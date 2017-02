Se billedserie Musiker og underviser Anne Geertsen ser gerne flere kvindelige forbilleder i den musikalske verden. Foto: Allan Nørregaard

BILLEDESERIE: Piger brugte ferie på at spille jazz

Rudersdal - 18. februar 2017 kl. 10:05 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I omegnen af 200 piger har i løbet af vinterferien indtaget landets musikskoler, hvor de har spillet jazz på jazzcamp for piger. Et dusin af dem var i Rudersdal, hvor jazzcampen løb af stablen for første gang. Her står musiker og underviser Anne Geertsen i midten af musiklokalet på Kulturcenter Mariehøj, hvor Rudersdal Musikskole har hjemme, og dirigerer seks af de piger, der har brugt deres vinterferie på jazzcampen, som har været i i alt 16 danske byer.

Anne Geertsen, der er konservatorieuddannede pianist, har været med alle de fire år, jazzcampen har eksisteret rundt om i landet, og hun glæder sig over opbakningen i Rudersdal, som var med på jazzlandkortet for først gang. Her var alle jazzcampens pladser fyldt med 12 piger delt op i to hold.

- Det er gået rigtig godt, og jeg synes, at det virker som om, at pigerne har fået rigtig meget ud af det, siger Anne Geersten til Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Jazzcampen blev startet for fire år siden af JazzDanmark og Copenhagen Jazz Festival i kølvandet på en rapport om kønsbalancen i det rytmiske musikmiljø, som viser, at der er cirka 20 procent kvinder og 80 procent mænd i musikbranchen. Der er ifølge rapporten specielt mangel på piger og kvinder, som spiller et instrument. Af samme årsag er størstedelen af underviserne på jazzcampen også kvinder, og Anne Geertsen vurderer, at der er omkring 70 procent kvindelige undervisere på campen.

- Det er jo ikke, fordi det kun skal være kvinder, der underviser, men jeg synes, at det er vigtigt, at pigerne har nogle kvindelige forbilleder i musikken, så de ikke kun spejler sig i mænd. Jazzcampen giver pigerne et forum og nogle rammer, hvor det er trygt for dem at prøve nogle ting af, som de måske ikke ville gøre, hvis der var drenge til stede, siger Anne Geersten.

En af de piger, der har fundet vej til Rudersdal Musikskoles lokaler og jazzcampen er 13-årige Mikkeline Kronby fra Holte. Hun blev tilmeldt på foranledning af hendes mor, og hun er glad for, at hun har brugt sin vinterferie i jazzmusikkens tegn.

- Jeg spiller normalt popmusik, så det har været fedt at prøve at spille jazz, for det handler mere om at improvisere. Det er fedt, at her kun har været piger, for det gør, at man bliver mere åben, og at man tør lidt mere, siger Mikkeline Kronby, der spiller guitar i sin fritid.

Med de cirka 200 deltagere på landsplan var årets jazzcamp den hidtil største af sin slags.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis lørdag.