I forbindelse med renoveringen af rådhuset i Holte har kommunen givet dispensation til at støjende arbejde må udføres mellem klokken 18.00 og 19.30. Dette er ifølge Mette Carstad, der er ejendomschef i kommunen, gjort for at genre rådhusets medarbejdere og besøgende til Borgerservice mindst muligt. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Arbejdere må støje på rådhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arbejdere må støje på rådhuset

Rudersdal - 24. juli 2017 kl. 06:58 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med renoveringen af rådhuset i Holte har Rudersdal Kommune givet dispensation til »støjende arbejde i tidsrummet 18.00 til 19.30« frem til den 1. december, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag. Ifølge ejendomschef i kommunen Mette Carstad vil det ikke påvirke borgerne. Det støjende arbejde vil opstå, når der skal udfræses fuger, nedtages facadeplader og repareres betonmur. I den forbindelse har kommunen givet dispensation til, at arbejderne må foretage det støjende arbejde uden for almindelig arbejdstid, nemlig i tidsrummet mellem klokken 18.00 og 19.30. Og det tidspunkt er valgt ganske omhyggeligt, siger ejendomschef i Rudersdal Kommune Mette Carstad.

- Pointen med dispensationen er, at arbejdet larmer rigtig meget især for medarbejderne på rådhuset. Derfor vil vi selvfølgelig gerne have udført den mest støjende del af arbejdet på facaderenovering, når der ikke er medarbejdere på arbejde på rådhuset. En anden pointe er, at der i det tidsrum vil være lukket i Borgerservice, så der vil ikke være borgere i Borgerservice, der bliver generet af det. Hele Borgerservice ligger jo lige der, hvor arbejdet foregår, siger Mette Carstad.

Ejendomschefen understreger også, at det er usandsynligt, at det støjende arbejde vil have nogen betydning for borgerne i området.

- De nærmeste naboer ligger et stykke fra rådhuset, og det er jo heller ikke sådan, at det larmer helt urimeligt meget, så der ikke er nogen mennesker i Holte, der kan være hjemme. Men det larmer mere end det umiddelbart må, og derfor skal der selvfølgelig søges dispensation til at udføre det arbejde, siger Mette Carstad

Der kan klages over den givne dispensation frem til den 4. august.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis mandag.