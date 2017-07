Se billedserie Samuel Zachariae, der ejer det Vedbæk-baserede malerfirma Lykkebo, har hovedentreprisen på at sætte Charlottenlund Slot i stand. Foto: Kim Rasmussen

BILLEDESERIE: Skal sætte slot i stand til ny lejer

Rudersdal - 15. juli 2017 kl. 07:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Joram G. Menzer - En dag for tre måneder siden kommer vores telefonmand ind til mig og siger: »Der er en mand i røret, der spørger, hvor meget det koster at male et slot«.

Cirka sådan starter historien om, hvordan malerfirmaet Lykkebo, der ligger i Vedbæk, endte som hovedentreprenør på Charlottenlund Slot i Charlottenlund. Det fortæller 35-årige Samuel Zachariae, der ejer malerfirmaet, og som nu står overfor opgaven med at få sat slottet i stand. Samuel Zachariae fortsætter:

- »Nå«, tænker jeg bare og tager telefonen, og i den anden ende er der en mand, der siger: »Hej jeg hedder Mads, og jeg vil bare lige høre, hvor meget du skal have for at male Charlottenlund Slot?«.

Manden i røret er Mads Hedegaard, der er direktør i virksomheden Edora, som er it-leverandør til blandt andet flere statslige institutioner såsom Folketinget, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Virksomheden har overtaget slottet, efter at DTU Aqua har holdt til på slottet i lidt over 80 år, og Edora skal have kontorer i halvdelen af slottet, mens den sidste halvdel skal udlejes, ligeledes til kontorer.

Sammen med to andre malerfirmaer ender Samuel Zachariae med at afgive tilbud på arbejdet. Og selvom Lykkebos tilbud var det dyreste af de tre, faldt valget altså på Vedbæk-maleren.

- De ville have os. Vi er dyrere end de andre, men vi gør også tingene på en anderledes måde, og vi er altid super meget på, når vi får en opgave. Der er jo en grund til at vi har vokset fem år i træk, siger Samuel Zachariae.

Udfordringen med at male et slot er til at tage og føle på. Der skal tages mange hensyn, og der skal naturligvis udvises respekt for slottets oprindelige håndværk.

- For det første er der sindssygt mange kvadratmeter. Der er fire etager med 550 kvadratmeter på hver. Det tog tre og en halv time bare at måle stueetagen, første- og andensalen op. Og så er der lærred på væggene, der er marmoreringer overalt, kalk i loftet, og gulvene skal slibbes. Det er vores største opgave nogensinde, og den er tre gange større, end noget vi har lavet før. Det er en stor udfordring, men det er også med til at gøre det sjovt, og heldigvis har jeg lavet lignende ting før i mindre skala, siger Samuel Zachariae, hvis firma blandt andet også er i gang med at udføre arbejde på Kronborg.

