0214080810546875;s:5:"Kodus";d:1498290548.0232460498809814453125;s:4:"Boot";d:1498290548.0232489109039306640625;s:11:"Module init";d:1498290548.025989055633544921875;s:11:"Output init";d:1498290548.0493071079254150390625;s:14:"Module display";d:1498290548.070064067840576171875;s:14:"Page rendering";d:1498290548.0811328887939453125;s:24:"Page rendering (content)";d:1498290548.0811369419097900390625;s:23:"Page rendering (canvas)";d:1498290548.3067638874053955078125;}s:20:" KodusLogger _logEnd";a:6:{s:18:"Configuration init";d:1498290548.02297210693359375;s:4:"Boot";d:1498290548.0259830951690673828125;s:11:"Module init";d:1498290548.04930210113525390625;s:11:"Output init";d:1498290548.0700590610504150390625;s:14:"Module display";d:1498290548.0811059474945068359375;s:24:"Page rendering (content)";d:1498290548.30551910400390625;}s:30:" KodusLogger _renderingEnabled";b:0;s:6:"errors";a:31:{s:32:"bc2f3701b2a4a5a91667946c6b39ce48";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:35:"Constant _FSA_DRAFT already defined";s:7:"errfile";s:43:"/modules/fsArticle/language/danish/main.php";s:7:"errline";i:256;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"18a8a1003e949710149dfe2d8b59ba99";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:39:"Constant _FSA_FRONTPAGE already defined";s:7:"errfile";s:24:"/site/conf/fsArticle.php";s:7:"errline";i:91;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"658c8b7b3b7a90302d2b5344f69feb5f";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:67:"Use of undefined constant USE_FYENS_AUTH - assumed 'USE_FYENS_AUTH'";s:7:"errfile";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:7:"errline";i:510;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"9e635ba4d893b7b35994da1a5af604f3";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:67:"Use of undefined constant USE_FYENS_AUTH - assumed 'USE_FYENS_AUTH'";s:7:"errfile";s:38:"/modules/fsArticle/class/FsArticle.php";s:7:"errline";i:528;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"7dd083c7e5155de0f08611aedbdab9f4";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:51:"Constant USERBASECLIENT_LOGIN_GROUP already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:22;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"62947e6724388eb182154bb7e5c6fff5";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:57:"Constant USERBASECLIENT_PARTIAL_ATTRIBUTE already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:23;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"d8777185d6fac9d2d75adc31ef0b3041";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:68:"Constant USERBASECLIENT_LOGGED_IN_AFTER_REGISTRATION already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:26;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"185c4cbefe6e3ee21c252acbefc7362d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:68:"Constant USERBASECLIENT_LOGGED_IN_AFTER_CONFIRMATION already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:27;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b7e5b771b6aa5c2cd1d044ee90864d0d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:51:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:30;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"51c6bea8d504cd392d24bc4ea97dc8d6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:56:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER_NAME already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:31;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"4f4215d954f0446566ed4a0167818649";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:57:"Constant USERBASECLIENT_MAIL_SENDER_EMAIL already defined";s:7:"errfile";s:29:"/site/conf/userbaseclient.php";s:7:"errline";i:32;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"2781ef8b7a55bfc726f556904ab6070a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: appearance";s:7:"errfile";s:70:"/modules/print2webfront/class/smarty_plugins/insert.print2web_json.php";s:7:"errline";i:29;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"00a8331a40ae9c7ff1c33bf7c7141c2b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: breadcrumb";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:50;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"76c614aa6284d25f4dd0a575033b28d4";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined index: articleId";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:88;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"b0b2a02be746bd33efa021b7c19f30c9";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: no_adsense";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:93;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"8a696a2cf0fcd86841f973c4665cad7a";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined index: pagestyle";s:7:"errfile";s:88:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%95^959^959903BA%%adform_initialization.html.php";s:7:"errline";i:5;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"06a44b3400241ff9718682529ec4feb6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined index: pagetype";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:115;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"4cba1fde83ff383d5a90750e5f0a3e4d";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:70:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%4B^4B2^4B20C20B%%top.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"0b63967c2e542b45ed592f98ead8d2ac";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:71:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_SHORTNAME already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:184;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"3f744abef5015bb9f814f5585f90fe8b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:70:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_LONGNAME already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:185;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"e085ef3c82903deb30a2c47979448f1b";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:73:"Constant _FB_FLEXBLOCKS_RESPONSIVE_MULTIBLOCK_DESCRIPTION already defined";s:7:"errfile";s:50:"/modules/flexblocks/language/danish/flexblocks.php";s:7:"errline";i:186;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"66d5a7e9e4355681dbf48bad95280645";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:31:"Undefined index: flexblockWidth";s:7:"errfile";s:51:"/modules/flexblocks/class/Flexblocks/Froodblock.php";s:7:"errline";i:174;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"2a6d28c70432669416bd043997aa8898";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: menuid";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:39;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"d742132dd2ef7e8b61f07032cfdc45ef";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:26:"Undefined variable: module";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:41;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"55bc60a8df3ea68db2e25ff8f2ab54c8";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:28:"Undefined variable: location";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:41;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"6da873a04f80ae34b9fce8582dfa1481";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:108:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9B^9B6^9B66CDD6%%fyn_menu_flatmenu__desktop__top_list_menu.html.php";s:7:"errline";i:9;s:8:"errcount";i:11;}s:32:"741d770f25f07a541fcccf7f36b929b6";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:27:"Undefined index: categoryid";s:7:"errfile";s:61:"/modules/fyn_menu/class/smarty_plugins/function.flat_menu.php";s:7:"errline";i:113;s:8:"errcount";i:2;}s:32:"f05bbda8e389176dcb6f7229e93fa155";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:97:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9C^9CB^9CB918EB%%fyn_menu_flatmenu_service_menu.html.php";s:7:"errline";i:8;s:8:"errcount";i:4;}s:32:"cfedc5f77db41caac454057ed3544773";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:23:"Undefined index: target";s:7:"errfile";s:99:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%9F^9F3^9F373BD9%%fyn_menu_flatmenu_theme_menu_bar.html.php";s:7:"errline";i:10;s:8:"errcount";i:7;}s:32:"718e4284a4cb17b6402148673045d637";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:24:"Undefined index: nocache";s:7:"errfile";s:72:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%21^21A^21AD5ECB%%theme.html.php";s:7:"errline";i:150;s:8:"errcount";i:1;}s:32:"0267ed6b9664c4c3ea89936e05919595";a:5:{s:5:"errno";i:8;s:6:"errstr";s:25:"Undefined index: keywords";s:7:"errfile";s:80:"/templates_c/sn2014_theme-sn2014_theme^%%FC^FCA^FCA34FB7%%adform_banner.html.php";s:7:"errline";i:17;s:8:"errcount";i:5;}}s:9:"activated";b:0;s:34:" KodusLogger _previousErrorHandler";s:23:"ViguErrorHandler::error";}}s:24:"_transaction_in_progress";b:0;s:11:"_aggregates";a:0:{}s:14:"_aggregatedata";N;s:13:"_associations";N;s:16:"_associationdata";N;}}}f8d698aea36fcbead2b9d5359ffca76f